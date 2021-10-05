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Новости
Sasha Shambilova

Суд частично удовлетворил иск Идрака Мирзализаде к МВД — срок нежелательного пребывания должны заменить на «разумный» Статьи редакции

В суде представитель МВД ссылался на пост пользователя «Пикабу».

43 43 комментария
2892 просмотров
Скриншот из выпуска «Разгоны» 

Замоскворецкий суд Москвы постановил, что МВД должно заменить срок «нежелательности» пребывания в России комика Идрака Мирзализаде с пожизненного на «разумный». Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин в своём телеграм-канале.

Бадамшин подчеркнул, что представитель МВД в суде ссылался на пост на «Пикабу». Он также поделился фотографией доказательства по делу комика. МВД предоставило документ с обращением жителя Пермского края в ведомство. В нём он отметил, что «горячо приветствует решение о высылке» комика, поскольку тот «оскорбил русских, а значит и Россию».

Фото из телеграм-канала Сергея Бадамшина

Что именно суд подразумевает под «разумным» сроком «нежелательного» пребывания в России — адвокат не объяснил.

30 августа МВД признало «пожизненно нежелательным» пребывание Мирзализаде в России. По версии ведомства, на шоу «Разгоны» комик допустил выражения, «возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство». Мирзализаде покинул Россию до того, как его пребывание признали «нежелательным».

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Поводом для возбуждения против Мирзализаде административного дела стал фрагмент выступления в шоу «Разгоны» в марте. Там он рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры. Он рассказал, что однажды вышел в подъезд, чтобы выкинуть матрас, который был «весь в говне». «Предыдущие квартиросъёмщики были русскими. И, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать», — пошутил стендапер. В августе комика арестовали на 10 суток.

В начале сентября Мирзализаде подал иск к МВД и потребовал отменить решение о пожизненном запрете на въезд в Россию. 16 сентября суд приостановил распоряжение МВД о «нежелательности» пребывания Идрака Мирзализаде в России.

#новости #суды #право

43 43 комментария
15
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43 комментария
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Добрый танк88

Мечтаю, чтоб людей садили и выдворяли из страны, ссылаясь на авторитетное мнение тжшников

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36
Понятный татарин

У вас по-моему в страну не пускают некоторых артистов по такому принципу)

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5
Клинический теркин30см

это для отвода глаз, на самом деле, причина в форме черепа 

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4
Добрый танк88

👍

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1
aliftin

Не только выдворили, но и указывали место. Столько бы хороших людей уехало в Казахстан. 

Ответить
0
Понятный татарин

Как удобно теперь на работе можно применять 
- какой срок требуется для выполнения проекта?
- разумный

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14
Добрый танк88

И тут Пикабу тж авторитетом перегнало 

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10
Petr

Ну представить сторона в суде вправе что угодно. Любую дичь. Но комично выглядит ссылка ментов на Пикабу. Более комично, что все творчество выдворяемого. Ему бы пару годиков и правда не стоит тут отсвечивать. А то обмажут в говне и выкинут на помойку ред.

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7
Посторонний

  Более комично, что все творчество выдворяемого.

Ты не закончил фразу. Или коряво выразил "творчество выдворяемого комичней".

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0
Городской микрофон

комично его пидорнули отсюда)

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0
Petr

Нет. Унылым творчеством выдворяемого обмазаны матрасы. А сослаться ментам на пикабу в суде - это весело) ред.

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0
Посторонний

Я так понял, как ссылка на "вон у скольких полыхнуло". 

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0
Андрей Охапкин

Это хорошо, ждём Идрака вновь с выступлениями по всей стране!

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2
Михаил Кометов

Суд частично удовлетворил иск Алексея Навального к Путину — срок нежелательного президентства должны заменить на «разумный» 

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3
Андрей Охапкин

Путину - пожизненный срок!

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1
Узкий чувак

Выслать нахуй пожизненно, но не за оскорбление, а за такие убогие шутки днищеннского уровня

Такое сука со сцены говорить, и получать за это деньги, фу

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–1
Александр Демьяненко

А зачем ты ему платишь деньги? а если не платишь то че ты за чужие деньги переживаешь?

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4
Узкий чувак

Я не за деньги переживаю, я переживаю за уровень русских комиков в целом и про его самооценку в частности, его допустили до выступлений на большую аудиторию, а он позволяет себе вываливать из себя настолько низкопробный шлак

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–2
Узкий чувак

КОМИК

Блять, мои портки спросонья и то смешнее

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1
Yan Fedoseev

А их содержимое так вообще смех сквозь слезы

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1
Узкий чувак

Не, не слезы, но в целом так - да

Ответить
0
Сдавайся

Ну ты и душный тип

Ответить
0
Узкий чувак

Враки, я няшка

Ответить
0
Узкий чувак

Местный Леха ебленок и то про говно красивее говорит, правда он только про это и говорит, но это другая история

Ответить
2
Dr. Acula
Ответить
3
Узкий чувак

Как ты хорошо уловил мысль

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0
Antony Divnich

Согласен, комик из Идрака как из меня переводчик с китайского - никакой.

Ответить
1
Грандиозный инструмент

За слова судить не должны.
Отстаньте от Идрака. Свободу Хованскому. 

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2
Клинический теркин30см

а за что тогда судить, дел-то никто никаких все равно не делает  ред.

Ответить
0
Александр

Вот он дурак. У нас многие хотят свалить в европу, а он как шиз хочет сюда вернуться и спать на обосранном матрасе в окружении русских. Почему бы ему не поехать со своим стендапом в другую страну? Во Францию например. Великая нация между прочим, в отличии от русских могут себе позволить быть националистами кстати

Ответить
2
Бурный магнит
Ответить
1
Городской микрофон

по матрасу соскучился

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0
Добрый танк88

Ты?)))00

Ответить
1
Городской микрофон

Нет, только с утра виделись))0)

Ответить
2
Joseph Knecht

как ты сдержиаешь себя, чтобы не обгадить тот никчемный матрас?

Ответить
0
Городской микрофон

каждый раз перед сном я повторяю про себя фразу " я не русский я не русский",  и так пока не усну

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0
Алексей Приловский

б ред.

Ответить
0
Andy Rorsha

А не было фотки, где он ссыт со сцены?

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0
Zero-one-one

Идрак там от голода не помер? 

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0
Степан Анейчик

ты даже не знаешь где он

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0
Последний кавалер

этому  жителю Пермского края на тж лучше не показываться

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0
Артем Сергеев

-> разумный срок
-> нежелательности пребывания ред.

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0
Антоний Кочегаров

Хм, а это не оскорбление? Посол РФ уже получил ноту протеста от правительства Азербайджана?

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0
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