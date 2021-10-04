Ущерб оценили в 231 тысячу рублей.

Полицейского обвинили в превышении полномочий. По данным следствия, он установил два электронных прибора во временно не используемом помещении, чтобы добывать криптовалюту. Об этом сообщается на сайте СК по Саратовской области.

Сейчас проводят следственные действия, чтобы «закрепить доказательства». Как сообщает СК, за электроэнергию из-за действий полицейского переплатили 231 тысячу рублей. Максимальное наказание, которое ему грозит, — четыре года лишения свободы.

В июле уголовное дело по такой же причине завели на сотрудников метро в Казани. По версии следствия, они подключили оборудование для майнинга к принадлежащей метро трансформаторной электроподстанции. За два месяца майнинга они потратили электричества на 352 тысячи рублей.

В августе камчатские чиновники пытались майнить криптовалюту на рабочих компьютерах. Тогда под учётными записями нескольких госслужащих заметили попытки установки программного обеспечения для майнинга криптовалют monero, bytecoin и infinium-8.