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Новости vc.ru

Послабления по «закону Яровой» и передача частот для 5G — Forbes узнал о предложениях по поддержке операторов связи Статьи редакции

Среди других предложений — создание спецфонда для иностранных компаний и выдача субсидий на покупку оборудования.

23 23 комментария
1445 просмотров

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Минцифры разработали 13 мер поддержки для телекоммуникационного бизнеса, пишет Forbes со ссылкой на презентацию, подготовленную консалтинговой компанией McKinsey вместе с представителями бизнеса и ведомством.

Копия документа есть у издания, её подлинность подтвердили два источника, близких к телеком-операторам. По словам собеседника Forbes, это «одна из многочисленных версий» и финальный проект утвердят на встрече с министром. В Минцифры от комментариев отказались, но отметили, что работают над пакетом мер.

Что предлагает Минцифры

  • Передать операторам целевой диапазон 3,4-3,8 Ггц, которые нужны для быстрого и дешёвого развёртывания 5G. Сейчас они заняты Минобороны и Роскосмосом.
  • Выплаты операторов за использование радиочастот направить на создание инфраструктуры.
  • Льготные кредиты для капитальных вложений в инфраструктуру.
  • Разрешить операторам использовать государственную инфраструктуру при строительстве сетей связи.
  • Компенсировать выпадающие доходы из-за реализации проекта «Доступный интернет».

Согласно документу, оценка эффективности мер находится «в стадии проработки».

Аналитик «TMT Консалтинг» Константин Анкилов назвал предложения Минцифры «важными и правильными». По его словам, выплаты операторов за использование частот нужно направлять на развитие инфраструктуры там, где это экономически невыгодно делать или на развитие автодорог.

Что предлагает бизнес

  • К январю 2022 года сократить время хранения информации с 30 суток до 15-20 дней по «закону Яровой» и исключить из расчёта ёмкости оборудования «доверенный трафик» — например, от аудиовизуальных сервисов, в том числе онлайн-кинотеатров.
  • Выдавать операторам субсидии по кредитам на покупку радиоэлектронного и телекоммуникационного оборудования по ставке ниже 6,5%, а также выдавать льготные кредиты на закупки оборудования из Единого реестра.
  • К декабрю 2023 года создать спецфонд, в который иностранные интернет-компании, работающие в России, будут вносить платежи в 2% «для развития цифровой инфраструктуры». По данным авторов, совокупная плата в него может составить 36 миллиардов рублей, которые будут распределяться на конкурентной основе.
  • Создать налоговый вычет для тех операторов, которые строят сети в малочисленных местах и вдоль автомобильных дорог. Это позволит операторам уменьшить налог на прибыль за счёт капитальных затрат.

Также в РСПП предложили ввести программы субсидий на подключение сёл к интернету, снизить порог для телеком-операторов на применение закона о защите и поощрении капиталовложений с 5 миллиардов рублей до 500 миллионов рублей и другое.

Представители бизнеса и госорганы разрабатывают меры поддержки телеком-отрасли, так как у операторов падает прибыль и это не позволяет им обеспечить растущую потребность в инвестициях в новые проекты, приводит Forbes данные из документа.

В МТС, «Вымпелкоме», «Мегафоне», «ЭР-Телекоме» и «Ростелекоме» воздержались от комментариев. Представитель McKinsey не ответил на запрос Forbes.

#новости #5g

23 23 комментария
11
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Должный клуб

для быстрого и дешёвого развёртывания 5G

Совсем обалдели? У нас как у Артёмия Лёблёдёва - долго, дорого, хуёво

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8
Madegghead

ну вообще очень долгое время область связи в России была одной из самых передовых в мире.
Т.к. все сети строились с нуля, не было старой ценной огромной инфраструктуры. Ростелеком как бы был и более раздроблен, и его инфраструктура почти не как не стыковалась с новыми операторами(кроме междугороднего трафика).
Только после 2014 года стало становится плохо все.

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4
Сознательный франт

 Только после 2014 года стало становится плохо все.

Сейчас даже в деревни с 10к населения оптику кладут. 

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1
Madegghead

и что?
Это супер инновация что ли на фоне того куда идет мир в области связи?
10 лет назад мы Штаты опережали в данной области(они медленно развивают), а сейчас в штатах в каждой перди 1 гигабит...
С 2014 года инвестиции порезаны до минимума, окончательно перешли на китайское дешевое оборудование и только где ну совсем уж необходимо...
Качество связи упало заметно. ред.

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0
Люц Шнайдер

Ну ты же пиздишь, камон. В какой каждой перди 1 гигабит?  И это в Вайоминге.

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2
Madegghead

Вайоминг? Ты серьезно?
Это что-то типа Республика Хакасия.
На среднем Западе вполне массово есть 1 гигабит.
И не очень понимаю что это у тебя на скрине и где.
Посмотрел тарифы у ATT - 1 гигабит стоит 60 долл в месяц. Так дорого в т.ч. потому что все таки частные дома, и проводов очень много надо. Но для США это копейки. И такой интернет доступен в городишках 50 тыс.чел на среднем Западе, и даже в каком-нить Айдахо.

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0
Сознательный франт

 куда идет мир в области связи?

Зона покрытия важнее, чем скорость связи. Для абсолютного большинства даже 100мб более, чем хватает для комфортного пользования сетью.

 сейчас в штатах в каждой перди 1 гигабит

А ещё подняли лимит траффика со 1тб до 1.2. Инновации. 

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1
Александр Бормотин

В США в каждой перди гигабит?
https://twitter.com/tomwarren/status/1444312297778950145?s=19

Tom Warren @tomwarren
1Gbps down, 1Gbps up, unlimited £45/mo (US$60) UK https://twitter.com/alexdobie/status/1444304656088408073
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1
Андрей Охапкин

+15

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0
Madegghead

очень смешно, да.
Она была передовой с 1995 года по 2014 примерно.
После этого - нет, т.к. почти весь бизнес перестал верить в перспективы и инвестиции порезано до минимума. И сейчас эти операторы прое... медленно все полимеры.

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2
Андрей Охапкин

Спасибо Путину за быстрый интернет

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0
Madegghead

а также за айфон и телевизор 4к

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1
Пьяный Абдужаббор

У лебедева другой девиз "долго, дорого, говно"

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2
Трансгендолёт

К январю 2022 года сократить время хранения информации с 30 суток до 15-20 дней по «закону Яровой» и исключить из расчёта ёмкости оборудования «доверенный трафик» — например, от аудиовизуальных сервисов, в том числе онлайн-кинотеатров.

То есть изначально в этом припизднутом законе даже такого не было? Да за такое надо из думы и политики гнать ссаными тряпками навсегда, это же дичь какая-то!

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4
Super 72

А вдруг ты смотрел запрещённый фильм!

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4
Израильский файл

Для этого есть товарищ майор, который будет лично заверять подписью каждый пакет!

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1
Упоротый Голубь

Что подписать нужно? Что подписать надо? 

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0
Андрей Охапкин

Какие подводные камни?

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–1
Агрессивный нос

Абонент уплатит за всё.

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7
Благородный диод

Абонемент уплотит за всё

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4
Педагогический Мика

прост не примут

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2
Ваша Закладко

для макинси главное написать 

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0
Ваша Закладко

смотрим через год, что внедрено лол
кмбу уровнем имплементации 

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0
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