Apple почтила память Стива Джобса, посвятив ему главную страницу сайта к десятилетней годовщине смерти Статьи редакции
«Память не так сильна, как наши чувства: мы глубоко по нему скучаем».
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5 октября 2021 исполнилось 10 лет со смерти основателя Apple Стива Джобса. Компания посвятила ему главную страницу сайта: там разместили слайд-шоу из его фотографий и трёхминутный фильм с известными цитатами и памятными моментами.
Компания опубликовала заявление семьи Стива Джобса. Родственники отметили, что он, «даже когда страдал от боли, не терял веры в красоту жизни», поэтому они нашли утешение.
Стив Джобс скончался 5 октября 2011 года в возрасте 56 лет. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.
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