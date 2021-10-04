Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие рецепторов, отвечающих за температуру, боль и осязание Статьи редакции
Открытие учёных назвали «революционным».
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Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины 2021 года стали Дэвид Джулиус из Калифорнийского университета Сан-Франциско и Ардем Патапутян из института Скриппса, что в Ла-Хойя (США). Награду они получили «за открытие рецепторов температуры и осязания».
Комитет заявил, что учёные ответили на вопрос, как возникают нервные импульсы, которые позволяют нам чувствовать температуру и осязание. «Способность ощущать тепло, холод и прикосновения необходима нам для выживания и лежит в основе нашего взаимодействия с окружающим миром. Мы воспринимаем такие ощущения как должное», — говорится в их заявлении.
Исследование учёных описано на сайте премии.
- В конце 1990-х годов Джулиус исследовал реакцию клеток на капсаицин, который содержится в перце чили и вызывает ощущение жжения. Учёный выделил рецептор к капсаицину (TRPV1), а позже определил, что он реагирует на тепло.
- В 2002 году Джулиус и Патапутян независимо друг от друга обнаружили рецептор для холода (TRPM8), который возбуждается на клетках под действием ментола.
- Затем Патапутян использовал «чувствительные к давлению клетки» и открыл два рецептора (Piezo1 и Piezo2), реагирующих на механические раздражители в коже и внутренних органах. В сообщении Нобелевского комитета сказано, что эти каналы семейства Piezo регулируют важнейшие физиологические процессы, в том числе артериальное давление и дыхание.
Как учёные узнали о присуждении им премии.
Статья дополняется
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