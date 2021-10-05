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Новости
Артём Мазанов

Корабль с первым мире киноэкипажем долетел до МКС. Стыковка прошла в ручном режиме из-за проблем с автоматикой Статьи редакции

Центр управления полетами посоветовал космонавту Шкаплерову при стыковке в ручном режиме «делать, как учили, и все получится».

38 38 комментариев
3628 просмотров

«Союз МС-19» с первым в истории киноэкипажем совершил успешную стыковку с МКС. Корабль не смог состыковаться в автоматическом режиме, поэтому космонавт Антон Шкаплеров перешел на ручное управление.

На корабле также находятся актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. Рогозин в разговоре с ними пошутил, что ручная стыковка с МКС была добавлена для драматургии.

5 октября с Байконура на МКС стартовал первый в истории корабль ради съёмок фильма — это «Вызов» с Юлией Пересильд.

«Вызов»: что происходит вокруг первого в мире…
Желание Роскосмоса обогнать Тома Круза, трёхмесячная подготовка, попытка уволить Сергея Крикалёва…
tjournal.ru

#новости #фильмвызов

38 38 комментариев
8
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38 комментариев
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Forrest_Dumb

Это американский астронавт, гадина, ногой отпихивал "Союз" от станции, я в телескоп видел!!

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35
Недостаточный супер_стар

А я в телевизор

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3
Коровка говорит мууу

А я на тж

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0
Мировой Петя

Жду не дождусь когда в космос отправят первого в мире Мишу Копейкина

Ответить
8
Мировой Петя

Надеюсь, им буду я

Ответить
27
Последний кавалер

Делай, как учили, и всё получится

Ответить
15
ouxen

учили: нормально делай, нормально будет

Ответить
4
ouxen

сначала отправят Бориса Вишневского

Ответить
3
Авторский Абдужаббор

Нужен фотошоп, где вместо экипажа "Союза" три Вишневских

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2
ouxen

один и тех же

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0
Сталин спас Россию

Нет, ты 156-ой в очереди ред.

Ответить
0
марат котляров

Каждому Мише по"копейке"!
Каждому Мише Копейкину по полёту .

Ответить
0
Andy Bezbozhny

Главное, надейся, что тебя ещё и вернут на Землю живым и здоровым!

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0
Рпош Ашршщ

Стыковка прошла в ручном режиме из-за проблем с автоматикой

Это какой по счету случай за последние лет 5?!

Ответить
4
Дмитрий Шубкин

Опять козни американцев.

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9
ouxen

этих

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8
Павел Фадин

Очень много за что можно критиковать нашу космонавтику, но стыковка в ручном режиме потому что не отработала автоматика - это абсолютно нормально и штатно.

Ответить
1
Nick Rosenberg

Это нормально, но не штатно.

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0
Российский парфюмер

посчитай

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0
Кирилл Вселенский

Они бы запуск снимать на уровне SpaceX научились сначало, а не отправляли кисулек с гоупро в космос.
Оч надеюсь что актеры немного легкомысленней, чем космонавты и возможность заняться сексом в космосе они не упустят и расскажут всем какого это

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6
Милицейский дым

гоупро

У нас же импортозамещение: ВперёдПрофессионал

Ответить
0
Влажный теркин30см

Центр управления полетами посоветовал космонавту Шкаплерову при стыковке в ручном режиме «делать, как учили, и все получится».

Ответить
6
Последний кавалер

Статья достыковывается

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4
Российский парфюмер

Доколе на тж будут так хуёво шутить одну и ту же шутку про американцев из поста в пост?

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3
Forrest_Dumb

Дотоле, пока роскосмические деятели сами не будут давать повод для подобных шуток:

В начале этой недели космонавт и член-корреспондент РАН Олег Атьков сделал сенсационное заявление: он намекнул на то, что загадочное отверстие в космическом корабле «Союз МС-09» летом 2018 года просверлил один из членов его экипажа. В интервью «ОГ» эту версию подтвердил бывший директор космодрома Байконур Евгений Раковский. Он не сомневается в том, что это сделала астронавт НАСА Серина Ауньён-Чэнселлор, которая отправилась на Международную космическую станцию (МКС) вместе с космонавтом из Екатеринбурга Сергеем Прокопьевым и астронавтом Европейского космического агентства Александром Герстом. По его словам, виновник инцидента стал известен ещё пару лет назад, хотя Роскосмос до сих пор держит его имя в секрете.

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3
Российский парфюмер

они будут его давать всегда, но это не повод для того что бы быть вторичным и неоригинальным, повторяя как попугай из треда в тред: ОМЕРИКАНЦЫ

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2
Forrest_Dumb

Лично мне доставляет удовольствие поплевывать на пынинскую пропаганду и тыкать носом в говно немногих ее любителей, находящихся здесь. Это никогда не надоест.

Ответить
1
Российский парфюмер

я только за, просто не так топорно

Ответить
0
Richie Vell

согласен. в целом из темы в тему большинство шутит одну и ту же какую-то очевидную и тупую шутку, но разными словами

Ответить
0
Российский парфюмер

обмельчал комментор

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0
Дмитрий Шубкин

Так это не шутка.

Ответить
0
Российский парфюмер

это жызнь

Ответить
0
ouxen

Центр управления полетами посоветовал космонавту Шкаплерову при стыковке в ручном режиме «делать, как учили, и все получится».

наши вашим хуями машут

Ответить
2
Сергей Дворниченко

интересно, попадет ли когда то на МКС какой то психопат , который устроит там резню и будет транслировать с мкс свою шизу на землю? Вот это будет кино ред.

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1
Oz Print

Хватит уже повторять "первым в истории". Достижение абсолютно абсурдное. 

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0
Oz Print

Особенно на фуне хреновой тучи голливудских фильмов про космос

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0
Основной шар

с первым мире киноэкипажем

за это чтоли тоже $20 занесли...

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0
Logic

"Корабль не смог состыковаться в автоматическом режиме" - ого, уже вначале фильма интересная несостыковка!

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0
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