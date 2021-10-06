Хакер опубликовал на 4Chan исходный код Twitch и данные о заработке популярных стримеров Статьи редакции
Так хакер хотел «поспособствовать развитию конкуренции в области стриминга, поскольку сообщество доступных сервисов — отвратительная токсичная помойка».
На 4Chan неизвестный хакер выложил торрент-файл размером 125 Гб с данными платформы для стримеров Twitch. По словам автора поста, он сделал это, чтобы «поспособствовать развитию конкуренции в области стриминга, поскольку сообщество доступных сервисов — отвратительная токсичная помойка».
Судя по сообщениям в сети, в утечке содержатся исходный код Twitch, внутренние SDK, внутренние инструменты Twitch, данные о заработке стримеров с 2019 года, и файлы проекта Vapor — предполагаемого конкурента Steam от Amazon Game Studios.
Таблица стримеров с указанным заработком до налогов с 2019 года включает такие имена, как Asmongold, Shroud, xQc, Tfue, TimTheTatman, DrLupo и CohhCarnage. Если данные верны, Asmongold заработал на площадке за последние три года около 2,5 миллиона долларов, а канал CriticalRole — свыше 9,5 миллиона долларов.
Общий заработок перечисленных стримеров, вероятно, заметно больше, поскольку слитые данные не включают донаты, спонсорство и многие другие источники дохода.
Также в утечке есть данные о выручке за сентябрь 2021-го. Судя по ним, xQc заработал за месяц на площадке 752 тысяч долларов, а Shroud — чуть больше 96 тысяч долларов.
Точность данных о выручке стримеров пока под вопросом — например, стример FormaL намекнул, что его доход в таблице неверный. Однако неясно комментировал ли он изначальные цифры из таблицы или те, которые были указаны после того, как в сети заметили неточность.
Судя по файлам проекта Vapor, возможный конкурент Steam от Amazon может иметь интеграцию большинства функций Twitсh. На момент написания заметки Twitch и Amazon никак не отреагировали на утечку.
Неизвестный, выложивший торрент-файл, отметил, что это лишь первая часть, но что ещё он может опубликовать, непонятно.
Я же правильно понимаю, что сам твич существует на рекламу и этим же баблом отстёгивает? Одни вопросы сразу, кто эти рекламодатели и кому интересна аудитория школоты? Что им впаривают? "Наной мамке на новый айфон?". "Скажи папке, что он лох без новой Вольво?".
Нехуйа не понятно, откуда там крутятся деньги и чьи. ред.
FormaL намекнул, что его доход в таблице неверный.
I fucking wish lmao
Это не намек. Это не аргумент на аргумент.
Если слив содержит исходный код, и другие данные системы, то происходит перевес и документ является достоверным. А чтобы оспорить достоверный документ, сраного матерного твита недостаточно, необходима декларация о доходах.