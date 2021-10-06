Теперь матери военных и призывников должны сами обращаться в правоохранительные органы.

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Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» объявила о приостановке своей деятельности по направлению помощи военнослужащим. Решение связано с утверждением ФСБ перечня сведений, за сбор и публикацию которых могут признать «иностранным агентом», говорится в обращении организации.

В перечень ФСБ вошли сведения в военной и военно-технической сфере, которые не являются гостайной, но «могут быть использованы против безопасности России». К ним отнесли информацию об оценке и прогнозах развития военно-политической обстановки в России, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, а также информацию о соблюдении законности и морально-психологическом климате в армии.

«В связи с принятием ФСБ перечня сведений, за сбор и распространение которых может наступить уголовная ответственность, мы вынуждены реагировать. Часть пунктов в перечне напрямую касается деятельности нашей организации», — говорится в обращении «Солдатских матерей». Правозащитники отмечают, что приказ ФСБ не оставляет возможностей для их работы: «Мы даже не cможем писать о поданных заявлениях о преступлениях, а также об обстановке в конкретных подразделениях».

Мы отчётливо понимаем, что на данный момент наша работа оказывается не нужной ни государству, ни обществу. Государство выбрало иной путь дальнейшего развития, а общество оказалось запугано и вынуждено приспосабливаться, ища лёгкие пути. Мы были готовы к подобному развитию событий и объявляем о том, что вынуждены переформатировать свою работу. «Солдатские матери Санкт-Петербурга»

Организация решила закрыть направление работы с военнослужащими. Правозащитники предлагают матерям военных и призывников теперь самим обращаться в правоохранительные органы, опираясь на методическую поддержку «Солдатских матерей».

1 октября ФСБ опубликовала перечень сведений, за сбор и публикацию которых могут признать «иностранным агентом»: данные не относятся к гостайне, но при публикации за рубеж «могут быть использованы иностранцами против безопасности России». В документе 60 пунктов, среди них — информация о проводимых армией закупках, персональные данные военнослужащих, сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках.