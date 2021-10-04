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Новости
Артём Мазанов

Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие рецепторов, отвечающих за температуру, боль и осязание Статьи редакции

Открытие учёных назвали «революционным».

39 39 комментариев
3404 просмотров
The Nobel Prize @NobelPrize
BREAKING NEWS:
The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.”

Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины 2021 года стали Дэвид Джулиус из Калифорнийского университета Сан-Франциско и Ардем Патапутян из института Скриппса, что в Ла-Хойя (США). Награду они получили «за открытие рецепторов температуры и осязания».

Комитет заявил, что учёные ответили на вопрос, как возникают нервные импульсы, которые позволяют нам чувствовать температуру и осязание. «Способность ощущать тепло, холод и прикосновения необходима нам для выживания и лежит в основе нашего взаимодействия с окружающим миром. Мы воспринимаем такие ощущения как должное», — говорится в их заявлении.

Их революционные открытия позволили нам понять, как тепло, холод и механическая сила могут инициировать нервные импульсы, которые позволяют нам воспринимать окружающий мир и адаптироваться к нему.

Нобелевский комитет

Исследование учёных описано на сайте премии.

  • В конце 1990-х годов Джулиус исследовал реакцию клеток на капсаицин, который содержится в перце чили и вызывает ощущение жжения. Учёный выделил рецептор к капсаицину (TRPV1), а позже определил, что он реагирует на тепло.
  • В 2002 году Джулиус и Патапутян независимо друг от друга обнаружили рецептор для холода (TRPM8), который возбуждается на клетках под действием ментола.
  • Затем Патапутян использовал «чувствительные к давлению клетки» и открыл два рецептора (Piezo1 и Piezo2), реагирующих на механические раздражители в коже и внутренних органах. В сообщении Нобелевского комитета сказано, что эти каналы семейства Piezo регулируют важнейшие физиологические процессы, в том числе артериальное давление и дыхание.

Как учёные узнали о присуждении им премии.

The Nobel Prize @NobelPrize
Just in! New medicine laureate Ardem Patapoutian and his son Luca, watching the #NobelPrize press conference shortly after finding out the happy news.

Stay tuned for our interview with Patapoutian coming up soon!

Photographer: Nancy Hong
The Nobel Prize @NobelPrize
Someone is receiving exciting news from Thomas Perlmann, the Secretary of the Nobel committee.

Find out who will receive this year’s #NobelPrize in Physiology or Medicine – we’re just moments away from breaking the news.

Photo: Yanan Li.

#новости #нобель2021

Статья дополняется
39 39 комментариев
1
20
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39 комментариев
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Трансгендолёт

Скорее дополняйте статью, мне интересно узнать подробности об открытии и рецепторах.

Ответить
13
Трансгендолёт

Пока из статьи я узнал, что 2 ученых получили Нобелевку, но это было весьма ожидаемо. Стоит ли оно молнии на главной?

Ответить
4
Alexander A. Zhuravkov
Ответить
0
Меркуцио Борисов

Навальный получит премию?

Ответить
0
Alexander A. Zhuravkov

Сразу хочу подчеркнуть, что не топлю за Навального, но учитывая, что он совсем недавно уже был отмечен чём-то подобным, вполне может стать лауреатом Нобелевской премии мира в этом году, а тот момент, что он находится сами-знаете-где только увеличивает вероятность.

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0
Роман Величкин

Репосты иноагента разве не запрещены на тж?
Вот это подбор шрифтов - сразу понятно откуда это.

Ответить
0
Alexander A. Zhuravkov

Вот же дерьмо. И то верно. А репост и скрин это равнозначные понятия?

Ответить
0
Прямой диод

за открытие рецепторов, отвечающих за боль

Ответить
9
Максим Крикун

А их че не было что ли?

Ответить
3
Таблетка Галоперидола

Они были закрыты

Ответить
12
Максим Крикун

Да кстати начинаю чувствовать. Красавцы все таки ребята

Ответить
1
Таблетка Галоперидола

Тёпленькая пошла?

Ответить
0
Андрей Охапкин

Заблокированы, и открывались после внесения оплаты

Ответить
0
ну и в чем он не прав

receptors for temperature and touch

какая боль...

Ответить
4
MangaloriANAL

На всякий случай заскринил заголовок 

Ответить
1
yh

https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2021/press-release/
Тут есть боль

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1
Артём Мазанов

Ниже ссылка как раз на их исследования, почитай про боль....

Ответить
0
Денис Ковылин

В релизе подробно описан механизм работы ноциоцепторов, открытых сто лет назад, за это и нобелевка. 

Ответить
0
Должный клуб

температуру, боль и унижение

Ответить
3
Длинный яд

Они открыли жопу?

Ответить
0
Скучный велосипед

Привет, как дела

Ответить
5
Скучный велосипед

Как жопа

Ответить
5
Длинный яд

Испытывает температуру, боль и давление. Твоя как?

Ответить
5
Люц Шнайдер

Жопы тэжэшников регулярно испытывают давление и сжатие.

Ответить
4
Ёршик Золотой

Эта новость как то связана с новостью ниже про "Магнит"? Может продавщица уже проводит испытания блокаторов боли и прочих рецепторов..

Ответить
2
Максим Грандов

Так их давным давно открыли, разве нет?

Ответить
1
Денис Ковылин

В 1906 году

Ответить
0
Максим Грандов

Что-то слегка задержались они с награждением премией, аж 115 лет

Ответить
1
Денис Ковылин

Да одни журналисты опять жопой прочитали, вторые не то перевели, вот и гадай теперь за что наградили.

Ответить
3
Денис Ковылин

В погоне за просмотрами не смогли прочесть первые два абзаца пресс-релиза, в котором сказано что наградили за исследования механизмов работы энтих рецепторов. 

Ответить
0
Артём Мазанов

David Julius and Ardem Patapoutian

for their discoveries of receptors for temperature and touch

журналисты прочитали за что их наградили и написали

Ответить
0
Денис Ковылин

За открытие этих рецепторов Нобелевку уже давали в 1932 году.
Сейчас дали за описание механизма работы. Заголовок поправь на корректный.

Ответить
0
Артём Мазанов

Я тебе кидаю ссылку за что дали нобелевку, ты говоришь, что хуйня. Прочитай хотя бы там все

Ответить
0
Денис Ковылин

А теперь перечитай заголовок

Ответить
0
Артём Мазанов

Ardem Patapoutian used pressure-sensitive cells to discover a novel class of sensors that respond to mechanical stimuli in the skin and internal organs

David Julius utilized capsaicin [...] to identify a sensor in the nerve endings of the skin that responds to heat. 

Ответить
0
Денис Ковылин

Теперь объясни, почему ты перевёл "sensors" как "рецепторы"?

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0
Alexander A. Zhuravkov

8 октября назовут лауреата премии мира, если Навальный, то он встанет в один ряд с Обамой и другими незаурядными личностями, при этом сидя за решеткой, любопытный момент. ред.

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1
Длн Тмрбкв

опять не навальный

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0
Павел Каташев

И тут Путян ред.

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–1
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