«Яндекс.Еда» ввела сервисный сбор за заказы. Пользователи заметили сумму 29 рублей Статьи редакции
Плата за «работу сервиса» есть и у Delivery Club: её базовая сумма составляет 19 рублей.
Агрегатор доставки «Яндекс.Еда» еды ввёл сервисный сбор с пользователей. При осуществлении заказа автоматически добавляется сумма за «работу сервиса», свидетельствуют данные сайта и приложения.
В описании к сбору сказано, что компания «внедряет новые функции и улучшает сервис». В «Яндекс.Еде» рассказали TJ, что «размер сбора определяется алгоритмом с учётом ряда параметров и может отличаться от региона к региону». Редактору TJ при оформлении заказа добавили 29 рублей к стоимости.
«Сервисный сбор позволяет поддерживать качество услуги в условиях быстрого роста заказов и кратного увеличения нагрузки на инфраструктуру и все службы сервиса, а также инвестировать в развитие продукта для партнеров, не допуская ухудшения условий нашего сотрудничества», — сообщил TJ представитель «Яндекс.Еды»
В мае аналогичный сбор ввёл агрегатор доставки еды Delivery Club. Базовый сервисный сбор составляет 19 рублей, он может меняться как в большую, так и в меньшую сторону.
Delivery Club и «Яндекс.Еда» — крупнейшие в России агрегаторы доставки еды. По оценке «РБК Исследования рынка», эти два сервиса занимают 27,7% всего рынка доставки готовой еды в России по итогам 2020 года, их доли — 17,6% и 10,1% соответственно. Помимо сервисного сбора, агрегаторы берут комиссию с ресторанов в размере от 10 до 35% от стоимости заказа, а пользователи платят за доставку.
@Arthur Sergeev это правда?
Просто нужно переходить на деливери, я не понимаю смысла платить выше, если есть аналогичный сервис, где хоть и есть тот же сбор, до сама доставка в разы дешевле. И в сумме в деливери выходил около 50 рублей за доставку, против 250.
Сервисы "Еды" от Яндекса отвратительные. Хоть у меня и есть подписка Яндекс плюс, этот сервис в разы хуже чем у ближайшего конкурента.
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