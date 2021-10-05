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Новости
Сергей Исенеков

Нижегородская прокуратура потребовала запретить организацию «Мужское государство» Статьи редакции

В пресс-службе суда подтвердили информацию о наличии иска.

83 83 комментария
2196 просмотров

Прокуратура потребовала «приостановить деятельность или ликвидировать политическую партию, её региональное отделение или иное структурное подразделение». Дело уже передали судье. На подачу иска обратила внимание «Медиазона».

Ответчиками указаны основатель «Мужского государства» Владислав Поздняков, а также Игорь Носов и Дмитрий Губанов. Заинтересованными лицами выступают управление Минюста и Роскомнадзор.

Поздняков в телеграм-канале написал, что скоро должен состояться суд о признании «Мужского государства» экстремистской организацией, в нём будут участвовать «обиженки» из числа бывших соратников движения. По его словам, он «уже как год» не руководит «этим брендом». Поздняков связал иск с конфликтом с сетью ресторанов «Тануки».

Я предлагаю действующему руководителю МГ отправить в Нижегородский суд адвоката, который бы защищал интересы этого сообщества, чтобы нечистым на руку правоохранителям было не так просто отрабатывать деньги «Тануки».

Владислав Поздняков

Сторонники «Мужского государства» неоднократно устраивали травлю в интернете, а также преследовали людей и бренды: в августе Поздняков призывал подписчиков оставлять негативные комментариями под постами сетей «Ёбидоёби» и «Тануки», которые использовали в своих рекламных постах фотографии темнокожих людей.

В августе 2021 года Поздняков призывал своих подписчиков оставлять негативные комментариями под постами сетей «Ёбидоёби» и «Тануки», которые использовали в своих рекламных постах фотографии темнокожих людей.

Участников организации неоднократно обвиняли в экстремизме, а их аккаунты в 2020 году заблокировали в TikTok и во «ВКонтакте». По мнению Павла Дурова, канал Позднякова в телеграме не удаляют из-за отсутствия «однозначной юридической оценки», а его доступность «не грозит мессенджеру блокировкой».

#новости #мужскоегосударство #право

83 83 комментария
25
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83 комментария
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Избирательный дым

вот так Тануки вступились за геев и разъебывают долбоёбов. 
а Вкусвилл пукмпукм покумапатели не поймут пук ред.

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31
Мировой Петя

Тануки - одна из башен Кремля

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1
Генетический историк

Можно весь список башен, а то я уже не понимаю где не рука кремля. Кстати у меня кроссовок порвался, это какая башня?

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5
Избирательный дым

это не башня. это лига порвах

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0
Борис Уткин

Не рушь ему манямир

Ответить
0
Gregory

ты видимо не был знаком с личностью их владельца раньше?

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0
Последний кавалер

ну хоть кто-то наконец

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15
Добрый танк88

Вот это хорошая новость

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15
Danil Kuznetsov

Поздняков в телеге такой грозный, а как жареным запахло, так сразу сливается и уволился еще год назад. Жалкая дешевка, уж быть принципиальным, так до конца

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13
Some Dude

так вот что за статьи писала Гепард...

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12
AZP

Прокурору

Ответить
1
Служебный Паша

По его словам, он «уже как год» не руководит «этим брендом».

Что? Или получается он со своего личного канала людьми управляет? ред.

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9
AZP

Уволился ещё вчера

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4
Стильная самочка орангутана

Всё очень просто. Цыган-ариец как всегда пиздит. ред.

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2
Грандиозный инструмент

Теперь ход Дурова. 

Ответить
7
Some Dude

так они ему не мешают же, причем тут бог-император?

Ответить
1
Грандиозный инструмент

Ну он же у нас теперь по российским законам работает. 

Ответить
7
Some Dude

но в российских законах нет дня тишины...

Ответить
3
Люц Шнайдер

В смысле нет?

Ответить
0
Экспериментальный американец

отменены

Ответить
3
Стильная самочка орангутана

Не так. Он отменен для многодневного голосования, для однодневного ничего не поменялось + не надо путать день тишины и запрет на агитацию.

Ответить
2
Виталий Захаров

Суть изменений в следующем: если организующая выборы комиссия решит провести их в многодневном формате (два или три дня), то запрет на агитацию вступает в силу не накануне открытия участков, а в ноль часов по местному времени первого дня голосования.

Ответить
0
Стильная самочка орангутана

Я это и сказал

Ответить
2
Экспериментальный американец

да, но для наших реалий однодневное голосование теперь разве что на муниципальных, максимум региональных, выборах останется

Ответить
0
web-watcher

"день тишины" вообще отменить надо, ерунда какая-то)) как будто за день до голосования агитация твоих политических противников переубедит тебя за них голосовать

Ответить
0
Люц Шнайдер

Давно?

Ответить
0
Экспериментальный американец

Президент подписал закон от 30.04.21 ред.

Ответить
4
Виталий Захаров

Суть изменений в следующем: если организующая выборы комиссия решит провести их в многодневном формате (два или три дня), то запрет на агитацию вступает в силу не накануне открытия участков, а в ноль часов по местному времени первого дня голосования.

Ответить
0
Some Dude

https://rg.ru/2021/04/30/putin-podpisal-zakon-ob-otmene-dnia-tishiny-pered-mnogodnevnym-golosovaniem.html

Путин подписал закон об отмене "дня тишины…
Президент подписал закон, отменяющий "день тишины" перед многодневным голосованием. Теперь, если…
rg.ru
Ответить
2
Виталий Захаров

Действительно, нахуя читать текст дальше заголовка.

Ответить
1
Some Dude

все так, нет времени на такие мелочи)

Ответить
0
Милицейский дым

Так российские законы работают избирательно

Ответить
0
Кхалиси Бот

Типейь ход Дюйовя.

Ответить
1
Экспериментальный американец

всм? иск еще не удовлетворен, не прошла апелляция/кассация

Ответить
1
Грандиозный инструмент

Работа на опережение, так сказать. 

Ответить
–1
Some Dude

так он уже сработал, когда с фсб договорился перед разблокировкой

Ответить
1
Фонзи

@Кхалиси Бот 

Ответить
0
Рпош Ашршщ

Еще бы радфемок туда же

Ответить
7
Стильная самочка орангутана

Так вот же в новости

Ответить
1
Кот Васька

Блин, жалко. Здоровое зерно у них в идеологии есть. Да и лулзов они доставляют невероятное количество.

Ответить
–16
Кхалиси Бот

Блин, жялко. Здойовое зейно у них в идиоогии есть. Да и люзёв они достявляют невейоятное коичиство.

Ответить
12
Кот Васька

Куколды ликуют - МГ закрывают 😂

Ответить
–6
Российский рак

инцелы плачут - мг закрывают

Ответить
3
AZP

@Кхалиси Бот 

Ответить
1
Добрый танк88

Например?

Ответить
0
Убитый кофе

Надо качаться и поддерживать свое тело в порядке ред.

Ответить
4
Длинный цветок

русских мужиков обижают, защитим!

Ответить
1
Стильная самочка орангутана

Внимание, знатоки, вопрос: насколько надо быть жалким, чтобы тебя обижала всякая хуйня? Отвечает Друзь. 

Ответить
3
Длинный цветок

Вагинокапитализм - это не хуйня

Ответить
0
Стильная самочка орангутана

В мире тупых всё не хуйня, вагинокапитализм в том числе.

Ответить
1
Кот Васька

Порно-деанон «актрис» считаю положительной вещью. Раскрывают некоторые женские махинации, предостерегают неопытных дурачков от разводилова и т.д. Минусуйте, куколдотня 😂

Ответить
–5
Добрый танк88

Зачем нужен порно-деанон?

Ответить
3
Bad Mother Fucker

он пока не придумал

Ответить
4
Кот Васька

Тебе приятно было бы жениться и не знать, что твоя жена - бывшая порноактриса, которой негритянские члены совали во все отверстия? Даже если ты из тех куколдов что считают «до меня что было это меня не касается» - то сам факт, что она это скрыла? А медицинская опасность? Помимо зппп, есть же вирусы папилломы человека, герпеса и т.п. - которые передаются половым путём и не считаются зппп
А нанять такую девушку няней для ребёнка? Давайте быть честными до конца - если феминистки кричат «моё тело - моё дело», то пускай общество тоже знает что за дело делало её тело. ред.

Ответить
–3
Bad Mother Fucker

вирус папилломы и герпеса ты можешь подцепить совершенно случайно не половым путем и годами жить, не зная, что он у тебя есть

Ответить
4
Добрый танк88

медицинская опасность

Болеют этим не только порноактрисы
Помимо зппп, есть же вирусы папилломы человека, герпеса

Почти у всего человечества присутствуют эти вирусы. А тот же впч можно не только через половое сношение получить 

А нанять такую девушку няней для ребёнка

Няни медкомиссию проходят 

общество тоже знает что за дело делало её тело

Но ведь это их дело

бывшая порноактриса, которой негритянские члены совали во все отверстия

А ты фантазер 😏 ред.

Ответить
2
Милицейский дым

Сработай на опережение: зная, что у твоей матери было больше 1 партнёра, тебе придётся самовыпилиться, чтобы разорвать этот грязный, порочный круг и не дать заразе расплодиться!

Ответить
2
Сталин спас Россию

Тебе приятно было бы жениться и не знать, что твоя жена - бывшая порноактриса, которой негритянские члены совали во все отверстия?

То есть, тебе приятно жениться и знать об этом? или что ты хотел сказать

Ответить
1
Кот Васька

Мужчина должен знать об этом до принятия решения о женитьбе - вот в чем смысл. Девушки заработали изи мани, поскакав на хуях - ведь никто же никогда не узнает, почему и нет? Моё тело моё дело! Только потом появились нейросети и распознование лиц. И привет, изи мани превратились в 12 сребренников, которые будут жечь карманы всю жизнь

Ответить
0
Добрый танк88

Из-за такой травли они и не рассказывают о своей профессии. Смекалочку включи

Ответить
0
Длинный цветок

Некоторые беситься будут, если узнают, что их невеста снималась там

Ответить
0
Добрый танк88

Скорее бесит, если скрывают такие факты, но деанон и травля только подталкивают это скрывать

Ответить
0
Стильная самочка орангутана

Пф, паблик МГ — это манипулятивная хуйня для самых маленьких и тупых, играющая на низменных инстинктах. Сложно представить себе адекватного мужчину, визжащего как свинья от каких-то там актрис, негров на рекламе, женских махинаций и прочей ебалы, которую ты сам себе выдумал. Это чисто дурка, которая лезет от неуверенности в себе.

Ответить
2
Длинный цветок

Выпуск Редакции об МГ показал эталонную аудиторию) ред.

Ответить
0
Коровка говорит мууу

Здоровое звено есть в любой идеалогии. Как там у Шекспира - "В любом безумии есть метод". Но этого не достаточно, чтобы из-за какой-то части, автоматом аппрувить целое безотносительно контекста.

Ответить
0
Горьковский Архимагос Доминус

Гордость берёт за родной город

Ответить
3
Коровка говорит мууу

Ура, товарищи

Ответить
3
Рыбный клуб

Наконец-то тупой спермобак получит свое

Ответить
2
Daniel Shnaider

пустой,отсюда и ненависть

Ответить
0
MightyStan

Типичный пользователь ТЖ сейчас

Ответить
–1
Maf

два раза про темнокожих людей, поправьте плиз

Ответить
–1
Последний кавалер

black lives matter

Ответить
0
Коровка говорит мууу

✊🏾

Ответить
2
Коровка говорит мууу

🍌

Ответить
1
Коровка говорит мууу

💦

Ответить
2
Стандартный лолипоп

Ответочка Светова ред.

Ответить
0
Длинный цветок

МГ давно очень аккуратны же, никаких призывов, не подъебаться, за что их?

Ответить
0
Королевский мангал

Лезть на крупный международный бизнес, коим является Тануки - не очень умная идея. Но мг и ум - понятия не совместимые, вот пусть теперь и получают. 

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0
Клинический теркин30см

Мне вот очень интересно, когда я заступался за пашу дурова и писал про юристов, хоть один не согласный со мной, уточнил вопрос: были ли заявления на МГ? 

Ответить
0
ouxen

на каком основании?

Ответить
0
God Damn

в нн заход дешевле?

Ответить
0
Российский рак

наконец-то долбаёбов прикроют

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0
Dmitry Pasyutin

Остаётся Мужское Движение и Меганыч

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0
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