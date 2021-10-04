СМИ сообщили об отмене всех массовых мероприятий в России, но в словах главы Роспотребнадзора нет ничего нового Статьи редакции
Анна Попова заявила, что «массовые мероприятия остановлены по всей стране». И это действительно так — они остановлены с июля.
4 октября на совещании с правительством глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что «массовые мероприятия остановлены из-за коронавируса по всей России: только в двух регионах разрешено проводить их с участием от тысячи до трёх тысяч человек».
Попова уточнила, что массовые мероприятия «сегодня не проводятся, и оснований для их проведения нет», кроме «свободных от ковидной инфекции» мероприятий, которые организуют по специальным правилам.
Слова Поповой восприняли неоднозначно. РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор заявило, что «массовые мероприятия по всей России отменены». Об этом же написал и РБК. Сообщения агентств начали цитировать и другие издания.
У пользователей соцсетей и мессенджеров сложилось впечатление, что Роспотребнадзор именно сейчас отменил массовые мероприятия по всей стране. Но это не так.
Попова процитировала постановление от июля. Этот документ позволяет главам регионов разрешать массовые мероприятия, но предельную численность нужно рассчитывать из показателей субъекта по коронавирусу:
- Мероприятия от 500 до 1000 участников: коэффициент распространения Covid-19 менее 1,0 темп прироста заболеваемости за неделю — менее 10%;
- Мероприятия от 1000 до 3000 тысяч участников: коэффициент распространения Covid-19 менее 0,8 темп прироста заболеваемости за неделю — менее 5%;
- Мероприятия свыше 3000 участников: коэффициент распространения Covid-19 менее 0,5 темп прироста заболеваемости за неделю — отрицательный.
Попова уточнила, что в России нигде нельзя проводить мероприятия с участием более 3000 человек, в двух субъектах разрешаются мероприятия с участием 1000—3000 человек.
Позже Роспотребнадзор объяснил слова Поповой: дополнительных ограничений не вводилось, главы регионов сами принимают решение о возможности проведения массовых мероприятий.
Интересное расслоение общества. Моргенштерн элитке закрытые концерты проводит, Фейса заканселили. Митинги в поддержку власти можно устраивать, оппозицию сажают. Мероприятия вроде как и запретили, но по факту половина эстрады всё-равно выступает. После выборов опять эти ограничения и внезапные рекорды смертности от ковида, хотя вакцинация недавно была масштабная. Пиздец, снова год потеряем, а власть в суматохе наворотит дел/бабла.