«Ведомости»: «Почта России» запланировала IPO в 2023 году, чтобы не просить у государства 500 миллиардов рублей Статьи редакции
В компании это отвергли.
- Компания хочет провести IPO, чтобы избежать риска дефолта по обязательствам, пишут «Ведомости» со ссылкой на приложение к стратегии «Почты России» до 2030 года (копия есть у издания).
- Как рассказал источник, совет директоров «Почты» рассматривал приложение стратегии 25 декабря 2020 года. Согласно документу, IPO и дополнительная капитализация позволит компании выплатить государству дополнительно 50 миллиардов рублей к 2030 году.
- В противном случае у неё «упадёт выручка и она будет балансировать на грани безубыточности». В 2024 году при полном отсутствии инвестиций появится «высокий риск дефолта по обязательствам», к 2030 году произойдёт «деградация коммерческой функции» и компании придётся просить от государства 500 миллиардов рублей.
- В пресс-службе «Почты России» не прокомментировали материалы. Член комитета по стратегическому планированию компании Александр Хинштейн подтвердил «Ведомостям» факт обсуждения планов IPO, но не назвал сроки.
- По его словам, согласно одному из планов развития «Почте» нужны дотации от государства для обновления инфраструктуры. Также он заметил, что кредиторам «не стоит беспокоиться по поводу прогноза риска дефолта по обязательствам в 2024 году», так как это стратегическое предприятие и «любые риски государством гарантируются».
- 31 мая «Почта России» утвердила стратегию развития до 2030 года. Оператор анонсировал, что откажется от маркетплейса и будет развивать ритейл, а капзатраты на развитие составят 298 миллиардов рублей.
- В «Почте России» сообщили, что не рассматривали «ни выход на IPO, ни дефолт как сценарии». В компании заявили, что все варианты перечислены в стратегии развития до 2030 года.
«Почта России» запланировала IPO
А я запланировал IPA на пятницу. И у меня на исполнение моих планов шансы гораздо выше)
Но вообще почта (по крайней мере у меня) — это какой-то портал в 90ые. Эти полы, зашарпанность, тети слушающие Таню Буланову (словно специально) — все это играет на "атмосферу".
Что бы понимать о том, на сколько почта РФ должна повысить цены для безубыточного уровеня, посмотрите расценки на доставку писем и посылок какого-нибудь российского отделения DHL, FedEx и т.д. и т.п.
Проблема почты РФ в том, что ей приходится обслуживать фактически каждый уголок страны, а это колоссальные издержки. Без поддержки бюджета тут никак не обойтись.
Это понятно, но имеет ли большой смысл слать тонны бумаги по стране, это большой вопрос. Понимаю, что далеко не у всей страны есть интернет, но по организациям типо той же почты или Сбера, которые есть везде почти интернет протянули по стране. Ещё лет 10 назад, помню, участвовал в настройке телекоммуникационых контейнеров Ростелекома, которые должны были поехать в леса Якутии и обвязать большую часть региона.