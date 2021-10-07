Пользователи пожаловались на сбои в работе «Википедии», Apple Music, PlayStation Network, Discord и Steam Статьи редакции
По данным GlobalCheck, доступ онлайн-энциклопедии восстановили.
Около 19:00 пользователи пожаловались, что в работе интернет-энциклопедии «Википедия» произошёл сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
На проблемы с доступом к сайту жалуются и пользователи твиттера.
Около 19:45 пользователи столкнулись с проблемами в работе Steam, Discord, PlayStation Network и Apple Music.
По данным сервиса GlobalCheck, около 20:15 доступ к «Википедии» восстановили.
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Котикамэ (Июнь 1996 — Декабрь 2004) [TV]
Японское название: こちら葛飾区亀有公園前派出所 (1996)
Рейтинг: 7.75
Жанры: Комедия, Повседневность, Полиция
Описание: Всем хочется денег на всякие разные нужды, и полицейский Канкити Рёцу, служащий в опорном пункте в... ред.
Молодец Facebook, сломал себя и ломает других.