Они единственные решили 12 задач из 15 по реально существующим проблемам.

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Фото с сайта Правительства России

Студенты нижегородского университета имени Н.И. Лобачевского стали абсолютными победителями Международной студенческой олимпиады по программированию ICPC. Результаты опубликованы на сайте организатора, Университета Бэйлора.

Командам из трёх человек в возрасте до 25 лет давали решать 15 задач по реально существующим проблемам. На выполнение заданий отвели пять часов. Решения можно было писать на C, C++, Python, Java и Kotlin. Итоговый зачёт строился на основе того, как много заданий выполнила команда и как быстро она это сделала.

Российские студенты из Университета Лобачевского единственные решили 12 задач, при этом два решения сдали первыми. В составе команды были Николай Калинин, Алексей Данилюк и Валерия Рябчикова.

Золото также получили ещё три команды, которые первыми решили 11 задач. Вторыми стали студенты из Сеульского университета, а третьими и четвертыми — студенты из ИТМО и МФТИ соответственно. Всего в олимпиаде участвовали 119 команд из 40 государств.