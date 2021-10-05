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Новости
Яна Ломакина

Сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошёл из-за нарушения конфигурации магистральных маршрутизаторов Статьи редакции

Работа соцсетей полностью восстановлена.

23 23 комментария
1583 просмотров

4 октября в работе сервисов компании Facebook — одноимённой социальной сети, Instagram и WhatsApp произошёл глобальный сбой. Сервисы были недоступны для десятков миллионов пользователей по всему миру. Спустя более шести часов неполадок работа соцсетей восстановилась.

Сервис Downdetector, который отслеживает неполадки в работе крупных интернет-ресурсов, назвал сбой крупнейшим в истории Facebook: он получил более 10,5 миллионов жалоб на недоступность соцсетей.

Работа начала восстанавливаться в ночь на вторник, полностью проблемы устранили только к утру. Часть сотрудников Facebook отправилась в Калифорнию, чтобы вручную перезагрузить сервера. Всё усложняло то, что они не могли получать электронную почту с внешних адресов и попасть в офис — у них не работали электронные пропуска.

Из-за недоступности сервисов Facebook увеличилась нагрузка на другие платформы, поэтому они также стали работать с перебоями. На проблемы с доступом пожаловались пользователи Twitter, Telegram, Viber, YouTube, а также платформы Zoom и стримингового сервиса Netflix.

Марк Цукерберг лично извинился перед пользователями за сбой.

Приношу прощения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми.

Марк Цукерберг
основатель Facebook

Команда Facebook сообщила, что нарушение работы произошло из-за изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов: инженеры неудачно изменили конфигурацию роутеров, распределяющих трафик между центрами обработки данных Facebook, что привело к разрыву связи. «Этот сбой в трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать», — сообщила команда инженеров соцсети. В компании заверили, что утечек данных пользователей не было.

На фоне сбоев акции Facebook упали на 4,87%, Twitter — на 5,78%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,14%. По данным Bloomberg, Марк Цукерберг потерял более 6 миллиардов долларов чистого капитала — то есть терял примерно по одному миллиарду в час. Его состояние снизилось до 121,6 миллиардов долларов, и основатель Facebook в рейтинге богатейших людей мира опустился с третьей на шестую строчку.

Около 18:30 мск пользователи пожаловались на проблемы с доступом к Facebook, Instagram, WhatsApp и другим приложениям. И-за наплыва пользователей из этих соцсетей Twitter и Telegram начали работать медленнее. Сбой продлился более шести часов и стал крупнейшим с 2008 года. Эксперты предполагали, что проблемы были связаны с изменением DNS-записей, которые обеспечивали доступ к сайтам Facebook и других его соцсетей

«Легли» Instagram, Facebook, WhatsApp — а следом…
Какие сервисы затронуло, предварительные причины поломки и реакция пользователей ещё «живого…
tjournal.ru

#новости #соцсети #facebook #instagram #whatsapp

23 23 комментария
4
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Мировой Петя

У меня в глазах двоится

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7
Андрей Охапкин

Теперь совсем-совсем восстановили

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9
Тесный хот-дог

Твердо и четко.

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4
Леха

Hard and straight

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0
Тесный хот-дог

Два восстановления по цене одного.

Ответить
4
Мировой Петя
Ответить
4
Ху Эмай

Давайте уже какие-нибудь свежие новости. 

Ответить
2
Леха
Ответить
6
Последний кавалер

Да не таблоид

Ответить
3
Evil Pechenka

@тупой осёл каннибализировал топ комментариев ТЖ:

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5
Ленинградский парфюмер

Поздравляю с обломом всех тех кто хотел чтобы не восстановили

Ответить
1
Мировой Петя

 По данным Bloomberg, Марк Цукерберг потерял более 6 миллиардов долларов чистого капитала — то есть терял примерно по одному миллиарду в час. Его состояние снизилось до 121,6 миллиардов долларов, и основатель Facebook в рейтинге богатейших людей мира опустился с третьей на шестую строчку.

Нехорошо смеяться над нищими, но Марк, может тебе коробку отдать от моего холодильника, чтобы ты в ней спал? Ахахаха бомжара. ред.

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1
Amkazan Amkazan

"чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми"

скажите пожалуйста, что происходит с вами, когда вы на поздний вечер и ночь теряете связь через соцсеть с вашими близкими людьми? не можете посмотреть их свежие сторис? у вас начинается тремор, паника?

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1
Денис Ваймс

Ну инстасамки в шоке. 

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0
Стриптизерша из Газы

Понос

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0
Герман Дудков

Вот так думаешь об экосистемах и тд, покупаешь айфон, айпад, мак (ну или собираешься через другие )
Падает сервак и ты как дурак

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1
Денис Ваймс

Ты в экосистеме цукерберга?  ред.

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0
Действительный чайник

Толпа народу в штате, неограниченые бюджеты, а ебались весь день, мешаясь и наступая друг другу на ноги – олухи. ред.

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0
Добрый танк88

Для них это не были ночью 
Спасибо, что отредактировал. Теперь мой комментарий становится бессмертным  ред.

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0
Действительный чайник

Ты довольна?)

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1
Добрый танк88

Да!

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1
Последний кавалер

Да мы с первого раза понели

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0
Луиджи Вампа

Можно прикупить акций теперь :))

Техники не могли зайти в офис , а Марк Цукерберг потерял более 6 миллиардов долларов чистого капитала ? Почему к хуям не вынести все двери. Копеечные же 

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0
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