«Ничего особенного»: Кремль прокомментировал «Архив Пандоры» Статьи редакции
По мнению Пескова, расследования об «окружении» Путина, чиновниках и депутатах — это «не повод для проверок».
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «не увидели ничего особенного» в «Архиве Пандоры» международного консорциума журналистов-расследователей. Он отметил, что публикации основаны «непонятно на чём». Его слова приводит РБК.
Вечером 3 октября более 150 СМИ со всего мира одновременно опубликовали расследования на основе утечки внутренних документов офшорных регистраторов. Единственным участником из России стали «Важные истории». Журналисты опубликовали расследования, связанные с офшорами «окружения» Владимира Путина, депутатами и чиновниками.
Журналисты также рассказали про скрытые фирмы и элитную недвижимость глав других государств.
Передал часть своих акций своему другу еще до выборов. Это все что можно сказать наверняка. Остальное это предположения и догадки.
The Pandora papers do not indicate whether any dividends were ever paid or their size. Nor do they reveal how many payments might have been made. Zelenskiy’s wife, Olena, is now the declared beneficial owner of Film Heritage, meaning any payments since 2019 would have flowed to her.
Зато ты можешь, видишь как ловко ты определяешь заработок и социальное положение людей по комментариям. Люблю обобщения, продолжай.
Да, давайте выпускать пар, придумывая анекдотики. Ведь мы от этого конечно станем жить лучше 🤦🏻
В таком случае, во всех бедах России виноваты комментаторы на тж. ред.
И не стоит обесценивать силу юмора, сарказм, сатира и памфлеты всякие - вполне достойный политический и социальный инструмент. Я не ставлю себе задачу приуменьшить кеками значимость любых инсайдов и публикаций об уровни коррупции, злоупотреблениях и социальном неравенстве, скорее наоборот. А на серьезных щах заламывать руки и кричать «какой ужос» я лично уже устал давно.
Ещё один сказал "нам похуй" другими словами.
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии «Стране» заявил, что руководство страны пока не будет реагировать на скандал с оффшорами президента.
«Быстрой реакции не будет», - коротко ответил «Стране» Никифоров.
Подождут, пока все забудут и через пару недель что-то скажут. Может быть.