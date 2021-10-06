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Новости
Sasha Shambilova

Глава профильного комитета Госдумы Александр Хинштейн предложил «отрепетировать» отключение соцсетей в России Статьи редакции

Причиной он назвал проверку инфраструктуры рунета после масштабного «падения» Facebook.

42 42 комментария
2356 просмотров
Фото с сайта Госдумы

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, возглавляющий комитет по информационной политике, технологиям и связи, предложил проверить российскую инфраструктуру связи и временно отключить для этого социальные сети. Он «не исключил», что такие учения «стоит провести», чтобы оценить, как «система себя поведёт при тех или иных вызовах». Об этом сообщает URA.RU.

Хинштейн обратил внимание, что массовый сбой Facebook привёл к увеличению аудитории других сайтов, например, у «ВКонтакте» и Telegram. По мнению депутата, рунет «оказался готов к такому вызову» и в целом справился с нагрузками.

Хочу заметить, российским гражданам не о чем переживать, потому что на территории нашей страны интернет всё равно будет. Когда «завис» инстаграм, у каждого человека осталась альтернатива — «ВКонтакте». Завис Google — работал «Яндекс». Для российского пользователя принципиально ничего не изменилось.

Александр Хинштейн
глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

При этом спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила, что принудительно заставлять россиян использовать отечественные сервисы не нужно. Однако развивать собственные IT-платформы необходимо, «чтобы обезопасить наших граждан, обезопасить государство от последствий такого рода возможных аварий».

В России уже проводили учения по отключению рунета от глобальной сети. В июле издание РБК выяснило, что они «проводятся ежегодно» и «направлены на повышение целостности, устойчивости и безопасности инфраструктуры российского сегмента сети интернет». Чему посвящены учения и чем они закончились — неясно.

Закон «о суверенном рунете» вступил в силу с 1 ноября 2019 года. Согласно документу, операторы связи должны установить оборудование, которое в том числе будет фильтровать трафик и блокировать запрещённые ресурсы — «средства противодействия угрозам».

Первые учения по изоляции рунета прошли в декабре 2019 года. «Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы», — заявляли тогда в правительстве. На 2020 год было запланировано четыре этапа учений: 20 марта, 20 июня, 20 сентября и 20 декабря. Ни один из этапов не прошёл из-за пандемии коронавируса.

#новости #автономныйрунет

42 42 комментария
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10
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42 комментария
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Убитый бокал

Анус свой отрепетируй.

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31
Антигравитационный торт

ты удивишься 

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17
Специализированный ихтиандр

СТАЛИН 3000

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3
Кот в сапогах

Есть сомнения в том, что ему в своё время устроили примерно то, о чем кино из ФСИН? Не исключено, что хотели запугать, но тому понравилось. Пришлось кресло депутатское выделить, свой человек оказался.

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0
Названый калькулятор

альтернатива — «ВКонтакте»

Нахуй такие альтернативы

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25
Daniel Fadeev

Я всё понимаю конечно, но неужели фб лучше вк?).. 

Ответить
2
Названый калькулятор

Вк просто не нужен. А других соцсетей на любой вкус более чем достаточно

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1
Daniel Fadeev

Какие например? Чем тебе вк то не нравится? Быстрая, удобная, приятная соцсеть) Ну и речь шла именно о фб и его российской альтернативе - вк. Объективно вк не может быть хуже фб

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–2
Scronullik

К вк мало доверия, как и другим российским сайтам (яндекса, например).

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3
Daniel Fadeev

А к фб есть доверие с миллионами слитыми учетками? Да и какое дело рядовому пользователю до того, что товарищ майор будет иметь доступ к данным пользователя (и то лол, никто никогда в жизни именно за тобой следить не будет, потому что ты нахуй никому не сдался), объясните мне) 

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0
Названый калькулятор

В статье это вообще альтернатива инстаграмму.

А в целом гбшные сервисы - спасибо, не надо

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2
Daniel Fadeev

Хз, инсту честно говоря я вообще за соцсеть не воспринимаю, поэтому там любая альтернатива выглядит поинтереснее

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0
Andrew Sychev

Шо то говно, шо то

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0
Стильная самочка орангутана

российским гражданам не о чем переживать

Ага, спасибо

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13
Emil Angel

Говорит так, будто это заслуга правительства а не тех кто создал эти проекты

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12
new_comment

Шаблон новости:
<h1>${Какой-то клоун} предложил ${какую-то чушь в поддержку режима}. </h1>
<p>Для того, чтобы защитить государственный суверенитет от враждебного влияния ${список недружественных стран} и оградить детей от ${список нежелательных вещей} ${какой-то клоун} предложил запретить ${random из списка незапрещённого}</p>
<keywords>суверенитет, национальная идентичность, особый путь, духовные скрепы, иностранные спецслужбы, пятая колонна, внешнее влияние, стабильность, патриотизм</keywords> ред.

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9
Майка Ника

 random из списка незапрещённого

В этом списке количество всё убывает и убывает :'(

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0
Новый дым

А чего репетировать собрались? Отключение? Какие выводы сделать? Как ведёт себя выключенный сервак? Зачем они что-то говорят о том, о чем не понимают? Так много вопросов без ответов.

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6
Высокий алмаз

сколько говн поднимется, если немного значит можно вырубать

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5
Some Dude

пиздец он сравнил уж.
вот бы у него не завелся майбах, и пришлось лезь в жигули деда

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7
Luchano Spaguetti

Подожду, пока комменты настоятся и отпишется побольше обсосов типа "дамине похуй, у меня в ВПН".

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2
Постоянный Денис

Пока ты первый отписался

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5
Luchano Spaguetti

У меня нет впн и мне не похуй. 

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0
Daniel Fadeev

всем похуй

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0
Luchano Spaguetti

Подождем, пока все дадут свой комментарий, а пока ты мирдамяч.

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0
Some Dude

в рунете ничего особо не изменилось потому что те, кто сидели в вк, они и продолжили ждать посадки за лайки. а те, кто сидел в фб и инсте ушли в твиттер и тикток, нахуй им вк и одноглазники не сдались

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4
Высокий утюг

При этом спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила, что принудительно заставлять россиян использовать отечественные сервисы не нужно.

Валька-стакан что-то дельное сказала!

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0
Чрезвычайный месяц

Принудительно заставлять использовать сервисы не будут, а просто отключат доступ ко всем, кроме отечественных

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7
Высокий утюг

Вы случайно не из госдумы?

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1
Selfish Ledger

Если бы сразу все сети вместе, то я за. А если только западные, то не. 

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2
Marhal_New _Arleana

пхахахахахаха

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1
Александр Горелик

отключение ануса себе отрепетируй 

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1
Невидимый алмаз

сам то небось по диппаспорту съебется в европу и будет в неблоченном интернете сидеть

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1
pls help

Сообщение удалено. ред.

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0
Илья Гераськин

Ага, пусть ФСОшникам это расскажет, которые там маршруты планируют

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0
Сергей Колесников

"у каждого человека осталась альтернатива — «ВКонтакте» "
Ну хоть прун спокойно можно будет посмотреть с бабами, мужиками, трансами и пр.
Спсиб, Сашка:)

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0
Danil Oputin

Экономика в час теряла по 70 млн. рублей на фоне сбоев Фэйсбука. Этому клоуну распечатку не передавали с этой инфой?

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0
Павел Каташев

Блинблятб

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0
House M.D.

Простите, но не очень понятно, какие таки соцсети он предлагает отключить? ВК с ОК? 🙊

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0
Развитый танк88

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0
Передовой Даниль

а какой у него Google завис?

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0
Denis

Анус пусть себе проверит на случай блокировок.

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0
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