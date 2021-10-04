На 18% выросло количество просмотров видео ВКонтакте, на 21% — число отправленных сообщений в мессенджере. За сегодняшний вечер вырос и объём активной аудитории ВКонтакте — на 19% по сравнению с вчерашними показателями.

Прикладываем все усилия, чтобы ваше общение не прерывалось.

