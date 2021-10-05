С Байконура на МКС стартовал первый в истории корабль ради съёмок фильма — это «Вызов» с Юлией Пересильд Статьи редакции
Они снимут на орбите Земли около 40 минут фильма «Вызов».
Ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-19» стартовала в 11:55 по московскому времени. Стыковка с модулем «Рассвет» Международной космической станции запланирована на 15:12 по московскому времени. Прямую трансляцию ведёт Роскосмос.
Через семь минут после запуска корабль вышел на орбиту.
Состав корабля: актриса Юлия Пересильд («Битва за Севастополь», «Зулейха открывает глаза» и «Медиатор»)., режиссёр Клим Шипенко («Салют-7», «Текст» и «Холоп») и космонавт Антон Шкаплеров. Они примут участие в съёмках первого художественного фильма в космосе «Вызов» — о враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Пересильд и Шипенко проведут на МКС 12 суток.
В съёмках также примут участие космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий, которые находятся на МКС.
На запущенную ракету «Союз-2.1а» нанесли особый дизайн: наклейки с изображением Юрия Гагарина (в честь 60-летия первого полёта человека в космос), Германа Титова (в честь 60-летия первого суточного полёта на орбиту), символика проекта «Вызов», а также полоски синего и красного цвета.
20 сентября 2020 года «Роскосмос» объявил о планах снять «первый художественный фильм в космосе», за несколько месяцев до этого о таких же планах сообщили SpaceX и NASA.
Просто оставлю:
Основатель компании SpaceX Илон Маск и американское космическое ведомство NASA начали препродакшен первого полнометражного фильма, который частично будет снят в космосе. Главную роль исполнит голливудский актер Том Круз, а режиссером ленты выступит Даг Лайман. Об этом 26 мая сообщил портал The Deadline. ред.
Не важно какую х##ню они там снимут, все все-равно будут смотреть обзор Баженова.