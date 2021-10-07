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Новости
Sasha Shambilova

СПбГУ отчислил студента, который предлагал «немножечко пофальсифицировать» выборы в округе с тремя Борисами Вишневскими Статьи редакции

Решение приняли из-за нарушения моральных и этических норм.

Студента политфака Владислава Дубровского, который предлагал 15 тысяч за вброс бюллетеней за «Единую Россию» на прошедших думских выборах, отчислили из СПбГУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ проректора Александра Бабича.

В документе сообщается, что Дубровский нарушил правила внутреннего распорядка обучающихся СПбГУ, «а именно: следовать нравственным и культурным традициям и духовным ценностям университета, общепринятым моральным и этическим нормам, соблюдать кодекс универсанта университета». В приказе также обозначили сроки, в которые студент нарушал правила, — с 17 по 19 сентября.

В начале сентября студенческое издание DOXA сообщило, что учащимся СПбГУ предложили «немножечко пофальсифицировать» выборы. В студенческом чате и личных сообщениях Дубровский предлагал с 17 по 19 сентября поработать «наблюдателем» — «проголосовать за определённого кандидата» на 12 избирательных участках за день.

#новости #выборы #петербург

1007 просмотров
18 18 комментариев
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18 комментариев
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Направленный Филипп

Наконец-то нашли организатора всех фальсификаций. Наверняка, это агент Навального

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12
Короткий Филипп

Исполнителей наказывать ненадо штоль? ред.

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1
Направленный Филипп

Надо, но они ограничатся этим. И то, только потому что тот сам спалился

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0
Короткий Филипп

Выбирая между "никого" и "только исполнителей" всё же лучше "только исполнителей"

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0
Argumenta Ambigua

Леха говорит, что не в курсах

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0
Направленный Филипп

Передай ему что он крутой.

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1
Argumenta Ambigua

Ок, тут вообще все с ним дружат, нормальный мужик

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0
Llaren Hlaalo

15 тысяч

Чёт как-то по-дешмански, учитывая шо призыв к совершению преступления на лицо.

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0
Андрей Охапкин

Это не преступление, если вбрасываешь за правильную партию

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5
Авраам Рабинович
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3
Озабоченный пистолет

Уверен, что бросали и за 3000₽

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0
Андрей Охапкин

Уверен, что бросали и бесплатно, за идею

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0
Андрей Охапкин

Фальсифицировать можно только массово, в масштабах страны

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0
Короткий Филипп

Вот такие случаи надо аккуратно складывать в папочку и перед следующими выборами максимально распространять. Чтобы те, кого начальство заставляет или по каким-то другим причинам решил на это пройти осознавали, что они будут крайними - если их спалят, то никто за них не вступится.

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0
Llaren Hlaalo

Лол, это сраный студент-ничтожествонезаслуживающееправанавосприятиесвоейэкзистенциальностиижизни. Он даже никакого поста не занимает. Шваль которую можно сразу в мусорку скидывать. Заменяется на изи, в отличии от чиновников, где нужно быть ещё уверенным в лояльности. ред.

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0
Василий Духанин-Есипов

Осталось зачислить на его карточку 10 долларов и объявить иностранным агентом

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0
Комплексный пришелец

поделом

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Павел Каташев
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