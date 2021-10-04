Замминистра промышленности России объявил о регистрации прибора «Тор» для дистанционного подавления коронавируса Статьи редакции
За 15 минут он способен обеспечить суточную защиту от вирусов, утверждает замминистра.
Аппарат способен с помощью незначительного по мощности электромагнитного излучения ослаблять и подавлять вирусы, в том числе Covid-19. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак, слова которого цитирует «Интерфакс».
Шпак рассказал, что прибор установлен в зале, где проходит форум «Микроэлектроника 2021» в Алуште. По окончании мероприятий организаторы соберут статистику заболеваемости среди участников.
По словам замминистра, «Тор» — свежая разработка, которая 12 дней назад получила регистрационное удостоверение в Росздравнадзоре. «Это очередной раз доказывает успешность с точки зрения сложной медицинской техники решать самые серьёзные задачи», — отметил Шпак.
На сайте концерна «Гранит» сказано, что принцип работы «Тора» заключается в том, что прибор «образует широкополосное электромагнитное излучение на низкоинтенсивных высоковольтных импульсах, и под его воздействием вирус теряет способность к активному размножению».
На сайте производителя прибора сказано, что на пятые сутки у 87% госпитализированных с коронавирусной инфекцией титры антител IgM становятся отрицательными, а у 89% улучшаются показатели и на 30-50% сокращается время болезни. Там же указано, что «Тор» разрешен «Роспотребнадзором» к применению в жилых, производственных, административных помещениях, внутри транспортных средств, в медицинских учреждениях и в полевых условиях для очистки воздуха электромагнитным воздействием.
В мае 2020 года французский вирусолог Люк Монтанье предлагал подобрать излучение, которое будет угнетать структуру вируса атипичной пневмонии. По его мнению, такой метод может привести привести к гибели коронавируса в воздухе.
Схожую идею выразил в том же году доктор медицинских наук и профессор университета Джонса Хопкинса Уилльям Павлюк. На основе исследований он сделал вывод, что с короновирусом могут справиться импульсные электромагнитные поля.
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Тут другое. Можно и так:
Задала училка детям в школе смастерить мышеловку. На следующий день все приносят навороченные мышеловки с лазерами пультами итд. А Вовочка принес доску на ней два гвоздя, на каждом по колбаске и между ними лезвие. Училка спрашивает чо такое это. Вовочка: А мышка придет посмотрит направо - есть колбаска, налево - есть колбаска, направо налево направо налево и перерезает себе горло. Училка говорит нет на следующий день новую принеси не пойдет. На следующий день приносит Вовочка ту же доску только без колбаски на одном гвозде. Училка: А эт чо такое. Вовочка: А мышка придет посмотрит: есть колбаска, нет колбаски (тоже направо, налево). И перерезает себе горло. Училка ни в какую: Нет на следующий день новую принеси. И значит в назначенный срок Вовочка приносит доску из нее острием вверх один гвоздь торчит. А принцип действия таков: Мышка прибегает смотрит: Нет колбаски, Нет колбаски, Нет колбаски, Нет колбаски и бьется головой об этот гвоздь: "ГДЕ МОЯ КОЛБАСКА!!!!!"
ред.
По видео конечно видно, что это микроволновка какая-то. Возможно она действительно ионизирует перед собой воздух, может даже разрушает молекулы определённой частотой излучения. Вряд ли это эффективнее обычного озонатора, мощность блока не позволит что-то серьёзное сделать. Ну а исследования действительно могли быть проведены, результаты удовлетворить.
Жду, что кто-то купит, разберёт и запилит видеобзор, что ж там за магнетрон такой уникально противовирусный и безопасный для людей ред.
Ого, прям как зашла тема с вирусом. На ежегодный очередной ежиный или кенгурячий грипп народ уже бы не среагировал, потому выкатили обнову. И каким теперь только способом бабло не рубят на свежаке пока прёт.
Склады лежалых фуфломицинов типа арбидола, вакцины аж десятка видов, бэйджики с защитой, деионизированная структурированная вода как антисептик, вот уже и приборчики подкатили за n лямов. Чё дальше?
До сих пор ржу с того как в апреле прошлого года спецпоездом ехали и хлоркой обрабатывали железную дорогу у нас в посёлке. Просто праздник идиотизма. ред.