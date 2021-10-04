Он подготовил обращение в Генпрокуратуру.

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Фото из «ВКонтакте» Александра Ионова

Бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии и основатель «Антиглобалистского движения России» Александр Ионов сообщил о подготовке жалобы на международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). Он планирует попросить у Генпрокуратуры признать организацию «нежелательной» в России.

Ионов сообщает, что «за данным расследованием стоит большой слив от американских спецслужб». Он подчёркивает, что от России участником стали только «Важные истории», которые признаны «иноагентом» по его жалобе. Активист также отмечает, что из СМИ с консорциумом сотрудничает «Новая газета».

В списке фигурантов вы не найдёте американских сенаторов или крупных политиков, не то чтобы они не пользовались офшорами, просто дружат с нужной службой, и если даже где-то их фамилии попадают в слив, то на них никогда не делаются нужные акценты. Александр Ионов основатель «Антиглобалистского движения России»

По заявлением Ионова, «одним из ключевых» спонсоров объединения выступает фонд Джорджа Сороса «Открытое общество», признанный в России «нежелательной организацией».

Ионов также планирует пожаловаться на Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Как отмечает «Дождь», активист сначала написал, что подготовил обращение «в прокуратуру для признания OCCRP (ICIJ) нежелательной организацией», при этом OCCRP и ICIJ — это две разные организации. Затем он исправил публикацию, оставив только OCCRP.

Скриншот «Дождя»

Вечером 3 октября более 150 СМИ со всего мира одновременно опубликовали расследования на основе утечки внутренних документов офшорных регистраторов. Единственным участником из России стали «Важные истории». Журналисты опубликовали расследование, связанные с офшорами «окружения» Владимира Путина.

Журналисты также рассказали про скрытые фирмы и элитную недвижимость глав других государств.

После жалобы Ионова в Роскомнадзор «иноагентом» признали «Медузу». Тогда он заявил, что издание выиграло латвийский тендер и получает финансирование от иностранных НКО.

В июне Генпрокуратура признала американский Бард-колледж «нежелательной организацией». Как выяснила «Медуза», это случилось после обращения Ионова.