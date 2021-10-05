Работа соцсетей полностью восстановлена.

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4 октября в работе сервисов компании Facebook — одноимённой социальной сети, Instagram и WhatsApp произошёл глобальный сбой. Сервисы были недоступны для десятков миллионов пользователей по всему миру. Спустя более шести часов неполадок работа соцсетей восстановилась.

Сервис Downdetector, который отслеживает неполадки в работе крупных интернет-ресурсов, назвал сбой крупнейшим в истории Facebook: он получил более 10,5 миллионов жалоб на недоступность соцсетей.

Работа начала восстанавливаться в ночь на вторник, полностью проблемы устранили только к утру. Часть сотрудников Facebook отправилась в Калифорнию, чтобы вручную перезагрузить сервера. Всё усложняло то, что они не могли получать электронную почту с внешних адресов и попасть в офис — у них не работали электронные пропуска.

Из-за недоступности сервисов Facebook увеличилась нагрузка на другие платформы, поэтому они также стали работать с перебоями. На проблемы с доступом пожаловались пользователи Twitter, Telegram, Viber, YouTube, а также платформы Zoom и стримингового сервиса Netflix.

Марк Цукерберг лично извинился перед пользователями за сбой.

Приношу прощения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми. Марк Цукерберг основатель Facebook

Команда Facebook сообщила, что нарушение работы произошло из-за изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов: инженеры неудачно изменили конфигурацию роутеров, распределяющих трафик между центрами обработки данных Facebook, что привело к разрыву связи. «Этот сбой в трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать», — сообщила команда инженеров соцсети. В компании заверили, что утечек данных пользователей не было.

На фоне сбоев акции Facebook упали на 4,87%, Twitter — на 5,78%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,14%. По данным Bloomberg, Марк Цукерберг потерял более 6 миллиардов долларов чистого капитала — то есть терял примерно по одному миллиарду в час. Его состояние снизилось до 121,6 миллиардов долларов, и основатель Facebook в рейтинге богатейших людей мира опустился с третьей на шестую строчку.