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Новости
Артём Мазанов

В Бельгии открылось первое в мире экокладбище: участки сдают в аренду на 25 лет, там нельзя ставить столы и надгробия Статьи редакции

Хоронить людей можно только в биоразлагаемых гробах.

44 44 комментария
1855 просмотров

Новое кладбище в бельгийской Фландрии рассчитано на 600 мест. Участки там не продают, по расчётам создателей проекта, процесс разложения тела занимает 25 лет. Об этом пишет TheMayor.EU.

На кладбище все объекты сделаны из срубленных деревьев и пней. На деревьях родственники и друзья могут повесить скворечник с именем умершего, чтобы почтить его память. На участке не сажали вечнозеленые деревья, чтобы показать цикличность времени.

Авторы проекта также нашли на участке курган бронзового века, его обозначили деревянными столбами и рвом. Там можно хоронить урны, создавая «связь между прошлым и настоящим».

#новости #смерть #кладбища

44 44 комментария
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23
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FOX

а кости?

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1
Артём Мазанов

собакам

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30
Алексей Егоров

Дед доест.

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19
Городской дым

Зоебана

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2
Rond

Очередное подтверждение тому, что "прогрессивная" тусовка это не про экологию, а про деконструкцию социальных норм. You'll own nothing and you'll be happy. Не надгробие тебе, а хуйца

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–3
kotova lidiya

А тебе мёртвому сильно нужно будет надгробие? Как будто что-то плохое

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17
Игорь Рачук

Он будет вылазить по праздникам и проверять, нормально ли надгробие стоит и не обосрали ли его птицы! 

Ответить
5
Rond

А тебя вообще не должно ебать что и зачем мне нужно

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–3
kotova lidiya

Злёй какой призлёй утипути 

Ответить
1
цорiк

Ну по меркам православия это не канонично

Ответить
0
Сталин спас Россию

деконструкцию социальных норм

Ужасная трагедия. Сначала рабство деконструировали, теперь от хранилищ костей хотят избавиться, а дальше что будет??

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4
Валерий Киричек

Накуя тебе надгробие?

Ответить
2
Сталин спас Россию

Чтобы было куда поместить QR-код со ссылкой на профиль в соцсети

Ответить
2
FOX

у меня в голове отпечаталось, как в школе, в первом классе вышли на физкультуру и на футбольном поле нашли череп, оказалось, когда то давно там было кладбище 

Ответить
3
Высокий фонарь

Сошёл за мяч черепок-то?

Ответить
7
Сталин спас Россию

Физрук из него пепельницу сделал

Ответить
10
Игорь Рачук

И бывший владелец черепа с небес...

Ответить
0
Городской дым

они маленькие, легкие и хрупкие(

Ответить
3
Короткий Филипп

Бомжи, которые больше не могут пиздить конфеты и печенюшки: ред.

Ответить
6
Алексей Егоров

Странно, что нет ещё стартапа в Скандинавии, где тебя после смерти сунут в лодку и подожгут.

Ответить
4
Сталин спас Россию

Горение выделяет парниковые газы

Ответить
6
Andy Rorsha

Есть вообще то.

Ответить
0
цорiк

Ссылочку, пожалуйста

Ответить
0
Андрей Охапкин

Чё думаете по этому поводу? ред.

Ответить
4
Сальвадор Лемонес

нраица

Ответить
0
Ivan

а семейную подписку можно будет оформить?

Ответить
4
Высокий фонарь

На 25 лет

Ответить
0
Высокий фонарь

участки сдают в аренду на 25 лет

А дальше чё, на улицу выгоняют?
там нельзя ставить столы

Чё за столы, для поминок, что ли? ред.

Ответить
2
Михаил Зеленин

Новых арендаторов найдут 

Ответить
2
Комплексный пришелец

жду когда можно будет скидывать гробы в космос

Ответить
2
Dmitry Ryleev

Футурама?

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0
Комплексный пришелец

игра Бресидж

Ответить
0
Высокий фонарь

брексит

Ответить
1
AZP

Можно же просто развеять прах - и ничего закапывать не нужно.

Ответить
1
Konstantin Wirz

Не уверен что в Бельгии это разрешено. Во многих европейских странах даже урну с прахом нельзя забрать домой.

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1
AZP

Хуеть.
В Украине можно точно. Я спрашивал. Выдали урну и документ - всё, волен делать что хочешь. 

Ответить
0
Alex Popov

#новости #смерть #кладбища

Ответить
0
Высокий фонарь

#гроб #кладбище #пидор

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3
Andy Rorsha

За бельгийское пиво и вафли, им можно простить все. Но идея и так хорошая, без исторического бекграунда.

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1
Антигравитационный торт

Д

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0
Пётр Козлов

Спустя 25 лет:

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0
Городской дым

это называется лизинг? когда Яндекс захватит рынок?

Ответить
0
Суровый Гоша

Это называется лизис, точнее аутолиз

Ответить
0
Катя Марочка

я, конечно, дико извиняюсь, но в странах постСССР в биоразлагаемых гробах хоронят только неизвестны/людей без родственников. И выглядят они вроде как картонные ящики/коробки из дерева, ничем не обитые. И вроде без одежды, но это не точно. Так может это не самый новый тренд, а его основали в совсем другой стране? А тут просто облекли в красивую маркетинговую оболочку?

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0
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