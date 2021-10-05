Запуск корабля New Shepard запланирован на 12 октября.

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Фото Reuters

Компания Джеффа Безоса Blue Origin подтвердила участие актёра из сериала «Звёздный путь» (Star Trek) Уильяма Шетнера во втором полёте в космос на корабле New Shepard. В состав экипажа из четырёх человек также войдут вице-президент компании Одри Пауэрс, бывший инженер NASA Крис Бошуизен и предприниматель Глен де Врис. Об этом сообщается в пресс-релизе Blue Origin.

Blue Origin @blueorigin Two incredible and inspirational people will join the #NS18 crew. Actor @WilliamShatner and Blue Origin’s Vice President of Mission & Flight Operations Audrey Powers @AudreyKPowers [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3688ca31-2a46-5b9d-9bf7-6efcc00bb444\/","width":800,"height":800}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b94d2905-4071-56b1-ae4f-d292f4003b9f\/","width":2048,"height":1152}}}] Два невероятных и вдохновляющих человека присоединятся к экипажу NS18. Это актёр Уильям Шетнер и вице-президент миссии по полётам Blue Origin Одри Пауэрс.

Полёт запланирован на 8:30 утра по среднеамериканскому времени. Ожидается, что он продлится 15 минут, а члены экипажа поднимутся на высоту около ста километров над уровнем моря — это считается условной границей космоса. В невесомости они проведут около четырёх минут, а после вернутся на Землю.

Сам Шетнер заявил, что давно знает о космосе и теперь «увидит его своими глазами». Свой полёт актёр назвал «чудом».

William Shatner @WilliamShatner So now I can say something. Yes, it’s true; I’m going to be a “rocket man!” 😝🤣 https://twitter.com/blueorigin/status/1445013102873899013 Теперь я могу кое-что сказать. Да, это правда; я собираюсь стать «человеком-ракетой»!

Многие фанаты Шетнера в твиттере написали, что актёр действительно заслужил побывать в космосе. Они отметили, что его роль в «Звёздном путь» вдохновила многих на исследование космоса и инженерию, а также просили «капитана Кирка» сказать некоторые фразы из сериала.

Andrew Follett @AndrewCFollett



Also, if you can get one of the engineers to say "I'm giving it all I got, Captain," I'd appreciate that too. @WilliamShatner Please....please...please...say "Execute" right after the countdown.Also, if you can get one of the engineers to say "I'm giving it all I got, Captain," I'd appreciate that too. Пожалуйста... пожалуйста... пожалуйста... скажите «Всё готово» сразу после обратного отсчёта. И ещё, если кто-то из инженеров сможет сказать «Я пожертвую всем, что у меня есть, Капитан» — это будет очень ценно.

MGBM Artworks @MrGreenBeanMac1 @WilliamShatner Heard the news and definitely you deserve to be one of the first. You inspired many generations to want to fly high. A lot is down to what you have done. Hopefully you really have fun. Услышал новость, вы определённо заслуживаете быть одним из первых. Вы вдохновили много поколений на желание высоко летать. Многое зависит от того, что вы сделали. Надеюсь, вам действительно весело.

will @willishl @blueorigin @WilliamShatner @AudreyKPowers It does make sense that William Shatner would be approached to do this considering that he was the star of the show (Star Trek) that inspired countless people to go into the fields of engineering and space exploration. Это имеет смысл — пригласить Уильяма Шатнера сделать это, учитывая, что он был звездой шоу («Звёздный путь»), которое вдохновило бесчисленное количество людей заниматься инженерией и исследованием космоса.

coffeeinthatnebula🖖 @AmandaSpeier This is awesome! Boldly go @WilliamShatner 🖖 the final frontier is becoming a reality! Simply amazing! https://twitter.com/blueorigin/status/1445013102873899013 Это круто! Смелости Уильяму Шетнеру, последний рубеж становится реальностью! Просто удивительно!

Massimo @Yrouel86

#TwilightZone

https://twitter.com/blueorigin/status/1445013102873899013?s=20 I hope no #gremlin decides to pay a visit during their ride Надеюсь, гремлины не захотят навестить вас во время миссии

Tom Higgins @tomhiggins65

Good look & Godspeed, Captain! @WilliamShatner You've got to say it, Bill. You've just got to say it: The entire world will be waiting for you to say it. 'Warp one. Mister Sulu!" Every moment you're in space all your fans young and especially 'old' (like me), will be right there alongside you.Good look & Godspeed, Captain! Ты должен это сказать, Билл. Тебе просто нужно сказать это: весь мир будет ждать, когда ты это скажешь. «Одна точка деформации. Мистер Сулу!» Каждую секунду твоего нахождения в космосе все фанаты молодые и особенно «старые » (такие как я) будут рядом с тобой. Хорошего вида и удачи, капитан!

Шетнера также поздравили другие актёры из различных фильмов. Среди них — Линда Картер, сыгравшая Чудо-женщину, и Шон Магуайр.

Lynda Carter @RealLyndaCarter Congrats, @WilliamShatner ! If you really gets to go to space, I hope I can really figure out how to get an invisible plane. https://twitter.com/WilliamShatner/status/1445023239105703946 Поздравляю, Уильям Шетнер! Если вы действительно смогли полететь в космос, то я надеюсь, что я смогу понять, как получит самолёт-невидимку.

Sean Maguire @sean_m_maguire @WilliamShatner You be careful up there. No messing about and pressing all the buttons. I’ve made you a nice pack lunch & Capri sun…..Jokes aside. This is amazing. Good luck Bill. Будь осторожны там, наверху. Никакой суматохи и нажатия на все кнопки. Я приготовил тебе хороший ланч и солнце Капри ... Шутки в сторону. Это потрясающе. Удачи, Билл.

Stephen Fry @stephenfry This is … I mean … come on. This is … surely you agree. This is EVERYTHING https://twitter.com/williamshatner/status/1445023239105703946 Это… я имею в виду… да ладно. Это… конечно, вы согласны. Это ВСЁ

Впервые об участии Шетнера рассказало издание TMZ со ссылкой на источники. Он станет самым пожилым человеком, побывавшим в космосе.

Первый полёт New Shepard состоялся в июле — тогда в нём приняли участие глава Blue Origin Джефф Безос и его брат Марк. Два других участника миссии — 82-летняя Уолли Фанк и 18-летний Оливье Дэмен, которые стали самым пожилым и самым молодым астронавтами в истории.