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Новости
Артём Мазанов

СМИ сообщили об отмене всех массовых мероприятий в России, но в словах главы Роспотребнадзора нет ничего нового Статьи редакции

Анна Попова заявила, что «массовые мероприятия остановлены по всей стране». И это действительно так — они остановлены с июля.

43 43 комментария
6892 просмотров

4 октября на совещании с правительством глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что «массовые мероприятия остановлены из-за коронавируса по всей России: только в двух регионах разрешено проводить их с участием от тысячи до трёх тысяч человек».

Попова уточнила, что массовые мероприятия «сегодня не проводятся, и оснований для их проведения нет», кроме «свободных от ковидной инфекции» мероприятий, которые организуют по специальным правилам.

Слова Поповой восприняли неоднозначно. РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор заявило, что «массовые мероприятия по всей России отменены». Об этом же написал и РБК. Сообщения агентств начали цитировать и другие издания.

Газета.Ru @GazetaRu
⚡ В связи с пандемией массовые мероприятия по всей России отменены — Роспотребнадзор
Metaratings @LigaTV
⚡ Роспотребнадзор объявил об отмене массовых мероприятий по всей России из-за возросшего количества заболеваний коронавирусной инфекцией

Как думаете, сильно ли это скажется на спортивных мероприятиях в октябре? 🤔
Коммерсантъ @kommersant
Роспотребнадзор: массовые мероприятия отменены по всей стране из-за коронавируса http://amp.gs/jzKyZ

У пользователей соцсетей и мессенджеров сложилось впечатление, что Роспотребнадзор именно сейчас отменил массовые мероприятия по всей стране. Но это не так.

Dave Frenkel @merr1k
А куда все бегут? Роспотребнадзор ничего нового не запрещал, просто Попова косноязычная шоппц, это она так про свой приказ июльский ещё говорит. Откройте ворота чуть-чуть
Daniil Sotnikov @sotnikov_d
Роспотребнадзор: "вот у нас уже почти везде отменны массовые мероприятия из-за ковида"
Все СМИ: В РОССИИ ОТМЕНИЛИ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Попова процитировала постановление от июля. Этот документ позволяет главам регионов разрешать массовые мероприятия, но предельную численность нужно рассчитывать из показателей субъекта по коронавирусу:

  • Мероприятия от 500 до 1000 участников: коэффициент распространения Covid-19 менее 1,0 темп прироста заболеваемости за неделю — менее 10%;
  • Мероприятия от 1000 до 3000 тысяч участников: коэффициент распространения Covid-19 менее 0,8 темп прироста заболеваемости за неделю — менее 5%;
  • Мероприятия свыше 3000 участников: коэффициент распространения Covid-19 менее 0,5 темп прироста заболеваемости за неделю — отрицательный.

Попова уточнила, что в России нигде нельзя проводить мероприятия с участием более 3000 человек, в двух субъектах разрешаются мероприятия с участием 1000—3000 человек.

Позже Роспотребнадзор объяснил слова Поповой: дополнительных ограничений не вводилось, главы регионов сами принимают решение о возможности проведения массовых мероприятий.

#новости #covid19

43 43 комментария
24
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43 комментария
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Дорожный ихтиандр

ну да

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56
Израильский файл

Ты просто не любишь всё русское

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19
Дорожный ихтиандр

так оно и не русское

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9
Израильский файл

Уже на 282 наговорил!

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13
Genesi5 ­

Так судно вроде реально скандинавское

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1
Израильский файл
Ответить
2
Очередной чувак

я что-то пропустил, это мероприятие вызывает батхерт либералов?

Ответить
1
Израильский файл

Ещё один левак порвался, твитор

Ответить
4
Берг

Батхерт у 800 людей которые мрут каждый день (по оф статистистике)

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1
Genesi5 ­

Похуй

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0
Берг

Понял вас, продолжайте вести наблюдение, докладывайте обстановку 

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3
Берг

(Она пиздит)

Ответить
0
Очередной чувак

Да похуй, если корону не получается победить, то пора начать с ней жить, а государству перестать делать вид, что все идет по плану

Ответить
2
Берг

Надеюсь что твои родные не будут следующими, а если будут то я первый напишу комментарий что похуй

Ответить
–3
Очередной чувак

раз ты такой фанат статистики, назови свое приемлемое число жертв, ну чтоб типа не жалко. 

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–1
Some Dude

так это май. а постановление от июля)

Ответить
2
Дорожный ихтиандр

коронавирус 1 июля : бля русские меня запретили ред.

Ответить
8
Some Dude

забыл еще о специальных вышках, которые собрания с путиным от короны оберегали

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2
Eugen T

Позавчера: 
Джаз, экскурсии и мастер-классы: в выходные во Владивостоке проходит «Музыкальный пикник» 

Более двух тысяч байкеров из разных регионов закрыли мотосезон во Владивостоке 

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1
Some Dude

так они в масках были, держали соц дистанцию и никому не мешали, пока фаршем по дороге разлетались

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2
Кирилл Вселенский

Июнь

Ответить
0
Some Dude

да пофик, все равно все сдохнем

Ответить
1
Кирилл Вселенский

У меня 2 концерта ковид-фри в ноябре, мне не пофиккк

Ответить
0
Сергей Панфилов

Песков: "Все в масках и на расстоянии 1.5 м друг от друга"

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0
Vitaly Halenchyk

Это другое

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0
Агрессивный нос

Напоминают, чтобы на митинги эти свои АНТИРОССИЙСКИЕ не выходили.

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16
Александр Борродач

А если митинг с проверкой QR кодов?

Ответить
3
Агрессивный нос

Спросят за кого голосовал, а там подумают.

Ответить
4
Агрессивный нос

А на РОССИЙСКИЕ можно, да. Всей единой россией соберутся, как селёдки в бочке, им вирус не страшен, их сам Путин освящает.

Ответить
3
Очередной чувак

инцел-либерал и чед-единорос

Ответить
4
Тяжелый Илья

Просто до этого массовые мероприятия были запрещены в качестве предлога, а теперь вот совсем-совсем запрещены

Ответить
7
Агрессивный нос

Но властям всё же можно.

Ответить
2
Александр Федоров

Интересное расслоение общества. Моргенштерн элитке закрытые концерты проводит, Фейса заканселили. Митинги в поддержку власти можно устраивать, оппозицию сажают. Мероприятия вроде как и запретили, но по факту половина эстрады всё-равно выступает. После выборов опять эти ограничения и внезапные рекорды смертности от ковида, хотя вакцинация недавно была масштабная. Пиздец, снова год потеряем, а власть в суматохе наворотит дел/бабла.

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4
Dmitry Pasyutin

Вакцинация была масштабная, только никто не пришел

Ответить
2
Doktor Streyndzhlav

Доброе утро

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1
Должный клуб

нет ничего нового

Что за день такой, ничего нового и особенного

Ответить
2
Андрей Галицкий

прям как любой другой день

Ответить
2
Баба Нюра

Интересно, зачем это именно сегодня решили повторить;)?

Ответить
2
Сергей Звезда

да она просто криво высказалась, а СМИ во время прямой трансляции поспешили 

Ответить
1
Баба Нюра

Понятна, я так и подумала ред.

Ответить
0
Математический пистолет

криво высказалась, а у нас уже под запрет пошло всё. ред.

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0
Олег Нерославский

Так Пиратская Станция будет или нет?!

Ответить
0
Математический пистолет

У нас  теперь всё, массовых мероприятий вне  безковиденых зон не будет. С "но в словах главы Роспотребнадзора нет ничего нового" как-то не очень совпадает.

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0
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