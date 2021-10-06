Девушка с плакатом «Чрезмерное потребление = вымирание» прервала показ Louis Vuitton в Париже Статьи редакции
В организации, ответственной за акцию, заявили, что Louis Vuitton задаёт тренды на увеличение производства на фабриках.
5 октября французский модный дом Louis Vuitton провёл показ, на котором представил весеннюю коллекцию 2022 года. Но во время мероприятия на подиум вышла женщина с плакатом «Чрезмерное потребление = вымирание». Об этом сообщает Reuters.
После этого один их охранников повалил женщину на пол, но не смог в одиночку унести её с подиума, по которому ходили модели. Ему помогли три других мужчины.
Один из находящихся в зале зрителей рассказал, что появление экоактивистки шокировало зал. На плакате также указали три экологические организации: Amis de la Terre France, Youth for Climate и Extinction Rebellion.
Представитель Amis de la Terre France рассказал, что члены организации намеренно выбрали бренд LVMH (Louis Vuitton) для проведения акции, чтобы привлечь внимание к проблеме чрезмерного потребления.
Если бы не возросшее потребление с конца 19 века, благодаря которому всё человечество поднималось и продолжает подниматься из говна и грязи, даже при том, что нас уже почти 8 миллиардов, то эта дамочка сейчас бы вместо своей комфортной одежды, транспорта, досуга и развлечений, которые её окружают во Франции - пахала бы в поле и жрала траву, молясь на то, чтобы не пришла новая эпидемия чумы/оспы и не перекосила её семью и её саму.