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Новости
Sasha Shambilova

Фото: Баннер на Пушкинском музее, который передаёт трудности восприятия текста человеком с дислексией Статьи редакции

В словах нарушена последовательность букв.

фото Пушкинского музея

4 октября в Москве стартовала третья Международная неделя осведомлённости о дислексии — особенности, из-за которой людям сложно бегло распознавать текст и обучаться. В её рамках Государственный музей изобразительных искусств имени (ГМИИ) А.С. Пушкина проводит мероприятия, призванные привлечь внимание к проблемам детей и взрослых с дислексией.

С 4 по 10 октября на стенах музея провисят баннеры с нарушенной последовательностью букв в словах. Это поможет передать трудности, с которыми сталкивается человек с дислексий, отметили в пресс-службе ГМИИ А.С. Пушкина. Также музей провёл научно-практическую конференцию «Школьные трудности: современные стратегии помощи детям».

Помимо мастер-классов и лекций, на своём сайте музей запустил флешмоб «как видят люди с дислексией». Все новости, посвящённые этой теме, выглядят так, как их увидели бы люди, которые испытывают трудности в распознавании текста.

Пример новости на сайте Пушкинского музея Скриншот TJ 

#дислексия #фото

414 просмотров
21 21 комментарий
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21 комментарий
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Антигравитационный торт

Да у них и шрифт на фасаде который передаёт трудности восприятия текста человеком

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10
Иван Клюхин

По рзеузльаттам илссоевадний одонго анлигсйокго унвиертисета, не иеемт занчнеия, в каокм проякде рсапжоолены бкувы в солве. Галовне, чотбы преавя и пслонедяя бквуы блыи на мсете. осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсея без побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не чиаетм кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво цлиеком.

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7
Максоний

Вот да. Нихуя не передает ощущения тупняка

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3
Рафаэл Маргарян

Читать - да. А писать с дислексией вообще не очень. Особенно, если ты (например) программист

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0
Рыночный Паша

А если я всегда так читаю?

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1
Антигравитационный торт

ВООТ, ЗНАЧИТ АСЕМ БЫЛА ПРАВА

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4
Убитый бокал

ХВАТИТ АААА ХВАТИТ

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4
Убитый бокал

Тогда это твоя неделя.

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2
Рыночный Паша

Неделя зоибаны на тж

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2
Убитый бокал

Нужен банер. Вдруг кто не узнает!

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2
Антигравитационный торт

я делал

Когда галочки не достаточно, чтобы быть стильным
Когда галочки не достаточно, чтобы быть стильным
tjournal.ru
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3
Eugene

А Ежи позвали на открытие? 

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1
Убитый бокал

Штаны чистые не нашлись.

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3
solawind

сходу прочитал, только после текста статьи понял что что-то не так

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1
Sasha Shambilova

я тоже, но попробуй новость про флешмоб открыть — там сразу всё понятно 

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0
Сталин спас Россию

@Андрей Фурцев нужен твой экспертный комментарий о том, что никакой дислексии не существует - это отмазка для людей, которым лень читать. ред.

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0
Убитый бокал

Это ты его за что так?

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1
Убитый бокал

А, вспомнил.

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1
Spid3r

Не баг, а фича.

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0
Кот в сапогах

Дизайнер так мир видит, чо доеблаись?

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0
Прочный магнит

Текст на баннерах воспринимается абсолютно нормально, я бы даже и не заметил, что буквы переставлены

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0
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