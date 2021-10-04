Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины 2021 года стали Дэвид Джулиус из Калифорнийского университета Сан-Франциско и Ардем Патапутян из института Скриппса, что в Ла-Хойя (США). Награду они получили «за открытие рецепторов температуры и осязания».

Комитет заявил, что учёные ответили на вопрос, как возникают нервные импульсы, которые позволяют нам чувствовать температуру и осязание. «Способность ощущать тепло, холод и прикосновения необходима нам для выживания и лежит в основе нашего взаимодействия с окружающим миром. Мы воспринимаем такие ощущения как должное», — говорится в их заявлении.