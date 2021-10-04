Автор жалоб на «Медузу» и «Важные истории» потребовал признать авторов «Архива Пандоры» нежелательной организацией Статьи редакции
Он подготовил обращение в Генпрокуратуру.
Бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии и основатель «Антиглобалистского движения России» Александр Ионов сообщил о подготовке жалобы на международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). Он планирует попросить у Генпрокуратуры признать организацию «нежелательной» в России.
Ионов сообщает, что «за данным расследованием стоит большой слив от американских спецслужб». Он подчёркивает, что от России участником стали только «Важные истории», которые признаны «иноагентом» по его жалобе. Активист также отмечает, что из СМИ с консорциумом сотрудничает «Новая газета».
По заявлением Ионова, «одним из ключевых» спонсоров объединения выступает фонд Джорджа Сороса «Открытое общество», признанный в России «нежелательной организацией».
Ионов также планирует пожаловаться на Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Как отмечает «Дождь», активист сначала написал, что подготовил обращение «в прокуратуру для признания OCCRP (ICIJ) нежелательной организацией», при этом OCCRP и ICIJ — это две разные организации. Затем он исправил публикацию, оставив только OCCRP.
Вечером 3 октября более 150 СМИ со всего мира одновременно опубликовали расследования на основе утечки внутренних документов офшорных регистраторов. Единственным участником из России стали «Важные истории». Журналисты опубликовали расследование, связанные с офшорами «окружения» Владимира Путина.
Журналисты также рассказали про скрытые фирмы и элитную недвижимость глав других государств.
После жалобы Ионова в Роскомнадзор «иноагентом» признали «Медузу». Тогда он заявил, что издание выиграло латвийский тендер и получает финансирование от иностранных НКО.
В июне Генпрокуратура признала американский Бард-колледж «нежелательной организацией». Как выяснила «Медуза», это случилось после обращения Ионова.
В июле он также пожаловался на «Важные истории» и главреда издания Романа Анина. Тогда активист нашёл связь издания с исполнительным вице-президентом Стокгольмской школы экономики в Риге Андерсом Александерсоном. Спустя месяц «Важные истории» и Анина признали «иноагентами».
Ионов сообщает, что «за данным расследованием стоит большой слив от американских спецслужб»
Во-первых, подобные заявления необходимо доказывать. Говоришь что это проделки Американских спецслужб - приводи веские доказательства. Если нет - это пустой трёп.
Во-вторых, даже если бы это действительно было сливом Американских спецслужб. Что это меняет? Важно является ли информация правдой, а не то из какого источника она получена. Если самый отъявленный американский злодей предоставляет доказательства, что кто-то нарушил закон, то что он злоей никоим образом не отменяет этого нарушения закона. ред.
Говоришь что это проделки Американских спецслужб - приводи веские доказательства.
А зачем? Несколько раз скажи это и схавают.
Во-вторых, даже если бы это действительно было сливом Американских спецслужб. Что это меняет?
Меняет, очень многое, можно обсуждать американские спецслужбы и как наши круче, чем они, поэтому все те, кто распространяет инфу от американских спецслужб с ними связаны, значит можно обсуждать их, они иностранные агенты. (сами материалы можно не обсуждать)