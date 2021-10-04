В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошёл крупный сбой Статьи редакции
По данным сервиса Downdetector, с проблемами столкнулись пользователи по всему миру.
Около 18:45 по мск пользователи твиттера начали сообщать о проблемах с доступом к Facebook, Instagram и WhatsApp как через веб-версии, так и через мобильные приложения.
Основные жалобы связаны с работой с соединением с серверами социальных сетей и мессенджера. Пользователи WhatsApp также жалуются на невозможность отправить сообщения.
По данным Downdetector, пользователи со всего мира жалуются на проблемы с доступом к сервисам. Сбой наблюдается у жителей России, США, Великобритании, Германии, Италии и других стран. У Instagram 97 тысяч сообщений об ошибках, у WhatsApp — 33 тысячи, а у Facebook — 121 тысяч.
Представители команды поддержки Facebook сообщили о том, что знают о проблемах с доступам к приложениям компании и работают над устранением неполадок.
Мне так твит с девушкой понравился
https://downdetector.ru/ne-rabotaet/whatsapp/