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Новости
Яна Ломакина

Пользователи пожаловались на сбои в работе «Википедии», Apple Music, PlayStation Network, Discord и Steam Статьи редакции

По данным GlobalCheck, доступ онлайн-энциклопедии восстановили.

8 8 комментариев
1064 просмотров

Около 19:00 пользователи пожаловались, что в работе интернет-энциклопедии «Википедия» произошёл сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

На проблемы с доступом к сайту жалуются и пользователи твиттера.

IMAX Dolby Vision 12K Pro XDR @Earth @sasha_vhs
википедия упала
Ева ботаник @8N5oyBQ48KwZbU2
@pure_fruit Википедия не открывается.
Конец знаниям
Кавин @SkayNotet
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ, ВИКИПЕДИЯ, НЕ УМИРАЙ!!!!
София Щеглова @velosiped_i_kot
у всех зависают ватсаппы и инстаграм, а у меня ВИКИПЕДИЯ НЕ ОТВЕЧАЕТ ЧЕРТ ВОЗЬМИ МНЕ ЗАВРТА ПРОЕКТ СДАВАТЬ А У НИХ СЕРВЕРА УПАЛИ ИЛИ ЧЕГО
𝚋𝚞𝚗𝚗𝚢 🍁 @lightybunny
— Википедия упала. У работников сайтов нынче пошёл флешмоб проливать кофе на сервера?

Около 19:45 пользователи столкнулись с проблемами в работе Steam, Discord, PlayStation Network и Apple Music.

По данным сервиса GlobalCheck, около 20:15 доступ к «Википедии» восстановили.

#новости #сбои #википедия

8 8 комментариев
11
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Александр Вишневецкий

под впн всё работает, это не в википедии сбой, это в России сбой, причём уже давно, и с каждым днём всё хуже, скоро заживём как в солнечном Туркменистане и даже уезжать будем из страны за взятки...

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8
Предстоящий череп

Нет, в этом случае что-то другое сбоит, всё доступно и без VPN.

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2
Турецкий холод

Нет это пендосы режут витую пару вокруг страны!

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0

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Аниме Бот

Котикамэ (Июнь 1996 — Декабрь 2004) [TV]
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Жанры: Комедия, Повседневность, Полиция
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Kochira Katsushikaku Kameari Kouenmae Hashutsujo
Всем хочется денег на всякие разные нужды, и полицейский Канкити Рёцу, служащий в опорном пункте в…
shikimori.one
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0
Высокий фонарь

Неужели статью о юбиляре опять подредачили? 

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5
Позвольте, выскажу мнение

Путин переписывает историю, подождите ред.

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3
Mikhail Efremov

В Донецке живут любознательные люди

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0
Предстоящий череп

Молодец Facebook, сломал себя и ломает других.

Эшер II
Что-то происходит с глобальными сетями. Это не Роскомнадзор. У меня только что сигнализировал мониторинг из Хельсинки о недоступности серверов в США. Это не Роскомнадзор. Или не только Роскомнадзор
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