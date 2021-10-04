Мы не увидели там скрытых богатств. Пока ничего особенного мы не увидели. Единственное, что действительно бросается в глаза, так это демонстрация того, какое государство имеет крупнейшие лакуны — это США... Пока речь идёт просто о каких-то таких утверждениях, непонятно на чём основанных. Это, конечно, не повод для проверок.