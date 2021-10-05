Основатель мессенджера поприветствовал «беженцев» и заявил, что его платформа обгоняет конкурентов на «световые года».

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4 и 5 октября в Telegram зафиксировали рекордный рост числа регистраций и активности пользователей. Об этом Павел Дуров рассказал в своём телеграм-канале, подчеркнув, что мессенджер справился с нагрузкой — помимо Facebook, Instagram и WhatsApp с перебоями столкнулись Twitter, TikTok и другие сервисы.

Я горжусь тем, как наша команда справилась с беспрецедентным ростом, потому что Telegram продолжал безупречно работать для большинства наших пользователей. Тем не менее, некоторые пользователи из Северной и Южной Америки, возможно, заметили низкую скорость мессенджера, так как миллионы пользователей с этих континентов зарегистрировались в Telegram.

Павел Дуров

основатель Telegram



Дуров попросил других пользователей поприветствовать «новичков», помочь им «распаковать вещи» и убедиться, что они останутся здесь, поскольку Telegram «на световые года опережает конкурентов». Он также отметил, что мессенджер остаётся крупнейшей независимой платформой для обмена сообщениями.

4 октября пользователи сети пожаловались на проблемы с доступом к Facebook, Instagram и WhatsApp. Доступ к сервисам оборвался по всему миру примерно на шесть часов — это крупнейший сбой в истории компании Facebook. Официальной причиной неполадок назвали неверную конфигурацию маршрутизаторов.

Пользователи на фоне проблем Facebook, Instagram и WhatsApp переходили в другие соцсети, из-за чего они зафиксировали рост трафика и частично тоже столкнулись с неполадками из-за нагрузок.

Во «ВКонтакте» рассказали о росте активности аудитории на 19% и 21% увеличении числа отправленных сообщений.



«Одноклассники» также заявили о росте числа новых зарегистрированных пользователей на 25%.

У YouTube и TikTok трафик увеличился на 10-15%. Максимальную цифру среди мессенджеров показал Viber — его трафик увеличился на 150%.