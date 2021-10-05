Согласно французским законам, большинство случаев не могут рассматриваться в суде из-за срока давности.

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Независимая комиссия по расследованию случаев сексуального насилия во французской церкви (CIASE) заявила, что минимум 216 тысяч несовершеннолетних стали жертвами преступлений на сексуальной почве, совершенных священнослужителями или религиозными деятелями во Франции с 1950 по 2020 год. Об этом пишет «Би-би-си».

216 тысяч — оценка Национального института здравоохранения и медицинских исследований (Inserm) на основе опроса Французским институтом общественного мнения (IFOP) 28 тысячи человек.

Комиссия работала над расследованием два с половиной года: сотрудники опросили более 6,5 тысячи человек, изучали архивы церкви, полиции и СМИ. Главное из доклада:

Общее число пострадавших может возрасти до 330 тысяч, если учитывать работников, связанных с церковью.



Почти 56% случаев насилия над детьми пришлось на 1950-1970 годы, численность духовенства тогда превышала 50 тысяч человек, 22% случаев выявили в 1970-1990-е годы, остальные 22% — с 1990 по 2020 год.



Информацию о 22 преступлениях, по которым не истёк срок давности, передали в прокуратуру.



Из 115 тысяч бывших и нынешних католических священников Франции около трёх тысяч человек причастны к насилию, но эта цифра может быть занижена.



Примерно 80% пострадавших — мальчики, чаще всего в возрасте от 10 до 13 лет.



На долю церкви за последние 70 лет пришлось 6% от всех случаев сексуального насилия над детьми. «Католическая церковь, после круга семьи и друзей – это та среда, в которой наиболее распространено сексуальное насилие», — говорится в документе.



60% мужчин и женщин, подвергшихся насилию в детстве, испытывают различные расстройства.



Представители руководства Римско-католической церкви во Франции заявили, что испытывают «ужас и стыд» из-за публикации доклада и просят прощения.

Комиссия составила 45 рекомендаций по мерам профилактики проявления педофилии. В их числе — чаще проверять судимость работающих с детьми и увеличить число мирян и женщин в церковных структурах.

Комиссия призвала выплатить компенсации даже тем пострадавшим, по жалобам которых из-за истечения срока давности уже нельзя возбудить уголовные дела.



Пострадавшие назвали публикацию доклада «поворотным моментом в истории Франции».

