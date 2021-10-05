Суд частично удовлетворил иск Идрака Мирзализаде к МВД — срок нежелательного пребывания должны заменить на «разумный» Статьи редакции
В суде представитель МВД ссылался на пост пользователя «Пикабу».
Замоскворецкий суд Москвы постановил, что МВД должно заменить срок «нежелательности» пребывания в России комика Идрака Мирзализаде с пожизненного на «разумный». Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин в своём телеграм-канале.
Бадамшин подчеркнул, что представитель МВД в суде ссылался на пост на «Пикабу». Он также поделился фотографией доказательства по делу комика. МВД предоставило документ с обращением жителя Пермского края в ведомство. В нём он отметил, что «горячо приветствует решение о высылке» комика, поскольку тот «оскорбил русских, а значит и Россию».
Что именно суд подразумевает под «разумным» сроком «нежелательного» пребывания в России — адвокат не объяснил.
30 августа МВД признало «пожизненно нежелательным» пребывание Мирзализаде в России. По версии ведомства, на шоу «Разгоны» комик допустил выражения, «возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство». Мирзализаде покинул Россию до того, как его пребывание признали «нежелательным».
Поводом для возбуждения против Мирзализаде административного дела стал фрагмент выступления в шоу «Разгоны» в марте. Там он рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры. Он рассказал, что однажды вышел в подъезд, чтобы выкинуть матрас, который был «весь в говне». «Предыдущие квартиросъёмщики были русскими. И, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать», — пошутил стендапер. В августе комика арестовали на 10 суток.
В начале сентября Мирзализаде подал иск к МВД и потребовал отменить решение о пожизненном запрете на въезд в Россию. 16 сентября суд приостановил распоряжение МВД о «нежелательности» пребывания Идрака Мирзализаде в России.
Вот он дурак. У нас многие хотят свалить в европу, а он как шиз хочет сюда вернуться и спать на обосранном матрасе в окружении русских. Почему бы ему не поехать со своим стендапом в другую страну? Во Францию например. Великая нация между прочим, в отличии от русских могут себе позволить быть националистами кстати