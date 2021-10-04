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Новости
Яна Ломакина

«Легли» Instagram, Facebook, WhatsApp — а следом и остальные. Главное о самом масштабном сбое соцсетей за последние годы Статьи редакции

Какие сервисы затронуло, предварительные причины поломки и реакция пользователей ещё «живого» твиттера — в одном материале.

88 88 комментариев
8499 просмотров
Фото Elizabeth Renstrom/Time

4 октября пользователи сети пожаловались на проблемы с доступом к Facebook, Instagram и WhatsApp. Журналисты и технические специалисты предположили, что это произошло из-за изменений в системе доменных имён — интернет буквально «перестал видеть» Facebook и связанные с ним сайты. Из-за наплыва пользователей из этой соцсети другие стали работать медленнее.

Вначале «упал» Facebook и принадлежащие компании приложения. Вслед за ними начались перебои в работе других соцсетей

В 18:45 пользователи сети начали сообщать о проблемах с доступом к Facebook, Instagram и WhatsApp как через веб-версии, так и через мобильные приложения. Пользователи WhatsApp также жаловались на невозможность отправить сообщения.

  • Представители команды поддержки Facebook сообщили о том, что знают о проблемах с доступом к приложениям компании и работают над устранением неполадок.
Facebook @Facebook
We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

«Нам известно, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть всё в норму, и приносим извинения за любые неудобства».

  • При этом сотрудники Facebook физически не могут попасть в офис, чтобы оценить масштабы проблемы, так как у них не работают электронные пропуска. Об этом сообщила репортёр The New York Times Шира Френкель.
Sheera Frenkel @sheeraf
Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors.
  • В Instagram также подтвердили сбои в работе соцсети. Они пообещали восстановить работу в ближайшее время и попросили пользователей «немного потерпеть».
Instagram Comms @InstagramComms
Instagram and friends are having a little bit of a hard time right now, and you may be having issues using them. Bear with us, we’re on it! #instagramdown
  • Журналист The New York Times Райан Мак сообщил, что работать перестали не только сервисы и приложения Facebook, но и его внутренние инструменты и коммуникационные платформы, включая Workplace.
Ryan Mac 🙃 @RMac18
Not only are Facebook's services and apps down for the public, its internal tools and communications platforms, including Workplace, are out as well. No one can do any work. Several people I've talked to said this is the equivalent of a "snow day" at the company.

«Вся работа встала».

Breaking911 @Breaking911
DEVELOPING: Verizon, T-Mobile & AT&T Customers Report Outages After Facebook, Instagram Go Down - https://breaking911.com/developing-verizon-t-mobile-att-customers-report-outages-after-facebook-instagram-go-down/
  • Пользователи заметили, что после сбоя в работе WhatsApp многие пользователи перешли в телеграм, и он также начал работать с перебоями. В Telegram заверили, что «мессенджер работает медленно, но держится».
Telegram Messenger @telegram
@Komboray A little slow - but still holding.
  • После того, как «упали» Facebook, Instagram и WhatsApp, из-за наплыва пользователей начались проблемы с доступом к Twitter, Google и Amazon, а также TikTok и «ВКонтакте». Проблемы в России начались и у телеком-провайдеров.

Возможная причина сбоев

Сбой в работе соцсетей вряд ли стал причиной кибератаки, поскольку Facebook, Instagram и WhatsApp слишком различаются между собой, чтобы одновременно стать жертвами одной хакерской атаки. Об этом рассказали The New York Times пожелавшие сохранить анонимность сотрудники Facebook.

Записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook или Instagram, были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации, сообщил журналист Independent Брайан Кребс.

briankrebs @briankrebs
Confirmed: The DNS records that tell systems how to find http://Facebook.com or http://Instagram.com got withdrawn this morning from the global routing tables. Can you imagine working at FB right now, when your email no longer works & all your internal FB-based tools fail?

Система доменных имён (Domain Name System — DNS) позволяет сопоставить доменные имена веб-ресурсов с с IP-адресами физических устройств, на которых они расположены. Это аналог «телефонного справочника» в интернете: DNS конвертирует вводимые пользователями названия сайтов в цифровые адреса.

Журналист отметил, что неизвестно, почему записи DNS удалили. Кребс считает, что это произошло, вероятно, из-за внутреннего обновления системы Facebook. Удаление записей подтвердили и другие журналисты и технические специалисты.

Mikael Thalen @MikaelThalen
Facebook, Instagram, WhatsApp, and Messenger are down due to a BPG configuration error, not a DDoS attack.

The global maps you see that purport to show live attacks are largely useless and shouldn't be relied upon to diagnose connectivity issues online.
https://www.theverge.com/2021/10/4/22708989/instagram-facebook-outage-messenger-whatsapp-error
«Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger перестали работать из-за ошибки конфигурации BPG, а не DDoS-атаки».
Jim Salter @jrssnet
u/ramenporn on Reddit r/sysadmin speculates that an erroneous BGP config change was pushed this morning, which locked out anyone who wasn't physically local to Facebook's BGP core routers:

https://www.reddit.com/r/sysadmin/comments/q181fv/looks_like_facebook_is_down/hfda42z/
«Произошло изменение конфигурации BGP, из-за чего заблокированы оказались все, кто физически не связан с маршрутизаторами Facebook».
Jim Salter @jrssnet
So, @facebook's DNS is broken this morning...

TL;DR: Google anycast DNS returns SERVFAIL for Facebook queries; querying http://a.ns.facebook.com directly times out.
«Итак, записи DNS фейсбука сломались сегодня утром».
JAKE BUCKLEY 🇦🇺 @TheMasterBucks
Holy fuck.

They destroyed Facebook's DNS records.

It might be game over.
«Чёрт. Они уничтожили записи DNS фейсбука. Это может быть конец игры».
Kevin Beaumont @GossiTheDog
This one looks like a pretty epic configuration error, Facebook basically don't exist on the internet right now.

Even their authoritative name server ranges have been BGP withdrawn.
«Это выглядит как довольно эпичная ошибка конфигурации. Facebook сейчас фактически не существует в интернете. Даже их авторитарный сервер имён отозван BGP».
John Graham-Cumming @jgrahamc
Between 15:50 UTC and 15:52 UTC Facebook and related properties disappeared from the Internet in a flurry of BGP updates. This is what it looked like to @Cloudflare.
«Между 15:00 и 15:52 Facebook и связанные с ним сайты исчезли из интернета в потоке обновлений BGP».

Реакция на сбои

  • Twitter из-за наплыва пользователей из других сервисов из-за глобального сбоя шутит и приветствует «буквально всех».
Twitter @Twitter
hello literally everyone
  • Reddit, воспользовавшись ситуацией, напомнил пользователям о себе.
Reddit @Reddit
If you have some, ahem, free time, might we suggest the front page of Reddit?
«Если у вас есть немного свободного времени, может заглянете на главную страницу Reddit?»

Пользователи твиттера начали иронизировать над ситуацией со сбоями у Facebook и «триумфом» Twitter, который продолжил работать.

No Context Humans @HumansNoContext
David Leavitt @David_Leavitt
Instagram and Facebook users who don’t use Twitter:
«Пользователи Instagram и Facebook у которых нет Twitter»
A @bbcanim
Anlık Twitter ve diğerleri
#Whatsapp
ESPN @espn
Currently:
Dieter Bohn @backlon
MySpace this is your moment.
«MySpace, это твой шанс»
Gavin Young @GavinDYoung
People making jokes about the Facebook services going down make me sick. Anyone who was using an Oculus headset at the time is currently trapped in VR, and if they die there then they die in real life.
«Меня тошнит от того, что люди шутят про сбои в работе фейсбука. Каждый, кто в тот момент пользовался шлемами от Oculus, сейчас заперт в виртуальной реальности, и если они умрут в ней, то умрут и в реальной жизни».
Edward Snowden @Snowden
Facebook and Instagram go mysteriously offline and, for one shining day, the world becomes a healthier place.

#facebookdown
«Facebook и Instagram таинственным образом отключились, и в один прекрасный день мир стал более счастливым местом».
Trung Phan 🇨🇦 @TrungTPhan
Live footage of Zuck heading to the data centres to restart Facebook and IG
«Прямая трансляция: Марк Цукерберг направляется в центр обработки данных, чтобы перезапустить Facebook и Instagram».

На фоне новостей о сбоях Facebook, Instagram и WhatsApp состояние Марка Цукерберга снизилось на 6,6 миллиарда долларов из-за падения акций. Он опустился на шестое место в списке миллиардеров Forbes.

#новости #соцсети #сбои #фейсбук #инстаграм

88 88 комментариев
47
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88 комментариев
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Длинный яд

Опять программисты на ебанутой ЗП обосрались и им за это ничего не будет, наоборот похвалят что смогли допустить такое и набрались опыта. Им выплатят пиемию, а ты и дальше паши на заводе боясь что совершишь мелкую ошибку и пузатый начальник будет семенить и урежет премию с 5000р на 2000р

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24
Агрессивный нос

А ты не завидуй. Попробуй разлить кофе на пол и заработать на этом. 

Ответить
7
ouxen

так он его тряпкой собирает и выжимает обратно

Ответить
11
Агрессивный нос

И продаст подороже. 

Ответить
5
Polina Malahova

Это называется "крафтовый напиток".

Ответить
3
Немыслимый торшер

Лол

Ответить
1
Уличный единорожек88

тупые русские хакеры хотели отомстить за Раша тудей но всё напутали, и вместо Гейтса йобнули по Цукербергу 

Ответить
0
Сталинский велосипед

Жиза, бро.

Ответить
0
ouxen

semenить?

Ответить
0
Evgeny Kovalyov

Создавать проблему и потом героически её превозмогать — классика же.

Ответить
0
Смешанный танк88

Проблемы создают потребляди контента вообще-то. Все эти свистелки перделки нужны только для хайлоада.

Ответить
0
ziggy stardust

Судя по статье, тут косяк не программистов, а сетевых администраторов.

Ответить
0
Ху Эмай

он бариста ему они все на одно лицо

Ответить
0
Заслуженный дебаркадер

Тем временем в офисе ФБ

Ответить
28
Alex Blake

Как же общество уже крепко подсажено на иглу соцсетей. Натуральная ломка у многих началась. Уверен, миллионы людей сейчас глупо пялятся в экраны, безнадежно обновляют странички и испытывают нерозность. 

Ответить
6
Худой каякер

Хорошо, что мы каждую свободную минуту заходим на интеллектуальный тж

Ответить
35
Alex Blake

Это другое

Ответить
6
Marhal_New _Arleana

Я не заметил этого. Я умный?

Ответить
2
norm

Ютуб и Спотифай работают, а на остальное поебать.

Ответить
18
Федеральный цвет

Хорошо, что в РФ ночь, пусть американцы мучаются)) А мы с утра проснёмся, а уже всё работает. ред.

Ответить
9
norm

Отсосали и сплюнули.

Ответить
8
Федеральный цвет

норм

Ответить
1
Евгений Миронов

Акций ещё прикупим падших под кофеёк)

Ответить
1
Ложный фонарь

Из-за наплыва пользователей из этой соцсети перестали работать и другие.

Социобляди должны страдать

Ответить
9
ouxen

а бизнес?

Ответить
1
Ложный фонарь

Цукерберга не жалко

Ответить
4
Уличный единорожек88

да человеческий блять бизнес, инста и фб это только бизнес 

Ответить
8
Ложный фонарь

Пиздец, целый час на ноготочки не записаться 😵

Ответить
0
Уличный единорожек88

та не записаться, а записать 

ой, да что объяснять 

Ответить
3
Ирина Китаева
Ответить
5
Уличный единорожек88

бизнес - рухнул 

Ответить
2
Лига порвах

Хорошо, что тж стабильно работает

Ответить
0
Уличный единорожек88

только денег тут нет

Ответить
2
Немыслимый торшер

Жаль

Ответить
1
Лига порвах

Не в деньгах счастье, как известно

Ответить
0
Уличный единорожек88

а в их количестве 

Ответить
2
Лига порвах
Ответить
0
Уличный единорожек88

Офшорный счет? 

Ответить
1
Лига порвах

Да, личный кабинет тж

Ответить
1
Ху Эмай

не работает кнопка

Ответить
1
Лига порвах

Кидай наличкой

Ответить
0
Ху Эмай

*кинул наличкой в экран

Ответить
1
Лига порвах

Учись, как надо

Ответить
1
Рядовой магнит
Ответить
0
Процессуальный Петя

Мой мир Mail.ru - вот чей час настал

Ответить
5
Худой каякер

Инстаграм упал из-за того, что зрители Игры Кальмара ломанулись подписываться там на главную актрису

Ответить
4
Дмитрий Немов

Марк Цукерберг на фоне новостей о сбоях Facebook, Instagram и Whatsapp потерял 6,6 миллиардов долларов

Господи, просто казино какое-то. 

Ответить
3
ouxen

в рот ебаное

Ответить
1
Василий Назаров
Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Телеграм работает и норм

Ответить
1
Ху Эмай

у меня только что один человек из адресной книги телегу установил, уведомление пришло))

Ответить
1
Marhal_New _Arleana

Или отправь самый мерзкий стикер

Ответить
1
Marhal_New _Arleana

Поцелуй ему пупок ред.

Ответить
0
WED CR.ST.

Как началось - минут 15 лагал, потом в себя пришёл.

Ответить
0
van der Pusch

Хм, интересно, у кого-то стоит авторизация на ТЖ через ФБ?

Ответить
1
Андрей Лузин

Ничего не будет, авторизация уже прошла и записалась в куки. А вот заново не авторизоваться

Ответить
1
van der Pusch

я как раз о процессе авторизации
на тж вряд ли популярная опция, зато на куче других сайтов может быть сюрприз если не залогиненый

Ответить
0
Ху Эмай

да починят все рано или поздно

Ответить
1
Уличный единорожек88

И ковид тоже пройдёт, да и Крым вернётся

Ответить
0
Аркадий Иванов

Ну у меня, как видишь брат жив.

Ответить
0
ouxen

а ты сессию заверши

Ответить
0
Андрей Лузин

Или куки почисти

Ответить
1
Privetandrey

Это госдеп с хохлами вперемешку еб@нул нам весь тырнет. А руководит операцией Саакашвили, который сел в тюрьму, чтобы на него не подумали. А вот за ним уже стоит Моссад. А им верховодит Палпатин. А Палпатина наставляет Путин под влиянием сестёр Бен Нессерет (или как там в Дюне было?). Вот так вот.

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Где-то там ещё визитка Яроша ред.

Ответить
1
Должный клуб

ТЖ работает, на остальное похую

Ответить
0
Нефтяной самолет

Зря Цукер убрал The из названия, щас бы тоже работал.

Ответить
3
Немыслимый торшер

Когда починят то

Ответить
1
Агрессивный нос

Русские хакеры или Волков??

Ответить
1
Marhal_New _Arleana

Шакалов

Ответить
0
Худой каякер

Фейсбук дудосит другие сервисы, чтобы выглядело так будто не только они обосрались?

Ответить
1
Худой каякер

Иначе почему лежат левые сайты после сбоев днс фейсбука))

Ответить
0
vladysun

огромный наплыв пользователей везде, что то же нужно делать вместо вечного скролла инсты и тд

Ответить
0
Danil Oputin

Это не сбой, а хакерская атака. Невозможно так долго не поднимать систему

Ответить
1
Dan

а ты хорош

Ответить
1
Целесообразный кубок

Тикток жеж работает

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Есть только два гендера

Ответить
2
van der Pusch

все кто злорадствуют летаргии фейсбука как будто забыли что еще тикток остался

Ответить
1
stikerman

Ахах, я из игры вышел, а тут апокалипсис цифровой начался.

Ответить
0
Игорь Рачук

Зайди обратно! Быстрее! 

Ответить
1
ouxen

цукер опущенный

Ответить
0
Stanley H. Tweedle

Бунд против пришельцев

Ответить
0
Артур Сибагатуллин

Аоаоаоа

Ответить
0
Ден

С такими криворукими программистами и хакеры не нужны. 

Ответить
0
Евгений Миронов

Сначала прилёг Яндекс. Потом встал и легли все остальные) ред.

Ответить
0
Vadim Nemnasev

А власти там недавно разве не заставляли фейсбук продать инсту и вотсап? они их по итогу продали? если да, то они после продажи остались на всей старой инфраструктуре существовать? а в чем мув тогда был?

Ответить
0
Stan Majors

А ведь бабка предупреждала, что у меня еще будут поводы поговорить с родственниками

Ответить
0
Artem Tamoian

сообщил журналист Independent Брайан Кребс

🤦‍♂

Ответить
0
Spid3r

Звучит как новость Панорамы.

Ответить
0
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