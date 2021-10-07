Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":849,"title":"\u0418\u0433\u0440\u0430: \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0442\u0435 \u0431\u0430\u0448\u043d\u044e \u0438 \u0432\u044b\u0438\u0433\u0440\u0430\u0439\u0442\u0435 Xbox","url":"\/redirect?component=advertising&id=849&url=https:\/\/tjournal.ru\/special\/combo&placeBit=1&hash=9437aaabe0e465b0ceedd8575a330d53fa0384192b031d3bc93bef889d6b3d78","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Сергей Звезда

15 лет назад убили Анну Политковскую. Заказчика не нашли, а срок давности по преступлению истёк Статьи редакции

Коллеги журналистки, критиковавшей Путина и Кадырова, уверены — мотивом стала её профессиональная деятельность.

26 26 комментариев
744 просмотров
Анна Политковская El Pais

7 октября 2006 года в лифте собственного дома убили специальную корреспондентку и обозревательницу «Новой газеты» Анну Политковскую. В итоге суд вынес приговор нескольким фигурантам дела, «исполнителю», «организатору» и «посредникам», но заказчик произошедшего не найден до сих пор.

В материале от 7 октября 2020 года редакция «Новой» предупреждала, что у органов следствия осталось 365 дней на поиск заказчика убийства Политковской. Это связано с истечением срока давности: статья 78 Уголовного кодекса освобождает лицо от ответственности, если со дня совершения особо тяжкого преступления прошло 15 лет. Фактически это означает, что в день написания этой заметки вероятные заказчики уйдут от ответственности, подчёркивает «Новая газета».

Главное о деле Анны Политковской

  • Журналистку убили в её доме на Лесной улице в Москве. Убийца зашёл в подъезд перед ней. Она поднялась по ступенькам, вызвала лифт и вошла в кабину. Там журналистку убили четырьмя выстрелами в упор (один из них — в голову) из газового пистолета, переделанного в боевой. Подробная хроника, включая предварительную слежку, описана на New Times.
  • Полковника милиции Дмитрия Павлюченкова, признавшего организацию слежки, осудили на 11 лет колонии, а в условно-досрочном освобождении ему отказывают. В 2014 году Мосгорсуд приговорил Рустама Махмудова (признан исполнителем убийства) и Лом-Али Гайтукаева (признан организатором) к пожизненному лишению свободы. Ибрагима и Джабраила Махмудовых, а также Сергея Хаджикурбанова признали посредниками в организации, приговорив к 12, 14 и 20 годам колонии соответственно. По версии следствия, Гайтукаев руководил организованной группой, в которую вошли другие фигуранты дела.
  • В 2015 году Верховный суд смягчил наказание Джабраилу Махмудову до 13,5 лет, поскольку следствие не смогло доказать участие осуждённых в передаче оружия. В 2017 году Гайтукаев умер после «тяжёлого хронического заболевания».
  • В 2018 году Европейский суд по правам человека признал российское расследование убийства Политковской «не достигшим минимального порога эффективности» и присудил её семье 20 тысяч евро. Пятью голосами против двух (судьи из России и Словакии) ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили право на жизнь Политковской (статья 2 Конвенции) и не предприняли нужных действий для выявления заказчика, а также не проверили должным образом связь преступления с работой журналистки.
  • С момента убийства журналисты и другие общественные деятели указывали на несколько непроверенных следствием версий. Среди них — вероятная причастность главы Чечни Рамзана Кадырова. Журналистка посвятила много репортажей нарушениям прав человека в Чечне (во время и после Второй чеченской кампании), а также открыто критиковала руководителя республики и Владимира Путина.
  • Коллеги, родственники и близкие Политковской ежегодно подчёркивают, что не считают дело раскрытым. Редакция «Новой газеты» отмечает, что во время расследования многие версии «детально не проверялись», а после приговора «следствие и не велось».

Вот и прошло 15 лет со дня убийства. Это значит, что заказчик, даже если его и назовут, не будет наказан, если иное не решит суд, который имеет право отменить «срок давности» — он истёк. Следствие тянуло до этой даты, как могло, ведь заказчик — это политика. И, судя по всему, большая политика.

А раз так, то лично я уверен: заказчик известен. Ему просто выдали индульгенцию.

Точно так же потом произойдёт с делом об убийстве Бориса Немцова: исполнителей сдадут, общественное мнение успокоят, заказчика искать не будут. А чего его искать, если все, «кому надо», и так знают?

Сергей Соколов
замглавного редактора «Новой газеты»

Что посмотреть или послушать про Анну Политковскую

Аудио-версия репортажа Политковской о первой встрече с Кадыровым в июне 2004 года. Тогда он был вице-премьером правительства Чечни
Аудио-версия репортажа Политковской о теракте в Беслане
Интервью Политковской после возвращения из Беслана, по дороге в который её попытались отравить
Аудио-версия репортажа Политковской о «Норд-Осте», а точнее о том, как она вела переговоры с террористами на Дубровке
Последнее интервью Анны Политковской от 5 октября 2006 года. Она рассказала RTVi о Кадырове
Примечание: 7 октября на ютуб-канале «Новой газеты» выйдет документальный фильм про Политковскую. Когда это произойдёт, ссылка появится вместо этого текста.

#новости #медиа #политика

26 26 комментариев
1
22
{ "author_name": "Сергей Звезда", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0435\u0434\u0438\u0430"], "comments": 26, "likes": 22, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 451121, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 07 Oct 2021 02:50:14 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
26 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Sergiy Sev

Именем Анны Политковской названы улица в Тбилиси, площади в Риме и парижском пригороде Монтрей, парк в Карловых Варах, набережная в Праге и сад в Милане.

А в РФ?

Ответить
11
Aнус Роскомнадзора

А в рф ее захуярили.

Ответить
10
Андрей Охапкин

Будет. Как и площадь Алексея Анатольевича

Ответить
0
Aнус Роскомнадзора

Ага, вы только дождитесь как помрет и еще лет 20 после.

Ответить
0
Андрей Охапкин

Кто "вы"? Я здесь один

Ответить
1
Aнус Роскомнадзора

Я тя понел.

Ответить
1
Aнус Роскомнадзора

Блядь, вы счетик свой видели? Пиздос ребята.

Ответить
1
Aнус Роскомнадзора

Опа, 300 :)

Ответить
0
Aнус Роскомнадзора

Закажи у погромиста.

Ответить
0
Сергей Звезда
Ответить
1
Aнус Роскомнадзора

:)

Ответить
0
Целесообразный щит

Лахтаботы дудосят либеральный тж?

Ответить
0
Aнус Роскомнадзора

Лол, если бы. Кото-дон-аниму-боты не хочите ли?

Ответить
1
Целесообразный щит

А, не, нормально теперь

Ответить
0
Яркий бас

У меня остановился так.

Ответить
0
Aнус Роскомнадзора

Потрясающе

Ответить
0
Стильная самочка орангутана

Насколько я понимаю хуйня работает на сокетах и иногда отваливается, ничего страшного

Ответить
0
Aнус Роскомнадзора

А по моему это пиздос

Ответить
0
Андрей Охапкин

А ещё сегодня др Путина

Ответить
1
Русский хот-дог

«Заранее извиняюсь» за толстый намек, но тут все прозрачно и ниточки ведут… еще раз простите, сами знаете к кому.

Ответить
0
Кот в сапогах

Но ведь не нашли же, сколько ни пытались.

Ответить
1
Русский хот-дог
Ответить
0

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Aнус Роскомнадзора

Вызывайте ширяева обратно))

Ответить
0
Aнус Роскомнадзора

Атака ботов, которых вы сами допустили отбита?? Ого, могете. ред.

Ответить
0
ggg123

Это связано с истечением срока давности: статья 78 Уголовного кодекса освобождает лицо от ответственности, если со дня совершения особо тяжкого преступления прошло 15 лет.

Значит ли это что можно быть серийным маньяком, потом отсидеться 15 лет и тебе вообще ничего не будет?

Ответить
0
Alex Blake

Так же как и с Немцовым, все знают кто заказчик убийства, но эта фигура на шахматной доске слишком ценная и сильная, чтобы ею жертвовать в угоду правосудия. 

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 26 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null