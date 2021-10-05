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Новости
Артём Мазанов

Роскомнадзор: из инстаграма и фейсбука удалили запрещённый контент, но Facebook грозит штраф в 1/10 от оборота в РФ Статьи редакции

Штраф от 1/20 до 1/10 от оборота корпорации в России предусмотрен по статье за повторное неудаление запрещённой информации.

Facebook удалил публикации с запрещённым в России контентом, но сделал это только после вызова на составление протокола, а не в первые сутки после требования Роскомнадзора. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя регулятора.

Протокол по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ на компанию составили 4 октября. Там указаны девять публикаций, нарушающих российское законодательство. Представитель Роскомнадзора рассказал, что с 2019 года компании направили более 100 требований удалить эти посты.

Материалы, которые приведены в протоколе, – малая часть массива контента, который нарушает российское законодательство. Всего на текущий момент неудалёнными остаются 1043 материала в фейсбуке (направлено 7600 уведомлений) и 973 – в инстаграме (направлено 3500 уведомлений)

представитель Роскомнадзора

Гендиректор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что за 2020 год выручка Facebook в России составила порядка 39 миллиардов рублей. Исходя из этого, штраф Facebook может составить 2–4 миллиарда рублей (27,6–55,2 млн долларов). Российские суды уже оштрафовали компанию суммарно на 70 миллионов рублей.

#новости #facebook #право #роскомнадзор

2321 просмотров
18 18 комментариев
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18 комментариев
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Ленинградский парфюмер

так бы и сказали что вам бабки нужны. а то какой то контент придумали

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15
Позвольте, выскажу мнение

Да им бабки не нужны, своих бесконечное количество.

Думаю конечная цель -  довести до автоматизма удаление неугодной повесточки в самых посещаемых соцсетях

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10
Михаил Октябрьский

Их конечная цель - уход иностранных сетей из РФ

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2
artemykairyak

В чем должен заключаться уход? Закрытие офисов в рашке? В таком случае властям станет ещё сложнее контролировать эти соцсети ред.

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0
Последний кавалер

направлено 7600 уведомлений

ничего себе у них там колокольчик разрывается, наверное

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11
Администратор Аккаунта

зато ROI на сотрудника какой...
Взяли девчонку на фикс, посылать жалобы - зарплата в месяц 40 тыс., выручка - 2 млрд.

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10
Российский парфюмер

40 много, 20 самое то

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3
FOX

бесплатно же - школьники 

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3
Чехол от очков

(направлено 7600 уведомлений) и 973 – в инстаграме (направлено 3500 уведомлений)

Можно мне столько же свободного времени на всякие бесполезные вещи пожалуйста

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11
Многий хичхакер

Мир сходит с ума. Повсеместно компаниям выписывают сумасшедшие штрафы по надуманным причинам. Правительства занимаются настоящим рэкетом, потому что не способны адекватными способами обеспечить пополнение бюджета.

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6
Стандартный лолипоп

 из инстаграма и фейсбука удалили запрещённый контент

Удалили всех Россиян что ли? ред.

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2
Руденко Сергей

Почему только от оборота РФ? Давайте сразу штраф 1/10 от мирового оборота компании

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1
Nick Rosenberg

От капитализации.

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0
Zosim Michail

Теперь уж точно Цукерберг пойдет бомжевать.

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0
Ваша Закладко

скоро вызовут к себе руководителей интернета

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0
Andre Macareno

Вот Арасака никакие штрафы бы не платила, когда киберпанк-то уже?

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0
New

Это карма.
Ведь Цукерберг считайте украл компанию у тех двух близнецов.
Вот через 15 лет карма его и настигла......... в виде ЛИГИ БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА

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0
IHate Snoflakes

Молодец Путин. Ставит раком бин тех и всю прогрессивную общественность

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–1
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