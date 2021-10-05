В пресс-службе суда подтвердили информацию о наличии иска.

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Прокуратура потребовала «приостановить деятельность или ликвидировать политическую партию, её региональное отделение или иное структурное подразделение». Дело уже передали судье. На подачу иска обратила внимание «Медиазона».

Ответчиками указаны основатель «Мужского государства» Владислав Поздняков, а также Игорь Носов и Дмитрий Губанов. Заинтересованными лицами выступают управление Минюста и Роскомнадзор.

Поздняков в телеграм-канале написал, что скоро должен состояться суд о признании «Мужского государства» экстремистской организацией, в нём будут участвовать «обиженки» из числа бывших соратников движения. По его словам, он «уже как год» не руководит «этим брендом». Поздняков связал иск с конфликтом с сетью ресторанов «Тануки».

Я предлагаю действующему руководителю МГ отправить в Нижегородский суд адвоката, который бы защищал интересы этого сообщества, чтобы нечистым на руку правоохранителям было не так просто отрабатывать деньги «Тануки».

Владислав Поздняков

Сторонники «Мужского государства» неоднократно устраивали травлю в интернете, а также преследовали людей и бренды: в августе Поздняков призывал подписчиков оставлять негативные комментариями под постами сетей «Ёбидоёби» и «Тануки», которые использовали в своих рекламных постах фотографии темнокожих людей.

В августе 2021 года Поздняков призывал своих подписчиков оставлять негативные комментариями под постами сетей «Ёбидоёби» и «Тануки», которые использовали в своих рекламных постах фотографии темнокожих людей.