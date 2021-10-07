Группа из 40 расследователей заявила о раскрытии личности убийцы Зодиака — это мужчина, умерший в 2018 году Статьи редакции
Это пока лишь предположение, ФБР и полиция уточнили, что их расследование о личности одного из самых известных маньяков ещё идет.
О раскрытии личности убийцы рассказала о команда The Case Breakers, состоящая из более чем 40 бывших следователей правоохранительных органов, журналистов и офицеров военной разведки. Об этом пишет Fox News.
По мнению расследователей, Зодиаком называл себя маляр по имени Гэри Френсис Пост, умерший в 2018 году.
- Пост был американским лётчиком, а после красил дома.
- The Case Breakers нашла доказательства в судебно-медицинских документах и обнаружила фотографии из «потайной комнаты» Поста. На одной из них эксперты заметили шрам на лбу, как и на фотороботе Зодиака.
- Пост носил обувь, следы от которой совпадают со следами обуви Зодиака в трёх разных местах преступления.
- Члены группы расшифровали одно из написанных Зодиаком писем, ключом к расшифровке было именно имя Поста. «Выходит, что вы должны знать полное имя Гэри, чтобы расшифровать эти анаграммы. Не думаю, что есть какой-либо другой способ», — заявила один из членов The Case Breakers, которая раньше работала в военной разведке.
- Расследователи также обнаружили связь Зодиака с ещё одним убийством, 18-летняя Чери Джо Бейтс якобы была шестой его жертвой. Они считают, что Пост убил девушку 31 октября 1966 года в Калифорнии, за два года до первого убийства, которое связывают с ним.
- Ещё одной уликой назвали забрызганные краской часы, которые нашли на месте убийства Бейтс.
- Правоохранительные органы не уверены, что Бейтс убил именно Зодиак.
Полиция и ФБР в ответ на расследование The Case Breakers заявили, что дело о Зодиаке всё ещё остаётся открытым.
После публикации The Case Breakers в соцсетях через шутки предположили, как Гэри Пост насмехался над полицейскими, которые не сумели раскрыть его личность, и как смотрел фильмы о себе.
В соцсетях также напомнили, что предположительно друг Поста несколько лет рассказывал о личности Зодиака.
Зодиак — один из самых известных серийных убийц, личность которого ещё не установили. Он совершал преступления в Сан-Франциско с конца 1960-х до начала 1970-х годов и прославился зашифрованными посланиями для полицейских и журналистов. В одном из них он заявил, что убил 37 человек. Правоохранительные органы пока смогли подтвердить только пять убийств Зодиака.
Первое послание маньяка — шифр 408 — разгадали ещё в 1969 году. В нём он говорил, что убийства доставляют ему удовольствие. В июне 2021 года французский инженер заявил о разгадке последних шифров Зодиака с именем убийцы. Специалисты и онлайн-детективы на форумах отнесли к расшифровке со скепсисом.