Анна Попова заявила, что «массовые мероприятия остановлены по всей стране». И это действительно так — они остановлены с июля.

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4 октября на совещании с правительством глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что «массовые мероприятия остановлены из-за коронавируса по всей России: только в двух регионах разрешено проводить их с участием от тысячи до трёх тысяч человек».

Попова уточнила, что массовые мероприятия «сегодня не проводятся, и оснований для их проведения нет», кроме «свободных от ковидной инфекции» мероприятий, которые организуют по специальным правилам.

Слова Поповой восприняли неоднозначно. РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор заявило, что «массовые мероприятия по всей России отменены». Об этом же написал и РБК. Сообщения агентств начали цитировать и другие издания.

Газета.Ru @GazetaRu ⚡ В связи с пандемией массовые мероприятия по всей России отменены — Роспотребнадзор

Metaratings @LigaTV ⚡ Роспотребнадзор объявил об отмене массовых мероприятий по всей России из-за возросшего количества заболеваний коронавирусной инфекцией



Как думаете, сильно ли это скажется на спортивных мероприятиях в октябре? 🤔

У пользователей соцсетей и мессенджеров сложилось впечатление, что Роспотребнадзор именно сейчас отменил массовые мероприятия по всей стране. Но это не так.

Dave Frenkel @merr1k А куда все бегут? Роспотребнадзор ничего нового не запрещал, просто Попова косноязычная шоппц, это она так про свой приказ июльский ещё говорит. Откройте ворота чуть-чуть

Daniil Sotnikov @sotnikov_d Роспотребнадзор: "вот у нас уже почти везде отменны массовые мероприятия из-за ковида"

Все СМИ: В РОССИИ ОТМЕНИЛИ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Попова процитировала постановление от июля. Этот документ позволяет главам регионов разрешать массовые мероприятия, но предельную численность нужно рассчитывать из показателей субъекта по коронавирусу:

Мероприятия от 500 до 1000 участников: коэффициент распространения Covid-19 менее 1,0 темп прироста заболеваемости за неделю — менее 10%;

Мероприятия от 1000 до 3000 тысяч участников: коэффициент распространения Covid-19 менее 0,8 темп прироста заболеваемости за неделю — менее 5%;

Мероприятия свыше 3000 участников: коэффициент распространения Covid-19 менее 0,5 темп прироста заболеваемости за неделю — отрицательный.

Попова уточнила, что в России нигде нельзя проводить мероприятия с участием более 3000 человек, в двух субъектах разрешаются мероприятия с участием 1000—3000 человек.