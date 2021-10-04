По данным сервиса Downdetector, с проблемами столкнулись пользователи по всему миру.

4603 просмотров

Около 18:45 по мск пользователи твиттера начали сообщать о проблемах с доступом к Facebook, Instagram и WhatsApp как через веб-версии, так и через мобильные приложения.

Основные жалобы связаны с работой с соединением с серверами социальных сетей и мессенджера. Пользователи WhatsApp также жалуются на невозможность отправить сообщения.

Kalyan Reddy @sreekalyan11 Me checking twitter if whatsapp and Instagram are down....

vick @allenvic_ How we are running to Twitter to check if really WhatsApp and Instagram are down😂🔥

boohoo @boohoo



#instagramdown On my way to Twitter to check if Facebook, Instagram & WhatsApp are down

teufel. @dltsmnv ну вот так всегда :(

только хотел выложить фотку в инст, она перестала работать

По данным Downdetector, пользователи со всего мира жалуются на проблемы с доступом к сервисам. Сбой наблюдается у жителей России, США, Великобритании, Германии, Италии и других стран. У Instagram 97 тысяч сообщений об ошибках, у WhatsApp — 33 тысячи, а у Facebook — 121 тысяч.

Представители команды поддержки Facebook сообщили о том, что знают о проблемах с доступам к приложениям компании и работают над устранением неполадок.

Facebook @Facebook We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.