Так хакер хотел «поспособствовать развитию конкуренции в области стриминга, поскольку сообщество доступных сервисов — отвратительная токсичная помойка».

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На 4Chan неизвестный хакер выложил торрент-файл размером 125 Гб с данными платформы для стримеров Twitch. По словам автора поста, он сделал это, чтобы «поспособствовать развитию конкуренции в области стриминга, поскольку сообщество доступных сервисов — отвратительная токсичная помойка».

Судя по сообщениям в сети, в утечке содержатся исходный код Twitch, внутренние SDK, внутренние инструменты Twitch, данные о заработке стримеров с 2019 года, и файлы проекта Vapor — предполагаемого конкурента Steam от Amazon Game Studios.

Таблица стримеров с указанным заработком до налогов с 2019 года включает такие имена, как Asmongold, Shroud, xQc, Tfue, TimTheTatman, DrLupo и CohhCarnage. Если данные верны, Asmongold заработал на площадке за последние три года около 2,5 миллиона долларов, а канал CriticalRole — свыше 9,5 миллиона долларов.

Общий заработок перечисленных стримеров, вероятно, заметно больше, поскольку слитые данные не включают донаты, спонсорство и многие другие источники дохода.

Выручка стримеров с конца 2019 года в третьей колонке

Также в утечке есть данные о выручке за сентябрь 2021-го. Судя по ним, xQc заработал за месяц на площадке 752 тысяч долларов, а Shroud — чуть больше 96 тысяч долларов.

Выручка крупных стримеров за сентябрь 2021 года

Точность данных о выручке стримеров пока под вопросом — например, стример FormaL намекнул, что его доход в таблице неверный. Однако неясно комментировал ли он изначальные цифры из таблицы или те, которые были указаны после того, как в сети заметили неточность.

Судя по файлам проекта Vapor, возможный конкурент Steam от Amazon может иметь интеграцию большинства функций Twitсh. На момент написания заметки Twitch и Amazon никак не отреагировали на утечку.