Проект объединил более 600 репортёров из почти 120 стран мира: от Австралии до Исландии.

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Единственным участником из России стали «Важные истории», признанные в стране «иностранным агентом». Журналисты опубликовали расследование, связанные с офшорами «окружения» Владимира Путина, в том числе главы «Ростеха» Сергея Чемезова и главы «Транснефти» Николая Токарева. В одном из материалов говорится о гендиректоре «Первого канала» Константине Эрнсте.

«Документы Пандоры» — это данные о владельцах офшорных компаний со всего света. Архив с этой информацией получил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) от источника, чьё имя не разглашается по соображениям безопасности. ICIJ объединил редакции всего мира для совместной работы над 12 миллионами документов общим объёмом три терабайта.

Архив содержит сведения об офшорах и секретных счетах политиков, чиновников и их родственников со всего мира — из США, Украины, Чехии, Великобритании, Франции, Италии и России.

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