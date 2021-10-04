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Новости
Sasha Shambilova

Автор жалоб на «Медузу» и «Важные истории» потребовал признать авторов «Архива Пандоры» нежелательной организацией Статьи редакции

Он подготовил обращение в Генпрокуратуру.

50 50 комментариев
4201 просмотров
Фото из «ВКонтакте» Александра Ионова

Бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии и основатель «Антиглобалистского движения России» Александр Ионов сообщил о подготовке жалобы на международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). Он планирует попросить у Генпрокуратуры признать организацию «нежелательной» в России.

Ионов сообщает, что «за данным расследованием стоит большой слив от американских спецслужб». Он подчёркивает, что от России участником стали только «Важные истории», которые признаны «иноагентом» по его жалобе. Активист также отмечает, что из СМИ с консорциумом сотрудничает «Новая газета».

В списке фигурантов вы не найдёте американских сенаторов или крупных политиков, не то чтобы они не пользовались офшорами, просто дружат с нужной службой, и если даже где-то их фамилии попадают в слив, то на них никогда не делаются нужные акценты.

Александр Ионов
основатель «Антиглобалистского движения России»

По заявлением Ионова, «одним из ключевых» спонсоров объединения выступает фонд Джорджа Сороса «Открытое общество», признанный в России «нежелательной организацией».

Ионов также планирует пожаловаться на Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Как отмечает «Дождь», активист сначала написал, что подготовил обращение «в прокуратуру для признания OCCRP (ICIJ) нежелательной организацией», при этом OCCRP и ICIJ — это две разные организации. Затем он исправил публикацию, оставив только OCCRP.

Скриншот «Дождя»

Вечером 3 октября более 150 СМИ со всего мира одновременно опубликовали расследования на основе утечки внутренних документов офшорных регистраторов. Единственным участником из России стали «Важные истории». Журналисты опубликовали расследование, связанные с офшорами «окружения» Владимира Путина.

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Журналисты также рассказали про скрытые фирмы и элитную недвижимость глав других государств.

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Журналисты рассказали про скрытые фирмы и элитную недвижимость глав многих государств.
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После жалобы Ионова в Роскомнадзор «иноагентом» признали «Медузу». Тогда он заявил, что издание выиграло латвийский тендер и получает финансирование от иностранных НКО.

В июне Генпрокуратура признала американский Бард-колледж «нежелательной организацией». Как выяснила «Медуза», это случилось после обращения Ионова.

В июле он также пожаловался на «Важные истории» и главреда издания Романа Анина. Тогда активист нашёл связь издания с исполнительным вице-президентом Стокгольмской школы экономики в Риге Андерсом Александерсоном. Спустя месяц «Важные истории» и Анина признали «иноагентами».

#новости #медиа #смииноагенты #pandorapapers

50 50 комментариев
39
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Британский каякер

Он ставит пробелы внутри скобок, но не ставит снаружи. Неадекватный чел какой-то.

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56
Dennis Ko

В слове «долбоеб» у вас несколько ошибок. 

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14
Icipher

Он просто ставит так эмодзи, скобочник-динозавр из «нулевых». Что, впрочем, тоже свидетельствует о неадекватности.

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1
Британский каякер

Ой, нахуй иди, а? Эмодзи для геев и эмоционально нестабильных зумерков. Смайлы из ASCII-символов ftw.

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4
Владимир Земсков

Чего мелочиться: закрепите сразу в конституции, что любое расследование деятельности представителей власти с негативными выводами априори антиконституционно.

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36
new_comment

Чувак себе зарабатывает на оффшор.

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1
Тяжелый Илья

 Ионов сообщает, что «за данным расследованием стоит большой слив от американских спецслужб»

Во-первых, подобные заявления необходимо доказывать. Говоришь что это проделки Американских спецслужб - приводи веские доказательства. Если нет - это пустой трёп.
Во-вторых, даже если бы это действительно было сливом Американских спецслужб. Что это меняет? Важно является ли информация правдой, а не то из какого источника она получена. Если самый отъявленный американский злодей предоставляет доказательства, что кто-то нарушил закон, то что он злоей никоим образом не отменяет этого нарушения закона. ред.

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30
Plan 🇧&🇨

ты еще скажи, что минюсту нужно доказывать факт иностранного финансирования иноагентов

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8
Андрей Охапкин

Всё так ред.

Путин: Неважно, кто произвел хакерские атаки на…
Российский президент Владимир Путин отметил, что проигравшие всегда ищут виноватых на стороне .
m.gordonua.com
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3
Corbyan
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–1
Geni Alen

 Говоришь что это проделки Американских спецслужб - приводи веские доказательства.

А зачем? Несколько раз скажи это и схавают.
 Во-вторых, даже если бы это действительно было сливом Американских спецслужб. Что это меняет?

Меняет, очень многое, можно обсуждать американские спецслужбы и как наши круче, чем они, поэтому все те, кто распространяет инфу от американских спецслужб с ними связаны, значит можно обсуждать их, они иностранные агенты. (сами материалы можно не обсуждать)

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0
Тяжелый Илья

 А зачем? Несколько раз скажи это и схавают.

Вот поэтому надо каждый раз проговаривать эти очевидные вещи под каждой подобной новостью, чтобы меньше людей это хавало.

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2
Семен Семеныч
Ответить
24
Грандиозный торшер

слив спецслужб

Значит правда?

Ответить
22
Дамир Кипкаев

Я подумал точно так же) 

Ответить
3
Математический пистолет

привет, ты кто

Ответить
0
Математический пистолет

Четко холуи работают

Ответить
12
Поперечный химик

Значит этой путинской шлюшке тоже на офшор бабло закидывают.

Ответить
9
Земной Данила

Такие дурачки работают за идею

Ответить
2
Скрытый корабль

Да конечно, типичный карьерист

Ответить
1
Должный клуб

Какой же он активист, самый настоящий пассивист

Ответить
5
Математический пистолет

ну зачем пассивистов так оскорблять сравнением с ним 

Ответить
1
Eugen T

Вот это поворот! Никто не ожидал!

Ответить
4
neolol

Кайфую, как Россия стремительно борется с борьбой с коррупцией. Надеюсь, что чем хуже, тем лучше. Эта хуерга должна сама себя съесть, пережевать и выплюнуть.

Ответить
2
Сдавайся

Пока она пережёвывает только деньги налогоплательщиков ред.

Ответить
1
Andre Macareno

Налогоплательщики умирают или уезжают

Ответить
0
FOX
Ответить
1
Земной Данила

Лицо не обременённое интеллектом

Ответить
4
Владимир Филатов

типа он за контроль над американской полицией? Показательно ещё, что с одной стороны у него иконы, а с другой - нацистский шлем

Ответить
1
Руслан Астратов

Я вспомнил кого он мне напоминает:

Ответить
1
Таблетка Галоперидола

В списке фигурантов вы не найдёте американских сенаторов или крупных политиков

Так слейте сами

Ответить
2
Иванов Олег

Интересно, есть ли у него поклонники его творчества

Ответить
0
Ху Эмай

админ подсайта "Либертарианство"

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4
Stan Majors

Пару лет назад все ждали комментарии Юрия Лозы, теперь это. Мы все дальше от Канады;(

Ответить
1
Ху Эмай
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1
Пьяный Абдужаббор

@Arthur Sergeev ты где? Почему его не защищаешь? 

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1
цорiк

да дайте ему уже по ебалу

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1
Противный Никита
Ответить
1
Каменный цвет

В России заводы стоят!

Ответить
0
AZP

Он на заводе только мешать будет.

Ответить
1
Каменный цвет

Тогда пусть мешает бетон

Ответить
0
AZP
Ответить
1
Chef

Этому идиоту еще море надо высечь за то что его песчаные куличики смыло, стукачек

Ответить
0
FOX
Ответить
0
Новый микрофон
Ответить
0
Могучий алмаз

Точно не панорама? 

Ответить
0
Peyzaj

Ручная ябеда корябеда

Ответить
0
NavaGava

Отчаянный парень, совсем не бережет себя, а вдруг Сорос и ЦРУ захотят его после этих разоблачений убить

Как нибудь так:

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0
Анатолий Камов

Какой же он долбоёб.

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0
Дмитрий Семёнов

Александр Ионов, президент ООО "Ионов Трансконтинентал".
Финансовая отчетность организации (по данным ФНС).
Чистая прибыль за 2020 год: -4000 рублей

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0
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