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Новости
Sasha Shambilova

Суд в США приостановил действие «оскорбительного» закона Техаса о запрете абортов после шестой недели беременности Статьи редакции

Федеральный судья постановил, что «женщин незаконно лишили права контролировать свою жизнь».

117 117 комментариев
1809 просмотров

Федеральный судья окружного суда в Остине Роберт Питман удовлетворил иск Министерства юстиции США против штата Техас из-за «закона о сердцебиении». Его действие приостановлено. Об этом сообщает The New York Times.

Питман отметил, что суд не намерен «ни на один лишний день допускать столь оскорбительную кражу такого важного права».

С момента вступления в силу этого закона женщин незаконно лишили права контролировать свою жизнь способами, защищёнными Конституцией.

Роберт Питман
федеральный судья окружного суда в Остине

«Закон о сердцебиении» вступил в силу 1 сентября. Согласно ему, нельзя провести аборт после шестой недели срока. К этому моменту многие ещё не знают о беременности, но врачи уже могут зафиксировать сердцебиение плода. Запрет на операцию действителен и в том случае, если ребёнок зачат в результате изнасилования или инцеста.

Также принятый закон позволяет гражданам подавать иски против тех, кого они подозревают в проведении операции по прерыванию беременности. Если его вину докажут, он обязан выплатить 10 тысяч долларов истцу и возместить судебные издержки. Иски смогут также подать за операции, проведённые во время действия запрета на закон, если потом этот запрет снимут.

В начале сентября Верховный суд США отказался блокировать закон, запрещающий аборты после шестой недели беременности. В этот раз власти штата Техас планируют оспорить запрет в Апелляционном суд пятого округа США. Как отмечает CNN, он считается консервативным и ранее уже отклонил похожий иск от клиник.

«Закон о сердцебиении» вызвал недовольство среди жителей США. Во всех 50 штатах 2 октября прошли женские марши против этого закона.

Фото: Марши в США против техасского закона о…
Тысячи женщин вышли на улицы в 660 городах Америки.
tjournal.ru

До вступления его в силу группа Texas Right to Life создала сайт, где можно анонимно сообщить о человеке, который сделал аборт или причастен к операции, после чего тиктокеры заспамили его порно со Шреком.

#новости #сша #законы #аборты

117 117 комментариев
29
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117 комментариев
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Stanley H. Tweedle

Победа здравого смысла

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30
Вольдемаръ Дурбовскiй

Убийство дитяток

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–17
Stanley H. Tweedle

Богоугодная херня

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14
2 комментария
Комплексный пришелец

каждый день делаю это за просмотром порно

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0
Короткий Филипп

Сложная этическая проблема, в которой вряд ли можно найти однозначно правильный ответ. Решать её просто заявлением "консервы сосаб" - достаточно несправедливо к большой части населения с иными взглядами.

upd. Я опять высказываю мысль, с которой многие не согласны и будет море комментов ещё пару дней. Не хочу на это убивать полдня, как делал это раньше, потому заранее предупрежу - буду отвечать примерно полчаса-час с написания комментария, а дальше буду игнорировать все комментарии. ред.

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–20
Генетический якорь

Эта часть населения может сама не делать аборты. Вон известные сектанты кровь не переливают, и что? Всем надо их зауважать и тоже перестать переливать?

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30
Короткий Филипп

Как у тебя всё легко. Одной левой решаешь сложные этические проблемы, из-за которых люди столетиями не могут придти к общему знаменателю.

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–17
23 комментария
Сталин спас Россию

Консервы сосаб

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18
Stanley H. Tweedle

Консервы всегда могут не делать себе аборт

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12
Stanley H. Tweedle

И, о боже, не вступать в однополые браки

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12
1 комментарий
Владимир Филатов

А как это отразится на их взгляды? Что, насильно кого-то заставят делать аборт?

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10
Короткий Филипп

С их точки зрения это считается убийством. По твоей логике они должны игнорировать и если кто-то своего уже рождённого младенца убивает. Хули, это ж не их младенец, мать имеет право делать всё что захочет. Их же не заставляют своих детей убивать.

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–10
28 комментариев
Максим Иванов

Эту этическую проблему придумали староперды у власти, которым нужно новое пушечное (налогооблагаемое) мясо любой ценой. Каждый гражданин вправе делать со своим телом, что пожелает, если это не ущемляет прав других граждан. 

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3
Короткий Филипп

 Эту этическую проблему придумали староперды у власти

О каких старопердах у власти ты говоришь? Не очень понимаю

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–2
1 комментарий
Андрей Охапкин

Это не про сложные этические проблемы, это про "хорошо и правильно"

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0
Трансгендолёт

Удивляет, какой интерес у людей из колонии к законам метрополии, находящейся по другую сторону планеты)

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7
Stanley H. Tweedle

Хотим стать гражданами метрополии 🤗

Ответить
1
Максим Козаченко

С момента вступления в силу этого закона женщин незаконно

закон

незаконно
ред.

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–7
Турецкий холод

Представляю, когда у нас введут закон об анальном изнасиловании по субботам, как все будут радоваться, ведь таков закон! ред.

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14
Генетический якорь

Начнут занимать очередь по пятницам, чтобы пораньше освободишься в субботу. Эх, заживём. 

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7
Максим Козаченко

Я, как россиянин, не до конца понимаю концепцию конституции — но как это отменяет противоречивую тавтологию? Так и сказал бы "неконституционно"

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0
2 комментария
Андрей Охапкин

Просто следовало бы использовать прилагательное "несправедливо" или типа того

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0
Дуд Волро

консервы сосатб

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4
Генетический якорь

Всё правильно. Там даже ребёнка насильника нужно было оставлять. 

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2
Генетический якорь

Также принятый закон позволяет гражданам подавать иски против тех, кого они подозревают в проведении операции по прерыванию беременности.

Охота на ведьм какая-то.

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4
Владимир Филатов

Бюджет не резиновый

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0
Andrew Gladkov

Нахуя откладывать аборт на 6 недель после насилия тоже вопрос

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–9
Генетический якорь

Я уже писал в другом треде, что никто не знает как себя поведёт жертва насилия, даже далеко не факт, что она вообще сможет дойти до врача или полиции. 

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4
4 комментария
Катерина Сытник

Почему 6 недель - очень маленький срок (не важно, про насилие речь или нет): акушерские недели считаются от последней менструации. Первые 2 это даже не беременность, они "технические", это недели до овуляции. Ещё примерно неделя - допустим, есть оплодотворённая клетка - она ещё не прикрепилась, сам организм ещё не знает о беременности. Ещё примерно неделя сверху - чтобы начали достаточно производиться гормоны, чтобы беременность можно было узнать по стандартному тесту. Это уже четыре недели. Если вовремя сделаны тесты, и если всё происходит стандартно.
После этого нужно ещё попасть в клинику, сдать анализы - это не делается в рамках одного дня. В Америке (и много где) есть ещё сутки "на подумать".
Шесть акушерских недель - за это время не все даже узнают о своей беременности, и уж тем более попасть за такой срок на аборт.
Почему не какой-нибудь plan B? Удивительное рядом, но разные виды аборта безопаснее. Таблетки "на утро" это ударная доза гормонов. А беременность может 1. Не наступить. 2. Аборт, если женщина всё-таки может его получить в нормальной клинике - безопаснее.

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4
Турецкий холод

Во дураки, а могли просто нагнать бюджетников и гопников из «сколько-то там сороков», которые кричали бы как им этот закон нужен и, по просьбам трудящихся, принять закон в ускоренном порядке.
Всему учить надо!

Ответить
2
Подлинный Артем

Ты статью дочитал?

В этот раз власти штата Техас планируют оспорить запрет в Апелляционном суд пятого округа США. Как отмечает CNN, он считается консервативным и ранее уже отклонил похожий иск от клиник.

Сорок сороков там в суде

Ответить
0
Подлинный Артем

Сорок сроков

Ответить
2
1 комментарий
norm

У меня ощущение, что это был тест: насколько глубоко можно засунуть руку в жопу граждан, пока они не начнут возмущаться.

Ответить
3
Нефтяной калькулятор

И после этого в комментах на ТЖ начался сущий ад... ред.

Ответить
2
Турецкий холод

Проклятые леваки!1!

Ответить
0
Stanley H. Tweedle

Да здравствует революция! ред.

Ответить
1
Соколов Андрей

Техассские реднеки защищают право ебать своих дочерей?

Ответить
2
Комплексный пришелец

жалкая пародия
русское снохачество - неповторимый оригинал

Ответить
0
Amentessa

Как говорится, если вы против абортов - то просто не делайте аборты. 

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2
Андрей Охапкин

Орнул с заголовка, объективная журналистика на уровне ленты.ру и риа новости

Ответить
1
Владимир Филатов

так тж - нетаблоид, они не являются СМИ

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0
New

Что думайте на счет абортов?
Вот допустим есть мужчина и женщина, мужчина хочет ребенка, женщина нет... идет и делает аборт в тайне от него..... разве это не ущемление прав мужчины ред.

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1
TJaba

Знающие люди, подскажите, 6 неделя, это ж вроде уже дохуя?

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–2
Владимир Филатов

Даже живота не видно и задержка может выглядеть нормальной.

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1
TJaba

задержка может выглядеть нормальной.

1,5м 

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0
2 комментария
Сталин спас Россию

Нет.

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0
Высокий фонарь

тиктокеры заспамили его порно со Шреком

Ахах

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0
Владимир Филатов

лучше бы порно с робатами

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1
Часовой дым

В России такое возможно?????

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0
House M.D.

При таком раскладе следует возбудиться ЛГБТ+ сообществу. Сначала "Texas Right to Life" борется с абортами за право жизни, а потом начнёт бороться за запрет противоестественных половых актов (анал, орал и прочий онанизм), т.к. они не позволяют зародиться жизни. Ну, опытные юристы, конечно, могут найти лазейку, но покуситься им ничто не мешает.

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0
Фирменный яд

Уместно, как всегда!

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0
Зарегистрировался только что

давно пора всемирно запретить аборты

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0
Западный кофе

Оскорбление  чувств убивающих детей

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–1
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