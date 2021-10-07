Сейчас Абдулразак Гурна живёт в Великобритании и пишет на английском языке.

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The Nobel Prize @NobelPrize

The 2021 BREAKING NEWS:The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.”

Лауреатом Нобелевской премии в области литературы 2021 года стал танзанийский писатель Абдулразак Гурна, который сейчас проживает в Великобритании. Награду он получил за «его бескомпромиссное и сострадающие погружение в тему последствий колониализма и его влияния на судьбу беженцев на пути между культурами и континентами».

Как отмечает Нобелевский комитет, герои Гурна существуют в промежутке между разными культурами, «между прежней жизнью и жизнью, которая зарождается». И они не могут выйти из этого состояния.

Всего Гурна опубликовал 10 романов и ещё несколько рассказов. Писать он начал в 21 год в статусе беженца в Великобритании на английском языке, хотя его родной — суахили. Тема жизни беженца раскрывается во всех его произведениях.



«Писательским прорывом» для Гурна стал его четвёртый роман «Рай», написанный в 1994 году. Он рассказывает о взрослении и любви между представителями разных культур. Чтобы написать этот роман, писатель провёл исследовательскую экспедицию в Восточную Африку.



В последней написанной книге «Загробная жизнь» («Afterlives») писатель раскрывают идею, что человек беззащитен перед правящей идеологией. В романе это расизм, которому вынуждены подчиниться герои.

В 2020 году Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк. Её отметили с формулировкой «за её самобытный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным».