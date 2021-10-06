Фото: Баннер на Пушкинском музее, который передаёт трудности восприятия текста человеком с дислексией Статьи редакции
В словах нарушена последовательность букв.
4 октября в Москве стартовала третья Международная неделя осведомлённости о дислексии — особенности, из-за которой людям сложно бегло распознавать текст и обучаться. В её рамках Государственный музей изобразительных искусств имени (ГМИИ) А.С. Пушкина проводит мероприятия, призванные привлечь внимание к проблемам детей и взрослых с дислексией.
С 4 по 10 октября на стенах музея провисят баннеры с нарушенной последовательностью букв в словах. Это поможет передать трудности, с которыми сталкивается человек с дислексий, отметили в пресс-службе ГМИИ А.С. Пушкина. Также музей провёл научно-практическую конференцию «Школьные трудности: современные стратегии помощи детям».
Помимо мастер-классов и лекций, на своём сайте музей запустил флешмоб «как видят люди с дислексией». Все новости, посвящённые этой теме, выглядят так, как их увидели бы люди, которые испытывают трудности в распознавании текста.
По рзеузльаттам илссоевадний одонго анлигсйокго унвиертисета, не иеемт занчнеия, в каокм проякде рсапжоолены бкувы в солве. Галовне, чотбы преавя и пслонедяя бквуы блыи на мсете. осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсея без побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не чиаетм кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво цлиеком.
@Андрей Фурцев нужен твой экспертный комментарий о том, что никакой дислексии не существует - это отмазка для людей, которым лень читать. ред.