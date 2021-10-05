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Новости
Артём Мазанов

Расследование: От священников-педофилов во Франции с 1950 года пострадали более 200 тысяч детей Статьи редакции

Согласно французским законам, большинство случаев не могут рассматриваться в суде из-за срока давности.

50 50 комментариев
2133 просмотров
Фото AFP

Независимая комиссия по расследованию случаев сексуального насилия во французской церкви (CIASE) заявила, что минимум 216 тысяч несовершеннолетних стали жертвами преступлений на сексуальной почве, совершенных священнослужителями или религиозными деятелями во Франции с 1950 по 2020 год. Об этом пишет «Би-би-си».

216 тысяч — оценка Национального института здравоохранения и медицинских исследований (Inserm) на основе опроса Французским институтом общественного мнения (IFOP) 28 тысячи человек.

Комиссия работала над расследованием два с половиной года: сотрудники опросили более 6,5 тысячи человек, изучали архивы церкви, полиции и СМИ. Главное из доклада:

  • Общее число пострадавших может возрасти до 330 тысяч, если учитывать работников, связанных с церковью.
  • Почти 56% случаев насилия над детьми пришлось на 1950-1970 годы, численность духовенства тогда превышала 50 тысяч человек, 22% случаев выявили в 1970-1990-е годы, остальные 22% — с 1990 по 2020 год.
  • Информацию о 22 преступлениях, по которым не истёк срок давности, передали в прокуратуру.
  • Из 115 тысяч бывших и нынешних католических священников Франции около трёх тысяч человек причастны к насилию, но эта цифра может быть занижена.
  • Примерно 80% пострадавших — мальчики, чаще всего в возрасте от 10 до 13 лет.
  • На долю церкви за последние 70 лет пришлось 6% от всех случаев сексуального насилия над детьми. «Католическая церковь, после круга семьи и друзей – это та среда, в которой наиболее распространено сексуальное насилие», — говорится в документе.
  • 60% мужчин и женщин, подвергшихся насилию в детстве, испытывают различные расстройства.
  • Представители руководства Римско-католической церкви во Франции заявили, что испытывают «ужас и стыд» из-за публикации доклада и просят прощения.
  • Комиссия составила 45 рекомендаций по мерам профилактики проявления педофилии. В их числе — чаще проверять судимость работающих с детьми и увеличить число мирян и женщин в церковных структурах.
  • Комиссия призвала выплатить компенсации даже тем пострадавшим, по жалобам которых из-за истечения срока давности уже нельзя возбудить уголовные дела.
  • Пострадавшие назвали публикацию доклада «поворотным моментом в истории Франции».

По словам авторов доклада, до начала 2000-х годов Римско-католическая церковь «проявляла глубокое и даже жестокое безразличие к жертвам» священников-педофилов. Французская католическая церковь инициировала независимое расследование в 2018 году после скандалов с педофилами в других стран. По данным Le Monde, работа CIASE обошлась церкви почти в три миллиона евро.

#новости #франция

50 50 комментариев
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20
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Madegghead

Я когда читаю такие вещи, то про Германию, то про Францию, то у меня всегда вопрос, а что же тогда в России творится с нашим уровнем криминала и коррупции. И узнаем ли мы это когда-либо.

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7
Bad Mother Fucker

постоянно прорываются эти истории

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11
stikerman

Лично знаю одну такую, там ваще полный набор.

Ответить
1
stikerman

Творится примерно тоже самое.

Ответить
7
Кирилл Вселенский

Ну я прошел воскресные школы и 2 православные школы, жаль никто не приставал

Ответить
1
stikerman

У тебя есть шанс стать попом и самому начать приставать. ☝🏻

Ответить
7
Кирилл Вселенский

Это был план моих родителей, Бог уберег

Ответить
1
Милицейский дым

Надо было в субботние идти

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Это где писюн подрезают?

Ответить
1
Милицейский дым

Это пятничная, вечерка

Ответить
1
AZP

Ты сам приставал?

Ответить
1
Кирилл Вселенский

К училкам

Ответить
0
Andrew Muralov

Может ты просто не в их вкусе? 

Ответить
0
Частный суд

а вот у нас наверно вообще, ведь я не верю им!

с приплетением, истеричка ред.

Ответить
0
Madegghead

с регистрацией 15-рублевка

Ответить
–4
Аркадий Иванов

Как же ты плох.

Ответить
1
Sergey

Опять рашка хуже всех, простите нас немцы и французы..

Ответить
0
Selfish Ledger

У нас по другому потому что мы православные. Смотри как это работает. Мальчик-гей в религиозной католической семье не признается себе что он гей. Ему надо жениться, потому что семья религиозная идавит на него. Он находит выход- пойду в церковь, там у меня не будет грешных мыслей. Проходит много лет, дядя научился управлять толпой и получил управление над группой мальчиков. Он так же остался геем, запрещающим себе оргазмы. И в конце концов природа берет свое.

У нас попам можно иметь жен и детей поэтому эта дорога мальчику-гею закрыта с самого начала. Поэтому у нас получше будет . ред.

Ответить
0
Nevi Lant

У нас не такие строгие правила для священников чтобы им приходилось насиловать детей.

Ответить
–1
Stanley Lieman

Разрешите им уже иметь жён, а то сначала молодых парней сажают на цепь, а потом удивляются происходящему.

Ответить
9
ну и в чем он не прав

если большинство пострадавших мальчики, то им явно нужны не жены...

Ответить
4
Фейхтвангер

Да дело ведь не в целибате, а в том, что католическая церковь традиционно держала школы и сиротские приюты, поэтому педофилы и шли в монахи, зная, что у них будет доступ к детям.

Ответить
3
KeeF3ar
Ответить
6
AZP
Ответить
4
Kir Kirsky

А сколько заключённых пострадало от фсиновцев на 40Гб видео?

Ответить
2
Невидимый мангал

это к чему?

Ответить
0
Kir Kirsky
В распоряжении Gulagu.net оказался большой…
https://gulagu-net.ru/news/2021-09-02-915.html
tjournal.ru
Ответить
2
Невидимый мангал

Видел, а к этой новости какое отношение имеет?

Ответить
–2
Kir Kirsky

А если подумать?

Ответить
2
Невидимый мангал

было бы в тему, если бы это было про местных монахов. А так можно и новость про насилие Слуцким сюда приплести

Ответить
0
Kir Kirsky
Запись в подсайте Вопросы — Вопросы на TJ
А почему нету молнии и какой то или хоть какой то статьи в новостях по поводу 40гб видео истязаний…
tjournal.ru
Ответить
2
norm

Сообщение удалено ред.

Ответить
0
Частный суд

ему надо было приплести ред.

Ответить
–2
Роман Трусов

В Канаде примерно в то же время была похожая история

Сироты Дюплесси
Сироты Дюплесси — название, закрепившееся за детьми из провинции Квебек, Канада, которые…
ru.wikipedia.org
Ответить
2
Частный суд

Кого насилуют больше? Жён убитых кафиров или католических мальчиков? Найдите ответ в центре Парижа! 

Ответить
1
Владимир Филатов

кефиры? 

Ответить
0
Невидимый мангал

Кфиры?

Ответить
0
Андрей Федоров

По опросу 28тыс человек выяснили, что 216тыс детей стали жертвами сексуального насилия.

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Защитник педофилов фу

Ответить
0
Андрей Федоров

Однозначно

Ответить
0
Todd Commentator

Ну, сколько вспомнили

Ответить
0
norm

Всегда было интересно, почему такие новости всегда именно про католическую церковь. По всему миру. Про священников других конфессий как-то не замечал.  ред.

Ответить
0
Andrew Muralov

Потому, что в РФ так повелось, что многие высокопоставленне священники - это выходцы из силовых структур. Кто ж будет на себя стучать.  ред.

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Жесть, а к вам батюшки престовали? 

Ответить
0
stikerman

я только видел фильм, который начинался точно так же 

Ответить
0
Владимир Филатов

Интересно, начнутся ли после этого протесты 

Ответить
0
Титан одиночества

ЪУЪ ред.

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0
Ёршик Золотой

Церковь любит своих детей. - обретает новый смысл.

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0
Последний кавалер

Ничоси у них архивы там

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0
Victor Ganin

Самая целомудренная религия.

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0
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