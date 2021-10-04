69% выручки App Store получается за счёт игр.

1431 просмотров

The Wall Street Journal изучили прибыльность игрового сегмента App Store, воспользовавшись данными аналитической фирмы Sensor Tower и документами, опубликованными в ходе суда между Epic Games и Apple.

По оценке Sensor Tower, выручка Apple с App Store в 2019 финансовом году составила 15,9 миллиарда долларов. А из судебных документов стало известно, что операционная прибыль App Store в том же году достигла 12,3 миллиарда долларов. 69% выручки App Store пришло именно с игр — это в районе 11 миллиардов долларов.

Собственные аналитики Wall Street Journal тем временем считают, что в 2019-м Apple заработала с игр в районе 8,5 миллиарда долларов — что на два миллиарда больше, чем операционная прибыль Sony, Nintendo, Microsoft и Activision за тот же период. Вычисление основано на публичных финансовых отчётах игровых компаний.

В ходе судебного разбирательства с Epic Games Apple заявила, что показатели App Store неточные. По словам гендиректора Тима Кука, компания никогда не рассчитывала точную прибыльность App Store. Однако глава Apple всё же подтвердил, что большая часть выручки пришла именно с игр.

Sensor Tower отмечает, что в 2020 году общие расходы пользователей в App Store на мобильные игры достигли 45 миллиардов долларов.