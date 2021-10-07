Федеральный судья постановил, что «женщин незаконно лишили права контролировать свою жизнь».

1809 просмотров Слушать

Федеральный судья окружного суда в Остине Роберт Питман удовлетворил иск Министерства юстиции США против штата Техас из-за «закона о сердцебиении». Его действие приостановлено. Об этом сообщает The New York Times.

Питман отметил, что суд не намерен «ни на один лишний день допускать столь оскорбительную кражу такого важного права».

С момента вступления в силу этого закона женщин незаконно лишили права контролировать свою жизнь способами, защищёнными Конституцией. Роберт Питман федеральный судья окружного суда в Остине

«Закон о сердцебиении» вступил в силу 1 сентября. Согласно ему, нельзя провести аборт после шестой недели срока. К этому моменту многие ещё не знают о беременности, но врачи уже могут зафиксировать сердцебиение плода. Запрет на операцию действителен и в том случае, если ребёнок зачат в результате изнасилования или инцеста.

Также принятый закон позволяет гражданам подавать иски против тех, кого они подозревают в проведении операции по прерыванию беременности. Если его вину докажут, он обязан выплатить 10 тысяч долларов истцу и возместить судебные издержки. Иски смогут также подать за операции, проведённые во время действия запрета на закон, если потом этот запрет снимут.

В начале сентября Верховный суд США отказался блокировать закон, запрещающий аборты после шестой недели беременности. В этот раз власти штата Техас планируют оспорить запрет в Апелляционном суд пятого округа США. Как отмечает CNN, он считается консервативным и ранее уже отклонил похожий иск от клиник.

«Закон о сердцебиении» вызвал недовольство среди жителей США. Во всех 50 штатах 2 октября прошли женские марши против этого закона.