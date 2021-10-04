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Новости
Дамир Камалетдинов

«ВКонтакте» отчиталась о росте активности на фоне отключения Facebook, WhatsApp и Instagram Статьи редакции

Соцсеть столкнулась со «скачком активности» после отключения части зарубежных сервисов.

50 50 комментариев
4606 просмотров

«ВКонтакте» заявила о росте активности на фоне проблем с доступом к Facebook, WhatsApp и Instagram. В соцсети заявили, что оптимизируют оборудование для обеспечения стабильной работы из-за всплеска нагрузки. Об этом сообщила гендиректор «ВКонтакте» Марина Краснова на своей странице.

На 18% выросло количество просмотров видео ВКонтакте, на 21% — число отправленных сообщений в мессенджере. За сегодняшний вечер вырос и объём активной аудитории ВКонтакте — на 19% по сравнению с вчерашними показателями.

Прикладываем все усилия, чтобы ваше общение не прерывалось.

Марина Краснова
гендиректор «ВКонтакте»
Обновлено 23:37: «Одноклассники» в комментарии TJ отметили рост регистраций на 25% по сравнению с показателями неделей ранее. «Более активно люди общаются с помощью сообщений: в пике сегодня их отправляли на 50% больше по сравнению с прошлым понедельником 27 сентября», — уточнили в соцсети.

4 октября сначала перестал работать Facebook, а затем другие принадлежащие компании сервисы — WhatsApp и Instagram. Проблема затронула даже офисные помещения — сотрудники не могут попасть внутрь из-за неработающих пропусков.

Из-за выросшей активности перебои также начались у других соцсетей, включая Twitter. Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к сервису — у них не получалось зайти в соцсеть, не всегда подгружались ответы на посты и цитирования.

«Легли» Instagram, Facebook, WhatsApp — а следом…
Какие сервисы затронуло, предварительные причины поломки и реакция пользователей ещё «живого…
tjournal.ru

#Вконтакте #соцсети #facebook #новости

50 50 комментариев
12
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Компьютерный шмель

То есть они признались, что просто так вк никому не нужен

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63
Далекий цветок

 «ВКонтакте» отчиталась, что её три оставшихся пользователя проявили активность в системе

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16
Алексей Ефименко

Странная логика. То же самое произошло с Telegram и другими соцсетями. Они тоже никому не нужны?

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7
Eugene Panfilov

Приличная соцсеть сегодня должна была бы упасть!

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1
Имя Фамилия

Да, и об этом говорит женщина ген. директор.

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2
ouxen

квоты работают

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1
Тяжелый Илья

Едва ли это единственная возможная трактовка его слов. Она может также значить (и скорее всего это и значит), что вк был нужен многим пользователям, а благодаря этому стал нужен ещё более многим.

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2
Лот тот

я думаю через неделю все скачают dc++ и восстанет упячка

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1
Пенсионный ихтиандр
Ответить
30
Пенсионный ихтиандр

Пашка знатный троль

Ответить
3
aliftin

Ну такое себе. Сначала он строил из себя мудреца, а теперь как школьник кидается мемами. Не солидно как-то. 

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10
Тяжелый Илья

Ну с мудрецом не прокатило, пора поменять маску 

Ответить
6
Сталин спас Россию

Где ты видел солидных мудрецов

Ответить
2
Al

Скоро добавит в обязательный список дел пунктик про троллинг, рядом с голоданием. 

Ответить
2
Олег Матвеенко

это фейк аккаунт.

Ответить
1
Пенсионный ихтиандр

значит у фейк акаунта голубая галочка

Ответить
0
Yan Fedoseev

Это фейк галочка.

Ответить
3
Yan Fedoseev

Просто ты сидишь в фейк телеграме и пишешь об этом в фейк таблоиде в ответ на комментарий фейк Олега

Ответить
0
Dmitriy Nikitin

Не, просто светло-синяя, точно фейк

Ответить
1
Олег Матвеенко

даже на скрине ее нет)

Ответить
0
Пенсионный ихтиандр

а она только в профиле есть)

Ответить
0
Олег Матвеенко

ну-ну)

Ответить
0
Пенсионный ихтиандр

где галочка у поста?)

Ответить
0
Groosha

нет: https://t.me/durov_russia/34

Павел Дуров ✔
Полное содержание публикации доступно по ссылке
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0
Денис Старовойтов

Этот фейк - аккаунт

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0

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Таки Так

Его бы тегать, сначала листик и потом диктатор, пойду в Либерти 2.0

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0
Рядовой магнит

Я что-то увидеть 146%

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1
Ложный фонарь

Все от безысходности пошли порнуху смотреть

Ответить
13
Рядовой магнит

Теперь её и не посмотришь

Ответить
0
Процентный ихтиандр

нет, судя по стате

Ответить
0

Комментарий удален

Далекий цветок

«ВКонтакте» отчиталась

ЗАЧЕМ?!
Кто иё спрашивал?

Ответить
5
тим тим

ого, мы узнали что теперь ВКшкой руководит женщина

Ответить
3
ouxen

это их и сгубило

Ответить
0
Тяжелый Илья

Рейтинг Alexa :
#31
in global internet engagement

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0
Закомплексованная Душа

Так и про icq вспомнят

Ответить
3
Нефтяной самолет

А он и не спал )

Ответить
0
ouxen

перед кем?

Ответить
1
Alex Blake

Перед ФСБ

Ответить
2
Alex Blake

 Не было бы счастья, да несчастье помогло. 

Марина Краснова
Гендиректор «ВКонтакте»

Ответить
1
Денис Игоревич

Лол. Вырос просмотр нелегального порно и поиск новостей в альтернативной помоечной фсбешной соц сети. Гордимся!
Правда про годовые показатели, либо молчание либо ложь. Зато они придумали кривую почту в 2021! О да.

Ответить
1
alexander alexander

Это как открыть эксплорер чтобы скачать браузер: «А у тебя тоже телега глючит?» ред.

Ответить
0
Процентный ихтиандр

Когда Zoibana ляжет под Асен'а? ред.

Ответить
0
Имя Фамилия

Что там по одноклассникам?

Ответить
0
Должный клуб

А ТЖ чё? 

Ответить
0
Федеральный цвет

Отработали инфоповод. Но выглядит убого. ред.

Ответить
0
Полный танк88

Отчиталась перед майором

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0
Danil Oputin

Кто такая Марина Краснова?

Ответить
0
Max Mayers

Новым генеральным директором «ВКонтакте» стала Марина Краснова, ранее занимавшая пост директора по продукту. Прошлый глава компании Андрей Рогозов возглавил совет, созданный Mail.ru Group для развития социальных сетей.

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0
Влад Леготкин

Отчитались и успокоили своих же пользователей — это немного разное, но ладно.  ред.

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0
Сережа Семенов

Все знакомые иностранцы резко скачали Телеграм

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0
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