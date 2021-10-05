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Новости
Сергей Звезда

Facebook, Instagram и WhatsApp восстановили работу после многочасового сбоя Статьи редакции

Наконец-то можно запостить отложенную фотографию или отправить подходящий стикер.

60 60 комментариев
3015 просмотров

5 октября, около 1:00 по московскому времени, в соцсетях стали сообщать о возможности пользоваться в Facebook, Instagram и WhatsApp. В общей сложности сервисы не были доступны по всему миру около семи часов — это крупнейший подобный сбой за последние годы.

Facebook @Facebook
To the huge community of people and businesses around the world who depend on us: we're sorry. We’ve been working hard to restore access to our apps and services and are happy to report they are coming back online now. Thank you for bearing with us.
Огромному мировому сообществу людей и компаний, которые зависят от нас: приносим свои извинения. Мы много работали над восстановлением доступа к нашим приложениям и сервисам, так что теперь рады сообщить, что они снова работают. Спасибо за терпение

Марк Цукерберг лично извинился перед пользователями за сбои.

Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми.

Марк Цукерберг
основатель Facebook

Facebook, а также принадлежащие ей Instagram и WhatsApp действительно частично восстановили свою работу: сервисы снова позволяют просматривать ленту и публиковать новые посты. Число жалоб на сбои в последние часы снизилось, указано на сайте Downdetector.

Количество жалоб на сбои — пики и их снижение Downdetector

Впрочем, это не означает, что все проблемы, которые привели к такому масштабному сбою, уже исправлены. К тому же у части пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp пока что не работают.

«Легли» Instagram, Facebook, WhatsApp — а следом…
Какие сервисы затронуло, предварительные причины поломки и реакция пользователей ещё «живого…
tjournal.ru

#новости #соцсети #facebook #instagram #whatsapp

60 60 комментариев
20
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60 комментариев
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Антоний Кочегаров

Сперва расстроился, что все поломалась. Теперь из-за того, что починили.

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34
Владислав Муравьёв

Чисто описание всей жизни

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0
Виталий Захаров

Наконец-то можно запостить отложенную фотографию или отправить подходящий стикер.

Спасибо, нахуй не надо

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18
Токсимильян Ржевский

эт для красивых и интересных людей предложение было

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3
Виталий Захаров

Ну ты не переживай, тебе тоже предложат когда-нибудь

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0
Токсимильян Ржевский

ах этот защитный юмор))

Ответить
0
Виталий Захаров

Ах этот псевдо интеллектуальный троллинг))

Ответить
0
Токсимильян Ржевский

какой троллинг, я сказал что ты забитый, неинтересный и некрасивый человек. все по фактам. никаких шуток

Ответить
0
Виталий Захаров

Ноунейм в интернетиках рассказывает мне про меня, да да, да да.

Ответить
1
Токсимильян Ржевский

правда глаза колит эх

Ответить
0
Виталий Захаров

Ну так промой, мб поможет

Ответить
0
Токсимильян Ржевский

вот ты мастер а!

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0
Виталий Захаров

Нет ты

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0
Грандиозный инструмент

Наконец поднялся. 

Ответить
13
stikerman

Учитывая что в телегу как сообщают, то неплохо так

Ответить
5
Владислав Муравьёв

Лол, я думал это рофел, что люди без соцсетей жить не могут

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1
Папуша

Те пуши, которые Вы бросаете в ленту, сммщики думают, что это правда!
И когда хотят зайти в инстаграм, появляется сообщение об ошибке, сммщик не может ни есть, ни пить, и умирает!!

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6
Блаженный нос

Что ж, с 18:45 до 1 ночи по всему миру это действительно мощно. Для таких масштабов это очень серьёзно.
За такое время какой-нибудь новый Дуров может придумать соцсеть у которой в приоритете будет отсутствие таких сбоев.
Вообще 7 часов выключения это прям фора для конкурентов.

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4
Василий Дробовский

Или возникнет некий RuTsap

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1
Kukry Ericius

Я конечно толком в теме проблемы не разбираюсь, но судя по описаниям технарей это была прям реально крупная проблема и 7 часов для такого масштаба проблемы это пожалуй ещё не плохо.

Ответить
0
Стильная самочка орангутана

У них основная трабла логистическая была как я понял. Типа люди на местах и люди с экспертизой далеко друг от друга, плюс попасть внутрь не могли какое-то время. Ну такое короче.

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0
Кадровый единорожек88

Леваки, маникюрщицы и мамаши облегченно вздохнули

Ответить
1
Рыбный клуб

Я туда пощу мемы, у меня тоже отлегло

Ответить
0
Кадровый единорожек88

Пости на тж!!!

Ответить
0
Рыбный клуб

Жесть!!

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0
Ленинградский парфюмер

Хорошо что в Сибири была ночь и по сути я и не заметил этого простоя . Молодцы Фейсбук, к утру все исправили

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1
Грандиозный инструмент

Ты им пользуешься или так просто написал?

Ответить
0
Ленинградский парфюмер

У меня окулус квест 2, естественно я им пользуюсь

Ответить
3
Грандиозный инструмент

О, прикольно. А часто в руки берёшь? Есть что вообще с ними делать? Думал прикупить что-то подобное, но руки всё не доходят.

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0
Ленинградский парфюмер

По выходным играю , фб за последние полгода сделали эйрлинк, можно играть в стационарные игры с ПК без юсб кабеля , ща скоро эксклюзивный порт четвертого резидент ивла выйдет для окулуча кста ред.

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0
Netis

Опять хацкеры душат,данные снова слили

Ответить
1
хруст

Свежак за май месяц

Ответить
0
Netis

А так?)

Ответить
2
хруст

А так?

В Сети гуляет информация о «слитой» базе данных 1,5 млрд пользователей Facebook. , база была собрана путем скрепинга (сбор публичной информации). Такие данные и ранее «гуляли» по Cети.

Также ряд пользователей сообщает, что продавец не отправляет базу данных после оплаты. И с большой вероятностью является мошенником.
ред.

Ответить
1
Lolka

WhatsApp чёт пока не хочет из комы выходить

Ответить
1
Закомплексованная Душа

Там главный хост все ещё не отвечает

Ответить
0
aliftin

Нужна картинка с Лебедевым.

Ответить
1
Бурный химик

Нужно больше пушей

Ответить
1
Мухомор

инстаграм все еще не работает "невозможно обновить ленту" как мне жиц?  я на грани 

Ответить
1
Владимир Школьник

Ну, вотсап можно было и не поднимать. Может хоть так бы рабочий чат в тг перевели бы

Ответить
1
Ипполит Воробьянинов

Десктопный вацап не логинится.

Ответить
0
Василий Дробовский

Ну естественно, десктопный - всего лишь часть приложения "мобилки"

Ответить
1
Ипполит Воробьянинов

Это теперь называется "починили"?

Ответить
1
Василий Дробовский

"Допиливают".

Ответить
0
Папуша

Вотсап не работает, Инстаграм не пускает в аккаунт, Фейсбук тормозит как мразь.

А так все работает, да ¯\_(ツ)_/¯

Ответить
0
stikerman

Инста работает нормально

Ответить
0
Папуша

Повезло тебе, запость за меня поздравление с днём учителя, порадуем старушек с утра

Ответить
1
Семен Прозов

У меня нихрена не работает(

Ответить
0
stikerman

Наверно еще не везде

Ответить
0
Семен Прозов

Хочу сториз с тусича залить, а никак… Куда выбираюсь редко, да еще чтобы что-то залить оттуда в инсту так вообще редкооо. Так обломали

Ответить
0
stikerman

Печально. А у меня получилось ред.

Ответить
1
Мухомор

я бы это назвал ...  прозой жизни :—()

Ответить
0
Семен Прозов

Комично

Ответить
0
van der Pusch

инста все еще полудохлая
ну вот что за фигня
пост зря пропал(

Ответить
0
Основной шар

Жаль

Ответить
0
хруст

Done

Ответить
0
Виталий Лановой

Я сейчас буду публиковать все свои фотографии

Ответить
0
Лига порвах

Почему только сейчас

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0
Густой Женя

 To the huge community of people and businesses around the world who depend on us: we're sorry

Ответить
0
Савелий

У меня лично акк только в мордокнижке, в который я может уже несколько лет не заходил. Но данный сбой ещё раз доказывает, современный интернет должен изменяться.
Не должны быть технические сбои, сразу на весь мир. Не должно быть проблем от блокировок домена или днс каким либо правительством.
Этого никто не хочет, что то делать. Но всё равно к этому придёт.

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0
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