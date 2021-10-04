Российские государственные СМИ и телеканалы не рассказали про офшоры людей из «окружения» Путина в «Архиве Пандоры»

Вместо публикаций о российских участниках архива — заметки про Зеленского, премьера Чехии и иностранных политиков.

3 сентября 150 СМИ-участников Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовали «Архив Пандоры» — расследование, основанное на утечке внутренних документов офшорных регистраторов. Это самое масштабное досье из когда-либо публиковавшихся: в него включили 12 миллионов документов, упоминаются 30 тысяч компаний со всего мира.

В расследованиях содержатся сведения о 52 российских «олигархах» и людях из ближайшего окружения Владимира Путина: близкая подруга президента и, по данным СМИ, мать его третьей дочери Светлана Кривоногих, глава администрации президента Антон Вайно, зять Сергея Лаврова Александр Винокуров, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст и десятки других лиц.

Несмотря на то, что Россия заняла первое место среди всех стран по числу упомянутых в архиве пользователей офшорных юрисдикций, об этом практически не рассказали государственные СМИ и телеканалы.