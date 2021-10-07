В Бельгии открылось первое в мире экокладбище: участки сдают в аренду на 25 лет, там нельзя ставить столы и надгробия Статьи редакции
Хоронить людей можно только в биоразлагаемых гробах.
Новое кладбище в бельгийской Фландрии рассчитано на 600 мест. Участки там не продают, по расчётам создателей проекта, процесс разложения тела занимает 25 лет. Об этом пишет TheMayor.EU.
На кладбище все объекты сделаны из срубленных деревьев и пней. На деревьях родственники и друзья могут повесить скворечник с именем умершего, чтобы почтить его память. На участке не сажали вечнозеленые деревья, чтобы показать цикличность времени.
Авторы проекта также нашли на участке курган бронзового века, его обозначили деревянными столбами и рвом. Там можно хоронить урны, создавая «связь между прошлым и настоящим».
я, конечно, дико извиняюсь, но в странах постСССР в биоразлагаемых гробах хоронят только неизвестны/людей без родственников. И выглядят они вроде как картонные ящики/коробки из дерева, ничем не обитые. И вроде без одежды, но это не точно. Так может это не самый новый тренд, а его основали в совсем другой стране? А тут просто облекли в красивую маркетинговую оболочку?