Центр управления полетами посоветовал космонавту Шкаплерову при стыковке в ручном режиме «делать, как учили, и все получится».

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«Союз МС-19» с первым в истории киноэкипажем совершил успешную стыковку с МКС. Корабль не смог состыковаться в автоматическом режиме, поэтому космонавт Антон Шкаплеров перешел на ручное управление.

На корабле также находятся актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. Рогозин в разговоре с ними пошутил, что ручная стыковка с МКС была добавлена для драматургии.