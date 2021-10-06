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Новости
DTF

Хакер опубликовал на 4Chan исходный код Twitch и данные о заработке популярных стримеров Статьи редакции

Так хакер хотел «поспособствовать развитию конкуренции в области стриминга, поскольку сообщество доступных сервисов — отвратительная токсичная помойка».

52 52 комментария
2291 просмотров

На 4Chan неизвестный хакер выложил торрент-файл размером 125 Гб с данными платформы для стримеров Twitch. По словам автора поста, он сделал это, чтобы «поспособствовать развитию конкуренции в области стриминга, поскольку сообщество доступных сервисов — отвратительная токсичная помойка».

Судя по сообщениям в сети, в утечке содержатся исходный код Twitch, внутренние SDK, внутренние инструменты Twitch, данные о заработке стримеров с 2019 года, и файлы проекта Vapor — предполагаемого конкурента Steam от Amazon Game Studios.

Таблица стримеров с указанным заработком до налогов с 2019 года включает такие имена, как Asmongold, Shroud, xQc, Tfue, TimTheTatman, DrLupo и CohhCarnage. Если данные верны, Asmongold заработал на площадке за последние три года около 2,5 миллиона долларов, а канал CriticalRole — свыше 9,5 миллиона долларов.

Общий заработок перечисленных стримеров, вероятно, заметно больше, поскольку слитые данные не включают донаты, спонсорство и многие другие источники дохода.

Выручка стримеров с конца 2019 года в третьей колонке

Также в утечке есть данные о выручке за сентябрь 2021-го. Судя по ним, xQc заработал за месяц на площадке 752 тысяч долларов, а Shroud — чуть больше 96 тысяч долларов.

Выручка крупных стримеров за сентябрь 2021 года 

Точность данных о выручке стримеров пока под вопросом — например, стример FormaL намекнул, что его доход в таблице неверный. Однако неясно комментировал ли он изначальные цифры из таблицы или те, которые были указаны после того, как в сети заметили неточность.

Судя по файлам проекта Vapor, возможный конкурент Steam от Amazon может иметь интеграцию большинства функций Twitсh. На момент написания заметки Twitch и Amazon никак не отреагировали на утечку.

Неизвестный, выложивший торрент-файл, отметил, что это лишь первая часть, но что ещё он может опубликовать, непонятно.

#новости #twitch #хакеры

52 52 комментария
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Убитый бокал

включает такие имена, как Asmongold, Shroud, xQc, Tfue, TimTheTatman, DrLupo и CohhCarnage.

Кто все эти люди??

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3
Единый Паша

DrLupo - это брат DrPupo

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39
Ilya Filin

Предположу, что вы - брат 50cent 

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12
Убитый бокал

А DrPupo за DrLupo. ред.

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1
Трансгендолёт

Те, кто зарабатывают в год больше, чем мы за жизнь

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3
Убитый бокал

Дай деняк.

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0
Трансгендолёт

А ты мое имя в том списке видел?

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1
Убитый бокал

Все говорят "А ты мое имя в том списке видел?", а ты дай деняк.

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0
Классический Либерал

Лайк если джусер xqcL

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1
Стильная самочка орангутана

Пиздатые ребята, кстати

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0
Eugene

Также в утечке есть данные о выручке за сентябрь 2021-го. Судя по ним, xQc заработал за месяц на площадке 752 тысяч долларов, а Shroud — чуть больше 96 тысяч долларов.

Даже до жалких тжшников 300к/наносек не дотянули, лузеры 

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3
Классический Либерал

Не ожидал, что шрауд зарабатывает настолько меньше, чем гоблин

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0
Российский будильник

Утечка за утечкой, что ж ты будешь делать-то

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2
Eugene

Так пользуйся же 

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1
Антигравитационный торт

это тоже из архива ФСИН?

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6
Стильная самочка орангутана

Вызови автомеханика, возможно Олег сможет тебе помочь

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0
Крошечный велосипед

Но я не автомеханик

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0
Пограничный щит

но поможешь?

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0
Стильная самочка орангутана

Но ты знаешь автомехаников?

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0
Антигравитационный торт

О, директор нарисовался 

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0
Alex Blake

Если бы я был стримером

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2
Антигравитационный торт

читаешь про миллионы, а тебе конкурс за 20 тыс. деревянных подсовывают

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1
Убитый бокал

Так их ещё и только на озон можно потратить.

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2
Убитый бокал

поскольку сообщество доступных сервисов — отвратительная токсичная помойка

Ну твич то уж точно. Дышать там ещё не оскорбительно?

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1
Названый калькулятор

Смотря кто дышит. Если белый гетеросексуал то скорее всего оскорбительно

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0
Последствия Диморфизма

Кто уже пилит свой твич с блэкджеком и голыми тянками?

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1
Neten

Ну и где ссылка на исходники? 

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1
Важный файл

отвратительная токсичная помойка

опубликовал на 4Chan

а он забавный

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1
Названый калькулятор

Твич - прекрасный пример как прекрасную по своей сути идею толерантности довести до абсурда.

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0
Сергей Степанов

Озвучьте "прекрасную идею толерантности", пожалуйста. Интересно узнать что это такое.

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1
Названый калькулятор

Уважение к другим людям невзирая на расу, пол, религиозные и прочие предпочтения

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0
Сергей Степанов

Если человек сторонник религии, характеризующей неверующих как "худших из зверей" - его я тоже должен уважать, согласно идеи толерантности?

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0
Названый калькулятор

А он обращается к тебе как худшему из зверей? Если нет, то гнобить только за то что он когда то принял религию, в которой часть течений радикального толка (причем он может и не к ней относиться) выглядит неумным верно?

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0
Убитый бокал

Твич - ещё один прекрасный пример как левые идеи неизбежно доводятся до абсурда.

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0
Названый калькулятор

Любые идеи же

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1
Убитый бокал

Ох уж эти кровавые капиталистические режимы, где всех несогласных расстреливают.

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0
Названый калькулятор

При чем тут режимы то, лол

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1
Убитый бокал

При том, что это всё леваки. Им волю дай, так всем несогласным рот заткнут. Просто в разное время по разному.

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0
Названый калькулятор

Так при чем тут леваки, во все времена находились люди, которые именно так и поступали.

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1
Убитый бокал

Твич продвигает левую повестку, при том тут и левые.

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0
Данил Рябинин

Ты так говоришь как будто этим страдают только левые.

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0
Убитый бокал

Кто этим сейчас ещё страдает? В истории понятно, но сейчас то?

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0
Убитый бокал

А, нет, это же левые.

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0
Названый калькулятор

Промахнулся

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0
solawind

Как же люди любят считать чужие деньги.  Казалось бы иди так же жопой крути или в игры играй зарабатывая миллионы баксов. Но вместо этого будут сидеть считать чужое бабло ред.

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0
Верхний шмель

Leak, leak again. Fucking hackers . . .

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0
Кот в сапогах

Я же правильно понимаю, что сам твич существует на рекламу и этим же баблом отстёгивает? Одни вопросы сразу, кто эти рекламодатели и кому интересна аудитория школоты? Что им впаривают? "Наной мамке на новый айфон?". "Скажи папке, что он лох без новой Вольво?".

Нехуйа не понятно, откуда там крутятся деньги и чьи. ред.

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0
Maxim Rebitsky

Та же реклама что и на ютубе лол, в чем проблема?

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0
Кот в сапогах

В аудитории и контенте, который и очень отличает эту аудиторию. Зачем лол Вольво будет лол платить за то, чтобы их рекламу видели какие-то лолы? 

Не, могу представить разве что чипсы им там впаривать или игровые мышки. Но это денех так себе, не густенько совсем. ред.

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0
solawind

Насчет школоты это популярный миф. Подавляющая часть аудитории там 20+ ред.

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0
Andrey Laur

FormaL намекнул, что его доход в таблице неверный.

I fucking wish lmao

Это не намек. Это не аргумент на аргумент.
Если слив содержит исходный код, и другие данные системы, то происходит перевес и документ является достоверным. А чтобы оспорить достоверный документ, сраного матерного твита недостаточно, необходима декларация о доходах.

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0
Эмиль Ахметшин

Эх, обожаю стримы Лирика, а он последнее время слишком много как-то проплаченных (рекламных) стримов делает. Думал, проблемы с доходом, но он в топ 10 кек

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