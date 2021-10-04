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Новости
DTF

WSJ: Apple не занимается созданием игр, но зарабатывает с них больше, чем Sony, Microsoft и Nintendo вместе взятые Статьи редакции

69% выручки App Store получается за счёт игр.

22 22 комментария
1431 просмотров

The Wall Street Journal изучили прибыльность игрового сегмента App Store, воспользовавшись данными аналитической фирмы Sensor Tower и документами, опубликованными в ходе суда между Epic Games и Apple.

По оценке Sensor Tower, выручка Apple с App Store в 2019 финансовом году составила 15,9 миллиарда долларов. А из судебных документов стало известно, что операционная прибыль App Store в том же году достигла 12,3 миллиарда долларов. 69% выручки App Store пришло именно с игр — это в районе 11 миллиардов долларов.

Собственные аналитики Wall Street Journal тем временем считают, что в 2019-м Apple заработала с игр в районе 8,5 миллиарда долларов — что на два миллиарда больше, чем операционная прибыль Sony, Nintendo, Microsoft и Activision за тот же период. Вычисление основано на публичных финансовых отчётах игровых компаний.

В ходе судебного разбирательства с Epic Games Apple заявила, что показатели App Store неточные. По словам гендиректора Тима Кука, компания никогда не рассчитывала точную прибыльность App Store. Однако глава Apple всё же подтвердил, что большая часть выручки пришла именно с игр.

Sensor Tower отмечает, что в 2020 году общие расходы пользователей в App Store на мобильные игры достигли 45 миллиардов долларов.

Судебное заседание между Epic Games и Apple завершилось в начале сентября 2021 года. Судья установил, что Apple не имеет права запрещать разработчикам приложений уведомлять пользователей об альтернативных способах оплаты. По остальным девяти пунктам компания выиграла суд — например, её не признали монополистом.

Проиграли все: что на самом деле означает…
Редактор TJ объясняет, почему в деле нет победителей, а будущее App Store теперь под вопросом…
tjournal.ru

#новости #apple #microsoft #nintendo #appstore #sony

22 22 комментария
14
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22 комментария
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Израильский файл

Директор завода не занимается созданием изделий, но зарабатывает на них больше токарей

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8
Бип Боп

Если аналогию прорабатывать до конца, то это не директор завода, а директор оптовика, торгующего продукцией с кучки заводов

Который в итоге зарабатывает суммарно больше, чем не то что токаря, чем все эти заводы вместе взятые

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9
Израильский файл

С удовольствием тебя бы отправил в мир без управленцев, где все будут на станках хуярить, но никто не будет управлять)

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2
Бип Боп

У тебя все представления ограничены на аналогиях уровня "токарь vs менеджер"?

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6
Израильский файл

Потому что это идеальное представление и вполне масштабируемое также на взаимодействие между организациями

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–4
Британский каякер

Is this some kind of socialist joke I'm too rich to understand?

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2
Израильский файл

Ti trampa videl? Tvitor!

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1
Поперечный химик

Шо?

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0
Алексей Иванов

Никто не мешает токарям уйти с завода и вместе открыть свою токарную контору

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0
Израильский файл

Тогда та же самая претензия будет к токарям, которые сами у станка не стоят.
Каждый ярый социалист-коммунист до первого капитала ред.

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3
Алексей Иванов

Если кто-то не собирается стоять у станка, то почему бы его просто не выкинуть из конторы?

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0
Агрессивный нос

Всё понятно. Надо больше фритуплей говна на своих платформах выпускать и рубить комиссию.

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2
Товарищ Колбасный

Яблоко именно для борьбы с этой заразой запустило Apple Arcade — платная подписка, но игры отбираются туда вручную и все они гарантировано без платного доп.контента. В этом есть некоторая логика.  ред.

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3
Владимир Яворский

Мобильный гейминг победил

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2
Должный клуб

69%

Кек.

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1
Литературный магнит

Apple на разрабов игр?

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2
Владимир Яворский

Nice*

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2
Владимир Земсков

Ну объективно говоря, это результат одновременно успешной и изолированной платформы. 
Невозможность конкуренции в экосистеме Apple порождает квази-картель внутри самой нее. Это не плохо, но и хорошего в этом ничего нет.
Для Apple это очень легкие деньги (в рамках магазина приложений), в отличии разработчиков игровых платформ. 
Я бы вообще не сравнивал их между собой, слишком разный бизнес.

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1
Кирилл Вселенский

Это здорово

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0
Миржан Досымбаев

Приходит к тебе сосед и просит посадить на твоём огороде свои овощи.
Вы договаривайтесь. Следом сосед внезапно собирает урожай и задумывается о расчете :D

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0
Андрей Белякин

Х5 Retail ни одного помидора не вырастили!

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0
Qwerty

Поражаюсь бизнес таланту Тима Кука. Думаю многие корпорации мечтают иметь такого гендира

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0
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