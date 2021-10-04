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Новости
Сергей Исенеков

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошёл крупный сбой Статьи редакции

По данным сервиса Downdetector, с проблемами столкнулись пользователи по всему миру.

56 56 комментариев
4603 просмотров

Около 18:45 по мск пользователи твиттера начали сообщать о проблемах с доступом к Facebook, Instagram и WhatsApp как через веб-версии, так и через мобильные приложения.

Основные жалобы связаны с работой с соединением с серверами социальных сетей и мессенджера. Пользователи WhatsApp также жалуются на невозможность отправить сообщения.

Kalyan Reddy @sreekalyan11
Me checking twitter if whatsapp and Instagram are down....
vick @allenvic_
How we are running to Twitter to check if really WhatsApp and Instagram are down😂🔥
boohoo @boohoo
On my way to Twitter to check if Facebook, Instagram & WhatsApp are down

#instagramdown
teufel. @dltsmnv
ну вот так всегда :(
только хотел выложить фотку в инст, она перестала работать

По данным Downdetector, пользователи со всего мира жалуются на проблемы с доступом к сервисам. Сбой наблюдается у жителей России, США, Великобритании, Германии, Италии и других стран. У Instagram 97 тысяч сообщений об ошибках, у WhatsApp — 33 тысячи, а у Facebook — 121 тысяч.

Представители команды поддержки Facebook сообщили о том, что знают о проблемах с доступам к приложениям компании и работают над устранением неполадок.

Facebook @Facebook
We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

#новости #сбои

Статья дополняется
56 56 комментариев
10
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56 комментариев
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Математический пистолет

 пользователи Twitter начали сообщать

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40
Весенний микроскоп

хааххахаха

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1
Даниил Журавлёв

#достаточно

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0
Успешный паркур

Жаль что серваки поднимут.

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19
Дорожный ихтиандр

разверни мысль

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2
ouxen

На 360 градусов?

Ответить
2
Дорожный ихтиандр

720

Ответить
0
ouxen

р?

Ответить
1
Дорожный ихтиандр

ублей

Ответить
1
ouxen

Сабля

Ответить
1
Дорожный ихтиандр

Спи бля

Ответить
2
ouxen

Че бля

Ответить
1
Личный бас

дор

Ответить
0
Успешный паркур

И люди не откажутся от воцапа и фб.

Ответить
0
Azret Shaulukhov

Отличная мысль) очень хотелось бы 😄 Люди бы даже кроме своего телефона ещё что то увидели бы

Ответить
1
Дорожный ихтиандр

а должны?

Ответить
0
Арбитражный фитиль

еще 15 минут жду как заработает вотсап или ухожу домой

Ответить
12
Арбитражный фитиль
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4
Ленинградский Слава

Перепись снобов

ГЫГЫ ЛУЧШЕ БЫ И НЕ ПОДНИМАЛИ

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5
Коровка говорит мууу

Слава Богу, что с тг все норм

Ответить
1
Коровка говорит мууу
Ответить
17
Дорожный ихтиандр

бля ну молнию то нахера, обычный даунфолл системы, ща ребутнут на стабильном срезе

Ответить
3
Doktor Streyndzhlav

НЕТ ЭТО ВАЖНО!

Ответить
4
Каменный цвет

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

Ответить
1
Дорожный ихтиандр

не сталкерили за бывшей уже 15 минут в инсте

Ответить
3
Каменный цвет

Есть же ВК

Ответить
2
Агрессивный нос

Бывшей 30?

Ответить
3
Каменный цвет

Ты, чё, сталкеришь за мной?

Ответить
2
Уютный Багажник

Ты его бывшая?

Ответить
1
Каменный цвет

Ты-то зачем сталкеришь?

Ответить
1
Уютный Багажник

Ты моя бывшая.

Ответить
1
Каменный цвет

Приятно.

Ответить
2
Уютный Багажник
Ответить
0
Doktor Streyndzhlav

В вк у нее фото страшные

Ответить
1
Дорожный ихтиандр

ну ща вот это я буду в вк регаться ради этого. тем более все равно своей жопой хвастается она в инсте ред.

Ответить
0
x mst

Что тут дополнять то, лол?

Ответить
4
Агрессивный нос

Вот уж точно. 

Ответить
3
Computer dragon

Новость достойная молнии

Ответить
2
Дмитрий Щербков

С учетом того как "удобно" пользоваться этими сервисами, удивительно как они не падают каждый день. 

Ответить
–1
Doktor Streyndzhlav

Связанные вещи. Да.

Ответить
3
Егор Ниглов

Слава Богу, что с Одноклассниками всё хорошо!1 Ставь класс, если хочешь, чтобы Одноклассники жили вечно. Ставь свечу, если хочешь, чтобы Гейропу покарали силы небесные и Фейсбух никогда не запустился.

Ответить
1
Doktor Streyndzhlav

Ебучий фейсбук - это такие одноклассники для московчией. Контент схожий.
Ру-сегмент, разумеется.

Ответить
0
Ilya.A—Petya.A's bro

Если бы антимонопольные службы отделили от ФБ воцап и инст обратно в независимые компании, такая новость была бы невозможна. ИМХО, давно пора ред.

Ответить
1
Danil Oputin

Жаль, что поднимут это говно

Ответить
0
Каменный цвет

Якубеняюжпг

Ответить
0
Должный клуб

По данным сервиса Downdetector

Поэтично

Ответить
0
Egor Shep

Может хоть ссылку на downdetector стоило положить вместо лишнего твита?

Ответить
0
Савелий

Мне так твит с девушкой понравился
https://downdetector.ru/ne-rabotaet/whatsapp/

Ответить
0
цорiк

Без экипа на море, удачи, на том свете уже прогулы отмечают

Ответить
0
Савелий

Зачем мотоциклисту нужен шлем? А удобнее, когда после аварии мозги в одном месте.

Ответить
0
цорiк

Похуй

Ответить
0
Mikhail Kuropatkin
Ответить
0
Gimme Danger

как же бесит, мне инста раз в год понадобилась для благого дела, и тут же упала
сука.

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0
Michael Shultz

Главное что телега и тж работают

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0
Танюша Лансберг

Уже 45 минут.. FB не отзывается

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0
D K

поебать

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–1
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