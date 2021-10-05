Нижегородская прокуратура потребовала запретить организацию «Мужское государство» Статьи редакции
В пресс-службе суда подтвердили информацию о наличии иска.
Прокуратура потребовала «приостановить деятельность или ликвидировать политическую партию, её региональное отделение или иное структурное подразделение». Дело уже передали судье. На подачу иска обратила внимание «Медиазона».
Ответчиками указаны основатель «Мужского государства» Владислав Поздняков, а также Игорь Носов и Дмитрий Губанов. Заинтересованными лицами выступают управление Минюста и Роскомнадзор.
Поздняков в телеграм-канале написал, что скоро должен состояться суд о признании «Мужского государства» экстремистской организацией, в нём будут участвовать «обиженки» из числа бывших соратников движения. По его словам, он «уже как год» не руководит «этим брендом». Поздняков связал иск с конфликтом с сетью ресторанов «Тануки».
Сторонники «Мужского государства» неоднократно устраивали травлю в интернете, а также преследовали людей и бренды: в августе Поздняков призывал подписчиков оставлять негативные комментариями под постами сетей «Ёбидоёби» и «Тануки», которые использовали в своих рекламных постах фотографии темнокожих людей.
В августе 2021 года Поздняков призывал своих подписчиков оставлять негативные комментариями под постами сетей «Ёбидоёби» и «Тануки», которые использовали в своих рекламных постах фотографии темнокожих людей.
Участников организации неоднократно обвиняли в экстремизме, а их аккаунты в 2020 году заблокировали в TikTok и во «ВКонтакте». По мнению Павла Дурова, канал Позднякова в телеграме не удаляют из-за отсутствия «однозначной юридической оценки», а его доступность «не грозит мессенджеру блокировкой».
Тебе приятно было бы жениться и не знать, что твоя жена - бывшая порноактриса, которой негритянские члены совали во все отверстия? Даже если ты из тех куколдов что считают «до меня что было это меня не касается» - то сам факт, что она это скрыла? А медицинская опасность? Помимо зппп, есть же вирусы папилломы человека, герпеса и т.п. - которые передаются половым путём и не считаются зппп
А нанять такую девушку няней для ребёнка? Давайте быть честными до конца - если феминистки кричат «моё тело - моё дело», то пускай общество тоже знает что за дело делало её тело. ред.
медицинская опасность
Болеют этим не только порноактрисы
Помимо зппп, есть же вирусы папилломы человека, герпеса
Почти у всего человечества присутствуют эти вирусы. А тот же впч можно не только через половое сношение получить
А нанять такую девушку няней для ребёнка
Няни медкомиссию проходят
общество тоже знает что за дело делало её тело
Но ведь это их дело
бывшая порноактриса, которой негритянские члены совали во все отверстия
А ты фантазер 😏 ред.
Мужчина должен знать об этом до принятия решения о женитьбе - вот в чем смысл. Девушки заработали изи мани, поскакав на хуях - ведь никто же никогда не узнает, почему и нет? Моё тело моё дело! Только потом появились нейросети и распознование лиц. И привет, изи мани превратились в 12 сребренников, которые будут жечь карманы всю жизнь
Пф, паблик МГ — это манипулятивная хуйня для самых маленьких и тупых, играющая на низменных инстинктах. Сложно представить себе адекватного мужчину, визжащего как свинья от каких-то там актрис, негров на рекламе, женских махинаций и прочей ебалы, которую ты сам себе выдумал. Это чисто дурка, которая лезет от неуверенности в себе.