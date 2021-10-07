Вот и прошло 15 лет со дня убийства. Это значит, что заказчик, даже если его и назовут, не будет наказан, если иное не решит суд, который имеет право отменить «срок давности» — он истёк. Следствие тянуло до этой даты, как могло, ведь заказчик — это политика. И, судя по всему, большая политика.

А раз так, то лично я уверен: заказчик известен. Ему просто выдали индульгенцию.

Точно так же потом произойдёт с делом об убийстве Бориса Немцова: исполнителей сдадут, общественное мнение успокоят, заказчика искать не будут. А чего его искать, если все, «кому надо», и так знают?