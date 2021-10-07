Решение приняли из-за нарушения моральных и этических норм.

Студента политфака Владислава Дубровского, который предлагал 15 тысяч за вброс бюллетеней за «Единую Россию» на прошедших думских выборах, отчислили из СПбГУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ проректора Александра Бабича.

В документе сообщается, что Дубровский нарушил правила внутреннего распорядка обучающихся СПбГУ, «а именно: следовать нравственным и культурным традициям и духовным ценностям университета, общепринятым моральным и этическим нормам, соблюдать кодекс универсанта университета». В приказе также обозначили сроки, в которые студент нарушал правила, — с 17 по 19 сентября.

В начале сентября студенческое издание DOXA сообщило, что учащимся СПбГУ предложили «немножечко пофальсифицировать» выборы. В студенческом чате и личных сообщениях Дубровский предлагал с 17 по 19 сентября поработать «наблюдателем» — «проголосовать за определённого кандидата» на 12 избирательных участках за день.