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Новости
Артём Мазанов

Группа из 40 расследователей заявила о раскрытии личности убийцы Зодиака — это мужчина, умерший в 2018 году Статьи редакции

Это пока лишь предположение, ФБР и полиция уточнили, что их расследование о личности одного из самых известных маньяков ещё идет.

23 23 комментария
4733 просмотров

О раскрытии личности убийцы рассказала о команда The Case Breakers, состоящая из более чем 40 бывших следователей правоохранительных органов, журналистов и офицеров военной разведки. Об этом пишет Fox News.

По мнению расследователей, Зодиаком называл себя маляр по имени Гэри Френсис Пост, умерший в 2018 году.

  • Пост был американским лётчиком, а после красил дома.
  • The Case Breakers нашла доказательства в судебно-медицинских документах и обнаружила фотографии из «потайной комнаты» Поста. На одной из них эксперты заметили шрам на лбу, как и на фотороботе Зодиака.
  • Пост носил обувь, следы от которой совпадают со следами обуви Зодиака в трёх разных местах преступления.
  • Члены группы расшифровали одно из написанных Зодиаком писем, ключом к расшифровке было именно имя Поста. «Выходит, что вы должны знать полное имя Гэри, чтобы расшифровать эти анаграммы. Не думаю, что есть какой-либо другой способ», — заявила один из членов The Case Breakers, которая раньше работала в военной разведке.
  • Расследователи также обнаружили связь Зодиака с ещё одним убийством, 18-летняя Чери Джо Бейтс якобы была шестой его жертвой. Они считают, что Пост убил девушку 31 октября 1966 года в Калифорнии, за два года до первого убийства, которое связывают с ним.
The Case Breakers процитировало записку ФБР 1975 года, в которой говорилось, что Шери Джо Бейтс была шестой жертвой Зодиака
  • Ещё одной уликой назвали забрызганные краской часы, которые нашли на месте убийства Бейтс.
  • Правоохранительные органы не уверены, что Бейтс убил именно Зодиак.

Полиция и ФБР в ответ на расследование The Case Breakers заявили, что дело о Зодиаке всё ещё остаётся открытым.

После публикации The Case Breakers в соцсетях через шутки предположили, как Гэри Пост насмехался над полицейскими, которые не сумели раскрыть его личность, и как смотрел фильмы о себе.

Hailey Krinsky @haileykrispy
The Zodiac Killer watching Netflix documentaries about himself in 2016
Зодиак смотрит документалку Netflix о себе.Надпись на картинке: «Вы тупые».
dij @DijahSB
the zodiac killer updating the wikipedia page about himself
Зодиак обновляет страницу в «Википедии» о себе
dune-poster @ik2onmovies
that gary mf hearing the table next to him talking about zodiac (2007)
Гэри Пост слушает, как за столом рядом с ним говорят о Зодиаке
Lauren💕 @sadsnoopdog
the zodiac killer getting the movie as a present one christmas
Зодиак получает в подарок фильм о себе
𝓙𝓸𝓼𝓱𝔂 🎃🤙🏼 @JoshlikesJazz
@lilsasquatch66 Gary Francis Poste watching Zodiac
Пост смотрит фильм «Зодиак»

В соцсетях также напомнили, что предположительно друг Поста несколько лет рассказывал о личности Зодиака.

Spurt MaGHOUL ⚰️ @spurtmagoo
pretty crazy that after all this time this is how they identified the zodiac killer
jetka⁷ @pota_twt
the wildest thing about them reportedly "identifying" gary poste as the zodiac killer is that his best friend (?) glynn barnes has been trying to tell everyone about it for years 😭

Зодиак — один из самых известных серийных убийц, личность которого ещё не установили. Он совершал преступления в Сан-Франциско с конца 1960-х до начала 1970-х годов и прославился зашифрованными посланиями для полицейских и журналистов. В одном из них он заявил, что убил 37 человек. Правоохранительные органы пока смогли подтвердить только пять убийств Зодиака.

Первое послание маньяка — шифр 408 — разгадали ещё в 1969 году. В нём он говорил, что убийства доставляют ему удовольствие. В июне 2021 года французский инженер заявил о разгадке последних шифров Зодиака с именем убийцы. Специалисты и онлайн-детективы на форумах отнесли к расшифровке со скепсисом.

«Мне нравится убивать, это так весело»: история…
Десятки лет спустя люди всё ещё расшифровывают тайные послания знаменитого убийцы, но его…
tjournal.ru

#новости #сша #убийства

23 23 комментария
26
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Часовой дым

Вот тупые пендосы, в России через 15 лет просто закрыли бы дело

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28
Турецкий холод

Зачем закрывать дело через 15 лет, если его можно просто не открывать?

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15
Ограниченный Макс

красиво притянул

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8
Коммерческий Орзэмэс

@Arthur Sergeev терпи

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2
Андрей Охапкин

А что... В Беларуси?

Ответить
0
Часовой дым

В Беларуси только открывают

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2
Никита-Никита

 заявила о раскрытии личности убийцы Зодиака

Это пока лишь предположение

Нетаблоид

Ответить
18
Коммерческий Орзэмэс

@Кто это 

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–1
New

Извиняйся!!!!!!

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0
New

не работает

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–1
New

Хули ты мне дизлайк поставил, чорт?

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–1
Коммерческий Орзэмэс

Слыш гомункул, это война 

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–1
New

Раз на раз выйдешь?

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–1
Коммерческий Орзэмэс

Да тебе пизда

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0
Pa Chu

парни, секунданты нужны вам?

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0
Злой кавалер

так он ещё и тжшником был

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4
причёска Дэниса Родмана

я не понял, они типо парой были?

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0
Злой кавалер

Очень близкими друзьями

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0
Иван Грозный

даже слишком близкими

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0
Генетический якорь

мужчина, умерший в 2018 году

Удобно. Даже не спросишь. 

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3
Высокий фонарь

Специалисты и онлайн-детективы на форумах

Это одни и те же люди

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1
Le Petit Train Jaune
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1
Комплексный пришелец

раскрыли.наверное

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0
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