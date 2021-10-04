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Новости vc.ru

«Ведомости»: «Почта России» запланировала IPO в 2023 году, чтобы не просить у государства 500 миллиардов рублей Статьи редакции

В компании это отвергли.

  • Компания хочет провести IPO, чтобы избежать риска дефолта по обязательствам, пишут «Ведомости» со ссылкой на приложение к стратегии «Почты России» до 2030 года (копия есть у издания).
  • Как рассказал источник, совет директоров «Почты» рассматривал приложение стратегии 25 декабря 2020 года. Согласно документу, IPO и дополнительная капитализация позволит компании выплатить государству дополнительно 50 миллиардов рублей к 2030 году.
  • В противном случае у неё «упадёт выручка и она будет балансировать на грани безубыточности». В 2024 году при полном отсутствии инвестиций появится «высокий риск дефолта по обязательствам», к 2030 году произойдёт «деградация коммерческой функции» и компании придётся просить от государства 500 миллиардов рублей.
  • В пресс-службе «Почты России» не прокомментировали материалы. Член комитета по стратегическому планированию компании Александр Хинштейн подтвердил «Ведомостям» факт обсуждения планов IPO, но не назвал сроки.
  • По его словам, согласно одному из планов развития «Почте» нужны дотации от государства для обновления инфраструктуры. Также он заметил, что кредиторам «не стоит беспокоиться по поводу прогноза риска дефолта по обязательствам в 2024 году», так как это стратегическое предприятие и «любые риски государством гарантируются».
  • 31 мая «Почта России» утвердила стратегию развития до 2030 года. Оператор анонсировал, что откажется от маркетплейса и будет развивать ритейл, а капзатраты на развитие составят 298 миллиардов рублей.
  • В «Почте России» сообщили, что не рассматривали «ни выход на IPO, ни дефолт как сценарии». В компании заявили, что все варианты перечислены в стратегии развития до 2030 года.

Мы удивлены, что «Ведомости» посчитали возможным опубликовать статью, основанную на внутренних рабочих материалах компании полугодовой давности, содержащих экстремально маловероятный сценарий деградации коммерческой функции.

«Почта России»

#новости #почтароссии

1573 просмотров
24 24 комментария
7
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24 комментария
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Должный клуб

И да, совет директоров почты

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9
Должный клуб
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11
Игорь Рачук
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7
Агрессивный нос

Почта точно стала лучше, но это всё ещё такая шляпа, что дел с ней иметь хочется поменьше. 

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12
Роман Величкин

У меня ближайший филиал - все стены облуплены, лампы того и гляди свалятся на голову от старости. Зато поставили пластиковую рамку - Почта Банк! На фоне общей затхлости выглядит максимально дико.

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0
Далекий цветок

«Почта России» запланировала IPO в 2023 году

И открыть филиал на Луне в 2024-м

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9
Трансгендолёт

«Почта России» запланировала IPO

А я запланировал IPA на пятницу. И у меня на исполнение моих планов шансы гораздо выше)

Но вообще почта (по крайней мере у меня) — это какой-то портал в 90ые. Эти полы, зашарпанность, тети слушающие Таню Буланову (словно специально) — все это играет на "атмосферу".

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6
Должный клуб

любые риски государством гарантируются

Любые риски и пиздецы, ага. Это единственное, что этим государством гарантируется  ред.

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4
FUNGAME

Если скрепец не будет чувствовать постоянного риска, то он расслабит булки и из него выпадет дуохвная скрепа. Вместо скрепы придётся вставлять бутылку. А этого допускать ни в коем случае нельзя, по этой причине государство вынуждено гарантировать риски.

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2
Dmitry R.

Член комитета по стратегическому планированию компании Александр Хинштейн

короче помянем компанию.

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3
Агрессивный нос
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3
Поперечный химик

Что бы понимать о том, на сколько почта РФ должна повысить цены для безубыточного уровеня, посмотрите расценки на доставку писем и посылок какого-нибудь российского отделения DHL, FedEx и т.д. и т.п.
Проблема почты РФ в том, что ей приходится обслуживать фактически каждый уголок страны, а это колоссальные издержки. Без поддержки бюджета тут никак не обойтись.

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2
Алексей Куликов

Там много людей продолжают слать бумаги? А так согласен с тем, что государство должно дотировать почту, чтобы и на самом краю страны было хоть небольшое отделение почты.

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–1
Поперечный химик

Всякие штрафы и другие уведомления чем тебе не бумаги?

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1
Алексей Куликов

Это понятно, но имеет ли большой смысл слать тонны бумаги по стране, это большой вопрос. Понимаю, что далеко не у всей страны есть интернет, но по организациям типо той же почты или Сбера, которые есть везде почти интернет протянули по стране. Ещё лет 10 назад, помню, участвовал в настройке телекоммуникационых контейнеров Ростелекома, которые должны были поехать в леса Якутии и обвязать большую часть региона.

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0
Исторический ящик

Достаточно динамических сроков доставки. Нет спроса - копим посылки месяц.

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0
Поперечный химик

Там есть экспресс-доставка

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0
Leha Shum

Все в шорт

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2
Дорожный ихтиандр
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2
Нефтяной самолет

Просто поднимите цены на колбасу, огурчики и колготки в отделениях почты.

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1
Егор Гаврилов

Опровергли, потому что запланировали и IPO и 500 ахулиардов у государства попросить.

А если без шуток - за последние годы почта россии поменялась в очень положительную сторону, кто бы что ни говорил.

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1
Исторический ящик

Инерция от Скачкова.

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0
Егор Гаврилов

кто это

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0
ouxen

чтобы не просить у государства 500 миллиардов рублей

В компании это отвергли.

красиво жить не запретишь ¯\_( ° ʖ °)_/¯  ред.

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0
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