Оксимирон и Мэддисон пришли поддержать Хованского к суду по продлению меры пресечения Статьи редакции
Блогер, обвиняемый в оправдании терроризма, находится в изоляторе почти пять месяцев.
У Куйбышевского районного суда в Петербурге собралась группа поддержки Юрия Хованского. Суд рассмотрит вопрос о продлении ему меры пресечения.
По данным корреспондента «Фонтанки», у суда находятся около 25 человек. В их числе — рэпер Оксимирон, блогер Илья Мэддисон и экс-ведущий Versus Battle Александр Тимарцев (Ресторатор).
9 июня Юрия Хованского задержали по делу об оправдании терроризма. Позднее его внесли в список экстремистов и террористов.
не знаю чем Хованский прославился раньше, но я его периодически посматривал последние год-два, и он зачастую говорил вполне адекватные вещи. Например, что бездействие ютуба и правоохранительных органов по поводу треш-стримов, где издеваются над умственно не очень полноценными людьми за донаты, это дно. ред.
Один из лучших его роликов: https://www.youtube.com/watch?v=QhGkHgdfHQU
Еще Хованский в разные моменты его ютьюб карьеры записывал песни на гитаре, делал рэп, стендапы (до того как об этом жанре вообще в России узнали), скетчи, шоу, где разруливал чьи-то проблемы, шаверма-патрули и многое другое. ред.
Я его тоже смотрел переодически, это в последние пару лет он такой добрый и благоразумный, а поднялся он в том числе на хейте к себе, благодаря тому, что троллил фанбазы разных известных людей (типа Нойза Мс, Задорнова, Поперечного, это из того что я помню). Но в целом ничего такого, за что стоило бы сажать
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Хз. Я бы не стал. Нет, преследовпние его через песнопения на том стриме (или шо там было) — это хуйня. Но я лично бы не смог такую хуйню вытворить: сразу ибы начал задумываться, шо это на самом деле не повод для шутеек и смешнявок — что там люди погибли, и это горе такое... Звучит как-то душно, знаю — сам форточку и открою.