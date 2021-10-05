Вот уже десять лет мы скорбим и пытаемся примириться с потерей. Наша признательность теперь так же велика, как утрата.

Все мы нашли утешение по-своему, но нас объединяет любовь к Стиву и благодарность за то, что он нам показал.

Из всех талантов Стива с течением времени самым важным стал талант учителя. Он научил нас видеть красоту мира, интересоваться новым, смотреть в будущее и, самое главное, начинать любой путь со скромностью в сердце.

Мы по-прежнему смотрим на многие вещи с его точки зрения, но он также научил нас думать самостоятельно. Он дал нам все инструменты для жизни, и это очень помогло.

Стив ассоциируется у нас с красотой, что стало одним из главных источников утешения. Красивый лесистый холм или изящная работа — всё это напоминает о нём. Даже в те годы, когда он страдал от боли, он не терял веры в красоту жизни.

Память не так сильна, как наши чувства: мы глубоко по нему скучаем. Это счастье, что он был нашим мужем и отцом.

