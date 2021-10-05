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Новости
Сергей Исенеков

Павел Дуров: на фоне сбоя Facebook и WhatsApp в Telegram зарегистрировались более 70 миллионов пользователей Статьи редакции

Основатель мессенджера поприветствовал «беженцев» и заявил, что его платформа обгоняет конкурентов на «световые года».

41 41 комментарий
2080 просмотров

4 и 5 октября в Telegram зафиксировали рекордный рост числа регистраций и активности пользователей. Об этом Павел Дуров рассказал в своём телеграм-канале, подчеркнув, что мессенджер справился с нагрузкой — помимо Facebook, Instagram и WhatsApp с перебоями столкнулись Twitter, TikTok и другие сервисы.

Я горжусь тем, как наша команда справилась с беспрецедентным ростом, потому что Telegram продолжал безупречно работать для большинства наших пользователей. Тем не менее, некоторые пользователи из Северной и Южной Америки, возможно, заметили низкую скорость мессенджера, так как миллионы пользователей с этих континентов зарегистрировались в Telegram.

Павел Дуров
основатель Telegram

Дуров попросил других пользователей поприветствовать «новичков», помочь им «распаковать вещи» и убедиться, что они останутся здесь, поскольку Telegram «на световые года опережает конкурентов». Он также отметил, что мессенджер остаётся крупнейшей независимой платформой для обмена сообщениями.

4 октября пользователи сети пожаловались на проблемы с доступом к Facebook, Instagram и WhatsApp. Доступ к сервисам оборвался по всему миру примерно на шесть часов — это крупнейший сбой в истории компании Facebook. Официальной причиной неполадок назвали неверную конфигурацию маршрутизаторов.

Пользователи на фоне проблем Facebook, Instagram и WhatsApp переходили в другие соцсети, из-за чего они зафиксировали рост трафика и частично тоже столкнулись с неполадками из-за нагрузок.

  • Во «ВКонтакте» рассказали о росте активности аудитории на 19% и 21% увеличении числа отправленных сообщений.
  • «Одноклассники» также заявили о росте числа новых зарегистрированных пользователей на 25%.
  • У YouTube и TikTok трафик увеличился на 10-15%. Максимальную цифру среди мессенджеров показал Viber — его трафик увеличился на 150%.
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За несколько часов сбоя Facebook потерял до 30% дневного трафика, Instagram — до 80%, подсчитали…
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  • На рост активности пользователей указали и разработчики мессенджера Signal. Представители сервиса отметили, что приложение скачали «миллионы новых людей», а активность в плане звонков и сообщений в приложении выросла.
  • В «ЛитРес» заявили, что в день сбоя Facebook продажи цифровых книг в России выросли на 8%.
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#новости #telegram #facebook #instagram #whatsapp

41 41 комментарий
16
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41 комментарий
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norm

На фоне сбоя Facebook и WhatsApp Павел Дуров начал шитпостить и фантазировать. 

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19
Dmitry Ryleev

На фоне сбоя Павел Дуров или полное прекращение работы телеграмм в России?

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5
ouxen

а потом он проснулся

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0
Андрей Рядькин

Вот им кайфово после Ватсапа

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16
пепси

когда переехал из Омска в Москву

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9
Андрей Рядькин

Скорее долго не мог просраться

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2
ouxen

все тоже самое, только нет своих стикеров ( ° ʖ °) 

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0
Кирилл Вселенский

Павел Дуров гений чендж май майнд 👇👇👇

Ответить
12
Обязательный Женя

Не пизди

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3
Кирилл Вселенский

Не убедительно

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2
Обязательный Женя

Убедительно не пизди

Ответить
8
ouxen

ка ты гвоздика, что ты розою была

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0
Кожаный утюг

А в TJ 100 миллиардов.
Ну, не верю.

Ответить
4
Декоративный кофе

Но в тж действительно столько, не может же тут быть пара десятков человек и их твинки

Ответить
13
Кожаный утюг

Сергей, хватит.

Ответить
5
Декоративный кофе

Но я не Сергей...

Ответить
5
Кирилл Вселенский

Попизди

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2
ouxen

здравствуйте, Дмитрий

Ответить
0
Королевский мангал

на фоне сбоя Facebook и WhatsApp в Telegram зарегистрировались более 70 миллионов пользователей

*Верю
*Полный запрет на работу Телеграм в России

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7
пепси

так стелит, мол тг никогда не ложился на пару часов)))

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6
Eldar

Он ложился только из-за наплыва новых пользователей! 

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0
ouxen

под фсб

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1
Степан Анейчик

только когда блочили на уровне властей

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0
ouxen

совпадение?

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0
Неудачный глобус

Все ясно, значит, он и устроил глобальный сбой.

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3
ouxen

может быть сгёл?

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1
Неудачный глобус

Может!...

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1
ouxen

ты

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0
Ирина Китаева

когда телега тормозит и не работает ни ватс, ни вайбер ничего не пиздят

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3
ouxen

это многое говорит о нашем обществе

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0
Argumenta Ambigua

это многое говорит о нашей духовности, как общества в целом, с удовольствием поговорю на эту тему, если есть желание

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0
Victor Ganin

Дуров - пиздабол. Верить ли пиздаболу - решайте сами.

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–8
Фонзи

Да, но Навальный сгниёт в тюрьме заживо 

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0
ouxen

иметь или не иметь

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0
Последний кавалер

помочь им «распаковать вещи»

Ахах

Ответить
1
ouxen

в СИЗО

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1
Пыльный химик

Радуйтесь, радуйтесь, пока эти новые люди не начали слать вам открытки в чат

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1
пепси

мне пришлёшь?

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0
artemykairyak

Независимой от кого?

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1
ouxen

от волеизъявления народа

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0
ouxen

где пруфы?

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0
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