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Новости
Ольга Щербинина

«Архив Пандоры»: СМИ со всего мира одновременно опубликовали расследования о владельцах офшоров Статьи редакции

Проект объединил более 600 репортёров из почти 120 стран мира: от Австралии до Исландии.

138 138 комментариев
17 776 просмотров

Единственным участником из России стали «Важные истории», признанные в стране «иностранным агентом». Журналисты опубликовали расследование, связанные с офшорами «окружения» Владимира Путина, в том числе главы «Ростеха» Сергея Чемезова и главы «Транснефти» Николая Токарева. В одном из материалов говорится о гендиректоре «Первого канала» Константине Эрнсте.

«Архив Пандоры» — это данные о владельцах офшорных компаний со всего света. Архив с этой информацией получил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) от источника, чьё имя не разглашается по соображениям безопасности. ICIJ объединил редакции всего мира для совместной работы над 12 миллионами документов общим объёмом три терабайта.

Архив содержит сведения об офшорах и секретных счетах политиков, чиновников и их родственников со всего мира — из США, Украины, Чехии, Великобритании, Франции, Италии и России.

Подписаться на ленту СМИ-участников расследования в твиттере можно по ссылке.

TJ расскажет о содержимом в отдельных материалах по тегу #pandorapapers .

#новости #сливы #pandorapapers

138 138 комментариев
2
219
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138 комментариев
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Саша

Оеее, опять ничего не будет

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133
FOX

ну как минимум еще больше программ про украинского президента 

Vladimir Soloviev @VRSoloviev
Зеленский передал 25% своих акций в офшорной компании близкому другу, который сейчас работает советником президента, утверждает Guardian со ссылкой на "досье Пандоры"
Ответить
58
Darth Felus

А про российские офшоры оттуда он что то скажет?

Ответить
78
7 комментариев
Marhal_New _Arleana

Вау. Украинский президент и опять офшоры. Где-то я это уже видел. Они хоть киприотские? ред.

Ответить
1
9 комментариев
Konstantin Prohorov

Этот тормоз Зеля пытался заблокировать показ фильма "Офшор 95" про его подноготную. Вроде типа получилось.
И тут подлетают документы Пандоры ... 😂

Ответить
–4
1 комментарий
Ahmed Ahmed

И эти люди поднимают мне налоги и хотят чтоб я их платил.

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Своих акций чего бля?

Ответить
0
norm

В смысле, не будет. Будет. Обычным людям ещё больше болтов в жопу напихают и гайки закрутят.

Ответить
15
Владимир Филатов

Ну почему же, в паре стран сойдёт несколько чиновников. Остальные спрячут глубже.

Ответить
4
Регулярный рубин

В России может быть
«Досье Пандоры» вышло через пять лет после другого знакового расследования ICIJ – «Панамагейт». Опубликованные в 2016-м году разоблачения повлекли за собой ряд громких отставок и серьёзные репутационные потери в политическом мире.

Ответить
4
Photuum

Да там по России ничего и нет такого

Ответить
0
Максим Будаев

а где посмотреть то? весь списочек бы

Ответить
0
некипишуй

а ты чего ожидаешь то , поц?

Ответить
0
Василий Назаров

TJ расскажет о содержимом в отдельных материалов по тегу #pandorapapers.

И будет признан иноагентом

Ответить
70
Леха

Если не рассказывать об Эрнсте, то получит премию Рунета

Ответить
7
Кислоебальный

 Таков путь

Ответить
3
некипишуй

ТЖ - мусорская помойка и так,им это не грозит

Ответить
0
Дорожный Кирилл

Сейчас русские новостные помойки: А ВОТ В УКРАИНЕ ПАСМАТРИТЕ

Ответить
46
FOX

https://twitter.com/VRSoloviev/status/1444705888200183816?s=20

Vladimir Soloviev @VRSoloviev
Зеленский передал 25% своих акций в офшорной компании близкому другу, который сейчас работает советником президента, утверждает Guardian со ссылкой на "досье Пандоры"
Ответить
33
Дорожный Кирилл

бля))))

Ответить
28
Прозрачный кубок

Уже) 

Ответить
1
ред.

что это?

Ответить
0
Anatoliy Lyashenko

И наоборот. Братья навек!

Ответить
–1
Никита Андреев

То, что у российских политиков есть офшоры секретные счета — это факт, но в остальных демократических странах — уже какой-то вброс.  ред.

Ответить
–19
Умственный микрофон

Везде не святые. Разница в том как на это реагируют

Ответить
73
Никита Андреев

Лол, не припоминаю вообще никаких коррупционных скандалов на западе, там просто не воруют

Ответить
–27
13 комментариев
Aleksandr Dolgikh

И кто как где живёт

Ответить
1
2 комментария
Дорожный самолет

Конечно, ведь на западе все милые и невинные. Они также не воруют, как у нас и т.д

Ответить
7
Darth Felus

Ну так нагло как у нас, да так чтобы и народ не против был, ну наверно не воруют.

Ответить
10
5 комментариев
MadRat96

Это тонкий стёб?

Ответить
7
PROHLADNY

Ааа ну да, точно. Твой акк на тж это вброс

Ответить
0
Прекрасный франт

Посадки то где, жиробасинка? ред.

Ответить
0
некипишуй

вреееееееееееееееееееееееееееееееетиииииииииииииииии

а вот в америкеееееееееееееееееееее

Ответить
0
Hagotireno

Не знаю, по мне так пиздос смешно. Чего минусить-то?

Ответить
0
Национальный Денис
Ответить
22
AZP

Я не такой, как Зеленский, к сожалению. Он там есть, а меня точно нет(:

Ответить
0
Агрессивный микрофон

TJ никто не позвал поучаствовать? (

Ответить
7
Дорожный самолет

Просто оффшор Цыплухина нашли

Ответить
16
Случайный яд

Цыплухин зацепил офшор

Ответить
0
Владимир Сон

Что там ? 30 экю?

Ответить
0
AZP

Там журналисты участвуют, причём здесь TJ

Ответить
1
Леха

Таблоид тоже журналистика 

Ответить
3
Bad Mother Fucker

слыш ты

Ответить
0
Стильная самочка орангутана

Эрнст

Попался, падла

Ответить
10
Михаил Зеленин

На чем? И что ему за это будет? Скажет что заработал. UPD:уже сказал ред.

Ответить
2
Стильная самочка орангутана

Ему ничего, а мне плюсики. Такой путь.

Ответить
2
Сергей Колесников

На пенсию копит. По слухам Львович уходит с первого канала в следующем году
https://riafan.ru/1518995-konstantin-ernst-mozhet-pokinut-post-generalnogo-direktora-pervogo-kanala

Константин Эрнст может покинуть пост…
Продюсер Константин Эрнст уходит с поста гендиректора Первого канала. Как утверждают СМИ, главная…
riafan.ru
Ответить
–2
1 комментарий
FOX

ничего не будет

Ответить
1
Грандиозный химик

Ребят кто прочитал посоветуйте какой офшор выбрать если у меня 619 рублей и 2 доллара. Не хочу потерять капитал. ред.

Ответить
6
Романелло Кивогенс

Я не специалист, но слышал как умные люди по телеку про деверьсифуркацию рисков говорили: что-то там про мультивалютную корзину, которую надо хранить в банках. Правда, сколько я ни бродил по Ашану, так и не увидел корзины, которая бы помещалась в банке. Но я смекнул, что можно поступить наоборот: поместить деньги в банку, а уже её положить в корзину. Как говорится, от перемены мест слагаемых сумма не меняется.

Впрочем, с нынешними ценами есть риск, что все ваши сбережения вы потратите на покупку корзины и банки. И в неё банально будет нечего класть. С другой стороны, деньги могут сгореть, а с корзинкой всегда можно сходить в лес по грибы да по ягоды, а затем закатать их на зиму в банку. Умные всё же вещи по телевизору говорят, не понимаю даже почему молодёжь его хает. 

Ответить
12
Грандиозный химик

Спасибо, я могу поступить также с иностранными активами (2 штуки)?

Ответить
0
2 комментария
Майка Ника

Хорошо пишите, товарищ. 
Будете ли лонгриды на финансовые темы постить?
Думаю вот оформить подписку на вам или нет

Ответить
1
Михаил Желтухин

гречневый

Ответить
0
Хороший кубок

тжшники со всего мира одновременно опубликовали расследования о владельцах твинков

Ответить
5
Плотный

Единственным участником из России стали «Важные истории»

А хде линк?
https://istories.media/pandora/

Все тайны оффшорного мира
Все тайны оффшорного мира
istories.media
Ответить
3
Польский паук например

По новым правилам:
Не ставим гиперссылки на те издания, которые признаны в России иноагентами или нежелательными организациями

Ответить
2
1 комментарий
Плотный
Ответить
13
AZP

Они думают, что так спасают себя от закрытия.
Наивные.

Ответить
2
Тарас Макух

Блин, опять гречка и бензин подорожают!

Ответить
4
OlD

Бензин уже, не заметил?

Ответить
0
Дорожный самолет

Это мог быть я. Но и чиновников среди близких родственников нет, и денег, чтобы в офшорах хранить(

Ответить
3
Konstantin Prohorov

На его месте должен был быть я ©

Ответить
1
Коровка говорит мууу

Путин обосрался

Ответить
1
Коровка говорит мууу

(нет)

Ответить
3
AZP

Испугался и завтра точно уйдёт

Ответить
1
Парвиз Мадаминов

А где ссылка на их сайт? 

Ответить
0
Andrey Roland

Важные истории рассказывают про то, как Эрнст советские кинотеатры в Москве сносит, чтобы построить на их месте торговые центры. https://istories.media/amp/investigations/2021/10/03/ernst-ofshori-i-kino/

Эрнст, офшоры__ и кино_____
Гендиректор «Первого канала» оказался бенефициаром офшора на Британских Виргинских островах…
istories.media
Ответить
5
2 комментария
Польский паук например
Pandora Papers - ICIJ
The largest investigation in journalism history exposes a shadow financial system that benefits…
www.icij.org
Ответить
2
Уральский блик

Ну давайте, сейчас будем смотреть сколько Вован и его дружки у терпеливых русских бабла напиздили!

Ответить
1
OlD

Ссылку в студию. 3TB скачать не проблема

Ответить
1
Kir Kirsky

За такие ссылки можно на сухари уехать

Ответить
1
Cерьёзный Валера

Пошла легализация награбленного.

Ответить
1
Ваша Закладко

награбленного

Ответить
0
4 комментария
Беларусь

А где можно ознакомиться с документами?

Ответить
1
Алексей Андрианов

3 терабайта текста, зачем тебе оно?

Ответить
0
Tomatto Souce

А это не Макаффи?

Ответить
1
Магомед Шереметьев

Я просто напоминаю, с офшорами бизнеса государство борется, т.к. не может их ограбить, а вот с офшорами чиновников никто бороться не собирается. Государство- это стационарный бандит

Ответить
1
Профессиональный блик

КРУТО

Ответить
1
Рантье

WP: Other documents show that Herman Gref, the head of Russian state-owned Sberbank, held more than $50 million in cash and loan receivables offshore for his family using accounts in Samoa, Panama and Singapore, despite serving as the most prominent public face of Russia’s state banking system.

Ответить
1
Коровка говорит мууу

Так вот где пенсии

Ответить
0
Mezzo Deesa

ДОКУМЕНТЫ ПИДОРЫ и не говорите что вы тоже так не прочитали!

Ответить
0
Имя Фамилия

Навальный этих коррупционных расследований уже на 10 сезонов снял. И чё? Кому всрались эти документы. Скрепной народ только порадуются, что у бояр есть лишние деньги.

Ответить
0
Бытовой дым

Американцы продолжают выбивать налоги, это уже давно не первая ласточка.
UPD А тут только про чиновников, значит скоро опять подниметься тема иностранного вмешательства. А где-то наверно и очередная революция. ред.

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Ну нееет только не зеленский

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Если это чтоб не декларировать, то полностью оправдан

Ответить
0
Сергей Колесников

Помнится, после опубликования в 2016 году "Панамского дела" у Прохорова отжали РБК. Видимо из оставшихся около-независимых СМИ никто не стал рисковать трогать столь щепетильную тему.

Ответить
0
Proton

один вопрос - зачем придумывали правила следовать которым невозможно?

Ответить
0
Смертный парфюмер

Eto pizda

Ответить
0
ред.

 TJ расскажет о содержимом в отдельных материалах по тегу

Ребята ребятушки, а гг вп после этого не будет?

Ответить
0
Павел Каташев

Иисус терпел и нам велел

Ответить
0
Нужный огонь

Я извиняюсь, а за чьто лайки? В статье же нет никаких интересных деталей.

Ответить
0
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