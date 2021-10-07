Суд в США приостановил действие «оскорбительного» закона Техаса о запрете абортов после шестой недели беременности Статьи редакции
Федеральный судья постановил, что «женщин незаконно лишили права контролировать свою жизнь».
Федеральный судья окружного суда в Остине Роберт Питман удовлетворил иск Министерства юстиции США против штата Техас из-за «закона о сердцебиении». Его действие приостановлено. Об этом сообщает The New York Times.
Питман отметил, что суд не намерен «ни на один лишний день допускать столь оскорбительную кражу такого важного права».
«Закон о сердцебиении» вступил в силу 1 сентября. Согласно ему, нельзя провести аборт после шестой недели срока. К этому моменту многие ещё не знают о беременности, но врачи уже могут зафиксировать сердцебиение плода. Запрет на операцию действителен и в том случае, если ребёнок зачат в результате изнасилования или инцеста.
Также принятый закон позволяет гражданам подавать иски против тех, кого они подозревают в проведении операции по прерыванию беременности. Если его вину докажут, он обязан выплатить 10 тысяч долларов истцу и возместить судебные издержки. Иски смогут также подать за операции, проведённые во время действия запрета на закон, если потом этот запрет снимут.
В начале сентября Верховный суд США отказался блокировать закон, запрещающий аборты после шестой недели беременности. В этот раз власти штата Техас планируют оспорить запрет в Апелляционном суд пятого округа США. Как отмечает CNN, он считается консервативным и ранее уже отклонил похожий иск от клиник.
«Закон о сердцебиении» вызвал недовольство среди жителей США. Во всех 50 штатах 2 октября прошли женские марши против этого закона.
До вступления его в силу группа Texas Right to Life создала сайт, где можно анонимно сообщить о человеке, который сделал аборт или причастен к операции, после чего тиктокеры заспамили его порно со Шреком.
Сложная этическая проблема, в которой вряд ли можно найти однозначно правильный ответ. Решать её просто заявлением "консервы сосаб" - достаточно несправедливо к большой части населения с иными взглядами.
upd. Я опять высказываю мысль, с которой многие не согласны и будет море комментов ещё пару дней. Не хочу на это убивать полдня, как делал это раньше, потому заранее предупрежу - буду отвечать примерно полчаса-час с написания комментария, а дальше буду игнорировать все комментарии. ред.
Почему 6 недель - очень маленький срок (не важно, про насилие речь или нет): акушерские недели считаются от последней менструации. Первые 2 это даже не беременность, они "технические", это недели до овуляции. Ещё примерно неделя - допустим, есть оплодотворённая клетка - она ещё не прикрепилась, сам организм ещё не знает о беременности. Ещё примерно неделя сверху - чтобы начали достаточно производиться гормоны, чтобы беременность можно было узнать по стандартному тесту. Это уже четыре недели. Если вовремя сделаны тесты, и если всё происходит стандартно.
После этого нужно ещё попасть в клинику, сдать анализы - это не делается в рамках одного дня. В Америке (и много где) есть ещё сутки "на подумать".
Шесть акушерских недель - за это время не все даже узнают о своей беременности, и уж тем более попасть за такой срок на аборт.
Почему не какой-нибудь plan B? Удивительное рядом, но разные виды аборта безопаснее. Таблетки "на утро" это ударная доза гормонов. А беременность может 1. Не наступить. 2. Аборт, если женщина всё-таки может его получить в нормальной клинике - безопаснее.
При таком раскладе следует возбудиться ЛГБТ+ сообществу. Сначала "Texas Right to Life" борется с абортами за право жизни, а потом начнёт бороться за запрет противоестественных половых актов (анал, орал и прочий онанизм), т.к. они не позволяют зародиться жизни. Ну, опытные юристы, конечно, могут найти лазейку, но покуситься им ничто не мешает.