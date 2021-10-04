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Новости
Яна Ломакина

Российские государственные СМИ и телеканалы не рассказали про офшоры людей из «окружения» Путина в «Архиве Пандоры» Статьи редакции

Вместо публикаций о российских участниках архива — заметки про Зеленского, премьера Чехии и иностранных политиков.

37 37 комментариев
2086 просмотров

3 сентября 150 СМИ-участников Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовали «Архив Пандоры» — расследование, основанное на утечке внутренних документов офшорных регистраторов. Это самое масштабное досье из когда-либо публиковавшихся: в него включили 12 миллионов документов, упоминаются 30 тысяч компаний со всего мира.

В расследованиях содержатся сведения о 52 российских «олигархах» и людях из ближайшего окружения Владимира Путина: близкая подруга президента и, по данным СМИ, мать его третьей дочери Светлана Кривоногих, глава администрации президента Антон Вайно, зять Сергея Лаврова Александр Винокуров, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст и десятки других лиц.

Несмотря на то, что Россия заняла первое место среди всех стран по числу упомянутых в архиве пользователей офшорных юрисдикций, об этом практически не рассказали государственные СМИ и телеканалы.

Агентства писали про президента Украины и премьер-министра Чехии, из россиян — только про гендиректора «Первого канала», или не упоминали вообще никого

  • В новости РИА «Новости» о публикации архива подчёркивается, что консорциум журналистов финансируется «в частности, одним из фондов Джорджа Сороса». Из фигурантов расследования упомянули только президентов Украины и Азербайджана Владимира Зеленского и Ильхама Алиева. Также агентство написало семь новостей про офшоры Зеленского и упомянуло певицу Шакиру, премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, президента Кении Ухуру Кениатта, бывших и действующих президентов стран Латинской Америки, Конго, Кабона, Бахрейна и Катара.
  • Из россиян РИА «Новости» написало только про гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста — после того, как он прокомментировал расследование. О людях из «окружения» Путина агентство умолчало.
  • Агентство ТАСС не опубликовало ни одной заметки о россиянах, упоминаемых в «Архиве Пандоры». О них не написали и в новости с комментарием пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о публикации расследования. Издание рассказало только о мировых лидерах, чиновниках и деятелях шоу-бизнеса.
  • «Интерфакс» написал об «Архиве Пандоры» четыре новости: публикацию расследования, комментарий Эдварда Сноудена, заявления нескольких мировых лидеров и комментарий Пескова. Ни в одной из заметок россияне не упоминаются.
  • На сайте RT есть восемь заметок о расследовании: новость об обнародовании данных журналистами и комментарий Пескова; мнение Александра Ионова, потребовавшего признать авторов «Архива Пандоры» нежелательной организацией; новость о реакции канцелярии короля Иордании на информацию о его недвижимости в США и Британии; заметка об упоминании в расследовании главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиола, а также президента Украины Владимира Зеленского, США как «крупнейшего налогового убежища» и премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.
  • Ни в одной из публикаций RT российские олигархи или чиновники не упоминаются. Вместо этого подчёркивается, что ICIJ финансируется фондом Джорджа Сороса и «связан с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), который, в свою очередь, финансируется Агентством США по международному развитию (USAID)».

«Дождь» обратил внимание, что на федеральных телеканалах о расследовании рассказали лишь в новостных выпусках НТВ. И опять не упомянули россиян

  • Из федеральных телеканалов о публикации «Архива Пандоры» рассказали только в новостном выпуске НТВ. В двух сюжетах упоминаются офшоры Зеленского, Бабиша и других иностранных политиков.
  • В выпусках новостей на «Первом канале» и «России-24» о публикации расследования не говорилось.

Подробно о российских олигархах и чиновниках, упоминаемых в «Архиве Пандоры», написали издания «Важные истории», «Медуза», The Bell, The Insider (все, кроме The Bell, государственные органы признали СМИ-иностранными агентами) и другие медиа.

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#новости #медиа #pandorapapers #расследования

37 37 комментариев
28
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37 комментариев
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Неожиданный ящик

Удивительно, не правда ли?

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26
Антон Лисин

Волосатый из "эхо"  плюнет в камеру и скажет, что все без доказательства 

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9
Сергей Ахрем
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7
aliftin

Кто бы мог подумать. 

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7
Тяжелый Илья

И только один ТЖ не боится

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6
Агрессивный нос

Когда же его уже заблокируют. Страшно жить, когда есть такие свободные интернет ресурсы.

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2
AZP

Если бы ТЖ сидел на государственных деньгах, он бы тоже промолчал.

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0
Израильский файл

Как так? Ведь это же нечестно! Это же не справедливо!

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2
Собака соседа

Сегодня в предложке вылез твой акк в Инстаграмме, а ты ничего такой

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1
Израильский файл

Ну так подпишись, чего ждёшь!

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0
Собака соседа

Я парень вообще-то..

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1
Израильский файл

И что?

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1
Собака соседа

Потому что до этого я помню только одно твоё фото в нюдсотреде с розовым ошейником)) но вылезет снова - подпишусь

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1
Нехороший инструмент

Российские государственные СМИ и телеканалы не рассказали про офшоры людей из «окружения» Путина в «Архиве Пандоры»

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2
MangaloriANAL

?

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0
Нехороший инструмент

Афекс твин.

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0
MangaloriANAL

Чего?

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0
Нехороший инструмент
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0
MangaloriANAL

Всё ещё не понимаю, в чём прикол комментария с цитированием оригинального заголовка без чего-либо ещё. И под "чего" я имел в виду, что не понял, что ты хотел этим сказать. Это название аниме с приведённого выше изображения? Если да, то что оно должно символизировать в данном контексте?

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0
Пенсионный ихтиандр
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2
Литературный магнит
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2
CatDog

"...бывших и действующих президентов стран Латинской Америки, Конго, Кабона..." Кабон? Кабан? Канкан? а, Габон!

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1
Кирилл Вселенский

Встречаемся завтра на майдане!!!

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0
Математический пистолет

Сегодня включил первый канал, а там про Украину и про трансгендеров решают вопросики.

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0
Тяжелый Илья

 включил первый канал

кыш кpeмлeбот

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2
Математический пистолет

потом я включил второй канал...

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0
Bad Mother Fucker

грязный извращенец

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0
Таинственный рак

Редакторы тоже иногда смотрят телевизор, чтобы сделать разбор - что показывают.

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0
Таинственный рак

Ну собственно все сходится

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0
Марко Ройс

Ого

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0
Математический пистолет

Тж, молодцы. Не сомневался в вас.

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0
Дорожный ихтиандр

там вроде минюст говорил что стать иноагентом можно даже упомянув у себя материалы иноагентов.
ждем у федканалов

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0
Кузькин отец

Зато про Зеленского прям орут

РИА Новости @rianru
Офшорные компании на Британских Виргинских островах, Белизе и Кипре, три квартиры в Лондоне стоимостью семь миллионов долларов, дивиденды от структур олигархов — все это, по данным "досье Пандоры", принадлежит Владимиру Зеленскому и его окружению
https://ria.ru/20211004/ukraina-1753020589.html
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0
big black bird

Но не на Украине, да?)

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0
Должный клуб

Вместо публикаций о российских участниках архива — заметки про Зеленского

А чё там у х...ну, вы понели

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0
Андрей Охапкин

Я кстати сегодня утром мельком слышал по радио, упоминали про российских политиков с офшорными счетами. Но не знаю, что за радио, мб евроньюс вообще какой-нибудь, тогда не считается ред.

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0
big black bird

А чешские сми дохуя про Бабиша написали?) почему такое удивление)

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0
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