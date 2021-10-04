Они просят оштрафовать компанию на сумму от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей.

Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), которая представляет интересы крупных российских издательств АСТ, «Эксмо», МИФ и других, обратилась в Роскомнадзор с просьбой привлечь к ответсвенности Facebook. По словам заявителей, компания не удаляет пиратские версии книг из инстаграма. Об этом сообщают «Ведомости».

Члена правления АЗАПИ Максим Рябыко рассказал, что инстаграм занимает второе место по количеству нелегальных ссылок — издатели обнаружили около трёх тысяч в аккаунтах пользователей. На первом месте телеграм c 35 тысячью, но соцсеть удалила их по запросу правообладателей.

В письме АЗАПИ утверждается, что Instagram игнорирует их запросы на удаление нелегальных копий и ссылок через специальную форму. В некоторых случаях компания не ограничивает их распространение даже по решению Мосгорсуда. Издатели требует привлечь Facebook, владеющий Instagram, к ответственности за неудаление нелегального контента. Компании может грозить штраф от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей.

Такая статистика и опыт правоприменения позволяют нам сделать вывод о том, что Instagram покровительствует пиратам, борьба с ними не носит на платформе комплексного эффективного характера, а сводится к формальной обработке ссылок, что не позволяет кардинально и качественно изменить ситуацию с пиратским контентом. из письма АЗАПИ

Издатели ежегодно теряют 15-20% дохода или около полутора миллиардов рублей из-за деятельности пиратов. В июне в Госдуму внесли законопроект, разрешающий внесудебное исключение из поиска сайтов с пиратским контентом. Правообладатели смогут создать системы с указателями таких страниц, реестры таких систем должен вести Роскомнадзор.