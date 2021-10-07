Плата за «работу сервиса» есть и у Delivery Club: её базовая сумма составляет 19 рублей.

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Агрегатор доставки «Яндекс.Еда» еды ввёл сервисный сбор с пользователей. При осуществлении заказа автоматически добавляется сумма за «работу сервиса», свидетельствуют данные сайта и приложения.

В описании к сбору сказано, что компания «внедряет новые функции и улучшает сервис». В «Яндекс.Еде» рассказали TJ, что «размер сбора определяется алгоритмом с учётом ряда параметров и может отличаться от региона к региону». Редактору TJ при оформлении заказа добавили 29 рублей к стоимости.

«Сервисный сбор позволяет поддерживать качество услуги в условиях быстрого роста заказов и кратного увеличения нагрузки на инфраструктуру и все службы сервиса, а также инвестировать в развитие продукта для партнеров, не допуская ухудшения условий нашего сотрудничества», — сообщил TJ представитель «Яндекс.Еды»

В мае аналогичный сбор ввёл агрегатор доставки еды Delivery Club. Базовый сервисный сбор составляет 19 рублей, он может меняться как в большую, так и в меньшую сторону.