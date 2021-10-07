Хоронить людей можно только в биоразлагаемых гробах.

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Новое кладбище в бельгийской Фландрии рассчитано на 600 мест. Участки там не продают, по расчётам создателей проекта, процесс разложения тела занимает 25 лет. Об этом пишет TheMayor.EU.

На кладбище все объекты сделаны из срубленных деревьев и пней. На деревьях родственники и друзья могут повесить скворечник с именем умершего, чтобы почтить его память. На участке не сажали вечнозеленые деревья, чтобы показать цикличность времени.