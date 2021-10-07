В России разработают сервис для поиска информации о гражданах по открытым источникам. Его предоставят полиции Статьи редакции
Цель приложения — расследование киберпреступлений.
Входящий в «Ростех» концерн «Автоматика», компания сына бывшего генпрокурора РФ Игоря Чайки «Национальная инжиниринговая корпорация» (НИК) и «Ти Хантер» договорились разработать сервис, который позволит анализировать открытые источники данных для поиска киберпреступников. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Как сообщает гендиректор «Автоматики» Андрей Моторко, сервис «может быть востребован у государственных организаций». Речь идёт о технологии OSINT — разведки по открытым источникам.
В НИК «Коммерсанту» сообщили, что сервис предложат использовать правоохранительным органам и крупным коммерческим компаниям. Это должно помочь быстрее расследовать преступления.
Как отмечают эксперты газеты, технология не сможет выследить опытных преступников: они используют ресурсы даркнета, которые система не считает. Также сервис должен контролироваться чиновниками и судами, «но на практике это происходит редко, и в результате данные о гражданах продаются на чёрном рынке», заявил Владимир Ожерельев из «Роскомсвободы».
меня уже бомбит даже уже не столько от того, что этой херней неугодных кошмарить будут, а от того, что эта хуйня потом никогда не используется по прямому назначению своему, типа чтобы чувака с митинга отловить тебе и распознования лиц, и пеленги операторов, и распечатки звонков, и данные с соцсетей и армия бесполезных бронелобых чтобы дверь сломать. Но если преступление, пропал человек, кража - хуй, просто хуй и все, дело сгниет в столе у бесполезного некомпетентного участкового на которого сваливают настоящие дела
Очень интересно читать законодательные инициативы, которые на самом деле давно работают. В интернете есть такое понятие osint. Там достаточно много софта, в том числе российского для России. Много уже отработанных методик. То есть, всё есть. В данном софте часто идёт упоминание, что работают исключительно с милицией, не продают, не предоставляют инфу частникам. Но при этом софт данный не легальный. Ну и есть такие, как глаз бога.
Вот судя по всему данная "инициатива" обелит данный софт.
Это конечно всё напрягает, но наверно потому что они говорят про данные из "открытых источников", а программный комплекс который будут предоставлять коммерческим организациям (интересно на каких условиях) будет только собирать эти данные из "открытых источников". Что впрочем по факту может оказаться и пиздежом.