Нобелевскую премию по литературе получил танзанийский писатель за раскрытие «последствий колониализма и судьбы беженца» Статьи редакции
Сейчас Абдулразак Гурна живёт в Великобритании и пишет на английском языке.
Лауреатом Нобелевской премии в области литературы 2021 года стал танзанийский писатель Абдулразак Гурна, который сейчас проживает в Великобритании. Награду он получил за «его бескомпромиссное и сострадающие погружение в тему последствий колониализма и его влияния на судьбу беженцев на пути между культурами и континентами».
- Как отмечает Нобелевский комитет, герои Гурна существуют в промежутке между разными культурами, «между прежней жизнью и жизнью, которая зарождается». И они не могут выйти из этого состояния.
- Всего Гурна опубликовал 10 романов и ещё несколько рассказов. Писать он начал в 21 год в статусе беженца в Великобритании на английском языке, хотя его родной — суахили. Тема жизни беженца раскрывается во всех его произведениях.
- «Писательским прорывом» для Гурна стал его четвёртый роман «Рай», написанный в 1994 году. Он рассказывает о взрослении и любви между представителями разных культур. Чтобы написать этот роман, писатель провёл исследовательскую экспедицию в Восточную Африку.
- В последней написанной книге «Загробная жизнь» («Afterlives») писатель раскрывают идею, что человек беззащитен перед правящей идеологией. В романе это расизм, которому вынуждены подчиниться герои.
В 2020 году Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк. Её отметили с формулировкой «за её самобытный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным».
В 2019 году Нобелевскую премию по литературе вручили сразу за два года. Награды получили австрийский писатель Петер Хандке и польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук.