Южная Корея выразила надежду на скорейшее возобновление переговоров с КНДР.

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Южная и Северная Кореи провели телефонный разговор по военным линиями утром 4 октября. Об этом рассказали правительства обеих стран сообщает агентство Yonhap.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), правительство Южной Кореи выразило надежду на скорейшее возобновление переговоров с КНДР после восстановления линий связи.

В заявлении ЦТАК сказано, что правительству Южной Кореи «необходимо приложить усилия, чтобы связи с КНДР развивались в верном пути, а также решить необходимые задачи для дальнейшего и перспективного сотрудничества».

В июне 2020 года КНДР разорвала все линии связи с Южной Кореей, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран. Причиной такого решения стала отправка антипхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию КНДР.

В июле все каналы связи вновь восстановили. Спустя месяц КНДР перестала отвечать на звонки — это был ответ на проводившиеся в тот момент совместные учения между Южной Кореей и Соединенными Штатами.