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Новости
Sasha Shambilova

Девушка с плакатом «Чрезмерное потребление = вымирание» прервала показ Louis Vuitton в Париже Статьи редакции

В организации, ответственной за акцию, заявили, что Louis Vuitton задаёт тренды на увеличение производства на фабриках.

21 21 комментарий
651 просмотров
Фото Getty Images

5 октября французский модный дом Louis Vuitton провёл показ, на котором представил весеннюю коллекцию 2022 года. Но во время мероприятия на подиум вышла женщина с плакатом «Чрезмерное потребление = вымирание». Об этом сообщает Reuters.

После этого один их охранников повалил женщину на пол, но не смог в одиночку унести её с подиума, по которому ходили модели. Ему помогли три других мужчины.

Фото Getty Images
Фото Getty Images

Один из находящихся в зале зрителей рассказал, что появление экоактивистки шокировало зал. На плакате также указали три экологические организации: Amis de la Terre France, Youth for Climate и Extinction Rebellion.

Представитель Amis de la Terre France рассказал, что члены организации намеренно выбрали бренд LVMH (Louis Vuitton) для проведения акции, чтобы привлечь внимание к проблеме чрезмерного потребления.

LVMH — мировой лидер в области люкса, они несут ответственность, когда дело доходит до тенденций, которые подталкивают текстильную промышленность к постоянному увеличению объёма производства.

представитель Amis de la Terre France

#новости #франция #мода #экология

21 21 комментарий
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Либертарианство

Леваки хотят больше рабочих мест и уничтожения фабрик. Никаких противоречий! Фантастика!

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5
Щячло Попячтса

Это скорее про вред окружающей среде.

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2
Лига порвах

80% ВВП — сфера услуг, какие фабрики?

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0
Рейтгейт

Если бы не возросшее потребление с конца 19 века, благодаря которому всё человечество поднималось и продолжает подниматься из говна и грязи, даже при том, что нас уже почти 8 миллиардов, то эта дамочка сейчас бы вместо своей комфортной одежды, транспорта, досуга и развлечений, которые её окружают во Франции - пахала бы в поле и жрала траву, молясь на то, чтобы не пришла новая эпидемия чумы/оспы и не перекосила её семью и её саму.

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2
Дмитрий Орлов

Если уменьшить потребление и активно переходить на альтернативную энергетику, путинская экономика рухнет в 2030ых годах

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–2
Дмитрий Орлов

Её увела охрана

а я то думал они прервут показ ради такого

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1
Sasha Shambilova

да, согласна, убрала

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0
Дмитрий Орлов

Извини пожалуйста

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1
Дмитрий Орлов

За наезд

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0
Либертарианство

Привет, мы всё ещё друзья?

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0
Дмитрий Орлов

Конечно

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0
Дмитрий Орлов

Ты думаешь я буду прерывать дружбу из-за разногласий в такой незначительной вещи как политические взгляды??

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0
Либертарианство

Ты человек, Дима!

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0
Либертарианство

🤗

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0
Проклятый рубин

Пук, среньк.. надо было на подиум. А так скучненько

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1
Плотный

отсутствие потребление

сокращение рабочих мест

вымирание

Эта мразь хочет нас убить.

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1
Alex Blake

Почему модели на подиумах такие страшные всегда?

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1
Дмитрий Орлов

Красивые в эскорте

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0
Сознательный Илья

что бы благородные господа в первом ряду не стали внезапно дрочить 

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0
HSmzg

Плачу об экологии, вытираю слезки рукавом своей кофточки LV

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0
Российский будильник

И этой девушкой был дерипаска

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0
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