«Документы Пандоры»: СМИ со всего мира одновременно опубликовали расследования о владельцах офшоров Статьи редакции
Проект объединил более 600 репортёров из почти 120 стран мира: от Австралии до Исландии.
Единственным участником из России стали «Важные истории», признанные в стране «иностранным агентом». Журналисты опубликовали расследование, связанные с офшорами «окружения» Владимира Путина, в том числе главы «Ростеха» Сергея Чемезова и главы «Транснефти» Николая Токарева. В одном из материалов говорится о гендиректоре «Первого канала» Константине Эрнсте.
Архив содержит сведения об офшорах и секретных счетах политиков, чиновников и их родственников со всего мира — из США, Украины, Чехии, Великобритании, Франции, Италии и России.
Подписаться на ленту СМИ-участников расследования в твиттере можно по ссылке.
TJ расскажет о содержимом в отдельных материалах по тегу #pandorapapers.
ну как минимум еще больше программ про украинского президента
TJ расскажет о содержимом в отдельных материалов по тегу #pandorapapers.
И будет признан иноагентом
Но воруют же. Хотя вон в США буча поднялась, что ковидны выплаты студентам направили на оборонку, под предлогом строительства новых истребителей ( а конкретно в карманы генералов)
Когда нибудь закончу лонг про то, что 5 поколение истребителей это банальный распил бабла, что в России, что в США, что в Китае, из-за их бесполезности ред.
Важные истории рассказывают про то, как Эрнст советские кинотеатры в Москве сносит, чтобы построить на их месте торговые центры. https://istories.media/amp/investigations/2021/10/03/ernst-ofshori-i-kino/
Единственным участником из России стали «Важные истории»
А хде линк?
https://istories.media/pandora/