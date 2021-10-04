За 15 минут он способен обеспечить суточную защиту от вирусов, утверждает замминистра.

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Аппарат «Тор» Официальный сайт устройства



Аппарат способен с помощью незначительного по мощности электромагнитного излучения ослаблять и подавлять вирусы, в том числе Covid-19. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак, слова которого цитирует «Интерфакс».

Шпак рассказал, что прибор установлен в зале, где проходит форум «Микроэлектроника 2021» в Алуште. По окончании мероприятий организаторы соберут статистику заболеваемости среди участников.

Прибор не имеет аналогов в мире. Он своим излучением, абсолютно безвредным для человека, в пять раз менее мощным, чем излучение от смартфонов, в течение 15 минут работы обеспечивает человеку в течение суток защиту от заражения коронавирусной инфекцией.

Василий Шпак

замминистра промышленности и торговли России

По словам замминистра, «Тор» — свежая разработка, которая 12 дней назад получила регистрационное удостоверение в Росздравнадзоре. «Это очередной раз доказывает успешность с точки зрения сложной медицинской техники решать самые серьёзные задачи», — отметил Шпак.

На сайте концерна «Гранит» сказано, что принцип работы «Тора» заключается в том, что прибор «образует широкополосное электромагнитное излучение на низкоинтенсивных высоковольтных импульсах, и под его воздействием вирус теряет способность к активному размножению».

На сайте производителя прибора сказано, что на пятые сутки у 87% госпитализированных с коронавирусной инфекцией титры антител IgM становятся отрицательными, а у 89% улучшаются показатели и на 30-50% сокращается время болезни. Там же указано, что «Тор» разрешен «Роспотребнадзором» к применению в жилых, производственных, административных помещениях, внутри транспортных средств, в медицинских учреждениях и в полевых условиях для очистки воздуха электромагнитным воздействием.

В мае 2020 года французский вирусолог Люк Монтанье предлагал подобрать излучение, которое будет угнетать структуру вируса атипичной пневмонии. По его мнению, такой метод может привести привести к гибели коронавируса в воздухе.