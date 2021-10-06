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Новости
Яна Ломакина

Нижегородские студенты победили на Международной олимпиаде по программированию ICPC Статьи редакции

Они единственные решили 12 задач из 15 по реально существующим проблемам.

64 64 комментария
1326 просмотров
Фото с сайта Правительства России

Студенты нижегородского университета имени Н.И. Лобачевского стали абсолютными победителями Международной студенческой олимпиады по программированию ICPC. Результаты опубликованы на сайте организатора, Университета Бэйлора.

Командам из трёх человек в возрасте до 25 лет давали решать 15 задач по реально существующим проблемам. На выполнение заданий отвели пять часов. Решения можно было писать на C, C++, Python, Java и Kotlin. Итоговый зачёт строился на основе того, как много заданий выполнила команда и как быстро она это сделала.

Российские студенты из Университета Лобачевского единственные решили 12 задач, при этом два решения сдали первыми. В составе команды были Николай Калинин, Алексей Данилюк и Валерия Рябчикова.

Золото также получили ещё три команды, которые первыми решили 11 задач. Вторыми стали студенты из Сеульского университета, а третьими и четвертыми — студенты из ИТМО и МФТИ соответственно. Всего в олимпиаде участвовали 119 команд из 40 государств.

Россия победила на ICPC в восьмой раз подряд. С 2013 года команды занимали первые места, за исключением 2020 года, когда олимпиаду отменили из-за коронавируса.

#новости #программирование

64 64 комментария
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64 комментария
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Газетный американец

15 задач по реально существующим проблемам

Вы бы хоть привели примеры этих задач в посте.

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8
Илья Гераськин

Вилкой в глаз или в жопу раз, например

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11
Убитый бокал

Или полное прекращение работы Telegram в России. 

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12
Candy Boy

перевернуть матрицу...

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7
Эмиль Ахметшин
Ответить
5
Тепловой кран

Первая причина это ты

Ответить
2
Тепловой кран

А вторая все твои мечты

Ответить
2
Газетный американец

Давай не будем о грустном.

Ответить
1
Сергей Звезда

Вот тут есть список проблем, мы добавим краткое описание в ближайшее время 

https://docs.icpc.global/icpcMoscow.pdf
https://docs.icpc.global/icpcMoscow.pdf
docs.icpc.global
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2
Чрезвычайный месяц

Найти палиндром

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0
solawind

Они гуглятся прошлых лет, если действительно интересно.

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0
Уютный Багажник

По славной традиции, поздравляю их с открывшимися перспективами получения работы/жилья/гражданства подальше от рашки. 

Ответить
8
Металлургический томагавк_два

@Arthur Sergeev это правда? 

Ответить
1
Металлургический томагавк_два

эх, опять порвался 

Ответить
1
Уютный Багажник

Как швейцарские часы) 

Ответить
2
Убитый бокал

В чём прикол?

Ответить
0
Уютный Багажник

В Артуре Сергееве

Ответить
0
Убитый бокал

Но есть нюанс?

Ответить
0
Уютный Багажник

Да не

Ответить
0
Убитый бокал

Где твой дух патриотизма? Посадят раньше. 

Ответить
1
Уютный Багажник

Поэтому надо начинать искать работу ещё в процессе обучения) 

Ответить
2
Убитый бокал

в процессе обучения

читать.

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0
Уютный Багажник

Читать лучше пораньше научиться.

Ответить
0
Убитый бокал

Вот примерно тогда и о работе подумать не грех. 

Ответить
0
solawind

Норм, можно сказать разом трудоустроились в faang и свалили из парашки ред.

Ответить
5
Рыжий

Не факт. С большими деньгами и в России не плохо 

Ответить
1
solawind

До тех пор пока эти деньги ближайшего мусора не заинтересуют и он тебе не вставит черенок лопаты в жопу

Ответить
6
Рыжий

Ну вставит, а толку? Деньги он всё равно не получит. Сысоев в пример

Ответить
0
solawind

Т.е. черенок лопаты в жопе тебя сам по себе не напрягает?

Ответить
6
ユリー シャネ

Жопу то он залечит, деньги есть, а вот они черенок будут долго еще отмывать

Ответить
3
Уютный Багажник

Дык и нахуй все эти проблемы, если можно со старта просто съебать из этой параши?

Ответить
0
Металлургический томагавк_два

можно просто жить, ходить на работу и растить детей 

Ответить
0
Уютный Багажник

Всё это и там можно делать, в гораздо более приятных условиях) 

Ответить
1
Металлургический томагавк_два

а как же березки? 

Ответить
0
Уютный Багажник

Так в Канаде их полно) Да и в США найти можно 

Ответить
2
Металлургический томагавк_два

у меня аргументов больше нет 
@Arthur Sergeev @путин хуйло  помогите пожалуйста 

Ответить
1
Металлургический томагавк_два

с голода же никто не умирает

Ответить
0
Металлургический томагавк_два

не нагнетай, знаю лично одного бизнесмена который чувствует себя НОРМАЛЬНО

Ответить
0
Уютный Багажник

Ивахнов что ли?

Ответить
1
Stanley H. Tweedle

Ага, вон уже очередной на киче за госизмену сидит.

Ответить
1
Лис Снежный

Ну лучше не в России)

Ответить
0
Раушан Косаева

Девушка в команде!
Греет мою душу

Ответить
2
Газетный американец

Это эйчар.

Ответить
1
Газетный американец

Или qa.

Ответить
2
Илья Гераськин

Или секретарь, кофе варила

Ответить
0
Раушан Косаева

Эйчар your ass

Ответить
1
Позвольте, выскажу мнение

Поздравляю будущих граждан США!

Ответить
1
Высокий алмаз

@serguun42 ты на каком месте?

Ответить
–1
Предельный парфюмер

-1 – не найдено

Ответить
–1
Высокий алмаз

Токсичная мразь

Ответить
1
Убитый бокал

-1 так -1. 

Ответить
0
Чрезвычайный месяц

Писал бы на python, был бы на последнем

Ответить
0
Высокий алмаз

Охуел? Я с тобой

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0
ну и в чем он не прав

welcome to faang guys...

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0
Илья Синица

 C, C++, Python, Java и Kotlin

Ясен хрен, ибо для решения на жабаскрипт 15 проблем превращается в 15 тысяч проблем

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0
Российский будильник

по реально существующим проблемам

Феминизм и либертарианство? 

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0
Металлургический томагавк_два

Крым

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0
Реальный турник

Будущие ученые США

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0
Металлургический томагавк_два

русофоб

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0
Убитый бокал

Ты меня называла.

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0
Убитый бокал

А дальше писать не буду, а то опять придётся вахтёра просить удалить.

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0
Сталин спас Россию

Херасе тут вонь в комментах

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0
Металлургический томагавк_два
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0
Stan Majors

А первым из РФ выиграл брат Дурова старший) причем пару раз)

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0
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