Причиной он назвал проверку инфраструктуры рунета после масштабного «падения» Facebook.

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Фото с сайта Госдумы

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, возглавляющий комитет по информационной политике, технологиям и связи, предложил проверить российскую инфраструктуру связи и временно отключить для этого социальные сети. Он «не исключил», что такие учения «стоит провести», чтобы оценить, как «система себя поведёт при тех или иных вызовах». Об этом сообщает URA.RU.

Хинштейн обратил внимание, что массовый сбой Facebook привёл к увеличению аудитории других сайтов, например, у «ВКонтакте» и Telegram. По мнению депутата, рунет «оказался готов к такому вызову» и в целом справился с нагрузками.

Хочу заметить, российским гражданам не о чем переживать, потому что на территории нашей страны интернет всё равно будет. Когда «завис» инстаграм, у каждого человека осталась альтернатива — «ВКонтакте». Завис Google — работал «Яндекс». Для российского пользователя принципиально ничего не изменилось. Александр Хинштейн глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

При этом спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила, что принудительно заставлять россиян использовать отечественные сервисы не нужно. Однако развивать собственные IT-платформы необходимо, «чтобы обезопасить наших граждан, обезопасить государство от последствий такого рода возможных аварий».

В России уже проводили учения по отключению рунета от глобальной сети. В июле издание РБК выяснило, что они «проводятся ежегодно» и «направлены на повышение целостности, устойчивости и безопасности инфраструктуры российского сегмента сети интернет». Чему посвящены учения и чем они закончились — неясно.

Закон «о суверенном рунете» вступил в силу с 1 ноября 2019 года. Согласно документу, операторы связи должны установить оборудование, которое в том числе будет фильтровать трафик и блокировать запрещённые ресурсы — «средства противодействия угрозам».