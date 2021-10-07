15 лет назад убили Анну Политковскую. Заказчика не нашли, а срок давности по преступлению истёк Статьи редакции
Коллеги журналистки, критиковавшей Путина и Кадырова, уверены — мотивом стала её профессиональная деятельность.
7 октября 2006 года в лифте собственного дома убили специальную корреспондентку и обозревательницу «Новой газеты» Анну Политковскую. В итоге суд вынес приговор нескольким фигурантам дела, «исполнителю», «организатору» и «посредникам», но заказчик произошедшего не найден до сих пор.
В материале от 7 октября 2020 года редакция «Новой» предупреждала, что у органов следствия осталось 365 дней на поиск заказчика убийства Политковской. Это связано с истечением срока давности: статья 78 Уголовного кодекса освобождает лицо от ответственности, если со дня совершения особо тяжкого преступления прошло 15 лет. Фактически это означает, что в день написания этой заметки вероятные заказчики уйдут от ответственности, подчёркивает «Новая газета».
Главное о деле Анны Политковской
- Журналистку убили в её доме на Лесной улице в Москве. Убийца зашёл в подъезд перед ней. Она поднялась по ступенькам, вызвала лифт и вошла в кабину. Там журналистку убили четырьмя выстрелами в упор (один из них — в голову) из газового пистолета, переделанного в боевой. Подробная хроника, включая предварительную слежку, описана на New Times.
- Полковника милиции Дмитрия Павлюченкова, признавшего организацию слежки, осудили на 11 лет колонии, а в условно-досрочном освобождении ему отказывают. В 2014 году Мосгорсуд приговорил Рустама Махмудова (признан исполнителем убийства) и Лом-Али Гайтукаева (признан организатором) к пожизненному лишению свободы. Ибрагима и Джабраила Махмудовых, а также Сергея Хаджикурбанова признали посредниками в организации, приговорив к 12, 14 и 20 годам колонии соответственно. По версии следствия, Гайтукаев руководил организованной группой, в которую вошли другие фигуранты дела.
- В 2015 году Верховный суд смягчил наказание Джабраилу Махмудову до 13,5 лет, поскольку следствие не смогло доказать участие осуждённых в передаче оружия. В 2017 году Гайтукаев умер после «тяжёлого хронического заболевания».
- В 2018 году Европейский суд по правам человека признал российское расследование убийства Политковской «не достигшим минимального порога эффективности» и присудил её семье 20 тысяч евро. Пятью голосами против двух (судьи из России и Словакии) ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили право на жизнь Политковской (статья 2 Конвенции) и не предприняли нужных действий для выявления заказчика, а также не проверили должным образом связь преступления с работой журналистки.
- С момента убийства журналисты и другие общественные деятели указывали на несколько непроверенных следствием версий. Среди них — вероятная причастность главы Чечни Рамзана Кадырова. Журналистка посвятила много репортажей нарушениям прав человека в Чечне (во время и после Второй чеченской кампании), а также открыто критиковала руководителя республики и Владимира Путина.
- Коллеги, родственники и близкие Политковской ежегодно подчёркивают, что не считают дело раскрытым. Редакция «Новой газеты» отмечает, что во время расследования многие версии «детально не проверялись», а после приговора «следствие и не велось».
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