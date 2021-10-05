Штраф от 1/20 до 1/10 от оборота корпорации в России предусмотрен по статье за повторное неудаление запрещённой информации.

Facebook удалил публикации с запрещённым в России контентом, но сделал это только после вызова на составление протокола, а не в первые сутки после требования Роскомнадзора. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя регулятора.

Протокол по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ на компанию составили 4 октября. Там указаны девять публикаций, нарушающих российское законодательство. Представитель Роскомнадзора рассказал, что с 2019 года компании направили более 100 требований удалить эти посты.

Материалы, которые приведены в протоколе, – малая часть массива контента, который нарушает российское законодательство. Всего на текущий момент неудалёнными остаются 1043 материала в фейсбуке (направлено 7600 уведомлений) и 973 – в инстаграме (направлено 3500 уведомлений) представитель Роскомнадзора

Гендиректор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что за 2020 год выручка Facebook в России составила порядка 39 миллиардов рублей. Исходя из этого, штраф Facebook может составить 2–4 миллиарда рублей (27,6–55,2 млн долларов). Российские суды уже оштрафовали компанию суммарно на 70 миллионов рублей.