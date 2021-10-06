Блогер, обвиняемый в оправдании терроризма, находится в изоляторе почти пять месяцев.

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Оксимирон и Ресторатор Фото Давида Френкеля, «Медиазона»



У Куйбышевского районного суда в Петербурге собралась группа поддержки Юрия Хованского. Суд рассмотрит вопрос о продлении ему меры пресечения.

По данным корреспондента «Фонтанки», у суда находятся около 25 человек. В их числе — рэпер Оксимирон, блогер Илья Мэддисон и экс-ведущий Versus Battle Александр Тимарцев (Ресторатор).

Илья Мэддисон Фото Давида Френкеля, «Медиазона»