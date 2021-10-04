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Новости
Сергей Исенеков

КНДР и Южная Корея восстановили линии связи и провели первый за два месяца телефонный разговор Статьи редакции

Южная Корея выразила надежду на скорейшее возобновление переговоров с КНДР.

11 11 комментариев
439 просмотров

Южная и Северная Кореи провели телефонный разговор по военным линиями утром 4 октября. Об этом рассказали правительства обеих стран сообщает агентство Yonhap.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), правительство Южной Кореи выразило надежду на скорейшее возобновление переговоров с КНДР после восстановления линий связи.

В заявлении ЦТАК сказано, что правительству Южной Кореи «необходимо приложить усилия, чтобы связи с КНДР развивались в верном пути, а также решить необходимые задачи для дальнейшего и перспективного сотрудничества».

В июне 2020 года КНДР разорвала все линии связи с Южной Кореей, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран. Причиной такого решения стала отправка антипхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию КНДР.

В июле все каналы связи вновь восстановили. Спустя месяц КНДР перестала отвечать на звонки — это был ответ на проводившиеся в тот момент совместные учения между Южной Кореей и Соединенными Штатами.

В конце сентября лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял, что каналы связи с Южной Кореей могут быть восстановлены с начала октября.

#новости #южнаякорея #севернаякорея

11 11 комментариев
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Ху Эмай

вот запись переговоров 
https://www.youtube.com/watch?v=r0rIx7EVcTE

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7
Минтимер Шаймиев

Опередил сук

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3
Исторический ящик

- Извини, не могу говорить, у меня испытания ракеты, надо бежать!!
- Ким, но ты сам позвонил

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6
Егор Ярко
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5
Израильский файл

Ну как там с зерном?

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0
Должный клуб

Привет, ты чё, охуел

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3
Денежный Филипп

Ты куда звонишь?

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2
Благородный диод

Мухамеду, он не берет трубку ред.

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0
Трансгендолёт

Спустя месяц КНДР перестала отвечать на звонки

Как дети малые и обидчивые, честное слово. Только с ядерным оружием и лагерями

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1
Тяжелый Илья

Южная Корея, хватит быть такой навязчивой и надоедать звонками. Ты не думала, может поэтому Северная Корея и не хочет с тобой общаться?

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1
Тяжелый Илья

 КНДР и Южная Корея

Если уж решили использовать официальные названия, а не хорошо понятные, то используйте до конца: КНДР и Республика Корея

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0
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