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Новости
Сергей Звезда

Facebook, Instagram и WhatsApp начали восстанавливать работу после многочасового сбоя Статьи редакции

Наконец-то можно запостить отложенную фотографию или отправить подходящий стикер.

24 24 комментария
891 просмотров

5 октября, около 1:00 по московскому времени, в соцсетях стали сообщать о возможности пользоваться в Facebook, Instagram и WhatsApp. В общей сложности сервисы не были доступны по всему миру около семи часов — это крупнейший подобный сбой за последние годы.

Facebook, а также принадлежащие ей Instagram и WhatsApp действительно частично восстановили свою работу: сервисы снова позволяют просматривать ленту и публиковать новые посты. Число жалоб на сбои в последние часы снизилось, указано на сайте Downdetector.

Количество жалоб на сбои — пики и их снижение Downdetector

Впрочем, это не означает, что все проблемы, которые привели к такому масштабному сбою, уже исправлены. К тому же у части пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp по-прежнему не работают.

«Легли» Instagram, Facebook, WhatsApp — а следом…
Какие сервисы затронуло, предварительные причины поломки и реакция пользователей ещё «живого…
tjournal.ru

#новости #соцсети #facebook #instagram #whatsapp

Статья дополняется
24 24 комментария
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Антоний Кочегаров

Сперва расстроился, что все поломалась. Теперь из-за того, что починили.

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9
Виталий Захаров

Наконец-то можно запостить отложенную фотографию или отправить подходящий стикер.

Спасибо, нахуй не надо

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8
Агрессивный нос

Наконец поднялся. 

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3
stikerman

Учитывая что в телегу как сообщают, то неплохо так

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1
Папуша

Те пуши, которые Вы бросаете в ленту, сммщики думают, что это правда!
И когда хотят зайти в инстаграм, появляется сообщение об ошибке, сммщик не может ни есть, ни пить, и умирает!!

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3
aliftin

Нужна картинка с Лебедевым.

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1
Дорожный ихтиандр

Хорошо что в Сибири была ночь и по сути я и не заметил этого простоя . Молодцы Фейсбук, к утру все исправили

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1
Агрессивный нос

Ты им пользуешься или так просто написал?

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0
Ложный фонарь

Леваки, маникюрщицы и мамаши облегченно вздохнули

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0
Lolka

WhatsApp чёт пока не хочет из комы выходить

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0
Закомплексованная Душа

Там главный хост все ещё не отвечает

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0
van der Pusch

инста все еще полудохлая
ну вот что за фигня
пост зря пропал(

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0
Далекий цветок

Жаль

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0
Папуша

Вотсап не работает, Инстаграм не пускает в аккаунт, Фейсбук тормозит как мразь.

А так все работает, да ¯\_(ツ)_/¯

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0
stikerman

Инста работает нормально

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0
Папуша

Повезло тебе, запость за меня поздравление с днём учителя, порадуем старушек с утра

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0
Семен Прозов

У меня нихрена не работает(

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0
stikerman

Наверно еще не везде

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0
Ипполит Воробьянинов

Десктопный вацап не логинится.

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0
Василий Дробовский

Ну естественно, десктопный - всего лишь часть приложения "мобилки"

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0
Ипполит Воробьянинов

Это теперь называется "починили"?

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0
Василий Дробовский

"Допиливают".

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0
Весенний блик

Нужно больше пушей

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0
Мухомор

инстаграм все еще не работает "невозможно обновить ленту" как мне жиц?  я на грани 

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0
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