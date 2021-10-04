КНДР и Южная Корея восстановили линии связи и провели первый за два месяца телефонный разговор Статьи редакции
Южная Корея выразила надежду на скорейшее возобновление переговоров с КНДР.
Южная и Северная Кореи провели телефонный разговор по военным линиями утром 4 октября. Об этом рассказали правительства обеих стран сообщает агентство Yonhap.
По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), правительство Южной Кореи выразило надежду на скорейшее возобновление переговоров с КНДР после восстановления линий связи.
В заявлении ЦТАК сказано, что правительству Южной Кореи «необходимо приложить усилия, чтобы связи с КНДР развивались в верном пути, а также решить необходимые задачи для дальнейшего и перспективного сотрудничества».
В июне 2020 года КНДР разорвала все линии связи с Южной Кореей, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран. Причиной такого решения стала отправка антипхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию КНДР.
В июле все каналы связи вновь восстановили. Спустя месяц КНДР перестала отвечать на звонки — это был ответ на проводившиеся в тот момент совместные учения между Южной Кореей и Соединенными Штатами.
В конце сентября лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял, что каналы связи с Южной Кореей могут быть восстановлены с начала октября.
вот запись переговоров
https://www.youtube.com/watch?v=r0rIx7EVcTE