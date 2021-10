{"items":[{"comment_id":6411241,"subsite_id":245416,"user_id":189209,"type":"comment_add","id":6411241,"hash":"cf8f3e9cdf5b96ca629688403de1442a","date":1633425765,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/449680-wsj-apple-ne-zanimaetsya-sozdaniem-igr-no-zarabatyvaet-s-nih-bolshe-chem-sony-microsoft-i-nintendo-vmeste-vzyatye?comment=6411241","text":"\u041e \u0434\u0430, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u0443 \u0438 \u044d\u043a\u043e\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443 = \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c.\u00a0



\u041c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u044b \u0436\u0435 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u043f\u043e \u0440\u043e\u0444\u043b\u0443 \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442 \u0438 \u0441\u0442\u0440\u0438\u0433\u0443\u0442 \u043a\u044d\u0448","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":189209,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/189209-sergey-petrov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1076276a-24cf-a9df-6b5d-9b076893d403\/","name":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u041f\u0435\u0442\u0440\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":449680,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/449680-wsj-apple-ne-zanimaetsya-sozdaniem-igr-no-zarabatyvaet-s-nih-bolshe-chem-sony-microsoft-i-nintendo-vmeste-vzyatye","title":"WSJ: Apple \u043d\u0435 \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u0438\u0433\u0440, \u043d\u043e \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0441 \u043d\u0438\u0445 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435, \u0447\u0435\u043c Sony, Microsoft \u0438 Nintendo \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 \u0432\u0437\u044f\u0442\u044b\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6411243,"subsite_id":214344,"user_id":174530,"type":"comment_add","id":6411243,"hash":"56550677acc8e51be9e8dc281e6a3364","date":1633425776,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/450151-amerikanskiy-startap-pridumal-kak-bez-provodov-zapitat-5g-vyshki?comment=6411243","text":"\u042f \u0432\u044b\u0448\u043a\u0443 \u043f\u043e \u043b\u0430\u0437\u0435\u0440\u0430\u043c \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u043b. \u0418\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u0445 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0447\u0438 \u044d\u043d\u0435\u0440\u0433\u0438\u0438 \u043d\u0435\u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0442\u0443\u043f\u043e \u0432 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0435 \u041a\u041f\u0414.

\u0422\u0435 \u0447\u0442\u043e \u0438\u043c\u0435\u044e\u0442 \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u041a\u041f\u0414 - \u043c\u0430\u043b\u0435\u043d\u044c\u043a\u0438\u0435 \u0438 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0447\u0438 \u044d\u043d\u0435\u0440\u0433\u0438\u0438 \u043d\u0435 \u0433\u043e\u0434\u044f\u0442\u0441\u044f. \u0410 \u0442\u0435 \u0447\u0442\u043e \u043c\u043e\u0449\u043d\u044b\u0435, \u0438\u043c\u0435\u044e\u0442 \u041a\u041f\u0414 \u0432 \u0435\u0434\u0438\u043d\u0438\u0446\u044b \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432, \u043e\u0431\u044b\u0447\u043d\u043e \u0432 \u0440\u0430\u0439\u043e\u043d\u0435 0.1-3%.

\u0418 \u044d\u0442\u043e \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0447\u0430. \u041f\u0440\u0438\u0435\u043c - \u0444\u043e\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044c\u0442\u0438\u043a\u0430. \u0422\u0430\u043c \u041a\u041f\u0414 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0432 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0445 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e 44%, \u0435\u0441\u0442\u044c \u0432 \u0442\u0435\u043e\u0440\u0438\u0438 \u043d\u0430 85%, \u043d\u043e \u044d\u0442\u043e \u043f\u043e\u043a\u0430 \u043b\u0438\u0448\u044c \u0442\u0435\u043e\u0440\u0438\u0438.



\u041e\u043d\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0433\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0434\u043b\u044f \u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u044f \u0442\u0430\u043c, \u0433\u0434\u0435 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0435\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0430\u043c\u0438 \u0432 \u0441\u0438\u043b\u0443 \u043e\u0431\u0441\u0442\u043e\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432 \u043d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e. \u041d\u043e \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0442\u043e \u0447\u0442\u043e \u0431\u044b \u0442\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0451\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0446\u0435\u043d\u0430\u0440\u0438\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":174530,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/174530-kir-kirsky","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e94088e0-e288-5551-8c54-50096393cbbe\/","name":"Kir Kirsky","isVerified":false},"content":{"id":450151,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/450151-amerikanskiy-startap-pridumal-kak-bez-provodov-zapitat-5g-vyshki","title":"\u0410\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f \u043f\u0440\u0438\u0434\u0443\u043c\u0430\u043b \u043a\u0430\u043a \u0431\u0435\u0437 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u043e\u0432 \u0437\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c 5G-\u0432\u044b\u0448\u043a\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6411244,"subsite_id":245416,"user_id":327240,"type":"comment_add","id":6411244,"hash":"23f936dfeb4c8a6c00965527edd8374b","date":1633425780,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/450107-s-baykonura-na-mks-startoval-pervyy-v-istorii-korabl-radi-semok-filma-eto-vyzov-s-yuliey-peresild?comment=6411244","text":">\u043a\u0430\u043a \u0436\u0435 \u043a\u0440\u0438\u043d\u0436\u0435\u0432\u043e \u0432\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434\u044f\u0442 \u044d\u0442\u0438 \u0435\u0431\u0430\u043d\u044b\u0435 \u043c\u0438\u0448\u043a\u0438 \u0432 \u0440\u0435\u043c\u043d\u044f\u0445

\u0410 \u043f\u043e-\u043c\u043e\u0435\u043c\u0443 \u043c\u0438\u043b\u043e","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8c18d1a9-82a0-5bbd-9c50-68fea6eeda82\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":327240,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/327240-thekitakun","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8323b500-fe60-f602-22f2-032b6d1db41b\/","name":"thekitakun","isVerified":false},"content":{"id":450107,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/450107-s-baykonura-na-mks-startoval-pervyy-v-istorii-korabl-radi-semok-filma-eto-vyzov-s-yuliey-peresild","title":"\u0421 \u0411\u0430\u0439\u043a\u043e\u043d\u0443\u0440\u0430 \u043d\u0430 \u041c\u041a\u0421 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0432 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u043a\u043e\u0440\u0430\u0431\u043b\u044c \u0440\u0430\u0434\u0438 \u0441\u044a\u0451\u043c\u043e\u043a \u0444\u0438\u043b\u044c\u043c\u0430 \u2014 \u044d\u0442\u043e \u00ab\u0412\u044b\u0437\u043e\u0432\u00bb \u0441 \u042e\u043b\u0438\u0435\u0439 \u041f\u0435\u0440\u0435\u0441\u0438\u043b\u044c\u0434"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6411245,"subsite_id":245416,"user_id":377763,"type":"comment_add","id":6411245,"hash":"87f25b55c059ddbabe807f9856c5c1b0","date":1633425782,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/450107-s-baykonura-na-mks-startoval-pervyy-v-istorii-korabl-radi-semok-filma-eto-vyzov-s-yuliey-peresild?comment=6411245","text":"\u0418 \u043f\u0440\u043e \u043c\u0435\u043d\u0442\u044f\u0440\u0430 \u0432\u0435\u0441\u0451\u043b\u044b\u0439 \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u043f\u0440\u0438\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c, \u0441 \u043c\u0430\u0442\u043e\u043c \u0438 \u043f\u0440\u0438\u0431\u0430\u0443\u0442\u043a\u0430\u043c\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":377763,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/377763-06e3b9ha-c-rpahatou","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/86b26dd2-39db-505f-a528-d7a41bed7892\/","name":"06e3b9Ha c rpaHaTou","isVerified":false},"content":{"id":450107,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/450107-s-baykonura-na-mks-startoval-pervyy-v-istorii-korabl-radi-semok-filma-eto-vyzov-s-yuliey-peresild","title":"\u0421 \u0411\u0430\u0439\u043a\u043e\u043d\u0443\u0440\u0430 \u043d\u0430 \u041c\u041a\u0421 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0432 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u043a\u043e\u0440\u0430\u0431\u043b\u044c \u0440\u0430\u0434\u0438 \u0441\u044a\u0451\u043c\u043e\u043a \u0444\u0438\u043b\u044c\u043c\u0430 \u2014 \u044d\u0442\u043e \u00ab\u0412\u044b\u0437\u043e\u0432\u00bb \u0441 \u042e\u043b\u0438\u0435\u0439 \u041f\u0435\u0440\u0435\u0441\u0438\u043b\u044c\u0434"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6411247,"subsite_id":245416,"user_id":375228,"type":"comment_add","id":6411247,"hash":"73e4a182e16deb0f9202d63b3ee4bfdf","date":1633425812,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/450107-s-baykonura-na-mks-startoval-pervyy-v-istorii-korabl-radi-semok-filma-eto-vyzov-s-yuliey-peresild?comment=6411247","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a3123f3b-9a94-55d7-8656-71b1bcce6ea3\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":375228,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/375228-ershik-zolotoy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2a034fa4-58ae-5b94-849e-d14fbee89376\/","name":"\u0401\u0440\u0448\u0438\u043a \u0417\u043e\u043b\u043e\u0442\u043e\u0439","isVerified":false},"content":{"id":450107,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/450107-s-baykonura-na-mks-startoval-pervyy-v-istorii-korabl-radi-semok-filma-eto-vyzov-s-yuliey-peresild","title":"\u0421 \u0411\u0430\u0439\u043a\u043e\u043d\u0443\u0440\u0430 \u043d\u0430 \u041c\u041a\u0421 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0432 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u043a\u043e\u0440\u0430\u0431\u043b\u044c \u0440\u0430\u0434\u0438 \u0441\u044a\u0451\u043c\u043e\u043a \u0444\u0438\u043b\u044c\u043c\u0430 \u2014 \u044d\u0442\u043e \u00ab\u0412\u044b\u0437\u043e\u0432\u00bb \u0441 \u042e\u043b\u0438\u0435\u0439 \u041f\u0435\u0440\u0435\u0441\u0438\u043b\u044c\u0434"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6411250,"subsite_id":245416,"user_id":377763,"type":"comment_add","id":6411250,"hash":"daf27b246930df926a69d97b0a275c19","date":1633425827,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/450107-s-baykonura-na-mks-startoval-pervyy-v-istorii-korabl-radi-semok-filma-eto-vyzov-s-yuliey-peresild?comment=6411250","text":"\u041d\u0435 \u0441\u043f\u0430\u0441\u043b\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":377763,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/377763-06e3b9ha-c-rpahatou","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/86b26dd2-39db-505f-a528-d7a41bed7892\/","name":"06e3b9Ha c rpaHaTou","isVerified":false},"content":{"id":450107,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/450107-s-baykonura-na-mks-startoval-pervyy-v-istorii-korabl-radi-semok-filma-eto-vyzov-s-yuliey-peresild","title":"\u0421 \u0411\u0430\u0439\u043a\u043e\u043d\u0443\u0440\u0430 \u043d\u0430 \u041c\u041a\u0421 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0432 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u043a\u043e\u0440\u0430\u0431\u043b\u044c \u0440\u0430\u0434\u0438 \u0441\u044a\u0451\u043c\u043e\u043a \u0444\u0438\u043b\u044c\u043c\u0430 \u2014 \u044d\u0442\u043e \u00ab\u0412\u044b\u0437\u043e\u0432\u00bb \u0441 \u042e\u043b\u0438\u0435\u0439 \u041f\u0435\u0440\u0435\u0441\u0438\u043b\u044c\u0434"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6411251,"subsite_id":246497,"user_id":338287,"type":"comment_add","id":6411251,"hash":"7acf4796211435c4dc266f9a0f86f466","date":1633425830,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/450058?comment=6411251","text":">\u00a0\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f \u0441\u0430\u043c\u0430 \u0432\u044b\u0431\u0440\u0430\u043b\u0430 \u0441\u0432\u043e\u044e \u0441\u0443\u0434\u044c\u0431\u0443

\u0410 \u043a\u0442\u043e-\u0442\u043e \u0441\u043e\u043c\u043d\u0435\u0432\u0430\u043b\u0441\u044f?) \u0414\u0430 \u0438 \u043d\u0435 \u0431\u044b\u043b\u043e \u0442\u0430\u043c \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u044b, \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0431\u0430\u0440\u0434\u0430\u043a \u043e\u0431\u044b\u0447\u043d\u044b\u0446 \u0446\u0440\u0430\u0438\u043b, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u0447\u0442\u043e \"\u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u0430\".","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":338287,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/338287-uyutnyy-bagazhnik","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8620766d-b11e-553d-9b23-6e9ba74d13b0\/","name":"\u0423\u044e\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0411\u0430\u0433\u0430\u0436\u043d\u0438\u043a","isVerified":false},"content":{"id":450058,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/450058","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6411252,"subsite_id":214344,"user_id":93823,"type":"comment_add","id":6411252,"hash":"728563832d94307a461323aabf3706b1","date":1633425837,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/450007-yandeks-vypustil-novuyu-stanciyu-mini-s-ekranom-i-uluchshennym-zvukom-kak-ona-ustroena-i-chto-izmenilos?comment=6411252","text":"\u041f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0441\u044c \u0443\u0436\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0421\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0435\u0439 \u043e\u0442 \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441. \u041f\u043e\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0443 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043b \u0435\u0451 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043e\u0442 \u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u0430, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b \u043a \u0422\u0412.\u00a0



\u0421\u0430\u043c\u044b\u0439 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u0439 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0441 \u2014 \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u0441 YouTube. \u0422.\u0435. \u0442\u044b \u043c\u043e\u0436\u0435\u0448\u044c \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u0441 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u044b, \u043d\u043e \u043d\u0430 \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b \u0437\u0430\u0439\u0442\u0438 \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0448\u044c, \u0440\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u0430\u0446\u0438\u0439 \u043d\u0435\u0442, \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u0441 \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0430 \u0438 \u0442.\u0434. \u0421 \u041a\u0438\u043d\u043e\u041f\u043e\u0438\u0441\u043a \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0445\u0435\u0440\u043e\u0432\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435\u0442. \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0430 \u0444\u0438\u043b\u044c\u043c\u0430 \u043d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0443 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440. \u041d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f \u0437\u0430\u0439\u0442\u0438 \u0432 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a \u0438\u0437\u0431\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0432 \u041a\u0438\u043d\u043e\u041f\u043e\u0438\u0441\u043a\u0435 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0447\u0435\u0435. \u041d\u0443 \u0445\u043e\u0442\u044c \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b\u0438 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0441\u043c\u0430\u0442\u0440\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0442\u0440\u0435\u0439\u043b\u0435\u0440\u044b \u0444\u0438\u043b\u044c\u043c\u043e\u0432, \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0441\u043e\u0432\u0441\u0435\u043c \u043d\u0435\u0434\u0430\u0432\u043d\u043e. \u041a\u043e\u0440\u043e\u0447\u0435 \u0432 \u0441\u0432\u044f\u0437\u043a\u0435 \u0441 \u0422\u0412 \u0421\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f \u044d\u0442\u043e \u043a\u043e\u0441\u0442\u044b\u043b\u044c. \u041f\u0440\u043e\u0449\u0435 \u043a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u0422\u0412 \u043f\u043e \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u00a0



\u041d\u043e \u0432 \u0446\u0435\u043b\u043e\u043c \u044f \u0434\u043e\u0432\u043e\u043b\u0435\u043d.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":93823,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/93823-lyuc-shnayder","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/18851a72-87b5-5b14-becb-2a6084da137d\/","name":"\u041b\u044e\u0446 \u0428\u043d\u0430\u0439\u0434\u0435\u0440","isVerified":false},"content":{"id":450007,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/450007-yandeks-vypustil-novuyu-stanciyu-mini-s-ekranom-i-uluchshennym-zvukom-kak-ona-ustroena-i-chto-izmenilos","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u043d\u043e\u0432\u0443\u044e \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u044e \u00ab\u041c\u0438\u043d\u0438\u00bb \u0441 \u044d\u043a\u0440\u0430\u043d\u043e\u043c \u0438 \u0443\u043b\u0443\u0447\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c \u0437\u0432\u0443\u043a\u043e\u043c. \u041a\u0430\u043a \u043e\u043d\u0430 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u0430 \u0438 \u0447\u0442\u043e \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b\u043e\u0441\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6411253,"subsite_id":214344,"user_id":407504,"type":"comment_add","id":6411253,"hash":"8997dd07a1a1398cfe29af0c8d02130d","date":1633425855,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/449917-microsoft-vypustila-windows-11-s-novym-dizaynom-menyu-pusk-v-centre-ekrana-i-integraciey-teams?comment=6411253","text":"> \u043a\u0430\u043a \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435?



\u0427\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0413\u043e\u0441\u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":407504,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/407504-lesha","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6664b760-b1b1-fa50-b639-8e8f10ec5475\/","name":"\u041b\u0435\u0448\u0430","isVerified":false},"content":{"id":449917,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/449917-microsoft-vypustila-windows-11-s-novym-dizaynom-menyu-pusk-v-centre-ekrana-i-integraciey-teams","title":"Microsoft \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0430 Windows 11 \u2014 \u0441 \u043d\u043e\u0432\u044b\u043c \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u043e\u043c, \u043c\u0435\u043d\u044e \u00ab\u041f\u0443\u0441\u043a\u00bb \u0432 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0435 \u044d\u043a\u0440\u0430\u043d\u0430 \u0438 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0433\u0440\u0430\u0446\u0438\u0435\u0439 Teams"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6411256,"subsite_id":245416,"user_id":180458,"type":"comment_add","id":6411256,"hash":"2df5001831919e06a750dd13ceaccf92","date":1633425875,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/450107-s-baykonura-na-mks-startoval-pervyy-v-istorii-korabl-radi-semok-filma-eto-vyzov-s-yuliey-peresild?comment=6411256","text":"\u041d\u043e\u0440\u043c\u00a0\u2014 \u044d\u0442\u043e \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043a\u0440\u043e\u0432\u044c \u0438\u0437 \u0433\u043b\u0430\u0437 \u043d\u0435 \u0438\u0434\u0451\u0442? \u041e\u043d \u0440\u0435\u0436\u0438\u0441\u0441\u0451\u0440 \u0432\u0435\u0441\u044c\u043c\u0430 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0438\u0445 \u0444\u0438\u043b\u044c\u043c\u043e\u0432 \u0438 \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d \u0442\u0430\u043c \u043d\u0430\u0441\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442 \u0432 \u043d\u0435\u0432\u0435\u0441\u043e\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0440\u0435\u0448\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043d\u0435\u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u043d\u043e. \u0417\u0430 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u0432\u0437\u044f\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 For All Mankind, \u043d\u043e \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0449\u0438\u043a, \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0438\u0442\u0435,\u00a0\u00ab\u0425\u043e\u043b\u043e\u043f\u0430\u00bb.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":180458,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/180458-dmitriy-novik","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2f882136-0794-a18c-cea7-8205a6f61787\/","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u041d\u043e\u0432\u0438\u043a","isVerified":false},"content":{"id":450107,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/450107-s-baykonura-na-mks-startoval-pervyy-v-istorii-korabl-radi-semok-filma-eto-vyzov-s-yuliey-peresild","title":"\u0421 \u0411\u0430\u0439\u043a\u043e\u043d\u0443\u0440\u0430 \u043d\u0430 \u041c\u041a\u0421 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0432 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u043a\u043e\u0440\u0430\u0431\u043b\u044c \u0440\u0430\u0434\u0438 \u0441\u044a\u0451\u043c\u043e\u043a \u0444\u0438\u043b\u044c\u043c\u0430 \u2014 \u044d\u0442\u043e \u00ab\u0412\u044b\u0437\u043e\u0432\u00bb \u0441 \u042e\u043b\u0438\u0435\u0439 \u041f\u0435\u0440\u0435\u0441\u0438\u043b\u044c\u0434"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6411261,"subsite_id":245416,"user_id":243475,"type":"comment_add","id":6411261,"hash":"47c141dc5797b1c75bbe9f988d1cf8fd","date":1633425917,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/449576-zamministra-promyshlennosti-rossii-obyavil-o-registracii-pribora-tor-dlya-distancionnogo-podavleniya-koronavirusa?comment=6411261","text":"\u044d\u044d\u044d\u0431\u043b\u0435\u0442 \u0442\u0443\u0442 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0430\u044f \u043a\u0430\u0440\u0442\u0438\u043d\u043a\u0430 \u0431\u044b\u043b\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":243475,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/243475-volodya-dobrovolsky","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/97c7c146-cf47-c36a-3ab1-6051fdd2a207\/","name":"Volodya Dobrovolsky","isVerified":false},"content":{"id":449576,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/449576-zamministra-promyshlennosti-rossii-obyavil-o-registracii-pribora-tor-dlya-distancionnogo-podavleniya-koronavirusa","title":"\u0417\u0430\u043c\u043c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430 \u043f\u0440\u043e\u043c\u044b\u0448\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u0438\u043b \u043e \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0431\u043e\u0440\u0430 \u00ab\u0422\u043e\u0440\u00bb \u0434\u043b\u044f \u0434\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0434\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6411262,"subsite_id":245416,"user_id":166258,"type":"comment_add","id":6411262,"hash":"b7e8fbad3bed0a0fcb8d02fc21778f21","date":1633425922,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/450068-sboy-v-rabote-facebook-instagram-i-whatsapp-proizoshel-iz-za-narusheniya-konfiguracii-magistralnyh-marshrutizatorov?comment=6411262","text":"\u042f \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0431\u044b \u0445\u043e\u0442\u0435\u043b \u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0442\u043e, \u043a\u0430\u043a \u0432\u0441\u0435 \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u043b\u043e \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0438 Facebook.



\u0418\u043d\u0436\u0435\u043d\u0435\u0440 Facebook \u0437\u0430\u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0435\u0442 \u043d\u043e\u0432\u0443\u044e \u043a\u043e\u043d\u0444\u0438\u0433\u0443\u0440\u0430\u0446\u0438\u044e BGP \u0432 \u043e\u0431\u0449\u0438\u0439 \u043a\u043e\u0434. \u041e\u043d \u0432\u0438\u0434\u0438\u0442, \u043a\u0430\u043a \u043d\u043e\u0432\u0430\u044f \u043a\u043e\u043d\u0444\u0438\u0433\u0443\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u043e \u0441\u0435\u0442\u0438 \u0438\u2026 \u043d\u0435\u0442 \u0441\u0432\u044f\u0437\u0438. \u0423\u043f\u0430\u043b\u043e \u0432\u0441\u0435, \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0435\u0440. \u0414\u0430\u0436\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443, \u0447\u0442\u043e \u0442\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c.","media":[{"type":"tweet","value":"Kim Karlsson"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":166258,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/166258-petr-deryabin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/07d77391-e714-5cbf-9c40-a530cf7cbffa\/","name":"\u041f\u0451\u0442\u0440 \u0414\u0435\u0440\u044f\u0431\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":450068,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/450068-sboy-v-rabote-facebook-instagram-i-whatsapp-proizoshel-iz-za-narusheniya-konfiguracii-magistralnyh-marshrutizatorov","title":"\u0421\u0431\u043e\u0439 \u0432 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435 Facebook, Instagram \u0438 WhatsApp \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0448\u0451\u043b \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u043a\u043e\u043d\u0444\u0438\u0433\u0443\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043c\u0430\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043c\u0430\u0440\u0448\u0440\u0443\u0442\u0438\u0437\u0430\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6411263,"subsite_id":245416,"user_id":375228,"type":"comment_add","id":6411263,"hash":"19a0b68e7c6c132d961e3f94046145dd","date":1633425949,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/450107-s-baykonura-na-mks-startoval-pervyy-v-istorii-korabl-radi-semok-filma-eto-vyzov-s-yuliey-peresild?comment=6411263","text":"\u0420\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u0443\u044e \u0432\u0441\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c \u0435\u0449\u0435 \u0440\u0430\u0437.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":375228,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/375228-ershik-zolotoy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2a034fa4-58ae-5b94-849e-d14fbee89376\/","name":"\u0401\u0440\u0448\u0438\u043a \u0417\u043e\u043b\u043e\u0442\u043e\u0439","isVerified":false},"content":{"id":450107,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/450107-s-baykonura-na-mks-startoval-pervyy-v-istorii-korabl-radi-semok-filma-eto-vyzov-s-yuliey-peresild","title":"\u0421 \u0411\u0430\u0439\u043a\u043e\u043d\u0443\u0440\u0430 \u043d\u0430 \u041c\u041a\u0421 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0432 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u043a\u043e\u0440\u0430\u0431\u043b\u044c \u0440\u0430\u0434\u0438 \u0441\u044a\u0451\u043c\u043e\u043a \u0444\u0438\u043b\u044c\u043c\u0430 \u2014 \u044d\u0442\u043e \u00ab\u0412\u044b\u0437\u043e\u0432\u00bb \u0441 \u042e\u043b\u0438\u0435\u0439 \u041f\u0435\u0440\u0435\u0441\u0438\u043b\u044c\u0434"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6411264,"subsite_id":232504,"user_id":338287,"type":"comment_add","id":6411264,"hash":"e45cc64742bd98894a20085d1188d79e","date":1633425959,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/450161?comment=6411264","text":"\u0427\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0437\u0430 \u0443\u0451\u0431\u043a\u0438?\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":338287,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/338287-uyutnyy-bagazhnik","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8620766d-b11e-553d-9b23-6e9ba74d13b0\/","name":"\u0423\u044e\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0411\u0430\u0433\u0430\u0436\u043d\u0438\u043a","isVerified":false},"content":{"id":450161,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/450161","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6411266,"subsite_id":245416,"user_id":402990,"type":"comment_add","id":6411266,"hash":"7d06b7b34a4ce8b27ad872502d41038a","date":1633425964,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/450107-s-baykonura-na-mks-startoval-pervyy-v-istorii-korabl-radi-semok-filma-eto-vyzov-s-yuliey-peresild?comment=6411266","text":"\u041c\u0435\u0448\u043e\u043a \u043c\u0438\u0448\u043e\u043a, \u0433\u043e\u0441\u043f\u043e\u0434\u0435 \u043a\u0430\u043a \u0441\u0442\u044b\u0434\u043d\u043e (\u043c\u043d\u0435)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":402990,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/402990-anton-ns","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bbd20a97-a581-5567-b63c-2dc1322d16c0\/","name":"Anton NS","isVerified":false},"content":{"id":450107,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/450107-s-baykonura-na-mks-startoval-pervyy-v-istorii-korabl-radi-semok-filma-eto-vyzov-s-yuliey-peresild","title":"\u0421 \u0411\u0430\u0439\u043a\u043e\u043d\u0443\u0440\u0430 \u043d\u0430 \u041c\u041a\u0421 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0432 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u043a\u043e\u0440\u0430\u0431\u043b\u044c \u0440\u0430\u0434\u0438 \u0441\u044a\u0451\u043c\u043e\u043a \u0444\u0438\u043b\u044c\u043c\u0430 \u2014 \u044d\u0442\u043e \u00ab\u0412\u044b\u0437\u043e\u0432\u00bb \u0441 \u042e\u043b\u0438\u0435\u0439 \u041f\u0435\u0440\u0435\u0441\u0438\u043b\u044c\u0434"},"isAnonymous":false}]}