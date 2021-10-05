Сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошёл из-за нарушения конфигурации магистральных маршрутизаторов Статьи редакции
Работа соцсетей полностью восстановлена.
4 октября в работе сервисов компании Facebook — одноимённой социальной сети, Instagram и WhatsApp произошёл глобальный сбой. Сервисы были недоступны для десятков миллионов пользователей по всему миру. Спустя более шести часов неполадок работа соцсетей восстановилась.
Сервис Downdetector, который отслеживает неполадки в работе крупных интернет-ресурсов, назвал сбой крупнейшим в истории Facebook: он получил более 10,5 миллионов жалоб на недоступность соцсетей.
Работа начала восстанавливаться в ночь на вторник, полностью проблемы устранили только к утру. Часть сотрудников Facebook отправилась в Калифорнию, чтобы вручную перезагрузить сервера. Всё усложняло то, что они не могли получать электронную почту с внешних адресов и попасть в офис — у них не работали электронные пропуска.
Из-за недоступности сервисов Facebook увеличилась нагрузка на другие платформы, поэтому они также стали работать с перебоями. На проблемы с доступом пожаловались пользователи Twitter, Telegram, Viber, YouTube, а также платформы Zoom и стримингового сервиса Netflix.
Марк Цукерберг лично извинился перед пользователями за сбой.
Команда Facebook сообщила, что нарушение работы произошло из-за изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов: инженеры неудачно изменили конфигурацию роутеров, распределяющих трафик между центрами обработки данных Facebook, что привело к разрыву связи. «Этот сбой в трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать», — сообщила команда инженеров соцсети. В компании заверили, что утечек данных пользователей не было.
На фоне сбоев акции Facebook упали на 4,87%, Twitter — на 5,78%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,14%. По данным Bloomberg, Марк Цукерберг потерял более 6 миллиардов долларов чистого капитала — то есть терял примерно по одному миллиарду в час. Его состояние снизилось до 121,6 миллиардов долларов, и основатель Facebook в рейтинге богатейших людей мира опустился с третьей на шестую строчку.
Около 18:30 мск пользователи пожаловались на проблемы с доступом к Facebook, Instagram, WhatsApp и другим приложениям. И-за наплыва пользователей из этих соцсетей Twitter и Telegram начали работать медленнее. Сбой продлился более шести часов и стал крупнейшим с 2008 года. Эксперты предполагали, что проблемы были связаны с изменением DNS-записей, которые обеспечивали доступ к сайтам Facebook и других его соцсетей
По данным Bloomberg, Марк Цукерберг потерял более 6 миллиардов долларов чистого капитала — то есть терял примерно по одному миллиарду в час. Его состояние снизилось до 121,6 миллиардов долларов, и основатель Facebook в рейтинге богатейших людей мира опустился с третьей на шестую строчку.
Нехорошо смеяться над нищими, но Марк, может тебе коробку отдать от моего холодильника, чтобы ты в ней спал? Ахахаха бомжара. ред.