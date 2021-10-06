Нижегородские студенты победили на Международной олимпиаде по программированию ICPC Статьи редакции
Они единственные решили 12 задач из 15 по реально существующим проблемам.
Студенты нижегородского университета имени Н.И. Лобачевского стали абсолютными победителями Международной студенческой олимпиады по программированию ICPC. Результаты опубликованы на сайте организатора, Университета Бэйлора.
Командам из трёх человек в возрасте до 25 лет давали решать 15 задач по реально существующим проблемам. На выполнение заданий отвели пять часов. Решения можно было писать на C, C++, Python, Java и Kotlin. Итоговый зачёт строился на основе того, как много заданий выполнила команда и как быстро она это сделала.
Российские студенты из Университета Лобачевского единственные решили 12 задач, при этом два решения сдали первыми. В составе команды были Николай Калинин, Алексей Данилюк и Валерия Рябчикова.
Золото также получили ещё три команды, которые первыми решили 11 задач. Вторыми стали студенты из Сеульского университета, а третьими и четвертыми — студенты из ИТМО и МФТИ соответственно. Всего в олимпиаде участвовали 119 команд из 40 государств.
Россия победила на ICPC в восьмой раз подряд. С 2013 года команды занимали первые места, за исключением 2020 года, когда олимпиаду отменили из-за коронавируса.
Вот тут есть список проблем, мы добавим краткое описание в ближайшее время
@Arthur Sergeev это правда?
@serguun42 ты на каком месте?