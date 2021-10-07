Это пока лишь предположение, ФБР и полиция уточнили, что их расследование о личности одного из самых известных маньяков ещё идет.

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О раскрытии личности убийцы рассказала о команда The Case Breakers, состоящая из более чем 40 бывших следователей правоохранительных органов, журналистов и офицеров военной разведки. Об этом пишет Fox News.

По мнению расследователей, Зодиаком называл себя маляр по имени Гэри Френсис Пост, умерший в 2018 году.

Пост был американским лётчиком, а после красил дома.



The Case Breakers нашла доказательства в судебно-медицинских документах и обнаружила фотографии из «потайной комнаты» Поста. На одной из них эксперты заметили шрам на лбу, как и на фотороботе Зодиака.

Пост носил обувь, следы от которой совпадают со следами обуви Зодиака в трёх разных местах преступления.

Члены группы расшифровали одно из написанных Зодиаком писем, ключом к расшифровке было именно имя Поста. «Выходит, что вы должны знать полное имя Гэри, чтобы расшифровать эти анаграммы. Не думаю, что есть какой-либо другой способ», — заявила один из членов The Case Breakers, которая раньше работала в военной разведке.



Расследователи также обнаружили связь Зодиака с ещё одним убийством, 18-летняя Чери Джо Бейтс якобы была шестой его жертвой. Они считают, что Пост убил девушку 31 октября 1966 года в Калифорнии, за два года до первого убийства, которое связывают с ним.

The Case Breakers процитировало записку ФБР 1975 года, в которой говорилось, что Шери Джо Бейтс была шестой жертвой Зодиака

Ещё одной уликой назвали забрызганные краской часы, которые нашли на месте убийства Бейтс.

Правоохранительные органы не уверены, что Бейтс убил именно Зодиак.

Полиция и ФБР в ответ на расследование The Case Breakers заявили, что дело о Зодиаке всё ещё остаётся открытым.

После публикации The Case Breakers в соцсетях через шутки предположили, как Гэри Пост насмехался над полицейскими, которые не сумели раскрыть его личность, и как смотрел фильмы о себе.

Hailey Krinsky @haileykrispy The Zodiac Killer watching Netflix documentaries about himself in 2016 Зодиак смотрит документалку Netflix о себе.Надпись на картинке: «Вы тупые».

dij @DijahSB the zodiac killer updating the wikipedia page about himself Зодиак обновляет страницу в «Википедии» о себе

dune-poster @ik2onmovies that gary mf hearing the table next to him talking about zodiac (2007) Гэри Пост слушает, как за столом рядом с ним говорят о Зодиаке

Lauren💕 @sadsnoopdog the zodiac killer getting the movie as a present one christmas Зодиак получает в подарок фильм о себе

В соцсетях также напомнили, что предположительно друг Поста несколько лет рассказывал о личности Зодиака.

Spurt MaGHOUL ⚰️ @spurtmagoo pretty crazy that after all this time this is how they identified the zodiac killer

jetka⁷ @pota_twt the wildest thing about them reportedly "identifying" gary poste as the zodiac killer is that his best friend (?) glynn barnes has been trying to tell everyone about it for years 😭 [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b635185c-1739-5661-99fd-082d4865d031\/","width":828,"height":1768}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d4099d14-5cd5-55d3-b45e-09479b0b4625\/","width":911,"height":214}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c1cbdf1d-a4c2-5135-b281-175bedc5ad34\/","width":584,"height":608}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/59c67950-92b8-58e5-a527-18532ee89f58\/","width":1080,"height":382}}}]

Зодиак — один из самых известных серийных убийц, личность которого ещё не установили. Он совершал преступления в Сан-Франциско с конца 1960-х до начала 1970-х годов и прославился зашифрованными посланиями для полицейских и журналистов. В одном из них он заявил, что убил 37 человек. Правоохранительные органы пока смогли подтвердить только пять убийств Зодиака.