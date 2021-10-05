Они снимут на орбите Земли около 40 минут фильма «Вызов».

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Ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-19» стартовала в 11:55 по московскому времени. Стыковка с модулем «Рассвет» Международной космической станции запланирована на 15:12 по московскому времени. Прямую трансляцию ведёт Роскосмос.

Через семь минут после запуска корабль вышел на орбиту.

Состав корабля: актриса Юлия Пересильд («Битва за Севастополь», «Зулейха открывает глаза» и «Медиатор»)., режиссёр Клим Шипенко («Салют-7», «Текст» и «Холоп») и космонавт Антон Шкаплеров. Они примут участие в съёмках первого художественного фильма в космосе «Вызов» — о враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Пересильд и Шипенко проведут на МКС 12 суток.

Фото Роскосмоса

Кадр из трансляции Роскосмоса

В съёмках также примут участие космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий, которые находятся на МКС.

На запущенную ракету «Союз-2.1а» нанесли особый дизайн: наклейки с изображением Юрия Гагарина (в честь 60-летия первого полёта человека в космос), Германа Титова (в честь 60-летия первого суточного полёта на орбиту), символика проекта «Вызов», а также полоски синего и красного цвета.

Фото Роскосмоса