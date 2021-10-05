Всё из-за сложностей с поставками сырья — тайфуны уничтожили миллионы кокосовых деревьев.

Американская компания Mars, один из крупнейших производителей кондитерских изделий, предупредила клиентов о «вынужденном ограничении» поставок батончиков и конфет под брендом Bounty. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в российском представительстве.

Причина ограничений — повышенный спрос в начале года и сложности с поставками сырья. По словам источника газеты, менеджеры Mars говорят о нехватке кокосовой стружки из-за неурожая в странах-производителях кокоса: например, на Филиппинах, где тайфуны повредили почти 49 миллионов кокосовых деревьев. Сотрудники не исключают, что сложности с поставками Bounty продлятся до 2022 года.

Директор по корпоративным отношениям «Mars Wrigley Россия» Елизавета Александрова при этом сообщила, что дефицита продукции Bounty в магазинах не будет. «Ситуация никак не скажется на конечном потребителе», — считает она.

В 2020 году бренд Bounty занимал около 1,1% сегмента шоколадных кондитерских изделий в России.