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Новости
Артём Мазанов

С Байконура на МКС стартовал первый в истории корабль ради съёмок фильма — это «Вызов» с Юлией Пересильд Статьи редакции

Они снимут на орбите Земли около 40 минут фильма «Вызов».

79 79 комментариев
3380 просмотров

Ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-19» стартовала в 11:55 по московскому времени. Стыковка с модулем «Рассвет» Международной космической станции запланирована на 15:12 по московскому времени. Прямую трансляцию ведёт Роскосмос.

Через семь минут после запуска корабль вышел на орбиту.

Состав корабля: актриса Юлия Пересильд («Битва за Севастополь», «Зулейха открывает глаза» и «Медиатор»)., режиссёр Клим Шипенко («Салют-7», «Текст» и «Холоп») и космонавт Антон Шкаплеров. Они примут участие в съёмках первого художественного фильма в космосе «Вызов» — о враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Пересильд и Шипенко проведут на МКС 12 суток.

Фото Роскосмоса
Кадр из трансляции Роскосмоса 

В съёмках также примут участие космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий, которые находятся на МКС.

На запущенную ракету «Союз-2.1а» нанесли особый дизайн: наклейки с изображением Юрия Гагарина (в честь 60-летия первого полёта человека в космос), Германа Титова (в честь 60-летия первого суточного полёта на орбиту), символика проекта «Вызов», а также полоски синего и красного цвета.

Фото Роскосмоса

20 сентября 2020 года «Роскосмос» объявил о планах снять «первый художественный фильм в космосе», за несколько месяцев до этого о таких же планах сообщили SpaceX и NASA.

#новости #роскомнадзор #кино

79 79 комментариев
1
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79 комментариев
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Andre Macareno

В смысле первый, а как же «Экспедиция на Марс» Пистолетова?

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46
Stanley H. Tweedle

Причём они вряд ли там снимут что-то лучше

Ответить
8
Nikon Mockey

Так они киноэкипаж — а он пират!

Ответить
3
КухОнный мужик

российский новый пират

Ответить
1
Алексей Куликов

Самое правильное кино в космосе.

Ответить
23
ouxen

которого не было

Ответить
8
Директор интернета

Ты что, конспиролог?

Ответить
1
Andrey Alyushin

Снимут лютый треш для обзора Бедкомедиана, а через пару месяцев Голливуд снимет свою версию фильма в космосе уровня "Гравитации"
Зато наши СМИ будут визжать "МЫ ПЕРВЫЕ" ред.

Ответить
24
Грандиозный инструмент

А кто всё это оплачивает? Абсолютно бессмысленное действо за дохуя бабла. 

Ответить
22
Mr. Two Fairy

россияне же

Ответить
2
Грандиозный инструмент
Ответить
4
Директор интернета

Ну почему бессмысленное, реклама же.
Скорее всего берут пример с Маска, который запускал Tesla в космос.
Тоже бессмысленно, но инвесторам может понравиться ред.

Ответить
0
norm

По Первому уже месяц это так мусолят каждый день, словно построили базу на Марсе.

Ответить
15
Argumenta Ambigua

Первый значит плотненько смотришь, понятненько

Ответить
20
ouxen

достижения

Ответить
0
Невысокий инструмент

Полетели материалы для BadComedian снимать

Ответить
15
Юрий Беликов

Да не, Клим норм кино снимает

Ответить
2
Andrey Alyushin

да они хомяки, и не знают, что на фильмы Шипенко обзоров не было

Ответить
0
Юрий Беликов

Это те дебики которые не смотрят наше кино из принципа ред.

Ответить
2
Andre Macareno

Ты поаккуратнее, а то Бэд сначала говорит о любимом режиссере Шамирове, а потом обозревает Каху

Ответить
2
Невысокий инструмент

Хомяк у тебя в штанах

Ответить
1
Andrey Alyushin

ути-пути, какая агрессивная обиженка, которой лишь бы что-то ляпнуть в коменты

Ответить
0
Невысокий инструмент

зачем порвался

Ответить
1
Дмитрий Новик

Норм — это когда кровь из глаз не идёт? Он режиссёр весьма средних фильмов и что он там наснимает в невесомости решительно непонятно. За такое могли взяться создатели For All Mankind, но не постановщик, простите, «Холопа».

Ответить
0
лала лало

Понты это национальная идея в россии.
Ведь эти 40 минут и на земле можно снять.

Ответить
11
Клинический теркин30см

Россия - фабрика по производству понтов 

Ответить
6
rustyrazor

Вау, никогда еще не видел улыбающихся русских космонавтов. 

Ответить
10
Антон Коровин
Ответить
2
Руслан Астратов

Круэлла ДеВилль ужасна как никогда

Ответить
3
rustyrazor

Как развидеть

Ответить
1
Основной шар

не время улыбаться, товарищ

Ответить
0
Хан Соло

Прикиньте горько 3 в космосе

Ответить
7
Александр Федоров

Или очередные Ёлки ред.

Ответить
5
Andrey Alyushin

Ёлки в космосе!

Ответить
2
AZP

С Гариком Харламовым

Ответить
2
Argumenta Ambigua

Пиздец мкс, она и так на ладан выдыхает

Ответить
1
Хан Соло

Отец жениха(который в тёмных очках) будет показывать свою коллекцию блесен инопланетянам

Ответить
0
Ленинградский парфюмер

Вольфенштейн новой колосс, миссия на Венере , съёмки кино с бласковицем

Ответить
6
Argumenta Ambigua

Шикарный эпизод, кстати я её до сих пор не прошёл, спс, что напомнил, сейвы надо освежить

Ответить
3
Andrey Alyushin

Просто оставлю:
Основатель компании SpaceX Илон Маск и американское космическое ведомство NASA начали препродакшен первого полнометражного фильма, который частично будет снят в космосе. Главную роль исполнит голливудский актер Том Круз, а режиссером ленты выступит Даг Лайман. Об этом 26 мая сообщил портал The Deadline. ред.

Ответить
4
Милицейский дым

Ждём сериал про бедную девушку из провинции и богатого миллионера на мерседесе из космоса

Ответить
6
Al

Доярка из Марса. Марсианские войны 5. ред.

Ответить
3
Милицейский дым

Менты-рокеры с Марса

Ответить
3
06e3b9Ha c rpaHaTou

И про ментяра весёлый должен присутствовать, с матом и прибаутками.

Ответить
2
Выдающийся коктейль

И что? А вот мы первые сняли!

Ответить
0
Крафтовый компот

Явно она будет первой кто предложит тройничёк в космосе

Ответить
4
AZP

И не боится ведь с двумя мужиками хер пойми куда отправляться!
Одна журналистка к одному мужику тоже хер пойми куда пошла (только не вверх, а вниз) и этот мужик потом на пожизненное сел.

Ответить
1
Red Baron

Рогозин молодец, подсуетился и таки опередил Тома Круза. Великое достижение Роскосмоса, теперь попадут в книгу рекордов Гиннеса. Будут где-то между мужиком жрущим стекло и челом жонглирующим бензопилами.

Ответить
4
Максим Графов

Не, ну так-то прикольноЮ, надеюсь, фильм получится хорошим. Другой вопрос в том, как странно выглядит кабина Союза, она вообще какие-то качественные изменения претерпела в плане дизайна? А то ощущение, будто просто мешками все обшито, да и самим космонавтам там тесно

Ответить
3
Криминальный Мика

нахуя там дизайн, это же обычный лифт служебный, только в космос 

Ответить
1
Максим Графов

Ну ля, так можно про что угодно сказать, машина вот обычный лифт служебный от одной точки назначения до другой, но все равно для нее создается дизайн, добавляются удобства и тд

Ответить
2
Криминальный Мика

брат прост каждый килограмм в космос стоит денег, и делать панели из оргстекла и черного пластика это тяжело и дорого. Тем более корабль и ракета одноразовые 

Ответить
0
Александр Воронин

Правильнее было бы назвать "Прости нас Юра..."

Ответить
3
Степан Анейчик

Видос с гоупро на борту мкс теперь называется первым фильмом в космосе. Неплохо

Ответить
3
Основной шар

Они снимут на орбите Земли около 40 минут фильма «Вызов».

И короткометражку для бразерс

Ответить
3
Ёршик Золотой

Зачем столько скотча? Не могли у Маска интерьерчик подсмотреть? Чувак справа и вовсе сходу молится начал. 

Ответить
2
Forrest_Dumb

В рогозинских звездолетах самые ярые атеисты становятся религиозными фанатиками!

Ответить
1
Funny Kaplan
Ответить
0
Lena Larkina

Это ремни

Ответить
0
AZP

Снимут очередное говно. Если бы снимали, как все, на фоне зелёной тряпки,  никто бы внимания не обратил.

Ответить
2
Andrey Alyushin

Врут, в 2013 уже выходил фильм, снятый в космосе же!

Ответить
2
Oz Print

Не важно какую х##ню они там снимут, все все-равно будут смотреть обзор Баженова. 

Ответить
1
Andrey Alyushin

К слову, не было обзоров на фильмы Шипенко у него, ни на Холопа, ни на Текст, ни на Салют-7

Ответить
0
Недавний Гоша

Все правильно, это крепкие, смотрибельные фильмы. Однако Бэд снимал обзоры и на годноту. На Левиафана и на Братство, например. 

Ответить
0
Emil

Где-то один Кукуруз грызет ногти...

Ответить
1
Al

Там космонавта в итоге обломали с полетом. Он столько лет ждал...

Ответить
1
Anton NS

Всегда думаю как же кринжево выглядят эти ебаные мешки в ремнях, нависающие со всех сторон. Я понимаю все аргументы по поводу места и полезной нагрузки, понимаю, что все старенькое, это не SpaceX. Но выглядит как полный трэш. ред.

Ответить
1
thekitakun

как же кринжево выглядят эти ебаные мишки в ремнях

А по-моему мило

Ответить
0
Anton NS

Мешок мишок, господе как стыдно (мне)

Ответить
0
Последний кавалер

🤞

Ответить
0
Andrey Alyushin

Шипенко > Лайман,
Персильд > Том Круз

Ответить
0
Forrest_Dumb

ПОЕХАЛИ!

Ответить
0
Ничтожный бокал

Идея, конечно, прикольная. Но с такими затратами фильм наверняка не окупится.

Ответить
0
Павел Бокарёв

пусть сначала приземляться без проблем, потом будем троллить. это всё может плохо закончится в любую секунду.
я удивлён что взлетели без косяков.

Ответить
0
Александр Мелихов

Жалко оператора не взяли

Ответить
0
06e3b9Ha c rpaHaTou

Не спасли.

Ответить
0
Ёршик Золотой
Ответить
0
FOX

Наконец научились правильному пиару!

Ответить
–1
Ёршик Золотой

Рекомендую все комментарии перечитать еще раз.

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0
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