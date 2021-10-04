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Артём Мазанов

Фото: Музей из пластикового мусора в Индонезии Статьи редакции

Так активисты хотят привлечь внимание к загрязнению океану — Индонезия занимает второе место после Китая по количеству попадающего в море пластика.

Фото Reuters

Индонезийские экоактивисты открыли музей в городе Гресик. Пока там есть одна выставка, она состоит из 10 тысяч пластиковых отходов — бутылок, пакетов и трубочек — собранных с пляжей и водоёмов. Об этом пишет Reuters.

Выставку подготовили за три месяца. Главный экспонат — статуя яванской богини процветания Деви Шри, юбку которой сделали из разных упаковок. За месяц выставку посетили более 400 человек.

Фото Reuters.

Активисты заявили, что нужно перестать использовать одноразовый пластик, его очень трудно перерабатывать, а ещё он загрязняет океан.#экология #фото

277 просмотров
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 Так активисты хотят привлечь внимание к загрязнению океану

Никогда не понимал, как это работает. 
Типо политиканы такие:"бля, видели сколько мусора? Ебнишься, давайте фиксить" 

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1
Кирилл Вселенский

Вообще так это и работает, привлекается внимание к проблеме -создается общественный запрос - политики шевелят жепой чтоб набрать классы и его удовлетворить

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1
Andrew Sychev

Создадим комиссию по решению вопросов бутылок

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0
Logic

Норм вариант есть: создать условия (налоговые вычеты/послабления, дотации, да любые плюшки) тем компаниям, которые начали производить пакеты/бутылки (+прочую тару) из разлагаемого сырья (это уже есть и много где).
Но нет, выберут проще: запретят что-нибудь и введут штрафы.

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0
Поперечный химик

Если ввести залог за каждую пластиковую бутылку 0.25 €, то колличество мусора сразу сократится.

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0
Ян Фёдоров

только при условии, что за сданную бутылку 0.25€ возвращаются

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0
Поперечный химик

"Залог" это и означает

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2
Ян Фёдоров

да, залог, после написания комментария это понял

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0
Кирилл Вселенский

Нет

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0
Поперечный химик

Да

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0
Кирилл Вселенский

Неа

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0
Logic

чиорт, как быстро закончилась ветка "нет-да", я рассчитывал почитать её еще пару часов...

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1
MELY

да

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1
Кирилл Вселенский

Нет

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0
MELY

дя

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0
Кирилл Вселенский

Не-ху-я ред.

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0
MELY

я-ух-ен

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0
Кирилл Вселенский

Ух-ен-я

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0
MELY

ен-я-ух

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0
Агрессивный нос

Будут платить больше и всё. Нести что-то куда-то будет мало людей. 

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0
Sergey Michko

пластик перерабатывается хреново

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0
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