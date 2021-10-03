«Архив Пандоры»: СМИ со всего мира одновременно опубликовали расследования о владельцах офшоров Статьи редакции
Проект объединил более 600 репортёров из почти 120 стран мира: от Австралии до Исландии.
Единственным участником из России стали «Важные истории», признанные в стране «иностранным агентом». Журналисты опубликовали расследование, связанные с офшорами «окружения» Владимира Путина, в том числе главы «Ростеха» Сергея Чемезова и главы «Транснефти» Николая Токарева. В одном из материалов говорится о гендиректоре «Первого канала» Константине Эрнсте.
Архив содержит сведения об офшорах и секретных счетах политиков, чиновников и их родственников со всего мира — из США, Украины, Чехии, Великобритании, Франции, Италии и России.
Подписаться на ленту СМИ-участников расследования в твиттере можно по ссылке.
TJ расскажет о содержимом в отдельных материалах по тегу #pandorapapers .
ну как минимум еще больше программ про украинского президента
TJ расскажет о содержимом в отдельных материалов по тегу #pandorapapers.
И будет признан иноагентом
На пенсию копит. По слухам Львович уходит с первого канала в следующем году
https://riafan.ru/1518995-konstantin-ernst-mozhet-pokinut-post-generalnogo-direktora-pervogo-kanala
Я не специалист, но слышал как умные люди по телеку про деверьсифуркацию рисков говорили: что-то там про мультивалютную корзину, которую надо хранить в банках. Правда, сколько я ни бродил по Ашану, так и не увидел корзины, которая бы помещалась в банке. Но я смекнул, что можно поступить наоборот: поместить деньги в банку, а уже её положить в корзину. Как говорится, от перемены мест слагаемых сумма не меняется.
Впрочем, с нынешними ценами есть риск, что все ваши сбережения вы потратите на покупку корзины и банки. И в неё банально будет нечего класть. С другой стороны, деньги могут сгореть, а с корзинкой всегда можно сходить в лес по грибы да по ягоды, а затем закатать их на зиму в банку. Умные всё же вещи по телевизору говорят, не понимаю даже почему молодёжь его хает.
Единственным участником из России стали «Важные истории»
А хде линк?
https://istories.media/pandora/
Важные истории рассказывают про то, как Эрнст советские кинотеатры в Москве сносит, чтобы построить на их месте торговые центры. https://istories.media/amp/investigations/2021/10/03/ernst-ofshori-i-kino/