Facebook, Instagram и WhatsApp начали восстанавливать работу после многочасового сбоя Статьи редакции
Наконец-то можно запостить отложенную фотографию или отправить подходящий стикер.
5 октября, около 1:00 по московскому времени, в соцсетях стали сообщать о возможности пользоваться в Facebook, Instagram и WhatsApp. В общей сложности сервисы не были доступны по всему миру около семи часов — это крупнейший подобный сбой за последние годы.
Facebook, а также принадлежащие ей Instagram и WhatsApp действительно частично восстановили свою работу: сервисы снова позволяют просматривать ленту и публиковать новые посты. Число жалоб на сбои в последние часы снизилось, указано на сайте Downdetector.
Впрочем, это не означает, что все проблемы, которые привели к такому масштабному сбою, уже исправлены. К тому же у части пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp по-прежнему не работают.