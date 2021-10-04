«Легли» Instagram, Facebook, WhatsApp — а следом и остальные. Главное о самом масштабном сбое соцсетей за последние годы Статьи редакции
Какие сервисы затронуло, предварительные причины поломки и реакция пользователей ещё «живого» твиттера — в одном материале.
4 октября пользователи сети пожаловались на проблемы с доступом к Facebook, Instagram и WhatsApp. Журналисты и технические специалисты предположили, что это произошло из-за изменений в системе доменных имён — интернет буквально «перестал видеть» Facebook и связанные с ним сайты. Из-за наплыва пользователей из этой соцсети другие стали работать медленнее.
Вначале «упал» Facebook и принадлежащие компании приложения. Вслед за ними начались перебои в работе других соцсетей
В 18:45 пользователи сети начали сообщать о проблемах с доступом к Facebook, Instagram и WhatsApp как через веб-версии, так и через мобильные приложения. Пользователи WhatsApp также жаловались на невозможность отправить сообщения.
- Представители команды поддержки Facebook сообщили о том, что знают о проблемах с доступом к приложениям компании и работают над устранением неполадок.
- При этом сотрудники Facebook физически не могут попасть в офис, чтобы оценить масштабы проблемы, так как у них не работают электронные пропуска. Об этом сообщила репортёр The New York Times Шира Френкель.
- В Instagram также подтвердили сбои в работе соцсети. Они пообещали восстановить работу в ближайшее время и попросили пользователей «немного потерпеть».
- Журналист The New York Times Райан Мак сообщил, что работать перестали не только сервисы и приложения Facebook, но и его внутренние инструменты и коммуникационные платформы, включая Workplace.
- Пользователи заметили, что после сбоя в работе WhatsApp многие пользователи перешли в телеграм, и он также начал работать с перебоями. В Telegram заверили, что «мессенджер работает медленно, но держится».
- После того, как «упали» Facebook, Instagram и WhatsApp, из-за наплыва пользователей начались проблемы с доступом к Twitter, Google и Amazon, а также TikTok и «ВКонтакте». Проблемы в России начались и у телеком-провайдеров.
Возможная причина сбоев
Сбой в работе соцсетей вряд ли стал причиной кибератаки, поскольку Facebook, Instagram и WhatsApp слишком различаются между собой, чтобы одновременно стать жертвами одной хакерской атаки. Об этом рассказали The New York Times пожелавшие сохранить анонимность сотрудники Facebook.
Записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook или Instagram, были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации, сообщил журналист Independent Брайан Кребс.
Журналист отметил, что неизвестно, почему записи DNS удалили. Кребс считает, что это произошло, вероятно, из-за внутреннего обновления системы Facebook. Удаление записей подтвердили и другие журналисты и технические специалисты.
Реакция на сбои
- Twitter из-за наплыва пользователей из других сервисов из-за глобального сбоя шутит и приветствует «буквально всех».
- Reddit, воспользовавшись ситуацией, напомнил пользователям о себе.
Пользователи твиттера начали иронизировать над ситуацией со сбоями у Facebook и «триумфом» Twitter, который продолжил работать.
Это госдеп с хохлами вперемешку еб@нул нам весь тырнет. А руководит операцией Саакашвили, который сел в тюрьму, чтобы на него не подумали. А вот за ним уже стоит Моссад. А им верховодит Палпатин. А Палпатина наставляет Путин под влиянием сестёр Бен Нессерет (или как там в Дюне было?). Вот так вот.