Facebook, Instagram и WhatsApp восстановили работу после многочасового сбоя Статьи редакции
Наконец-то можно запостить отложенную фотографию или отправить подходящий стикер.
5 октября, около 1:00 по московскому времени, в соцсетях стали сообщать о возможности пользоваться в Facebook, Instagram и WhatsApp. В общей сложности сервисы не были доступны по всему миру около семи часов — это крупнейший подобный сбой за последние годы.
Марк Цукерберг лично извинился перед пользователями за сбои.
Facebook, а также принадлежащие ей Instagram и WhatsApp действительно частично восстановили свою работу: сервисы снова позволяют просматривать ленту и публиковать новые посты. Число жалоб на сбои в последние часы снизилось, указано на сайте Downdetector.
Впрочем, это не означает, что все проблемы, которые привели к такому масштабному сбою, уже исправлены. К тому же у части пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp пока что не работают.
А так?
В Сети гуляет информация о «слитой» базе данных 1,5 млрд пользователей Facebook. , база была собрана путем скрепинга (сбор публичной информации). Такие данные и ранее «гуляли» по Cети.
Также ряд пользователей сообщает, что продавец не отправляет базу данных после оплаты. И с большой вероятностью является мошенником.
ред.
У меня лично акк только в мордокнижке, в который я может уже несколько лет не заходил. Но данный сбой ещё раз доказывает, современный интернет должен изменяться.
Не должны быть технические сбои, сразу на весь мир. Не должно быть проблем от блокировок домена или днс каким либо правительством.
Этого никто не хочет, что то делать. Но всё равно к этому придёт.