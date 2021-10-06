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Новости
Артём Мазанов

Оксимирон и Мэддисон пришли поддержать Хованского к суду по продлению меры пресечения Статьи редакции

Блогер, обвиняемый в оправдании терроризма, находится в изоляторе почти пять месяцев.

101 101 комментарий
5462 просмотров
Оксимирон и Ресторатор Фото Давида Френкеля, «Медиазона»

У Куйбышевского районного суда в Петербурге собралась группа поддержки Юрия Хованского. Суд рассмотрит вопрос о продлении ему меры пресечения.

По данным корреспондента «Фонтанки», у суда находятся около 25 человек. В их числе — рэпер Оксимирон, блогер Илья Мэддисон и экс-ведущий Versus Battle Александр Тимарцев (Ресторатор).

Илья Мэддисон Фото Давида Френкеля, «Медиазона»

9 июня Юрия Хованского задержали по делу об оправдании терроризма. Позднее его внесли в список экстремистов и террористов.

#оксимирон #хованский

101 101 комментарий
71
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101 комментарий
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Духовный историк

молодцы

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31
Человеческий рубин

На полшишечки.

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1
пепси

Тысячеликий Митра...

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0
Закомплексованная Душа

Какой хуйней занимается, лишь бы альбом не выпускать

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25
Чуждый Валера

пусть занимается, нахуя тебе еще одна антиутопия 

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11
пепси

когда за окном тоже антиутопия

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4
Владимир Филатов

Оксимирон, Мэддисон или Хованский?

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4
Lofoten Forsake

Власов

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6
Закомплексованная Душа

Оксиминог

Ответить
0
Илья Пальчиков

Мэд разве не переехал куда-то?

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1
Названый калькулятор

Ща переедет

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45
Lich Vehemens

в сизо?

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0
1 комментарий
Закомплексованная Душа

Он в России бомжует, бабок и так нет, какая нах миграциия

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0
Vadim Nemnasev

всем бы так бомжевать. это без учета реклам хбета и гта рп, да донатов

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5
10 комментариев
Сергей Лукин

Бомжует? Он на стримах миллионы зашибает

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5
Хан Соло

Нет, в апрелевке живёт 

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2
Lich Vehemens

никогда не нравился хованский, но закрывать за фрагмент со стрима сделаного ещё в 12м году (поправьте, если ошибаюсь) - это уже Оруэлл какой-то...

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5
Металлургический томагавк_два

Оруэлл уже бы давно охуел, хватить его тегать постоянно 

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23
ggg123

не знаю чем Хованский прославился раньше, но я его периодически посматривал последние год-два, и он зачастую говорил вполне адекватные вещи. Например, что бездействие ютуба и правоохранительных органов по поводу треш-стримов, где издеваются над умственно не очень полноценными людьми за донаты, это дно.  ред.

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6
Lich Vehemens

собственно треш-контентом он и прославился, не таким днищем, конечно, как мелстрой, но всё же

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1
1 комментарий
Rustam Ruzibaev

Один из лучших его роликов: https://www.youtube.com/watch?v=QhGkHgdfHQU
Еще Хованский в разные моменты его ютьюб карьеры записывал песни на гитаре, делал рэп, стендапы (до того как об этом жанре вообще в России узнали), скетчи, шоу, где разруливал чьи-то проблемы, шаверма-патрули и многое другое. ред.

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1
Андрей Охапкин

Я его тоже смотрел переодически, это в последние пару лет он такой добрый и благоразумный, а поднялся он в том числе на хейте к себе, благодаря тому, что троллил фанбазы разных известных людей (типа Нойза Мс, Задорнова, Поперечного, это из того что я помню). Но в целом ничего такого, за что стоило бы сажать

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0
1 комментарий
Убитый бокал

Свободу Хованскому! За слова судить не должны.

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9
Убитый бокал

обвиняемый в оправдании терроризма, находится в изоляторе почти пять месяцев

Ну да, именно его надо изолировать, а настоящих долбоёбов можно и на домашний отправлять. Так же у нас это работает?

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8

Комментарий удален

диванный

лучше бы тебя изолировал кто нахуй)

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–15
1 комментарий
Андрей Охапкин

А за призыв к террористической деятельности?.........

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0
Человеческий рубин

Даже если воспринимать ту ироничную песню всерьёз, она на момент исполнения не подпадала под статью.

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2
Убитый бокал

И за него. От одного призыва жертв не будет.

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1
2 комментария
Georgy Georgiev

Ебать, уже почти полгода прошло, пиздец

Ответить
6
Невыносимый файл

Мэдисон разве не свалил из России???

Ответить
0
Андрей Охапкин

Мэддисона зарезали чеченцы в 2017

Ответить
17
Андрей Малинин

На фото банкетный или удмурт?

Ответить
4
Lich Vehemens

так, оставайтесь, там где находитесь, за вами скоро приедут

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1

Комментарий удален

Иван Грозный

Оксимирон и Ресторатор 

биба и боба

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3
Стильная самочка орангутана

Два молодца

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4
пепси

Один волосы отпустил и сразу стал смахивать на петуха

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0
Mr Moody

Хован, конечно, довольно много хуйни творил и говорил и персонаж тот еще, но закон обратной силы не имеет (конституция, статья 54), а тут просто показательная порка от сами знаете каких сами знаете кого, кто конституцию меняет как хочет. 

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3
Masha Shilo

Террорист из-за песни, за песню держать в СИЗО, когда за то, что творили в тюрьме в Саратове, за настоящие преступления, даже под домашний арест не отправляют 🤦🏻‍♂🤦🏻‍♂🤦🏻‍♂

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3
Кирилл Вселенский

Господи, когда думаешь, что он не может быть лучше, чем есть, он совершает очередной ПОСТУПОК

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–1
Металлургический томагавк_два

не понимаю

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3
Кирилл Вселенский

Окси клевый, че тут понимать!!!

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1
7 комментариев
пепси

Мэд кстати выглядит как типичный региональный депутат

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2
kinkysweets

как мужчина честной судьбы

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0

Комментарий удален

Невыносимый файл

Орлова забыл спорсить)

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1

Комментарий удален

Комментарий удален

11 комментариев
Невыносимый файл

А про Ресторатора чего нет в заголовке???

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0

Комментарий удален

Реальный турник

Привет

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0
1 комментарий
solawind

Пособники террористов, получается

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0
Металлургический томагавк_два

нет, они заложники 

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1

Комментарий удален

пепси

Хз. Я бы не стал. Нет, преследовпние его через песнопения на том стриме (или шо там было) — это хуйня. Но я лично бы не смог такую хуйню вытворить: сразу ибы начал задумываться, шо это на самом деле не повод для шутеек и смешнявок — что там люди погибли, и это горе такое... Звучит как-то душно, знаю — сам форточку и открою.

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1
Vladic Samovar
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1
Камень Куст

Собственно а где они были раньше? Пять месяцев бедный террорист сидел за решеткой и только сейчас по случайному стечение обстоятельств три дружка пирожка по ютуб деятельности решили поддержать, ой не могу, этот цирк надеюсь скоро кончится.

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–7
Eugene Osipov

Мэд, как и тот же Антон Власов, помогали бабками, переписывались с Юрой и постоянно новостями снабжают.

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3
пепси

В России? Цирк?

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0
Металлургический томагавк_два

@путин хуйло отпусти!

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0
Сергей Лукин

Какова позиция русских видеоблоггеров по этому поводу?

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0
Константин Панчев

ОКСИМИРОН - УБОЖЕСТВО, ЗАКОМПЛЕКСОВАННЫЙ НЕДОНОСОК - БУКВОЕД.

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0
Sloowbruh

Это Кир что ли, сбоку от Меддисона?

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0
Убитый бокал

Власов, друг Хованского. Если ты про этого чувака.

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1
4 комментария
Металлургический томагавк_два

пришли и не ушли? 

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0
Marhal_New _Arleana

Гц

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0
Alexander Jfk

Мэд молодец, что не бросает друга в беде, несмотря на возможные риски для себя самого.

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0
Дмитрий Немов

Свободу Хованскому!

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0
Игорь Рачук

Ты выйдешь за него?

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0
Андрей Галицкий

пошумим !

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0
Дальнейший Филипп

Мнения русских рэперов по данному вопросу, пожалуйста

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0
Black Jack

Грустные клоуны.

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0
Eugene

Похуй

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–1
Кот в сапогах

Кто все эти великие властители дум? 

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–1

Комментарий удален

Lich Vehemens

есть только один великий властитель дум

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0
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