Российские государственные СМИ и телеканалы не рассказали про офшоры людей из «окружения» Путина в «Архиве Пандоры» Статьи редакции
Вместо публикаций о российских участниках архива — заметки про Зеленского, премьера Чехии и иностранных политиков.
3 сентября 150 СМИ-участников Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовали «Архив Пандоры» — расследование, основанное на утечке внутренних документов офшорных регистраторов. Это самое масштабное досье из когда-либо публиковавшихся: в него включили 12 миллионов документов, упоминаются 30 тысяч компаний со всего мира.
В расследованиях содержатся сведения о 52 российских «олигархах» и людях из ближайшего окружения Владимира Путина: близкая подруга президента и, по данным СМИ, мать его третьей дочери Светлана Кривоногих, глава администрации президента Антон Вайно, зять Сергея Лаврова Александр Винокуров, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст и десятки других лиц.
Несмотря на то, что Россия заняла первое место среди всех стран по числу упомянутых в архиве пользователей офшорных юрисдикций, об этом практически не рассказали государственные СМИ и телеканалы.
Агентства писали про президента Украины и премьер-министра Чехии, из россиян — только про гендиректора «Первого канала», или не упоминали вообще никого
- В новости РИА «Новости» о публикации архива подчёркивается, что консорциум журналистов финансируется «в частности, одним из фондов Джорджа Сороса». Из фигурантов расследования упомянули только президентов Украины и Азербайджана Владимира Зеленского и Ильхама Алиева. Также агентство написало семь новостей про офшоры Зеленского и упомянуло певицу Шакиру, премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, президента Кении Ухуру Кениатта, бывших и действующих президентов стран Латинской Америки, Конго, Кабона, Бахрейна и Катара.
- Из россиян РИА «Новости» написало только про гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста — после того, как он прокомментировал расследование. О людях из «окружения» Путина агентство умолчало.
- Агентство ТАСС не опубликовало ни одной заметки о россиянах, упоминаемых в «Архиве Пандоры». О них не написали и в новости с комментарием пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о публикации расследования. Издание рассказало только о мировых лидерах, чиновниках и деятелях шоу-бизнеса.
- «Интерфакс» написал об «Архиве Пандоры» четыре новости: публикацию расследования, комментарий Эдварда Сноудена, заявления нескольких мировых лидеров и комментарий Пескова. Ни в одной из заметок россияне не упоминаются.
- На сайте RT есть восемь заметок о расследовании: новость об обнародовании данных журналистами и комментарий Пескова; мнение Александра Ионова, потребовавшего признать авторов «Архива Пандоры» нежелательной организацией; новость о реакции канцелярии короля Иордании на информацию о его недвижимости в США и Британии; заметка об упоминании в расследовании главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиола, а также президента Украины Владимира Зеленского, США как «крупнейшего налогового убежища» и премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.
- Ни в одной из публикаций RT российские олигархи или чиновники не упоминаются. Вместо этого подчёркивается, что ICIJ финансируется фондом Джорджа Сороса и «связан с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), который, в свою очередь, финансируется Агентством США по международному развитию (USAID)».
«Дождь» обратил внимание, что на федеральных телеканалах о расследовании рассказали лишь в новостных выпусках НТВ. И опять не упомянули россиян
Подробно о российских олигархах и чиновниках, упоминаемых в «Архиве Пандоры», написали издания «Важные истории», «Медуза», The Bell, The Insider (все, кроме The Bell, государственные органы признали СМИ-иностранными агентами) и другие медиа.
Зато про Зеленского прям орут
https://ria.ru/20211004/ukraina-1753020589.html