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Новости
Sasha Shambilova

«Ничего особенного»: Кремль прокомментировал «Архив Пандоры» Статьи редакции

По мнению Пескова, расследования об «окружении» Путина, чиновниках и депутатах — это «не повод для проверок».

65 65 комментариев
4401 просмотров

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «не увидели ничего особенного» в «Архиве Пандоры» международного консорциума журналистов-расследователей. Он отметил, что публикации основаны «непонятно на чём». Его слова приводит РБК.

Мы не увидели там скрытых богатств. Пока ничего особенного мы не увидели. Единственное, что действительно бросается в глаза, так это демонстрация того, какое государство имеет крупнейшие лакуны — это США... Пока речь идёт просто о каких-то таких утверждениях, непонятно на чём основанных. Это, конечно, не повод для проверок.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Вечером 3 октября более 150 СМИ со всего мира одновременно опубликовали расследования на основе утечки внутренних документов офшорных регистраторов. Единственным участником из России стали «Важные истории». Журналисты опубликовали расследования, связанные с офшорами «окружения» Владимира Путина, депутатами и чиновниками.

Офшоры, Эрнст и яхта-взятка: главное из «архива…
Краткий пересказ расследований вокруг вывода денег из РФ, конфликтов интересов и предполагаемой…
tjournal.ru

Журналисты также рассказали про скрытые фирмы и элитную недвижимость глав других государств.

Офшоры Зеленского, бизнес «жены» Назарбаева и…
Журналисты рассказали про скрытые фирмы и элитную недвижимость глав многих государств.
tjournal.ru

#новости #медиа #pandorapapers

65 65 комментариев
1
28
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65 комментариев
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Неожиданный ящик

Он имел ввиду «ничего нового»

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84
Marhal_New _Arleana

Я удивлюсь только если они под землёй другую планету на деньги россиян построят

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9
Местный велосипед

Чё там по Зеленскому?

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0
Этатист

Не время, хлопец. Они вон в России воруют, ууу!

Ответить
0
Таки Так

А что по нему ?

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0
Marhal_New _Arleana

Передал часть своих акций своему другу еще до выборов. Это все что можно сказать наверняка. Остальное это предположения и догадки.
The Pandora papers do not indicate whether any dividends were ever paid or their size. Nor do they reveal how many payments might have been made. Zelenskiy’s wife, Olena, is now the declared beneficial owner of Film Heritage, meaning any payments since 2019 would have flowed to her.

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Хуйня в сравнении с другими более реальными скандалами, которые разгораются. 

Ответить
0
Коровка говорит мууу

Старое донашивают

Ответить
0
Коровка говорит мууу

- Пап, а можно новую яхту и дворец?
- у тебя ещё с прошлого года остались
- но они уже старые
- вот сломаются, тогда купим новые
- вечно за старшими донашивать приходится(

Ответить
4
Андрей Фурцев

Да, давайте выпускать пар, придумывая анекдотики. Ведь мы от этого конечно станем жить лучше 🤦🏻

Ответить
0
Иван Иванов

Андрей ты одно и то же пишешь постоянно, ну иди борись с системой, сюда отчетики кидай. А то текстом то ты тоже горазд.

Ответить
0
Коровка говорит мууу

Предлагаю критиковать шутки в интернете, тогда точно жизнь наладится.

Ответить
–1
Андрей Фурцев

Неудивительно, что ты живёшь в нищете. Ты даже выводы не можешь сделать 

Ответить
0
Коровка говорит мууу

Зато ты можешь, видишь как ловко ты определяешь заработок и социальное положение людей по комментариям. Люблю обобщения, продолжай.
Да, давайте выпускать пар, придумывая анекдотики. Ведь мы от этого конечно станем жить лучше 🤦🏻

В таком случае, во всех бедах России виноваты комментаторы на тж. ред.

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0
Коровка говорит мууу

И не стоит обесценивать силу юмора, сарказм, сатира и памфлеты всякие - вполне достойный политический и социальный инструмент. Я не ставлю себе задачу приуменьшить кеками значимость любых инсайдов и публикаций об уровни коррупции, злоупотреблениях и социальном неравенстве, скорее наоборот. А на серьезных щах заламывать руки и кричать «какой ужос» я лично уже устал давно.

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0
Владимир Земсков

Единственное, что действительно бросается в глаза, так это демонстрация того, какое государство имеет крупнейшие лакуны — это США...

Ответить
59
Плотный
Ответить
25
Довольный химик

А В США ЛАКУНЫ!!!
ВЫ ХОТЬ ЗНАЕТЕ, ЧТО ТАКОЕ ЛАКУНЫ?

Ответить
2
Дорожный ихтиандр

Нихуя не понял

Ответить
12
Дорожный ихтиандр

Ощущение будто песков вчера помогал внучке делать домашку и он это слово запомнил

Ответить
18
Довольный химик

к ЛОРу сходил гланды проверить

Ответить
4
Дорожный ихтиандр

Скажите "СШАААААА"

Ответить
7
Довольный химик

ВОТ И Я НЕ ЗНАЮ, А ОНИ У НИХ ЕСТЬ!

Ответить
3
Pavel Semenyuk

Это Песков что-то на лингвистическом сказал. Он может филолог по образованию?

Лакуна (от латинского lacuna — пробел). Это так называемые пробелы,пустоты в познании, противоречия, темные места (в тексте, коммуника-ции).

Ответить
0
Роман Смирнов

лакуна матата, или чет такое вроде

Ответить
3
умный человек

ла куни

Ответить
–1
new_comment

Походу, это их жаргон.

Ответить
0
Этатист

Слив произвелся западными СМИ

Ряяя, ви апять поймоны паичным

Кремль: да вы сами чумазые

Ряя, а пьитём тут сша???

Что не так?

Ответить
–18
Имя Фамилия

Как там у вас? Скока в месяц выходит? Хватает хоть на хлеб или зажимают?

Ответить
6
Этатист

хочешь к нам?

Ответить
0
Ярослав -

"Ничего особенного, это они ещё остальное не нашли."

Заявил пресс-секретарь президента России.

Ответить
46
Израильский файл

не увидели ничего особенного» в «Архиве Пандоры» международного консорциума журналистов-расследователей

Да мы пиздим деньги, и что?

Ответить
30
Должный клуб

Чушь, муть, компот

Ответить
19
Каменный цвет

и компот ред.

Ответить
6
pls help

Про Зеленского, так Соловьёв сразу же высрал в твиттер, но про нас - это, конечно же, другое

Ответить
18
Slow Zeleniy

Да, нам похуй и что?

Ответить
5
Имя Фамилия

Хуля ты мне сделаешь ва-первых

Ответить
2
Очередной чувак

Согласен, в прошлый раз хоть про виолончель сюжет был, а тут скукотища

Ответить
5
Тяжелый Илья

 Что ты мне сделаешь, я в другом городе?

Прокомментировал Кремль архив Пандоры ред.

Ответить
4
Тяжелый Илья

 По мнению Пескова, расследования об «окружении» Путина, чиновниках и депутатах — это «не повод для проверок».

Я так понимаю речь вообще о любых расследованиях? Вроде ниодного дела не было возбуждено на основании расследований независимых СМИ

Ответить
4
Andrew Sychev

Какое дело, если ничего особенного. Это ж не голодающий стырил булку хлеба чтоб уголовку заводить 

Ответить
0
aliftin

ой, да мы и так все это знали. Да и вообще было бы странно если бы мы про свои деньги не знали. 
ред.

Ответить
3
Нехороший инструмент
Ответить
3
Евгений Пак

Расходимся, здесь не на что смотреть

Ответить
3
AZP

Ещё один сказал "нам похуй" другими словами.
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии «Стране» заявил, что руководство страны пока не будет реагировать на скандал с оффшорами президента.

«Быстрой реакции не будет», - коротко ответил «Стране» Никифоров.

Подождут, пока все забудут и через пару недель что-то скажут. Может быть.

Ответить
2
Дорожный ихтиандр

Олеся уже приготовилась пафосно пиздеть про это другое?

Ответить
1
AZP

Хз, после её восхищения Беларусью могу только без звука смотреть.

Ответить
1
Дорожный ихтиандр

Когда лучше была бы эскортницей

Ответить
2
AZP

Да не, на самом деле,  неважно, какому изданию он сказал. Кто первый спросил, тому и сказал. 
Важно, ЧТО сказал. Алло, у вас там целые толпы людей работают, родите пару слов, вроде
Ничего нового.

Или
Проведём расследование, всех выебем.

А то хуже усатого отморозился. Учился бы у него.

Ответить
1
Израильский файл

это США

Ответить
2
Проектный блик

А что ожидали, что они скажут Спасибо, мы и забыли про все наши офшоры, затерялась парочка

Ответить
2
Имя Фамилия

Господи как они заебали ныть про: а посмотрите, что в Америке. У себя посмотрите что - уёбки.

Ответить
2
Этатист

база. скучно, девочки

Ответить
1
Marhal_New _Arleana

«Ничего особенного»

Да мы и сами поняли ред.

Ответить
1
Сергей Лукин

Получаешь 100 рублей от зарубежной компании в виде доната - ты иноагент.
Выводишь 100 млрд рублей в оффшоры - ты патриот и это ничего особенного.

Ответить
1
Дорожный ихтиандр

Не ну это богатства что ли

Ответить
0
Каменный цвет
Ответить
2
Дорожный ихтиандр

Кушай, патриот.

Ответить
0
Процессуальный Петя

Голубая лакуна

Ответить
0
Лис Снежный

А что тогда повод для проверок?

Ответить
0
Естественный Влад

Это смотря кого нужно проверить

Ответить
0
Pavel Voronin

Оглашение этой информации. Проверять будут журналистов, разумеется.

Ответить
0
Иван Кондратьев

Тут место старикам, а не проверкам

Ответить
0
Михаил Зеленин

Как внезапно и неожиданно. У них такая же реакция на панамское досье была. 

Ответить
0
Olegio Dr

Хотите чтобы как в США ?

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–1
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