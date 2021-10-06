«Солдатские матери» перестанут помогать военнослужащим из-за приказа ФСБ об «иноагентах» Статьи редакции
Теперь матери военных и призывников должны сами обращаться в правоохранительные органы.
Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» объявила о приостановке своей деятельности по направлению помощи военнослужащим. Решение связано с утверждением ФСБ перечня сведений, за сбор и публикацию которых могут признать «иностранным агентом», говорится в обращении организации.
В перечень ФСБ вошли сведения в военной и военно-технической сфере, которые не являются гостайной, но «могут быть использованы против безопасности России». К ним отнесли информацию об оценке и прогнозах развития военно-политической обстановки в России, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, а также информацию о соблюдении законности и морально-психологическом климате в армии.
«В связи с принятием ФСБ перечня сведений, за сбор и распространение которых может наступить уголовная ответственность, мы вынуждены реагировать. Часть пунктов в перечне напрямую касается деятельности нашей организации», — говорится в обращении «Солдатских матерей». Правозащитники отмечают, что приказ ФСБ не оставляет возможностей для их работы: «Мы даже не cможем писать о поданных заявлениях о преступлениях, а также об обстановке в конкретных подразделениях».
Организация решила закрыть направление работы с военнослужащими. Правозащитники предлагают матерям военных и призывников теперь самим обращаться в правоохранительные органы, опираясь на методическую поддержку «Солдатских матерей».
1 октября ФСБ опубликовала перечень сведений, за сбор и публикацию которых могут признать «иностранным агентом»: данные не относятся к гостайне, но при публикации за рубеж «могут быть использованы иностранцами против безопасности России». В документе 60 пунктов, среди них — информация о проводимых армией закупках, персональные данные военнослужащих, сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках.
Союз комитетов солдатских матерей России — правозащитная организация, включающая более 200 подразделений по всей России. Они занимаются защитой прав призывников и военнослужащих и просветительской деятельностью. В 2014 году «Солдатских матерей Санкт-Петербурга» включили в список «иностранных агентов», но через год убрали из реестра.
Самое абсурдное в этом - была бы хоть какая-то опасность от кого-то, а то назовите мне эту опасность. И сможет ли эта оттраханая в зад российская армия справиться с хоть какой-либо реальной опасностью, например - с Китаем?
Солдаты НАТО что-ли придут все эти анальные скрепы россиянам разломают? Об этом можно даже не мечтать.
Обвинение в сторону общества за боязнь звучит как-то странно, когда сворачиваешь свою деятельность из-за страха преследования. Просто «общество» это настолько обобщающий термин, что это одновременно все сразу и вообще никто конкретный, которым всегда удобно оправдывать вообще что угодно. Не считаю, что они обязаны были геройствовать вплоть до их разгона, но такое описание причин реформатирования настраивает к ним не очень позитивно
а в чем тут странность? общество боится и они тоже, потому что часть общества.
или у нас есть партизаны, которые не боятся и полицаев на деревьях вздергивают? есть крестьяне, с вилами и факелами? или бесстрашные революционеры, с молотовым в одной руке и кирпичом в другой?
народ запугали, они боятся выходить на улицу, кто-то боится говорить правду, кто-то боится принимать решения по законам и соблюдать их. кто-то боится освободить свое место. все боятся. Солдатские матери тоже боятся
Не люблю всю эту шумиху, поднимаемую вокруг "комитетов солдатских матерей" которых великое множество, но они много лет делали очень нужную работу. Именно эти организации помогли усмерить дедовщину и своевольство командиров в войсках. И если почти со всей страны призывников везут как скот на сборные пункты, а потом запихивают в вагоны, иногда в совсем неизвестном направлении, то пацанятам из спб на уровне города организовывают проводы, собирают какие-никакие вещи которые пригодятся на службе и облегчат им быт, в 2008 дарили телефоны и давали бесплатные сим карты чтобы дети поддерживали связь с родителями. Это всё помогало молодым оболтусам чувствовать себя нужными, чувствовать заботу о себе, и понимать определенную степень ответственности которая им предстоит.
Я не жил в СПБ. Меня держали трое суток на сборном пункте, и дали 5 минут попращаться с семьёй, через два дня забрали телефон, а чтобы отправить письмо надо было просить отдельного разрешения.
Когда-нибудь эта власть перегнет палку, и обесчеловеченная людская масса ответит ей тем, к чему привыкла сама - бессердечием.
Блядь, до чего же нелепо это читать.
Защита нужна, оборона нужна, без вопросов.
Вы общались со служившими? Тут как в анекдоте, "до армии я крепко спал - знал, что меня охраняют, после армии перестал спать - знаю как охраняют"
Потешная армия получается из срочников. Даже хозяйственные работы срочник делает максимально хуево. Нельзя доверить даже покрасить что-то, потому что срочнику похуй. Он покрасит, или не покрасит, через год домой поедет