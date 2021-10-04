Какие сервисы затронуло, предварительные причины поломки и реакция пользователей ещё «живого» твиттера — в одном материале.

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Фото Elizabeth Renstrom/Time

4 октября пользователи сети пожаловались на проблемы с доступом к Facebook, Instagram и WhatsApp. Журналисты и технические специалисты предположили, что это произошло из-за изменений в системе доменных имён — интернет буквально «перестал видеть» Facebook и связанные с ним сайты. Из-за наплыва пользователей из этой соцсети другие стали работать медленнее.

Вначале «упал» Facebook и принадлежащие компании приложения. Вслед за ними начались перебои в работе других соцсетей

В 18:45 пользователи сети начали сообщать о проблемах с доступом к Facebook, Instagram и WhatsApp как через веб-версии, так и через мобильные приложения. Пользователи WhatsApp также жаловались на невозможность отправить сообщения.

Представители команды поддержки Facebook сообщили о том, что знают о проблемах с доступом к приложениям компании и работают над устранением неполадок.

Facebook @Facebook We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. «Нам известно, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть всё в норму, и приносим извинения за любые неудобства».

При этом сотрудники Facebook физически не могут попасть в офис, чтобы оценить масштабы проблемы, так как у них не работают электронные пропуска. Об этом сообщила репортёр The New York Times Шира Френкель.

Sheera Frenkel @sheeraf Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors.

В Instagram также подтвердили сбои в работе соцсети. Они пообещали восстановить работу в ближайшее время и попросили пользователей «немного потерпеть».

Instagram Comms @InstagramComms Instagram and friends are having a little bit of a hard time right now, and you may be having issues using them. Bear with us, we’re on it! #instagramdown

Журналист The New York Times Райан Мак сообщил, что работать перестали не только сервисы и приложения Facebook, но и его внутренние инструменты и коммуникационные платформы, включая Workplace.

Ryan Mac 🙃 @RMac18 Not only are Facebook's services and apps down for the public, its internal tools and communications platforms, including Workplace, are out as well. No one can do any work. Several people I've talked to said this is the equivalent of a "snow day" at the company. «Вся работа встала».

Пользователи заметили, что после сбоя в работе WhatsApp многие пользователи перешли в телеграм, и он также начал работать с перебоями. В Telegram заверили, что «мессенджер работает медленно, но держится».

После того, как «упали» Facebook, Instagram и WhatsApp, из-за наплыва пользователей начались проблемы с доступом к Twitter, Google и Amazon, а также TikTok и «ВКонтакте». Проблемы в России начались и у телеком-провайдеров.

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Возможная причина сбоев

Сбой в работе соцсетей вряд ли стал причиной кибератаки, поскольку Facebook, Instagram и WhatsApp слишком различаются между собой, чтобы одновременно стать жертвами одной хакерской атаки. Об этом рассказали The New York Times пожелавшие сохранить анонимность сотрудники Facebook.

Записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook или Instagram, были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации, сообщил журналист Independent Брайан Кребс.

briankrebs @briankrebs Confirmed: The DNS records that tell systems how to find http://Facebook.com or http://Instagram.com got withdrawn this morning from the global routing tables. Can you imagine working at FB right now, when your email no longer works & all your internal FB-based tools fail?

Система доменных имён (Domain Name System — DNS) позволяет сопоставить доменные имена веб-ресурсов с с IP-адресами физических устройств, на которых они расположены. Это аналог «телефонного справочника» в интернете: DNS конвертирует вводимые пользователями названия сайтов в цифровые адреса.

Журналист отметил, что неизвестно, почему записи DNS удалили. Кребс считает, что это произошло, вероятно, из-за внутреннего обновления системы Facebook. Удаление записей подтвердили и другие журналисты и технические специалисты.

Mikael Thalen @MikaelThalen



The global maps you see that purport to show live attacks are largely useless and shouldn't be relied upon to diagnose connectivity issues online.

https://www.theverge.com/2021/10/4/22708989/instagram-facebook-outage-messenger-whatsapp-error Facebook, Instagram, WhatsApp, and Messenger are down due to a BPG configuration error, not a DDoS attack.The global maps you see that purport to show live attacks are largely useless and shouldn't be relied upon to diagnose connectivity issues online. «Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger перестали работать из-за ошибки конфигурации BPG, а не DDoS-атаки».

Jim Salter @jrssnet



https://www.reddit.com/r/sysadmin/comments/q181fv/looks_like_facebook_is_down/hfda42z/ u/ramenporn on Reddit r/sysadmin speculates that an erroneous BGP config change was pushed this morning, which locked out anyone who wasn't physically local to Facebook's BGP core routers: «Произошло изменение конфигурации BGP, из-за чего заблокированы оказались все, кто физически не связан с маршрутизаторами Facebook».

Jim Salter @jrssnet



TL;DR: Google anycast DNS returns SERVFAIL for Facebook queries; querying So, @facebook's DNS is broken this morning...TL;DR: Google anycast DNS returns SERVFAIL for Facebook queries; querying http://a.ns.facebook.com directly times out. «Итак, записи DNS фейсбука сломались сегодня утром».

JAKE BUCKLEY 🇦🇺 @TheMasterBucks Holy fuck.



They destroyed Facebook's DNS records.



It might be game over. «Чёрт. Они уничтожили записи DNS фейсбука. Это может быть конец игры».

Kevin Beaumont @GossiTheDog This one looks like a pretty epic configuration error, Facebook basically don't exist on the internet right now.



Even their authoritative name server ranges have been BGP withdrawn. «Это выглядит как довольно эпичная ошибка конфигурации. Facebook сейчас фактически не существует в интернете. Даже их авторитарный сервер имён отозван BGP».

John Graham-Cumming @jgrahamc Between 15:50 UTC and 15:52 UTC Facebook and related properties disappeared from the Internet in a flurry of BGP updates. This is what it looked like to @Cloudflare «Между 15:00 и 15:52 Facebook и связанные с ним сайты исчезли из интернета в потоке обновлений BGP».

Реакция на сбои

Twitter из-за наплыва пользователей из других сервисов из-за глобального сбоя шутит и приветствует «буквально всех».

Reddit, воспользовавшись ситуацией, напомнил пользователям о себе.

Reddit @Reddit If you have some, ahem, free time, might we suggest the front page of Reddit? «Если у вас есть немного свободного времени, может заглянете на главную страницу Reddit?»

Пользователи твиттера начали иронизировать над ситуацией со сбоями у Facebook и «триумфом» Twitter, который продолжил работать.

David Leavitt @David_Leavitt Instagram and Facebook users who don’t use Twitter: «Пользователи Instagram и Facebook у которых нет Twitter»

Dieter Bohn @backlon MySpace this is your moment. «MySpace, это твой шанс»

Gavin Young @GavinDYoung People making jokes about the Facebook services going down make me sick. Anyone who was using an Oculus headset at the time is currently trapped in VR, and if they die there then they die in real life. «Меня тошнит от того, что люди шутят про сбои в работе фейсбука. Каждый, кто в тот момент пользовался шлемами от Oculus, сейчас заперт в виртуальной реальности, и если они умрут в ней, то умрут и в реальной жизни».

Edward Snowden @Snowden



#facebookdown Facebook and Instagram go mysteriously offline and, for one shining day, the world becomes a healthier place. «Facebook и Instagram таинственным образом отключились, и в один прекрасный день мир стал более счастливым местом».

Trung Phan 🇨🇦 @TrungTPhan Live footage of Zuck heading to the data centres to restart Facebook and IG «Прямая трансляция: Марк Цукерберг направляется в центр обработки данных, чтобы перезапустить Facebook и Instagram».