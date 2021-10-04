Так активисты хотят привлечь внимание к загрязнению океану — Индонезия занимает второе место после Китая по количеству попадающего в море пластика.

Фото Reuters

Индонезийские экоактивисты открыли музей в городе Гресик. Пока там есть одна выставка, она состоит из 10 тысяч пластиковых отходов — бутылок, пакетов и трубочек — собранных с пляжей и водоёмов. Об этом пишет Reuters.

Выставку подготовили за три месяца. Главный экспонат — статуя яванской богини процветания Деви Шри, юбку которой сделали из разных упаковок. За месяц выставку посетили более 400 человек.

Фото Reuters.

Активисты заявили, что нужно перестать использовать одноразовый пластик, его очень трудно перерабатывать, а ещё он загрязняет океан.#экология #фото