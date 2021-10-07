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Новости
Sasha Shambilova

Нобелевскую премию по литературе получил танзанийский писатель за раскрытие «последствий колониализма и судьбы беженца» Статьи редакции

Сейчас Абдулразак Гурна живёт в Великобритании и пишет на английском языке.

37 37 комментариев
1783 просмотров
The Nobel Prize @NobelPrize
BREAKING NEWS:
The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.”

Лауреатом Нобелевской премии в области литературы 2021 года стал танзанийский писатель Абдулразак Гурна, который сейчас проживает в Великобритании. Награду он получил за «его бескомпромиссное и сострадающие погружение в тему последствий колониализма и его влияния на судьбу беженцев на пути между культурами и континентами».

  • Как отмечает Нобелевский комитет, герои Гурна существуют в промежутке между разными культурами, «между прежней жизнью и жизнью, которая зарождается». И они не могут выйти из этого состояния.
  • Всего Гурна опубликовал 10 романов и ещё несколько рассказов. Писать он начал в 21 год в статусе беженца в Великобритании на английском языке, хотя его родной — суахили. Тема жизни беженца раскрывается во всех его произведениях.
  • «Писательским прорывом» для Гурна стал его четвёртый роман «Рай», написанный в 1994 году. Он рассказывает о взрослении и любви между представителями разных культур. Чтобы написать этот роман, писатель провёл исследовательскую экспедицию в Восточную Африку.
  • В последней написанной книге «Загробная жизнь» («Afterlives») писатель раскрывают идею, что человек беззащитен перед правящей идеологией. В романе это расизм, которому вынуждены подчиниться герои.

В 2020 году Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк. Её отметили с формулировкой «за её самобытный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным».

В 2019 году Нобелевскую премию по литературе вручили сразу за два года. Награды получили австрийский писатель Петер Хандке и польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук.

#новости #нобель2021

37 37 комментариев
10
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37 комментариев
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Алексей Егоров

Только за тему, полагаю, и дали.

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14
Короткий Филипп

Надеюсь в следующий раз Нобелевскую премию по литературе дадут Алексею Егорову за его произведение "Беспочвенные поспешные выводы"

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14
k. wintermute

Не читал, нихуя не знаешь что и как там написано, но свою борьбу показал, молодец 

Ответить
2
Грузинский микрофон

Моя борьба

Ответить
2
Андрей Охапкин

Интересно, автор работы хотя бы темнокожий? 🤔 По рисунку не очень понятно

Ответить
1
Andy Rorsha

Вроде понятно, что да

Ответить
2
Konstantin Wirz

Книга не понравилась?

Ответить
1
Виталий Иванович Иванов

Только за тему, полагаю, и дали.

Алексей, Вы знакомы с письменной психопродукцией Абдулразака Гурны? 🤔

Ответить
0
Vadim Zero

Повесточка

Ответить
15
Трансгендолёт

за его бескомпромиссное и сострадательное проникновение в тему последствий колониализма

А пишет-то хоть интересно?

Ответить
12
Сергей Звезда

мы с помощью специалистов попозже расскажем о нём и о других лауреатах, следите за тегом ред.

Ответить
5
Трансгендолёт

Будет интересно почитать (без шуток)

Ответить
5
Coronadoden van Voronezj

@Плохие шутки прочь

Ответить
3
AZP

Да никто не читал. Шведские академики тоже.

Ответить
4
Артём Мазанов

он написал "рай" 

Ответить
0
Konstantin Wirz

Он ошибся, рай исключительно для русских

Ответить
1
Высокий фонарь

путин?

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0
1-Up

дожили, теперь колониализм это плохо оказывается

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10
Хан Соло

В бельгийском Конго шоколадкам с отрубленными руками ваще по кайфу было. 

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3
1-Up

как будто до этого негры там другим занимались

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4
Академический крюк

Ну таким трешем, как бельгийцы в Конго, вообще едва ли негры занимались. Там правда настоящий садизм был. 

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3
MightyStan

Ну камон: хуту vs тутси в 90х годах, сотни тысяч убитых, большинство зарубали на куски ржавыми мачете, но со всей мякоткой ты и сам можешь ознакомиться в интернете. Бельгийцы - еще лапочки

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0
Titus Copland

У колониализма есть и плохие и хорошие стороны

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2
1-Up

все так, только в академической среде за подобные высказывания отменяют в течение наносекунды

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2
MightyStan

А плохие - это какие?

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1
Сталин спас Россию

Хорошие это какие, например?

Ответить
0
Andy Rorsha

Щас извиняться заставят.

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2
Высокий фонарь

Там про белых угнетателей? Изобличает прямо из их гнезда?

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6
конгруэ́нтный

50 лет последних в британии прожил камон танзанийский писатель 

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3
Фамилия и имя

Мусульманин арабского происхождения, в возрасте 20 лет в 1968г, в связи с анти-арабскими настроениями на Занзибаре, переехал в Великобританию, где продолжил учёбу. 
——
Вот такие колониальные последствия ребятки.

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3
MightyStan

А причем тут колониализм? Я бы понимаю, если бы чел уехал куда-нибудь в Сирию и обличал клятых бледнолицых, а уехал в самую метрополию

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0
AZP

И сюда беженцев приплели.

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2
AZP

Бюджет Танзании увеличился вдвое.

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2
Qwerty

По стилю одежды напоминает колониста

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1
Кирилл Яхно

Завтра не будет неожиданностей, ждём победы ВОЗ?

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0
Алексей Кальян

«его бескомпромиссное и полное сострадания понимание последствий колониализма и его влияния на судьбу беженцев на пути между культурами и континентами»

А посложнее сказать не могли?

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0
Иван Пахомов

повест очка

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0
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