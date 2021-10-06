В организации, ответственной за акцию, заявили, что Louis Vuitton задаёт тренды на увеличение производства на фабриках.

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Фото Getty Images

5 октября французский модный дом Louis Vuitton провёл показ, на котором представил весеннюю коллекцию 2022 года. Но во время мероприятия на подиум вышла женщина с плакатом «Чрезмерное потребление = вымирание». Об этом сообщает Reuters.

После этого один их охранников повалил женщину на пол, но не смог в одиночку унести её с подиума, по которому ходили модели. Ему помогли три других мужчины.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Один из находящихся в зале зрителей рассказал, что появление экоактивистки шокировало зал. На плакате также указали три экологические организации: Amis de la Terre France, Youth for Climate и Extinction Rebellion.

Представитель Amis de la Terre France рассказал, что члены организации намеренно выбрали бренд LVMH (Louis Vuitton) для проведения акции, чтобы привлечь внимание к проблеме чрезмерного потребления.