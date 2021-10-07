Цель приложения — расследование киберпреступлений.

Входящий в «Ростех» концерн «Автоматика», компания сына бывшего генпрокурора РФ Игоря Чайки «Национальная инжиниринговая корпорация» (НИК) и «Ти Хантер» договорились разработать сервис, который позволит анализировать открытые источники данных для поиска киберпреступников. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как сообщает гендиректор «Автоматики» Андрей Моторко, сервис «может быть востребован у государственных организаций». Речь идёт о технологии OSINT — разведки по открытым источникам.

Например, следователь сможет загрузить в систему e-mail или номер телефона подозреваемого, а программный комплекс, используя этот фрагмент, сопоставит с ним массивы данных: IP-адреса, информацию из платёжных систем и рекламные идентификаторы — более 40 параметров. На выходе следователь получит отчёт о личности объекта с источниками информации в текстовом и графическом виде. Игорь Бедеров руководитель департамента информационно-аналитических исследований «Tи Хантера»

В НИК «Коммерсанту» сообщили, что сервис предложат использовать правоохранительным органам и крупным коммерческим компаниям. Это должно помочь быстрее расследовать преступления.

Как отмечают эксперты газеты, технология не сможет выследить опытных преступников: они используют ресурсы даркнета, которые система не считает. Также сервис должен контролироваться чиновниками и судами, «но на практике это происходит редко, и в результате данные о гражданах продаются на чёрном рынке», заявил Владимир Ожерельев из «Роскомсвободы».