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Новости
Яна Ломакина

«Солдатские матери» перестанут помогать военнослужащим из-за приказа ФСБ об «иноагентах» Статьи редакции

Теперь матери военных и призывников должны сами обращаться в правоохранительные органы.

123 123 комментария
4461 просмотров

Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» объявила о приостановке своей деятельности по направлению помощи военнослужащим. Решение связано с утверждением ФСБ перечня сведений, за сбор и публикацию которых могут признать «иностранным агентом», говорится в обращении организации.

В перечень ФСБ вошли сведения в военной и военно-технической сфере, которые не являются гостайной, но «могут быть использованы против безопасности России». К ним отнесли информацию об оценке и прогнозах развития военно-политической обстановки в России, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, а также информацию о соблюдении законности и морально-психологическом климате в армии.

«В связи с принятием ФСБ перечня сведений, за сбор и распространение которых может наступить уголовная ответственность, мы вынуждены реагировать. Часть пунктов в перечне напрямую касается деятельности нашей организации», — говорится в обращении «Солдатских матерей». Правозащитники отмечают, что приказ ФСБ не оставляет возможностей для их работы: «Мы даже не cможем писать о поданных заявлениях о преступлениях, а также об обстановке в конкретных подразделениях».

Мы отчётливо понимаем, что на данный момент наша работа оказывается не нужной ни государству, ни обществу. Государство выбрало иной путь дальнейшего развития, а общество оказалось запугано и вынуждено приспосабливаться, ища лёгкие пути. Мы были готовы к подобному развитию событий и объявляем о том, что вынуждены переформатировать свою работу.

«Солдатские матери Санкт-Петербурга»

Организация решила закрыть направление работы с военнослужащими. Правозащитники предлагают матерям военных и призывников теперь самим обращаться в правоохранительные органы, опираясь на методическую поддержку «Солдатских матерей».

1 октября ФСБ опубликовала перечень сведений, за сбор и публикацию которых могут признать «иностранным агентом»: данные не относятся к гостайне, но при публикации за рубеж «могут быть использованы иностранцами против безопасности России». В документе 60 пунктов, среди них — информация о проводимых армией закупках, персональные данные военнослужащих, сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках.

Союз комитетов солдатских матерей России — правозащитная организация, включающая более 200 подразделений по всей России. Они занимаются защитой прав призывников и военнослужащих и просветительской деятельностью. В 2014 году «Солдатских матерей Санкт-Петербурга» включили в список «иностранных агентов», но через год убрали из реестра.

#новости #правозащита #иноагенты

123 123 комментария
2
55
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123 комментария
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Идеологический череп

Призывная армия одна из самых мерзких вещей в российском обществе

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78
Чрезвычайный месяц

И, как ни странно, одна из самых сильных скреп вместе с дедовщиной и однополым сексом

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55
Андрей Рядькин

Так то реально на сколько страна поднялась бы если бы молодых не ломали и не выдёргивали на год из жизни. А сколько денег бюджетных сэкономить можно

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17
new_comment

Проблема не в призыве. Израиль и Республика Корея неплохо развиваются и с призывной армией.

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3
27 комментариев
Смешной парфюмер

Меня считают главным оправдателем армии на TJ, но я полностью согласен с данным комментарием.

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4
Elian Kavinsky

Откровения Паши Красникова

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5
1 комментарий
ouxen

это многое говорит о нашем обществе

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0
Убитый бокал

могут быть использованы против безопасности России

Да, вдруг кто узнает, что у нас призывников пиздят.

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44
Чрезвычайный месяц

Изнасиловал комбат шваброй? Проболтался? Сел за разглашение гостайны!

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27
Важный динозавр

Изнасиловал комбат шваброй, это то, что считается "данные не относятся к гостайне, но при публикации за рубеж «могут быть использованы иностранцами против безопасности России»".
А вот уже диаметр черенка - военная тайна ☝

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10
ouxen
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1
Убитый бокал

Да.

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4
Единый Паша

Информация о соблюдении законности и морально-психологическом климате в армии.

Получается совершенно официально безопасность ставится выше законности.

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18
Российский будильник

always has been

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13
Dobrosvet

Самое абсурдное в этом - была бы хоть какая-то опасность от кого-то, а то назовите мне эту опасность. И сможет ли эта оттраханая в зад российская армия справиться с хоть какой-либо реальной опасностью, например - с Китаем?
Солдаты НАТО что-ли придут все эти анальные скрепы россиянам разломают? Об этом можно даже не мечтать.

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4
Невидимый алмаз

кто пожалуется мамке тот иноагент

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21
Alexander Shulga

Иноагент – трендовое слово 2021 

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18
Единый Паша

Нет Поп ит!

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2
Убитый бокал

Симпл димпл!

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3
8 комментариев
Майка Ника

Знак качества. 

Ответить
0
Максим Чернышенко

Да, но нет.

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0
Marhal_New _Arleana

Слово года

Ответить
0
AZP

Парфенов уже снимает Намедни 2021, где 90% эфирного времени будет говорить "признан иностранным агентом".

Ответить
0
Lee

Закон, покрывающий бандитизм, созданный бандитами, для спокойного продолжения бандитизма.

Ответить
13
Трансгендолёт

Под наше (я имею в виду общество в целом и каждого в частности) молчаливое одобрение.

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2
Пётр Козлов

Вот опять виноваты все

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1
Пётр Козлов

Обвинение в сторону общества за боязнь звучит как-то странно, когда сворачиваешь свою деятельность из-за страха преследования. Просто «общество» это настолько обобщающий термин, что это одновременно все сразу и вообще никто конкретный, которым всегда удобно оправдывать вообще что угодно. Не считаю, что они обязаны были геройствовать вплоть до их разгона, но такое описание причин реформатирования настраивает к ним не очень позитивно

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10
Some Dude

а в чем тут странность? общество боится и они тоже, потому что часть общества.
или у нас есть партизаны, которые не боятся и полицаев на деревьях вздергивают? есть крестьяне, с вилами и факелами? или бесстрашные революционеры, с молотовым в одной руке и кирпичом в другой?
народ запугали, они боятся выходить на улицу, кто-то боится говорить правду, кто-то боится принимать решения по законам и соблюдать их. кто-то боится освободить свое место. все боятся. Солдатские матери тоже боятся

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1
Пётр Козлов

Да, но такой своей формулировкой они как бы обвиняют общество за страх и частично спихивают на него ответственность за реформатирование своей деятельности

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3
Миша Маряк

Не люблю всю эту шумиху, поднимаемую вокруг "комитетов солдатских матерей" которых великое множество, но они много лет делали очень нужную работу. Именно эти организации помогли усмерить дедовщину и своевольство командиров в войсках. И если почти со всей страны призывников везут как скот на сборные пункты, а потом запихивают в вагоны, иногда в совсем неизвестном направлении, то пацанятам из спб на уровне города организовывают проводы, собирают какие-никакие вещи которые пригодятся на службе и облегчат им быт, в 2008 дарили телефоны и давали бесплатные сим карты чтобы дети поддерживали связь с родителями. Это всё помогало молодым оболтусам чувствовать себя нужными, чувствовать заботу о себе, и понимать определенную степень ответственности которая им предстоит.

Я не жил в СПБ. Меня держали трое суток на сборном пункте, и дали 5 минут попращаться с семьёй, через два дня забрали телефон, а чтобы отправить письмо надо было просить отдельного разрешения.

Когда-нибудь эта власть перегнет палку, и обесчеловеченная людская масса ответит ей тем, к чему привыкла сама - бессердечием.

Ответить
9
Сергей Колесников

"Когда-нибудь эта власть перегнет палку, и обесчеловеченная людская масса ответит ей тем, к чему привыкла сама - бессердечием".

И что дальше? Как история Руси показывает, одних упырей свергают- других воздвигают.

Ответить
–1
Смешной парфюмер

И что предлагаешь? Сложить ручки на пирожок?

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1
3 комментария
Миша Маряк

Как показывает история России - её можно переписать. Раньше под одобрения большинства, нынче с молчаливого дозволения. Дураков она ничему не учит, ехайте себе нахой.

Ответить
0
jonathan rogers

ну пока ведь не перегнула

Ответить
0
Миша Маряк

Донеслось со дна

Ответить
0
Российский будильник

Есть только одна мать - Родина. 

Ответить
3
Крохотный украинец

Stepmother Russia

Ответить
4
Невидимый алмаз

а кто тогда батя

Ответить
1
Крохотный украинец

Самогон

Ответить
1
1 комментарий
Российский будильник

ну ты и спросил!

Ответить
1
Смешной парфюмер

* Что-нибудь пошутить про безотцовщину? Не, а вдруг посадят.

Ответить
0
AZP

Ростов

Ответить
0
Смешной парфюмер

А я вот в армии служил....
Так вот новость - это пиздец

Ответить
4
Кирилл Терентьев

Бесполезная организация. Пытался через них получить АГС. Сказали нахуй идти

Ответить
1
Кирилл Терентьев

Пытаешься объяснить что против насилия тебе говорят покажи крестик что ты верующий, возьми справку из церкви. Я не шучу если что

Ответить
1
Lee

Полагаю, просили показать, потому что это один из немногих действенных легитимных способов добиться официально альтернативной службы, разве нет?

Ответить
7
Чрезвычайный месяц

Понимаешь, человек не может выступать против насилия без связи с религией! (сарказм)

Ответить
1
3 комментария
norm
По соображениям совести
«По соображениям совести» (англ. Hacksaw Ridge) — военная драма режиссёра Мела Гибсона, вышедшая…
ru.wikipedia.org
Ответить
1
Andrew Muralov

Так нахуй же послали, а не в армию. 

Ответить
1
ouxen

К ним отнесли информацию об оценке и прогнозах развития военно-политической обстановки в России

это что за обстановка?

Ответить
2
Чрезвычайный месяц

военно-политическая, неясно что ли!

Ответить
0
Взрослый Слава

Как думаете, уместна здесь поговорка: Лес рубят - щепки летят?

Ответить
0
Важный динозавр

эволюционировала в "Новобранцев ябут - черенки трещат"

Ответить
4
Невидимый алмаз

когда говорят что в армии устранили дедовщину, в принципе они не врут. теперь там черповщина

Ответить
2
2 комментария
Andrew Muralov

Нет 

Ответить
0
ouxen

Теперь матери военных и призывников должны сами обращаться в правоохранительные органы.

удобно

Ответить
0
Andrew Muralov

Осталось убрать лишние звено - матерей, пускай сами призывники и обращаются.

Ответить
3
Чрезвычайный месяц

Обращаются напрямую к нарушителю.
Ну а что, прямо как на гражданке, когда жалобы на полицию отправляются в тот же самый отдел полиции

Ответить
3
Человеческий рубин

Ебать прогиб.

общество оказалось запугано и вынуждено приспосабливаться, ища лёгкие пути.

Это вы оказались запуганы, мамки, блядь.

Ответить
–1
Plan 🇧&🇨

погодите-ка! смотрите, пацаны, у нас тут Уильям Уоллес в каментах!

Ответить
2
Oz Print

Хочешь мира, жди войны. Защита должна быть всегда. Как бы жалко не было тратить деньги на содержание армии. Просто в нашем случае их содержание попахивает фанатизмом. 

Ответить
–1
Любопытный франт

Блядь, до чего же нелепо это читать. 
Защита нужна, оборона нужна, без вопросов. 

Вы общались со служившими? Тут как в анекдоте, "до армии я крепко спал - знал, что меня охраняют, после армии перестал спать - знаю как охраняют"
Потешная армия получается из срочников. Даже хозяйственные работы срочник делает максимально хуево. Нельзя доверить даже покрасить что-то, потому что срочнику похуй. Он покрасит, или не покрасит, через год домой поедет 

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3
1 комментарий
лала лало

Армия есть абсолютно в любой стране, но в рф это аналог тюрьмы

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0
9 комментариев
лала лало

Ждем 40гб изнасилований срочников ред.

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1
Андрей Рядькин

Почему у них на ютубе загружены все сезоны модерна?

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0
Андрей Рядькин

https://youtube.com/playlist?list=PLWvG8Z_qcmJLChu0lvuMOR0_emkKKvBTr

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0
Иванов Олег
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0
Andrew Sychev

Красиво. Введение короновирусных мер и закона о инноагентах лучшее, что было пока что. Работает как часы

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0
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