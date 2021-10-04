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Новости
Сергей Исенеков

Замминистра промышленности России объявил о регистрации прибора «Тор» для дистанционного подавления коронавируса Статьи редакции

За 15 минут он способен обеспечить суточную защиту от вирусов, утверждает замминистра.

120 120 комментариев
5125 просмотров
Аппарат «Тор» Официальный сайт устройства

Аппарат способен с помощью незначительного по мощности электромагнитного излучения ослаблять и подавлять вирусы, в том числе Covid-19. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак, слова которого цитирует «Интерфакс».

Шпак рассказал, что прибор установлен в зале, где проходит форум «Микроэлектроника 2021» в Алуште. По окончании мероприятий организаторы соберут статистику заболеваемости среди участников.

Прибор не имеет аналогов в мире. Он своим излучением, абсолютно безвредным для человека, в пять раз менее мощным, чем излучение от смартфонов, в течение 15 минут работы обеспечивает человеку в течение суток защиту от заражения коронавирусной инфекцией.

Василий Шпак
замминистра промышленности и торговли России

По словам замминистра, «Тор» — свежая разработка, которая 12 дней назад получила регистрационное удостоверение в Росздравнадзоре. «Это очередной раз доказывает успешность с точки зрения сложной медицинской техники решать самые серьёзные задачи», — отметил Шпак.

На сайте концерна «Гранит» сказано, что принцип работы «Тора» заключается в том, что прибор «образует широкополосное электромагнитное излучение на низкоинтенсивных высоковольтных импульсах, и под его воздействием вирус теряет способность к активному размножению».

На сайте производителя прибора сказано, что на пятые сутки у 87% госпитализированных с коронавирусной инфекцией титры антител IgM становятся отрицательными, а у 89% улучшаются показатели и на 30-50% сокращается время болезни. Там же указано, что «Тор» разрешен «Роспотребнадзором» к применению в жилых, производственных, административных помещениях, внутри транспортных средств, в медицинских учреждениях и в полевых условиях для очистки воздуха электромагнитным воздействием.

В мае 2020 года французский вирусолог Люк Монтанье предлагал подобрать излучение, которое будет угнетать структуру вируса атипичной пневмонии. По его мнению, такой метод может привести привести к гибели коронавируса в воздухе.

Схожую идею выразил в том же году доктор медицинских наук и профессор университета Джонса Хопкинса Уилльям Павлюк. На основе исследований он сделал вывод, что с короновирусом могут справиться импульсные электромагнитные поля.

#новости #covid19

120 120 комментариев
36
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120 комментариев
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Сталин спас Россию

в пять раз менее мощным, чем излучение от смартфонов, в течение 15 минут работы обеспечивает человеку в течение суток защиту от заражения коронавирусной инфекцией

Пажжите, но не значит ли это, что работающий смартфон в 5 раз лучше защищает от коронавируса? 🤔

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47
Этатист

а рентген в 10000 раз! 

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6
Universe

предпочитаю магнетрон от микроволновки

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9
Этатист

пиздец, и этот человек пишет в подсайт Науки

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0
4 комментария
Тяжелый Илья

Справедливости ради - нет, не значит. Я не знаю по какому принципу работает данная штука, но у электромагнитного излучения могут быть эффекты прямо не связанные с мощностью. Например, вода нагревается микроволновым излучением намного лучше, чем намного более мощное излучение.

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4
Dr. Acula

ета шутка такая

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1
11 комментариев
Новый микрофон

Только модели с 5G

Ответить
0
Дорожный ихтиандр

это же просто блок питания

Ответить
18
Израильский файл

А теперь ещё за нарушение гостайны сядешь, ну молодец!

Ответить
29
Сталин спас Россию

Я бы на месте производителя туда майнер биткоина засунул ред.

Ответить
11
FOX

ламповый

Ответить
0
Тяжелый Илья

Дайте угадаю - сейчас потребуют удаление всех упоминаний Тора из поисковой выдачи?

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17
Скучный велосипед
Ответить
8
Мистер Андерсон
Ответить
10
Скучный велосипед

Ахахахах блять

Ответить
11
Израильский файл

Что смешного? Сколько подобного говна было в СССР, которое до сих пор применяется (магнитотерапии, лечение рака жёпы астральными ЭМ в 228 Тесла)

Ответить
6
Сергей Панфилов
Ответить
7
13 комментариев
Мистер Андерсон

чё за пиздец

Ответить
6
Мистер Андерсон
Ответить
19
Александр Воронин
Ответить
7
Вольдемаръ Дурбовскiй

Японское, значит работает

Ответить
5
1 комментарий
Далекий цветок

вот как раз хотел написать, надо ли что-то ещё придумывать, когда уже есть такой "блокатор"

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0
Сергей Дворниченко

я все еще не могу верить что он в ето верит, может спецом для сми и какого то пиара или для внимания

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0
Этатист

за свои деньги

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10
ред.

Пусть проектор встроят, чтобы хоть какая-то польза от этого говна была

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7
Израильский файл

MP3 плеер

Ответить
0
ред.

внешне на древний проектор похож

Ответить
0
1 комментарий
Земельный Артем

Сначала чипирование, а теперь еще и ОБЛУЧАТЕЛЬ выкатили

Ответить
3
Тяжелый Илья

Облучатель... Конспирологи поехали совсем. Обычная беспроводная зарядка для чипа.

Ответить
11
Computer dragon

Это вместо вышек 5G

Ответить
0
1 комментарий
Должный клуб

Очередной анало говнет

Ответить
6
Иван Пахомов

Зачем это примечание о том что излучение этого прибора в пять раз меньше излучения смартфона? По такой логике смартфон в 5 раз эффективней помогает от коронавируса, чем эта штука

Ответить
2
Саша Анно

Чтобы старшему поколению можно было продать услугу - для них это важно.

Ответить
11
Специфический франт

Чтобы всяких параноиков успокоить. Забавно, что даже на ТЖ среди молодых и типа прогрессивных таких дофига.

Ответить
2
zheka100pudov

Нужна какая-то мера, с которой можно сравнить.

Ответить
0
Alexander Lapshin

Титры антител становятся отрицательными, что???

Ответить
4
Израильский файл

Есть субтитры, а тут титры, чего неясно?

Ответить
4
Alexander Lapshin

А отрицательные антитела - это просто тела.

Ответить
3
Литературный магнит

Ультразвуковой отпугиватель мышей и крыс "ГРАД А-1000 ПРО+"

https://www.youtube.com/watch?v=SKNRGeykiP4&t=56s

Ответить
2
Израильский файл

Он каждые 5 секунд воспроизводит фразу «Взаймы до понедельника не дам»?

Ответить
9
Литературный магнит

Тут другое. Можно и так:
Задала училка детям в школе смастерить мышеловку. На следующий день все приносят навороченные мышеловки с лазерами пультами итд. А Вовочка принес доску на ней два гвоздя, на каждом по колбаске и между ними лезвие. Училка спрашивает чо такое это. Вовочка: А мышка придет посмотрит направо - есть колбаска, налево - есть колбаска, направо налево направо налево и перерезает себе горло. Училка говорит нет на следующий день новую принеси не пойдет. На следующий день приносит Вовочка ту же доску только без колбаски на одном гвозде. Училка: А эт чо такое. Вовочка: А мышка придет посмотрит: есть колбаска, нет колбаски (тоже направо, налево). И перерезает себе горло. Училка ни в какую: Нет на следующий день новую принеси. И значит в назначенный срок Вовочка приносит доску из нее острием вверх один гвоздь торчит. А принцип действия таков: Мышка прибегает смотрит: Нет колбаски, Нет колбаски, Нет колбаски, Нет колбаски и бьется головой об этот гвоздь: "ГДЕ МОЯ КОЛБАСКА!!!!!"
ред.

Ответить
2
1 комментарий
Dmitry R.

вирус теряет способность к активному размножению

лишь бы не только вирус🤞

Ответить
5
пиу-пиу
Ответить
4
Елизавета Михайлова

Мне в детстве таким насморк лечили

Ответить
3
Израильский файл

Хорошо хоть не обезвоживание

Ответить
0
Павло Сизов

Это же мини стиральная машинка... А нет, этот производитель делает мини стиральные машинки с таким же дизайном и почти таки же названием XD

Ответить
0
пиу-пиу

Ну вообще атмосферно тонуть в тазике под песню Britney Spears — Everytime. Или как вообще проходило лечение? ред.

Ответить
0
Vlad Kucherenko

Похоже на новый "арбидол"))

Ответить
4
Игорь Рачук

 на пятые сутки у 87% госпитализированных с коронавирусной инфекцией титры антител IgM становятся отрицательными

Как и жизненные показатели.

Ответить
4
Виктор

ТОтальный Распил!

Ответить
4
Anton Gostev

Для укрепления эффекта нужно также есть антиковидные помидоры

Ответить
3
Polina Malahova
Ответить
3
Блестящий корабль

Уже давно изобрел человек под ником Алмаз

Ответить
3
Дмитрий Григорьев

Юзаю в телеге стикерпак с ним, очень помогает от сглаза и порчи

Ответить
0
Николай Саркисов

Где найти?

Ответить
0
1 комментарий
Ху Эмай

здесь был тупой комментарий ред.

Ответить
2
Израильский файл

Ибо нефиг педерастию разводить тут!

Ответить
0
Михаил Зеленин

ШИРОКОПОЛОСНЫЕ импульсы с НИЗКОЙ интенсивностью  подавляют коронавирус, боже что за бред. 

Ответить
2
French potato

название произошло от торсионных полей

Ответить
1
Израильский файл

Либо от доминика ТОРретто

Ответить
3
Антон Сциталов

Погодите, а это не озонатор случайно? Я такие даже собирал сам в одной компании. 

Ответить
1
Антон Сциталов

Для сравнения масштабов и дизайна ред.

Ответить
3
Антон Сциталов

По видео конечно видно, что это микроволновка какая-то. Возможно она действительно ионизирует перед собой воздух, может даже разрушает молекулы определённой частотой излучения. Вряд ли это эффективнее обычного озонатора, мощность блока не позволит что-то серьёзное сделать. Ну а исследования действительно могли быть проведены, результаты удовлетворить. 

Жду, что кто-то купит, разберёт и запилит видеобзор, что ж там за магнетрон такой уникально противовирусный и безопасный для людей ред.

Ответить
0
Дмитрий Иванов

А ещё его можно использовать для детективрования нефтяных шельфов, нужна лишь небольшая доработка за пару ярдов

Ответить
1
Alex V
Ответить
1
Stanley H. Tweedle

Прибор не имеет аналогов в мире.

Ответить
1
Дмитрий Григорьев

После этого заявления на научной конференции начался сущий кошмар

Ответить
1
Ranae Est
Ответить
0
Елизавета Михайлова

Почему дизайн прямиком из школьной лаборатории по физике?

Ответить
0
Литературный магнит

Ну у нас, со времён СССР, в дизайн изделия не особо . . .
Например, дизайн передней панели легкового автомобиля традиционно делается так: в миску борща со сметаной бросается кирпич, полученные брызги зарисовываются и применяются в виде оконечного дизайна.

Может, хоть функциональность будет норм?

Ответить
2
Израильский файл

Борщ без мяса на минуточку!

Ответить
2
4 комментария
Специфический франт

Да, давайте возьмём полгодика передышку на согласование дизайна, время же есть, пандемия потерпит. ред.

Ответить
1
Этатист

Что за напасть?? Еще 5жей своей всех не перебили...

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Orly?)

Ответить
0
Genesi5 ­

Василий Шпак

Ты - то, что ты вкидываешь

Ответить
0
darxx13 .

Ого, прям как зашла тема с вирусом. На ежегодный очередной ежиный или кенгурячий грипп народ уже бы не среагировал, потому выкатили обнову. И каким теперь только способом бабло не рубят на свежаке пока прёт. 
Склады лежалых фуфломицинов типа арбидола, вакцины аж десятка видов, бэйджики с защитой, деионизированная структурированная вода как антисептик, вот уже и приборчики подкатили за n лямов. Чё дальше? 
До сих пор ржу с того как в апреле прошлого года спецпоездом ехали и хлоркой обрабатывали железную дорогу у нас в посёлке. Просто праздник идиотизма.  ред.

Ответить
0
Павел Фролов

Мне вот такая помогает, от 5g тоже защищает

Ответить
0
Morgan

Если использовать совместно с УФ-рециркулятором, эффективность должна быть не меньше, чем у одного только рециркулятора.

Ответить
0
Михаил Зеленин

Когда ж за подобную фигню начнут с должностей снимать и дела заводить.

Ответить
0
Ирина Китаева

https://ru.wikipedia.org/wiki/Петрикгейт

Петрикгейт
«Петрикгейт» — лоббистский и научный скандал, возникший в 2009 году вокруг разработок Виктора…
ru.wikipedia.org
Ответить
0
Dennis Prochko

Главное полярность установки батареек не перепутать!

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0
Петр Олегович

Это же просто глушилка 5g

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0
Сергей Дворниченко

обколют прививками с наночастицами графена а потом будут облучать вижигателем мозгов)))))

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0
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