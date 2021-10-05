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Новости
Яна Ломакина

Mars предупредил поставщиков об ограничениях поставок шоколадок Bounty Статьи редакции

Всё из-за сложностей с поставками сырья — тайфуны уничтожили миллионы кокосовых деревьев.

Американская компания Mars, один из крупнейших производителей кондитерских изделий, предупредила клиентов о «вынужденном ограничении» поставок батончиков и конфет под брендом Bounty. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в российском представительстве.

Причина ограничений — повышенный спрос в начале года и сложности с поставками сырья. По словам источника газеты, менеджеры Mars говорят о нехватке кокосовой стружки из-за неурожая в странах-производителях кокоса: например, на Филиппинах, где тайфуны повредили почти 49 миллионов кокосовых деревьев. Сотрудники не исключают, что сложности с поставками Bounty продлятся до 2022 года.

Директор по корпоративным отношениям «Mars Wrigley Россия» Елизавета Александрова при этом сообщила, что дефицита продукции Bounty в магазинах не будет. «Ситуация никак не скажется на конечном потребителе», — считает она.

В 2020 году бренд Bounty занимал около 1,1% сегмента шоколадных кондитерских изделий в России.

#новости

1529 просмотров
38 38 комментариев
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38 комментариев
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Вася Пражкин

Где ж теперь райское наслаждение брать?

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8
Петербургский алмаз

Как где? Мефедрон всегда доступен, в отличие от баунти

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8
Dobrosvet

Не пробовал, но со стороны это не выглядит как райское наслаждение.

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0
Леха

Мы, как мученики, попадем в рай. А они просто сдохнут б ред.

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1
Последний кавалер

У дилера

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0
Ху Эмай

добывать из простаты

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0
Ёршик Золотой

И делать стружку? Такое себе занятие.

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0
Ху Эмай

Поел бы такую шоколадку? Со стружкой из простаты

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0
Леха

Мясной батончик со стружкой 

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0
Последний кавалер

Дефицит чипов и кокосовой стружки, что за  год

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6
Inna-Roxy (16+)

ещё доширак

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3
Славой Жижек

Ну то в Красноярском крае, вчера спокойно взял два грибных дошика в тульском Перекрёстке...

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1
Neketa Fo

Баунти это залупа. Как дела у рафаэло???

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2
Денис Ваймс

Ну к 8 марта будет точно понятно. 

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0
Ху Эмай

не знал, что баунти еще выпускается

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1
Леха

Пошел закупаться Баунти, чтобы потом на Авито перепродавать  

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1
Творческий файл

RIP.

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0
Террористический турник

В Чердаклах напряги.

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0
Мировой Петя

Делайте без стружки, она имхо Баунти только портит.

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0
Зарубежный томагавк_два

Так это и есть сама суть Баунти, так сказать

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0
Мировой Петя

Я понимаю, но мне кажется без неё лучше. Баунти приятен на вкус, но вот это долгое пережёвывание в конце, будто у тебя весь рот в ветках, несколько портит впечатление.

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0
Al

Так хуйня же получается. Совсем однородная масса...

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0
Парвиз Мадаминов

Деревья за год не вырастут

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0
Adir Hartmann

Если было бы такое с кит-катом, я бы не пережил

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0
Mike Prokopenko

Последний батончик без пальмы был ред.

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0
Денис Ваймс

Стружко-заменитель и всё. 

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0
Зарубежный томагавк_два

Древесной

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0
Денис Ваймс

Да хоть какой - со вкусом баунти. 

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0
Сталин спас Россию

Пенопласта нахуярить, будет ровно то же самое

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0
Невозможный вентилятор

Ура

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0
Денис Ваймс

Мож это Цукерберг скупил всё?

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0
Денис Ваймс

Можно его винить во всём  ред.

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0
Ленинградский парфюмер

Но там же эмульгатор имитирующий вкус кокоса

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0
Денис Ваймс

А лейс тут причем?

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0
Ленинградский парфюмер

А причем тут лейс?

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0
Денис Ваймс

"Пропали с полок" 

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0
Культурный фонарь

Да, и безвкусная кокосовая стружка

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0
Ленинградский парфюмер

Ни разу не видел в Баунти стружек. Даже кокосовых

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0
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