«ВКонтакте» отчиталась о росте активности на фоне отключения Facebook, WhatsApp и Instagram Статьи редакции
Соцсеть столкнулась со «скачком активности» после отключения части зарубежных сервисов.
«ВКонтакте» заявила о росте активности на фоне проблем с доступом к Facebook, WhatsApp и Instagram. В соцсети заявили, что оптимизируют оборудование для обеспечения стабильной работы из-за всплеска нагрузки. Об этом сообщила гендиректор «ВКонтакте» Марина Краснова на своей странице.
4 октября сначала перестал работать Facebook, а затем другие принадлежащие компании сервисы — WhatsApp и Instagram. Проблема затронула даже офисные помещения — сотрудники не могут попасть внутрь из-за неработающих пропусков.
Из-за выросшей активности перебои также начались у других соцсетей, включая Twitter. Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к сервису — у них не получалось зайти в соцсеть, не всегда подгружались ответы на посты и цитирования.