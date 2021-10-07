В Африке от малярии ежегодно погибают сотни тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала начать широкое использование первой в мире вакцины от малярии. Последняя фаза испытаний длилась с 2019 года, за это время участие в ней приняли более 800 тысяч детей из Ганы, Кении и Малави. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Это исторический момент. Долгожданное одобрение использование вакцины от малярии — это прорыв в области науки, здоровья детей и борьбы с малярией. Тедрос Адханом Гебрейесус глава ВОЗ

Во время испытаний вакцина показала ограниченную эффективность. Она снижала риск заболевания детьми малярией лишь на 39%. Протекание болезни в тяжёлой форме сократились на 29%. Однако учёные из Лондонской школы гигиены и тропической медицины выяснили, что в сочетании с противомалярийными препаратами количество госпитализаций и смертей сократились на 70%.

В 2019 году от малярии погибли 386 тысяч жителей Африки. Ежегодно болезнь убивает сотни тысяч человек, в основном — маленьких детей. Работа над вакциной велась больше 30 лет.