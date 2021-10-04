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Новости
Sasha Shambilova

В Саратове завели уголовное дело на полицейского, майнившего криптовалюту в здании МВД Статьи редакции

Ущерб оценили в 231 тысячу рублей.

Полицейского обвинили в превышении полномочий. По данным следствия, он установил два электронных прибора во временно не используемом помещении, чтобы добывать криптовалюту. Об этом сообщается на сайте СК по Саратовской области.

Сейчас проводят следственные действия, чтобы «закрепить доказательства». Как сообщает СК, за электроэнергию из-за действий полицейского переплатили 231 тысячу рублей. Максимальное наказание, которое ему грозит, — четыре года лишения свободы.

В июле уголовное дело по такой же причине завели на сотрудников метро в Казани. По версии следствия, они подключили оборудование для майнинга к принадлежащей метро трансформаторной электроподстанции. За два месяца майнинга они потратили электричества на 352 тысячи рублей.

В августе камчатские чиновники пытались майнить криптовалюту на рабочих компьютерах. Тогда под учётными записями нескольких госслужащих заметили попытки установки программного обеспечения для майнинга криптовалют monero, bytecoin и infinium-8.

#новости #криптовалюты #регионы

1790 просмотров
45 45 комментариев
11
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45 комментариев
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Должный клуб

Видюха крутится, уголовка мутится

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19
Александр Воронин

Крипта льется, дело шьется

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22
Антигравитационный торт

А что ферма для майнинга жрёт столько электричества? 

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1
Последствия Диморфизма

смотря какая. от 50 ватт до бесконечности 

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4
Abrek Fraudovich

а вот майнил бы chia, никто бы не узнал даже )

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1
Александр Воронин

https://youtu.be/qp_ATrQMiC8?t=485

мы кстати говорили

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–1
Последствия Диморфизма

то что чиа скам, не знал только самый тупой

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3
Александр Воронин

ну их было много на пике хайпа, я как раз хотел себе 10т-12т взять жесткий под архивы и блин на авито снимали с продаж на ходл почти все как один

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0
Последствия Диморфизма

продал 100 тб на пике

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0
Александр Воронин

это годно, но цены вроде восстановились, подожду ещё немного :)

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0
Александр Воронин

чиа сдохла, её уже не выгодно майнить

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1
Александр Воронин

около 3 киловатт

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1
Условный парфюмер

Асики прилично жрут, от 900вт до 3.5 кВт/шт

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1
Дорожный ихтиандр

Не поделился

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4
Андрей Галицкий

возможно предлагал, но у старшого кошелька нету

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7
Abrek Fraudovich

коллеги были в теме, но не в доле

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0
Тяжелый Илья

Интересно сколько ещё лет пройдёт и сколько выйдет таких новостей, прежде чем подобные гении поймут, что когда придёт счёт за электричество, кто-то может что-то заподозрить?

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3
Антигравитационный торт

Ну может он намайнил на миллион 

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1
Условный парфюмер

Плати по счётчику и майни хоть до посинения, четверть прибыли отдавал бы за ээ. Всё от жадности

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0
Очередной чувак

Это намного веселее читать, чем про подкинутые наркотики 

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2
Этатист

кстати, мог бы просто складом на гидре стать, тогда бы майнить не пришлось. 

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0
Очередной чувак

Россия берет курс на киберпанк

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0
Этатист

киберджанк

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0
Dima Sergeyevich

означает ли это, что мусора тоже люди?

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–1
Андрей Галицкий

ни в коем случае

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4
Условный парфюмер

Чё такие дремучие. Вроде все такие погромисты тут сидят а рассуждают как бабушки у падика. Хоть лонгрид по крипте и майнингу пили. Но мне лень

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1
Последствия Диморфизма

тут только дитсковский и тот варит кофе, остальные  его твинки

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0
Рыжий

Крипта параша, поскорей бы ее запретили нахрен 

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0
Условный парфюмер

Товарищ xi уже запретил, Китай на острие прогресса и здравого смысла

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0
Artfullash

Как сообщает СК, за электроэнергию из-за действий полицейского переплатили 231 тысячу рублей

Это сколько лет он там майнил если такие суммы только за электричество ушли? Похоже на фейк

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0
Условный парфюмер

13 месяцев примерно майнил двумя асиками antminer s19 (3.3квт/ч/шт) с учётом стоимости ээ в Саратове 3.8р /квт

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0
Последствия Диморфизма

всего 11к бакса по текущему курсу. он даже один асик не окупил

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0
Последствия Диморфизма

и да, откуда инфа что асики и что именно 19е?

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0
Условный парфюмер

Ну два штуки же, сумма за ээ большая. Более маломощными несколько лет бы пришлось майнить. Может он три года двумя девятками майнил

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0
Последствия Диморфизма

это могли быть какие угодно майнеры равные по мощности. откуда у рядового мента на два s19. хорошо если там пара s9, которые майнили около нуля, потому и решил воткнуть на работе.

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0
Условный парфюмер

Да щас то чё около нуля, щас они вполне себе прибыльные, даже с платной ээ. А 19 может кредитные)

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0
Последствия Диморфизма

угу 5 баксаф в лучшем случае. разве что брагу подогревать, а потом самогон продавать, тогда да, прибыльные

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0
Условный парфюмер

Правда для своего региона посчитал. 3р квт ред.

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0
Последствия Диморфизма

и что такое 6к в месяц? и я про 5 баксаф в сутки ред.

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0
Условный парфюмер

Ну если у тебя их 5-10 то вполне себе норм

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0
Последствия Диморфизма

осталось найти 20квт розетку которое это потянет, ага.
а теперь пиши ликбес про крипту, а то мы тут дремучие, рассуждаем как бабушки у падика

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0
Условный парфюмер

Вполне возможно найти такую розетку, если поискать. Я же нашел.

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0
Последствия Диморфизма

если ты их прошлым летом бесплатно получил еще поверю, а если купил по текущим ценам, то тебе точно пора ликбез писать

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0
Условный парфюмер

Так цены формируются исходя из доходности. Что год назад пять месяцев окупаемости что щас пять месяцев. Не с потолка же. С асиками все просто. Это с видюхами неадекват по ценам, сейчас собирать ферму на картах это чистой воды безумие

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0
Условный парфюмер

Ну с девятками это отдельная тема, когда курс на крипту низкий они не имеют смысла на платной розетке. Но в данный момент вполне себе норм вариант

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0
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