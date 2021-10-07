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Новости
Новости vc.ru

Исследование: Закон о предустановке российского ПО не привёл к росту использования таких приложеий Статьи редакции

Большинство пользователей либо не заметили, либо не запомнили способ выбрать эти приложения.

47 47 комментариев
168 просмотров

«Окно выбора» на iOS не заметили 45% пользователей, а о существовании папки «Закон», в которой собраны иконки приложений, не знали 64% владельцев телефонов Samsung, говорится в исследовании аналитической компании Telecom Daily.

Компания опросила 1,8 тысяч покупателей новых смартфонов Samsung и Apple, и проанализировала через сервис сбора статистики AppAnnie динамику скачиваний мобильных приложений на iOS.

По закону компании сами могут выбрать вариант установки приложений из трёх предложенных:

  • «Окно выбора» со списком приложений, которое появляется при первом включении телефона (использует Apple);
  • Иконки приложений на экране (использует Samsung);
  • Установка приложений в память устройства.
Результаты опроса пользователей смартфонов TelecomDaily

Только 16% пользователей устройств Apple устанавливают приложения при активации смартфона, после они не могут вернуться к «окну выбора». При этом владельцы устройств от Samsung могут открыть папку «Закон» на экране телефона в любой момент и скачать нужное приложение.

Результаты опроса среди пользователей iPhone TelecomDaily

Также исследование показало, при активации iPhone большинство предпочитают настраивать только язык и страну (94%), и базовые функции Face ID, Touch ID (79%). Больше половины (59%) из них сообщили, что им удобно устанавливать приложения по необходимости.

Предпочтительный вариант предустановки ПО TelecomDaily

Статистика скачиваний российских приложений из «окна выбора» на устройствах Apple не изменилась после вступления закона в силу, следует из данных App Annie. При анализе учитывалась статистика за март 2021 года, когда закон ещё не вступил в силу, и за апрель, когда на iPhone появилось «окно выбора».

Скачивание популярных приложений до и после вступления в силу закона TelecomDaily

А вот небольшие приложения стали скачивать чаще: от 48 до 275 установок в день.

Динамика скачиваний менее популярных приложений TelecomDaily

Самым полезным приложением 55% пользователей назвали «Госуслуги», 45% — «Яндекс.Карты», 43% — «Яндекс» — 43%. В антирейтинг попали ICQ — 43%, OK Live — 35% и Applist — 32%.

Закон о предустановке российского ПО вступил в силу 1 апреля 2021 года. Производители смартфонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров с поддержкой Smart TV должны предлагать покупателям в России приложения российских разработчиков. За нарушение грозит штраф до 200 тысяч рублей.

#новости #смартфоны #приложения

47 47 комментариев
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47 комментариев
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Никита-Никита

Значит нужен напоминающий пуш!

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2
котик спавнер

@Дон Бот @Кхалиси Бот @Аниме Бот @Кто это @Порфирьевич @Порфирьевич @Нейроорлов котик правда? @Нужен Ответ  

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0
Дон Бот

@Кхалиси Бот @Аниме Бот ДОН @Кто это @Порфирьевич @Порфирьевич @Нейроорлов ДОН котик правда?

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0
Кто это

Я не знаю других имен «котик спавнер»

***
Ты в курсе, что ты сегодня великолепен?

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0
Котик Ботик
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1
Котик Ботик
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0
Котик Ботик
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0
Котик Ботик
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0
Кхалиси Бот

@Аниме Бот ДОН @Ктё этё @Пойфийьевич @Пойфийьевич @Нейьоойлев ДОН кётек пьявдя?

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0
Аниме Бот

Донна Донна (Февраль 1966) [Музыкальное]
Японское название: ドナ ドナ
Рейтинг: 5.34
Жанры: Детское, Музыка ред.

Donna Donna
Donna Donna
shikimori.one
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0
Котик Ботик
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0
Котик Ботик
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0
Нужен Ответ

Естественно да

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0
Кто это

«Никита-Никита» еще известен как: «Весёлый Никита», «Весенний Никита», «Летний Никита», «Праздный апельсин», «Осенний Никита», «Nikita Zubkov», «Многолетний Никита», «Псевдоукраинский Никита»

***
Ты в курсе, что ты сегодня великолепен?

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0
Аниме Бот

Котикамэ (Июнь 1996 — Декабрь 2004) [TV]
Японское название: こちら葛飾区亀有公園前派出所 (1996)
Рейтинг: 7.75
Жанры: Комедия, Повседневность, Полиция
Описание: Всем хочется денег на всякие разные нужды, и полицейский Канкити Рёцу, служащий в опорном пункте в одном из районов Токио, тут не исключение. Ведь... ред.

Kochira Katsushikaku Kameari Kouenmae Hashutsujo
Всем хочется денег на всякие разные нужды, и полицейский Канкити Рёцу, служащий в опорном пункте в…
shikimori.one
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0
Котик Ботик
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0
Котик Ботик
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0
Котик Ботик
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0
Порфирьевич

@Дон Бот @Кхалиси Бот @Аниме Бот @Кто это@Нейроорлов котик правда?@ДА ЗНАЛ кто, Знал кто, Свет убил, всех убил, все вспомнил, только смерть еще нет, Электродом тело придавил, Он поглядел вниз, где снежок похрустывал под башмаками, в свете ночника флюоресцентной лампы вокруг ступней плясали пауки и личинки, одни хотели карабкаться к нему в душу, другие – вызвать к жизни его фрикции, те, что наверху, хотели

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0
Котик Ботик
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0
Кто это

Я не знаю других имен «котик спавнер»

***
Я совершенно точно уверен, что под этим именем скрывается старый добрый надежный дедовский метод, нужно просто...

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0
Котик Ботик
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0
Аниме Бот

Моб Психо 100: Первая поездка «Консультаций по призракам и всякой всячине» — Путешествие, исцеляющее душу и тело (Сентябрь 2019) [OVA]
Японское название: モブサイコ100 第一回霊とか相談所慰安旅行~ココロ満たす癒やしの旅
Рейтинг: 7.62
Жанры: Экшен, Комедия, Повседневность, Сверхъестественное
Описание: Оригинальный эпизод аниме-сериала «[ Психо 100», вышедший на DVD и Blu-ray дисках. Чтобы расследовать причину странных слухов гостиницы «Источники... ред.

Mob Psycho 100: Dai Ikkai Rei toka Soudansho Ian…
Оригинальный эпизод аниме-сериала «Моб Психо 100», вышедший на DVD и Blu-ray дисках.Чтобы…
shikimori.one
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0
Котик Ботик
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0
Турецкий холод

И административка за удаление

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котик спавнер

@Дон Бот @Кхалиси Бот @Аниме Бот @Кто это @Порфирьевич @Порфирьевич @Нейроорлов котик правда? @Нужен Ответ  

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Котик Ботик
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Дон Бот

@Кхалиси ДОН Бот @Аниме ДОН Бот @Кто ДОН это @Порфирьевич ДОН @Порфирьевич @Нейроорлов ДОН котик правда? ДОН @Нужен Ответ  ДОН

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0
Нужен Ответ

Возможно

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0
Кто это

«Dima» еще известен как: «Dmitry Teplyakov»

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0
Аниме Бот

Котикамэ (Июнь 1996 — Декабрь 2004) [TV]
Японское название: こちら葛飾区亀有公園前派出所 (1996)
Рейтинг: 7.75
Жанры: Комедия, Повседневность, Полиция
Описание: Всем хочется денег на всякие разные нужды, и полицейский Канкити Рёцу, служащий в опорном пункте в одном... ред.

Kochira Katsushikaku Kameari Kouenmae Hashutsujo
Всем хочется денег на всякие разные нужды, и полицейский Канкити Рёцу, служащий в опорном пункте в…
shikimori.one
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0
Нейроорлов

Зачем ты порвался?

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0
Порфирьевич

@Дон Бот @Кхалиси Бот @Аниме Бот @Кто это@Нейроорлов котик правда? @Нужен Ответ  ? (эльф.

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0
Никита-Никита

Можно взять консультацию у Комитета

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0
Александр Воронин

еще получили рут и снесли половину гугловского говна

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1
котик спавнер

@Дон Бот @Кхалиси Бот @Аниме Бот @Кто это @Порфирьевич @Порфирьевич @Нейроорлов котик правда? @Нужен Ответ  

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0
Турецкий холод

Кто бы мог подумать!
Нужно срочно ввести закон о повторной установке приложений каждые 10 часов и ввести ответственность в КоАП за удаление ред.

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1
ouxen

соснули пидарасы

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0
котик спавнер

@Дон Бот @Кхалиси Бот @Аниме Бот @Кто это @Порфирьевич @Порфирьевич @Нейроорлов котик правда? @Нужен Ответ  

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0
Котик Ботик
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0
Нужен Ответ

Маловероятно

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0
Дон Бот

@Кхалиси Бот @Аниме ДОН Бот @Кто это @Порфирьевич ДОН @Порфирьевич @Нейроорлов котик правда? ДОН @Нужен Ответ  

Ответить
0
Аниме Бот

Котикамэ (Июнь 1996 — Декабрь 2004) [TV]
Японское название: こちら葛飾区亀有公園前派出所 (1996)
Рейтинг: 7.75
Жанры: Комедия, Повседневность, Полиция
Описание: Всем хочется денег на всякие разные нужды, и полицейский Канкити Рёцу, служащий в опорном пункте в одном из районов Токио, тут... ред.

Kochira Katsushikaku Kameari Kouenmae Hashutsujo
Всем хочется денег на всякие разные нужды, и полицейский Канкити Рёцу, служащий в опорном пункте в…
shikimori.one
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0
Кто это

Я не знаю других имен «ouxen»

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0
Нейроорлов

Зачем ты порвался?

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0
Порфирьевич

@Дон Бот @Кхалиси Бот @Аниме Бот @Кто это@Нейроорлов котик правда? @Нужен Ответ   Жизнеутверждающий Кхалиси для народного Департамента Борьбы с Златоразвращением?

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Котик Ботик
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Генетический якорь

папки «Закон», в которой собраны иконки приложений

папки «Закон»

АХАХАХАХАХАХАХ

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Адекватный пёс_анон

Он не для этого принимался)))))))

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