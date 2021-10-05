Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":814,"title":"\u041a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0441: \u0434\u043e 20 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438 \u0432 Ozon \u0437\u0430 \u0444\u043e\u0442\u043e","url":"\/redirect?component=advertising&id=814&url=https:\/\/tjournal.ru\/promo\/434403-ozon-provodit-konkurs-mozhno-vyigrat-do-20-tysyach-rubley-na-shoping&placeBit=1&hash=6735fc658b491e5df07c585d0a49ce1c1c50c4922600cfea7c7ff274297c994d","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

Apple почтила память Стива Джобса, посвятив ему главную страницу сайта к десятилетней годовщине смерти Статьи редакции

«Память не так сильна, как наши чувства: мы глубоко по нему скучаем».

50 50 комментариев
1002 просмотров
Скриншот TJ

5 октября 2021 исполнилось 10 лет со смерти основателя Apple Стива Джобса. Компания посвятила ему главную страницу сайта: там разместили слайд-шоу из его фотографий и трёхминутный фильм с известными цитатами и памятными моментами.

Tim Cook @tim_cook
“People with passion can change the world for the better.”— SJ. Hard to believe it’s been 10 years. Celebrating you today and always.
«Люди, работающие со страстью, могут изменить мир к лучшему» — Стив Джобс. Трудно поверить, что прошло 10 лет. Прославлять тебя сегодня и всегда.

Компания опубликовала заявление семьи Стива Джобса. Родственники отметили, что он, «даже когда страдал от боли, не терял веры в красоту жизни», поэтому они нашли утешение.

Вот уже десять лет мы скорбим и пытаемся примириться с потерей. Наша признательность теперь так же велика, как утрата.

Все мы нашли утешение по-своему, но нас объединяет любовь к Стиву и благодарность за то, что он нам показал.

Из всех талантов Стива с течением времени самым важным стал талант учителя. Он научил нас видеть красоту мира, интересоваться новым, смотреть в будущее и, самое главное, начинать любой путь со скромностью в сердце.

Мы по-прежнему смотрим на многие вещи с его точки зрения, но он также научил нас думать самостоятельно. Он дал нам все инструменты для жизни, и это очень помогло.

Стив ассоциируется у нас с красотой, что стало одним из главных источников утешения. Красивый лесистый холм или изящная работа — всё это напоминает о нём. Даже в те годы, когда он страдал от боли, он не терял веры в красоту жизни.

Память не так сильна, как наши чувства: мы глубоко по нему скучаем. Это счастье, что он был нашим мужем и отцом.

Заявление семьи Стива Джобса
Стив Джобс с семьёй в 2003 году

Стив Джобс скончался 5 октября 2011 года в возрасте 56 лет. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

#новости #apple

50 50 комментариев
{ "author_name": "Sasha Shambilova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","apple"], "comments": 50, "likes": 16, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 450283, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 05 Oct 2021 16:33:32 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
50 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Vasya Stark

Капец, уже 10 лет..

Ответить
11
Уютный Багажник

А нехуй лечить рак медитацией

Ответить
8
Daniil Minashkin

Вово, кстати, рили дебильно умер

Ответить
1
Грандиозный инструмент

Ещё и операбельный. 

Ответить
1
Андрей Охапкин

Он хотя бы пытался

Ответить
0
Schizoid Man

Поздно пытался.

Ответить
1
Денис Фадеев

А чем ещё лечить? 

Ответить
0
Денис Фадеев

Юбилей

Ответить
0
Добрый танк88

Если бы он жил в 2021, то его бы уже отменили за токсичность и плохое отношение к сотрудникам 

Ответить
9
Zero-one-one

Может он ещё кого-нибудь и захарасмил!!!  ред.

Ответить
1
Уютный Багажник

Судя по отзывам, он там всех харассил. Вообще тот ещё шиз был. 

Ответить
9
ouxen

потому и не развалились до сих пор, а только окрепли ☝🏿

Ответить
4
Уютный Багажник

прям как СССР после Сралина)

Ответить
0
Кожаный утюг

Лет через 10 узнаем. Пока рано.

Ответить
3
Андрей Охапкин

Работникам нужна жёсткая рука лидера

Ответить
2
ouxen

рынка

Ответить
1
ouxen
Ответить
1
Уютный Багажник

Гей какой-то. 

Ответить
0
ouxen

слышь

Ответить
0
Грандиозный инструмент

Моим первым устройством от них стал айпод тач первого поколения. Тогда я понял, что этот парень знает, что надо потребителю. Эпл его не хватает. 

Ответить
3
Кирилл Вселенский

Свои первые деньги я заработал перепродавая первый айфон в 2008 году будучи в 9 классе, эх. А презентация на диске игромании переведенная на русский просто сломала мозг

Ответить
1
ouxen

Красавы, жаль не увлекался Джобсом при жизни(

Ответить
2
Vasya Stark

Увлекался это как?

Ответить
2
Уютный Багажник

Дрочить на него

Ответить
4
Добрый танк88

Новый виток в истории с местными некрофилами

Ответить
2
Уютный Багажник

@Arthur Sergeev !!!

Ответить
0
ouxen

Ценить, любить и восхищаться

Ответить
1
Добрый танк88

😏

Ответить
0
ред.

Отсосал бы ему?

Ответить
0
ouxen

за 20 баксов

Ответить
0
ред.

а был бы настоящим фанатом попросил бы айфон

Ответить
0
ouxen

у меня iPhone X space grey 64 Gb 

Ответить
0
Генетический историк

Space gay?

Ответить
0
ouxen

Gayorgyvich

Ответить
1
ред.

64gb? плохо сосешь

Ответить
0
ouxen

наревел

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Мда я думал у тебя 12 про макс 512гб(

Ответить
0
Dmitry R.

один, если не самый, из значимых людей, которые повлияли на рынок электронных устройств в том виде, в каком он есть сейчас. ничего и никогда особо не юзал из его продукции, но вклад признаю.

Ответить
1
ред.

в 2007 юзал iPod, космически крутая штука была для того времени

Ответить
1
Zero-one-one

Макосники, дайте мне макос

Ответить
0
Непростой микроскоп

Подайте заявление в установленном порядке

Ответить
2
Zero-one-one

Куда? 

Ответить
2
Ненужный Денис

в спортлото))))))))

Ответить
3
Zero-one-one

Травля

Ответить
1
Грандиозный инструмент

Кальцифер где?

Ответить
2
Грандиозный инструмент

Вот теперь травля. 

Ответить
2
Zero-one-one

Тут серьёзный пост!!! 

Ответить
0
Служебный Паша

Макосники, не стреляйте в друг друга

Ответить
0
Последний кавалер

Из всех талантов Стива с течением времени самым важным стал талант учителя

Очень дорогая школа, знаете ли

Ответить
0
Sail

same energy

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 50 комментариев
Обсуждаемое
Новости
С Байконура на МКС стартовал первый в истории корабль ради съёмок фильма — это «Вызов» с Юлией Пересильд
Они снимут на орбите Земли около 40 минут фильма «Вызов».
149
Новости
«Архив Пандоры»: СМИ со всего мира одновременно опубликовали расследования о владельцах офшоров
Проект объединил более 600 репортёров из почти 120 стран мира: от Австралии до Исландии.
187
Новости
Фото: Марши в США против техасского закона о запрете абортов после шестой недели беременности
Тысячи женщин вышли на улицы в 660 городах Америки.
539
Популярное за три дня
Разборы
Офшоры, Эрнст и яхта-взятка: главное из «архива Пандоры» о России — «окружении» Путина, чиновниках и депутатах
Краткий пересказ расследований вокруг вывода денег из РФ, конфликтов интересов и предполагаемой коррупции.
218
Новости
«Архив Пандоры»: СМИ со всего мира одновременно опубликовали расследования о владельцах офшоров
Проект объединил более 600 репортёров из почти 120 стран мира: от Австралии до Исландии.
187
Новости
Автор жалоб на «Медузу» и «Важные истории» потребовал признать авторов «Архива Пандоры» нежелательной организацией
Он подготовил обращение в Генпрокуратуру.
96
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null