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Новости
Ольга Щербинина

«Документы Пандоры»: СМИ со всего мира одновременно опубликовали расследования о владельцах офшоров Статьи редакции

Проект объединил более 600 репортёров из почти 120 стран мира: от Австралии до Исландии.

79 79 комментариев
8241 просмотров

Единственным участником из России стали «Важные истории», признанные в стране «иностранным агентом». Журналисты опубликовали расследование, связанные с офшорами «окружения» Владимира Путина, в том числе главы «Ростеха» Сергея Чемезова и главы «Транснефти» Николая Токарева. В одном из материалов говорится о гендиректоре «Первого канала» Константине Эрнсте.

«Документы Пандоры» — это данные о владельцах офшорных компаний со всего света. Архив с этой информацией получил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) от источника, чьё имя не разглашается по соображениям безопасности. ICIJ объединил редакции всего мира для совместной работы над 12 миллионами документов общим объёмом три терабайта.

Архив содержит сведения об офшорах и секретных счетах политиков, чиновников и их родственников со всего мира — из США, Украины, Чехии, Великобритании, Франции, Италии и России.

Подписаться на ленту СМИ-участников расследования в твиттере можно по ссылке.

TJ расскажет о содержимом в отдельных материалах по тегу #pandorapapers.

#новости #сливы #pandorapapers

79 79 комментариев
2
122
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Саша

Оеее, опять ничего не будет

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66
FOX

ну как минимум еще больше программ про украинского президента 

Vladimir Soloviev @VRSoloviev
Зеленский передал 25% своих акций в офшорной компании близкому другу, который сейчас работает советником президента, утверждает Guardian со ссылкой на "досье Пандоры"
Ответить
22
Darth Felus

А про российские офшоры оттуда он что то скажет?

Ответить
32
Леха

Рука Госдепа очевидно 

Ответить
9
Никита Королёв

Да

Это не просто картинка, это нужно прописать в конституцию. Чтобы никто не выебывался и могло являться законным ответом ред.

Ответить
5
Konstantin Prohorov

Этот тормоз Зеля пытался заблокировать показ фильма "Офшор 95" про его подноготную. Вроде типа получилось.
И тут подлетают документы Пандоры ... 😂

Ответить
–2
Ahmed Ahmed

И эти люди поднимают мне налоги и хотят чтоб я их платил.

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Вау. Украинский президент и опять офшоры. Где-то я это уже видел. Они хоть киприотские? ред.

Ответить
0
norm

В смысле, не будет. Будет. Обычным людям ещё больше болтов в жопу напихают и гайки закрутят.

Ответить
9
Владимир Филатов

Ну почему же, в паре стран сойдёт несколько чиновников. Остальные спрячут глубже.

Ответить
4
Регулярный рубин

В России может быть
«Досье Пандоры» вышло через пять лет после другого знакового расследования ICIJ – «Панамагейт». Опубликованные в 2016-м году разоблачения повлекли за собой ряд громких отставок и серьёзные репутационные потери в политическом мире.

Ответить
2
Василий Назаров

TJ расскажет о содержимом в отдельных материалов по тегу #pandorapapers.

И будет признан иноагентом

Ответить
29
Леха

Если не рассказывать об Эрнсте, то получит премию Рунета

Ответить
3
Кислоебальный

 Таков путь

Ответить
0
Дорожный Кирилл

Сейчас русские новостные помойки: А ВОТ В УКРАИНЕ ПАСМАТРИТЕ

Ответить
17
FOX

https://twitter.com/VRSoloviev/status/1444705888200183816?s=20

Vladimir Soloviev @VRSoloviev
Зеленский передал 25% своих акций в офшорной компании близкому другу, который сейчас работает советником президента, утверждает Guardian со ссылкой на "досье Пандоры"
Ответить
15
Дорожный Кирилл

бля))))

Ответить
9
Anatoliy Lyashenko

И наоборот. Братья навек!

Ответить
0
Никита Андреев

То, что у российских политиков есть офшоры секретные счета — это факт, но в остальных демократических странах — уже какой-то вброс.  ред.

Ответить
–3
Умственный микрофон

Везде не святые. Разница в том как на это реагируют

Ответить
38
Никита Андреев

Лол, не припоминаю вообще никаких коррупционных скандалов на западе, там просто не воруют

Ответить
–7
Сталин спас Россию

Жирнота

Ответить
34
Уполномоченный яд

 там просто не воруют

Не смеши людей пожалуйста.

Ответить
3
Растительный коктейль

чел... ты чего

Ответить
2
Леха

Нечего воровать, все нищие. Вот у нашего среднего класса работающего за аж целых 17к есть что!

Ответить
2
FOX
Новый приговор Саркози: политический камбэк…
Еще недавно многие во Франции считали, что Николя Саркози в 2022 году сможет вернуться в…
www.dw.com
Ответить
1
Andrey Dolg

Сходите к доктору у вас явно весьма серьёзные проблемы с памятью.

Ответить
1
Ваша Закладко

там просто оптимизируют налоги

Ответить
0
Dmitriy Nikolaev

об их скандалах ты знаешь столько же, сколько они знают о наших

Ответить
0
Kir Kirsky

))))

Ответить
0
Aleksandr Dolgikh

И кто как где живёт

Ответить
0
Леха

И кем когда зачем почему сколько 

Ответить
0
Aleksandr Dolgikh

До уж побольше и получше чем в РФ

Ответить
0
Дорожный самолет

Конечно, ведь на западе все милые и невинные. Они также не воруют, как у нас и т.д

Ответить
7
Darth Felus

Ну так нагло как у нас, да так чтобы и народ не против был, ну наверно не воруют.

Ответить
8
Дорожный самолет

Но воруют же. Хотя вон в США буча поднялась, что ковидны выплаты студентам направили на оборонку, под предлогом строительства новых истребителей ( а конкретно в карманы генералов)

Когда нибудь закончу лонг про то, что 5 поколение истребителей это банальный распил бабла, что в России, что в США, что в Китае, из-за их бесполезности ред.

Ответить
2
Goose in Bus

посадют тебя так шо про российские не пиши

Ответить
5
Mikhail Dragunov

Это очевидно изначально, возможности человеческой тушки уже и на 4+ исчерпаны. Поэтому по уму, 5е должно бы стать беспилотным, но нет, пилят все )))

Ответить
0
MadRat96

Это тонкий стёб?

Ответить
7
PROHLADNY

Ааа ну да, точно. Твой акк на тж это вброс

Ответить
0
Стильная самочка орангутана

Эрнст

Попался, падла

Ответить
8
FOX

ничего не будет

Ответить
1
Михаил Зеленин

На чем? И что ему за это будет? Скажет что заработал. UPD:уже сказал ред.

Ответить
1
Агрессивный микрофон

TJ никто не позвал поучаствовать? (

Ответить
5
Дорожный самолет

Просто оффшор Цыплухина нашли

Ответить
8
Случайный яд

Цыплухин зацепил офшор

Ответить
0
Владимир Сон

Что там ? 30 экю?

Ответить
0
Bad Mother Fucker

слыш ты

Ответить
0
AZP

Там журналисты участвуют, причём здесь TJ

Ответить
0
Леха

Таблоид тоже журналистика 

Ответить
0
Дорожный самолет

Это мог быть я. Но и чиновников среди близких родственников нет, и денег, чтобы в офшорах хранить(

Ответить
3
Konstantin Prohorov

На его месте должен был быть я ©

Ответить
0
Коровка говорит мууу

Путин обосрался

Ответить
1
Коровка говорит мууу

(нет)

Ответить
2
AZP

Испугался и завтра точно уйдёт

Ответить
0
Парвиз Мадаминов

А где ссылка на их сайт? 

Ответить
0
Andrey Roland

Важные истории рассказывают про то, как Эрнст советские кинотеатры в Москве сносит, чтобы построить на их месте торговые центры. https://istories.media/amp/investigations/2021/10/03/ernst-ofshori-i-kino/

Эрнст, офшоры__ и кино_____
Гендиректор «Первого канала» оказался бенефициаром офшора на Британских Виргинских островах…
istories.media
Ответить
3
Anatoliy Lyashenko

Декоммунизирует

Ответить
1
Ваша Закладко

ещё и на девелопке решил рантье заделаться прост

Ответить
0
Польский паук например
Pandora Papers - ICIJ
The largest investigation in journalism history exposes a shadow financial system that benefits…
www.icij.org
Ответить
0
Cерьёзный Валера

Пошла легализация награбленного.

Ответить
1
Ваша Закладко

награбленного

Ответить
0
Cерьёзный Валера

Награбленного.

Ответить
0
Уральский блик

Ну давайте, сейчас будем смотреть сколько Вован и его дружки у терпеливых русских бабла напиздили!

Ответить
1
Коровка говорит мууу

Так вот где пенсии

Ответить
1
Национальный Денис
Ответить
1
AZP

Я не такой, как Зеленский, к сожалению. Он там есть, а меня точно нет(:

Ответить
0
Плотный

Единственным участником из России стали «Важные истории»

А хде линк?
https://istories.media/pandora/

Все тайны оффшорного мира
Все тайны оффшорного мира
istories.media
Ответить
0
Польский паук например

По новым правилам:
Не ставим гиперссылки на те издания, которые признаны в России иноагентами или нежелательными организациями

Ответить
0
Плотный
Ответить
1
AZP

Они думают, что так спасают себя от закрытия.
Наивные.

Ответить
0
Бытовой дым

Американцы продолжают выбивать налоги, это уже давно не первая ласточка.
UPD А тут только про чиновников, значит скоро опять подниметься тема иностранного вмешательства. А где-то наверно и очередная революция. ред.

Ответить
0
Беларусь

А где можно ознакомиться с документами?

Ответить
0
OlD

Ссылку в студию. 3TB скачать не проблема

Ответить
0
Kir Kirsky

За такие ссылки можно на сухари уехать

Ответить
0
Tomatto Souce

А это не Макаффи?

Ответить
0
Хороший кубок

тжшники со всего мира одновременно опубликовали расследования о владельцах твинков

Ответить
0
Тарас Макух

Блин, опять гречка и бензин подорожают!

Ответить
0
OlD

Бензин уже, не заметил?

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0
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