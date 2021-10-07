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Новости
Sasha Shambilova

В России разработают сервис для поиска информации о гражданах по открытым источникам. Его предоставят полиции Статьи редакции

Цель приложения — расследование киберпреступлений.

Входящий в «Ростех» концерн «Автоматика», компания сына бывшего генпрокурора РФ Игоря Чайки «Национальная инжиниринговая корпорация» (НИК) и «Ти Хантер» договорились разработать сервис, который позволит анализировать открытые источники данных для поиска киберпреступников. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как сообщает гендиректор «Автоматики» Андрей Моторко, сервис «может быть востребован у государственных организаций». Речь идёт о технологии OSINT — разведки по открытым источникам.

Например, следователь сможет загрузить в систему e-mail или номер телефона подозреваемого, а программный комплекс, используя этот фрагмент, сопоставит с ним массивы данных: IP-адреса, информацию из платёжных систем и рекламные идентификаторы — более 40 параметров. На выходе следователь получит отчёт о личности объекта с источниками информации в текстовом и графическом виде.

Игорь Бедеров
руководитель департамента информационно-аналитических исследований «Tи Хантера»

В НИК «Коммерсанту» сообщили, что сервис предложат использовать правоохранительным органам и крупным коммерческим компаниям. Это должно помочь быстрее расследовать преступления.

Как отмечают эксперты газеты, технология не сможет выследить опытных преступников: они используют ресурсы даркнета, которые система не считает. Также сервис должен контролироваться чиновниками и судами, «но на практике это происходит редко, и в результате данные о гражданах продаются на чёрном рынке», заявил Владимир Ожерельев из «Роскомсвободы».

#новости #кибербезопасность #технологии

2056 просмотров
52 52 комментария
11
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52 комментария
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Кирилл Терентьев
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20
Сталин спас Россию

При том что в пейсбуке регаются добровольно, а хотел ли ты оказаться в телефонной книге - никого не ебало ред.

Ответить
12
Сталин спас Россию

Они хотят переизобрести "Глаз бога" и тому подобное?

Ответить
15
Нефтяной каякер

Монополизировать

Ответить
8
Люциан Бужор

Монетизировать )

Ответить
1
Адекватный пёс_анон

Только отечественный, ГУЛАГ продолжает строиться

Ответить
1
Сталин спас Россию

Следующий этап - новый голодомор украинцев

Ответить
0
Андрей Охапкин

А был ли голодомор? 🤔

Ответить
–1
Smaug The Terrible

Если в советских газетах не писали, значит не было

Ответить
3
Андрей Охапкин

В советских газетах много о чем не писали......

Ответить
0
Сталин спас Россию

Значит, в СССР много чего не было.

Ответить
4
Адекватный пёс_анон

Ты охуел?

Ответить
0
Сталин спас Россию

Скрепа затрещала?

Ответить
1
Адекватный пёс_анон

Ебало у тебя затрещало

Ответить
0
Сталин спас Россию

Не рвись

Ответить
3
Адекватный пёс_анон

Шо, уже страшно?

Ответить
0
ggg123

Напишут в итоге прогу которая тупо в глаз бога шлет запросы) 

Ответить
9
Слава Инженеров

не прогу, а программный комплекс

Ответить
2
Андрей Охапкин

компания сына бывшего генпрокурора РФ Игоря Чайки

договорились

Очень хорошо попросили и им позволили))

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4
Комплексный пришелец

ctOS Russian Edition

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4
Максим Шпилёв

В НИК «Коммерснату» сообщили, что сервис предложат использовать правоохранительным органам и крупным коммерческим компаниям. Это должно помочь быстрее расследовать преступления.

Какие преступления расследуют коммерческие компании?

Ответить
3
Администратор Аккаунта

а это уже не ваше дело!!!

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2
Русский пришелец

А где я соглашался на сбор и хранение информации? В паспорте?

Ответить
2
Выдающийся клуб

Если ты подозреваемый по уголовному делу о репостах клипа рамштайн (например), то твоё согласие и не требуется) ред.

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3
Сталин спас Россию

Когда выложил её в открытый доступ

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0
MedievalRain

А с каких пор

IP-адреса, информация из платёжных систем и рекламные идентификаторы

Выкладываются в открытый доступ?

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2
Сталин спас Россию

Я не читаю дальше заголовка

Ответить
2
Georgi Yudin

Сбор обезличенных данных для их обогащения с целью слежки не особо законная вещь). Но сынуле Чайки можно.

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0
Трансгендолёт

Мы должны радоваться, что пока сынуля желает только обогащаться. Прикинь какие законы примут когда он захочет сафари туры на нищих россиян устраивать!)

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6
Выдающийся клуб

Почему обезличенных? Это как раз персональные данные. 

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3
Адекватный пёс_анон

Закона в России нет. Есть то что разрешено Путиным и то что не разрешено

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0
Русский пришелец

Есть то что разрешено Путиным

и запрещено тебе

Ответить
0
Утренний стояк

Стерпят 

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1
Андрей Охапкин

С регистрацией!

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0
Утренний стояк

С терпением 

Ответить
3
Радостный огонь

Бох терпел, и всем велел

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0
Владислав Егоров

меня уже бомбит даже уже не столько от того, что этой херней неугодных кошмарить будут, а от того, что эта хуйня потом никогда не используется по прямому назначению своему, типа чтобы чувака с митинга отловить тебе и распознования лиц, и пеленги операторов, и распечатки звонков, и данные с соцсетей и армия бесполезных бронелобых чтобы дверь сломать. Но если преступление, пропал человек, кража - хуй, просто хуй и все, дело сгниет в столе у бесполезного некомпетентного участкового на которого сваливают настоящие дела

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2
Трансгендолёт

Ну теперь товарищу майору будет еще проще искать экстремистов из соцсетей и форумов и давать двушечки за посты двадцатилетней давности.
Ну а реальных хакеров само собой искать никто не будет да и цели такой нет.

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0
Smaug The Terrible

Так премию дают за количество, а не за качество

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4
Савелий

Очень интересно читать законодательные инициативы, которые на самом деле давно работают. В интернете есть такое понятие osint. Там достаточно много софта, в том числе российского для России. Много уже отработанных методик. То есть, всё есть. В данном софте часто идёт упоминание, что работают исключительно с милицией, не продают, не предоставляют инфу частникам. Но при этом софт данный не легальный. Ну и есть такие, как глаз бога.
Вот судя по всему данная "инициатива" обелит данный софт.

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1
Восточный хичхакер

Go west. Рецепт давно уже один 

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1
Сергей Лукин

Дайте угадаю: для защиты детей от иностранных агентов?

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1
Natasha Starikova

C хера ли личную информацию будут коммерческим организациям предоставлять?

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1
Мощный огонь

Вопрос на миллион!
Наверное, те могут её купить. За деньги.

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0
FUNGAME

Это конечно всё напрягает, но наверно потому что они говорят про данные из "открытых источников", а программный комплекс который будут предоставлять коммерческим организациям (интересно на каких условиях) будет только собирать эти данные из "открытых источников". Что впрочем по факту может оказаться и пиздежом.

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0
FUNGAME

т.е. в теории всю эту информацию можно собрать вручную, только долго, нудно и неудобно.

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0
Горьковский Архимагос Доминус

Ммм NSO Group на минималках

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0
Высокий фонарь

Можно ненада

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0
NiemandDa

Зачем разрабатывать еще один сервис, если у ФСБ уже есть вк и одноклассники

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0
Адекватный пёс_анон

шоб участковые смогли пользоваться, О - оптимизация репрессивных процессов 

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0
Вова Кот

IP-адреса, информацию из платёжных систем

Это же не публичная информация

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0
Василий Дробовский

Любой одинокий светофор изучит каждого

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0
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