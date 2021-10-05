Корабль с первым мире киноэкипажем долетел до МКС. Стыковка прошла в ручном режиме из-за проблем с автоматикой Статьи редакции
Центр управления полетами посоветовал космонавту Шкаплерову при стыковке в ручном режиме «делать, как учили, и все получится».
«Союз МС-19» с первым в истории киноэкипажем совершил успешную стыковку с МКС. Корабль не смог состыковаться в автоматическом режиме, поэтому космонавт Антон Шкаплеров перешел на ручное управление.
На корабле также находятся актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. Рогозин в разговоре с ними пошутил, что ручная стыковка с МКС была добавлена для драматургии.
5 октября с Байконура на МКС стартовал первый в истории корабль ради съёмок фильма — это «Вызов» с Юлией Пересильд.
Дотоле, пока роскосмические деятели сами не будут давать повод для подобных шуток:
В начале этой недели космонавт и член-корреспондент РАН Олег Атьков сделал сенсационное заявление: он намекнул на то, что загадочное отверстие в космическом корабле «Союз МС-09» летом 2018 года просверлил один из членов его экипажа. В интервью «ОГ» эту версию подтвердил бывший директор космодрома Байконур Евгений Раковский. Он не сомневается в том, что это сделала астронавт НАСА Серина Ауньён-Чэнселлор, которая отправилась на Международную космическую станцию (МКС) вместе с космонавтом из Екатеринбурга Сергеем Прокопьевым и астронавтом Европейского космического агентства Александром Герстом. По его словам, виновник инцидента стал известен ещё пару лет назад, хотя Роскосмос до сих пор держит его имя в секрете.