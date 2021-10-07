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Новости
Яна Ломакина

«Яндекс.Еда» ввела сервисный сбор за заказы. Пользователи заметили сумму 29 рублей Статьи редакции

Плата за «работу сервиса» есть и у Delivery Club: её базовая сумма составляет 19 рублей.

120 120 комментариев
4425 просмотров

Агрегатор доставки «Яндекс.Еда» еды ввёл сервисный сбор с пользователей. При осуществлении заказа автоматически добавляется сумма за «работу сервиса», свидетельствуют данные сайта и приложения.

В описании к сбору сказано, что компания «внедряет новые функции и улучшает сервис». В «Яндекс.Еде» рассказали TJ, что «размер сбора определяется алгоритмом с учётом ряда параметров и может отличаться от региона к региону». Редактору TJ при оформлении заказа добавили 29 рублей к стоимости.

«Сервисный сбор позволяет поддерживать качество услуги в условиях быстрого роста заказов и кратного увеличения нагрузки на инфраструктуру и все службы сервиса, а также инвестировать в развитие продукта для партнеров, не допуская ухудшения условий нашего сотрудничества», — сообщил TJ представитель «Яндекс.Еды»

В мае аналогичный сбор ввёл агрегатор доставки еды Delivery Club. Базовый сервисный сбор составляет 19 рублей, он может меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Delivery Club и «Яндекс.Еда» — крупнейшие в России агрегаторы доставки еды. По оценке «РБК Исследования рынка», эти два сервиса занимают 27,7% всего рынка доставки готовой еды в России по итогам 2020 года, их доли — 17,6% и 10,1% соответственно. Помимо сервисного сбора, агрегаторы берут комиссию с ресторанов в размере от 10 до 35% от стоимости заказа, а пользователи платят за доставку.

#новости #доставка #яндекс

120 120 комментариев
28
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120 комментариев
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ouxen

у этих блядей доставка в два раза дороже чем само блюдо

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61
Dmitriy Solovyev

дошик с доставкой заказываешь?

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6
Andre Macareno

Маккомбо или наггетсбокс + кола при повышенном спросе же

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5
6 комментариев
Andy Rorsha

Да они же и так дерут и из суммы доставки, и с производителя еды. 

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40
Кирилл Вселенский

Им мало

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4
Ваша Закладко

так добавьте сервисные сборы 
яндекс всем уже всё доказал 
лучше гор могут быть только горы 
горы бакс что ещё не собрал

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2
Городской дым

программистам всё мало))))

Ответить
31
FOX

мне еще ипотеку платить 20 лет

Ответить
16
Городской дым

Путин так же оправдывается!!!

Ответить
6
1 комментарий
Andre Macareno

А мог бы установить Тинькофф Инвестиции и собрать портфель, который был бы дороже твоей квартиры через 20 лет /s

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1
5 комментариев
ouxen

хата за 20 лямов?

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0
3 комментария
Gregory

при этом яндекс платит куда ниже рынка))0

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0
Danil Oputin

Дешевле выйти из дома, сесть на самокат, доехать до ближайшего мака, купить жратву и поехать обратно на самокате и это будет в разы дешевле доставки и без каких-либо сервисных сборов. 
Ну а вообще - жрать надо нормально, а не доставкой питаться

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20
Генетический якорь

жрать надо нормально, а не доставкой питаться

Там же разное есть, просто тут мак в пример.

С остальным согласен.

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6
Адекватный пёс_анон

Доставка экономит ВРЕМЯ, время нужно чтобы ЗАРАБОТАТЬ денег
Это потраченное время дешевле доставки, то лучше идти пешком ред.

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3
Gregory

Доставка экономит ВРЕМЯ, время нужно чтобы ЗАРАБОТАТЬ денег

я хз, сколько надо зарабатывать, чтобы пятиминутная прогулка до мака стоила дороже этих 229 рублей. Если ты столько зарабатываешь, то вряд ли в я еде питаешься

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4
2 комментария
Трансгендолёт

ну может и дешевле, но где мне найти время посреди рабочего дня на готовку шашлыка, крыльев или пирога какого-нибудь?

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3
Русский пришелец

В столовке

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1
4 комментария
asbo

Ну а вообще - жрать надо нормально, а не доставкой питаться

Пустыми углеводами типа риса и гречки или замороженными пельменями?

Ответить
1
Gregory

но, будем честны, большинство пищи из доставки - это быстрые углеводы + жир. 
Пустыми углеводами типа риса и гречки

за такие слова осуждаю. Гречка - это вообще топ.

Ответить
1
Научный велосипед

Так и делаю, только на велике. Сам себе курьер. Ещё и еда не выглядит так, будто ею ебались до этого и всегда тёплая.

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Вообще на самокате арендном будет дороже)

Ответить
0
Sergey Michko

термосумка 

Ответить
0
Евгений Марач

Пешком слабо пройтись??? Неужели так далеко магазин, в соседнем районе, что ли? Из - за ваших самокатов грёбаный в этот самый магазин и не сходишь, не с моей больной спиной уворачиваться, я когда - нибудь точно их сшибу.

Ответить
0
Соколов Андрей

Давно пора. Доставка еды должна быть платной для заказчика в первую очередь ред.

Ответить
1
Сергей Рубцов

Заведения тоже платят комиссию 10-35%. Никто ее не уменьшал. Просто Яндекс хочет еще больше денег) В этот раз на очереди - пользователи.

Ответить
49
Товарный кран

А зарплата курьерам, программистам, поддержке видимо не учитывается?)

Ответить
–16
2 комментария
Соколов Андрей

И чо? Доить дальше заведения уже не получится, им проще тогда отказаться от доставки, чем работать в минус

Ответить
0
6 комментариев
ouxen

что значит на очереди если яд дерёт бабло и с тех и с других изначально

Ответить
0
Decadence

Яндекс подписку плати, сервисный сбор плати, высокий спрос плати. 
Сделайте фикс чёткий и ясный - вопросов не будет. 

Ответить
11
Соколов Андрей

Яндексоебы жалуются что их ебут 

Ответить
5
Askel

Дак она итак платная была)) Это же поверх стоимости доставки сбор идет

Ответить
2
Соколов Андрей

Все правильно. 

Ответить
0
Никита Смирнов

Строчку "доставка" не замечал раньше в стоимости?

Ответить
0
Semyon Bochkaryov

Я бы согласился платить сервисный сбор, если бы заведениям дали возможность работать без комиссии. Это было бы честно.
Тут же платят все. И заведения, и пользователь.
Монополии - зло.

Ответить
12
Andy Rorsha

Пользователь теперь 2 раза

Ответить
13
робот-бёрдвотчер

10% - не монополия. 

Ответить
3
Адекватный пёс_анон

@Arthur Sergeev это правда?

Ответить
0
Arthur Sergeev

Все нелестные вещи, которые говорят про тебя. Да.

Ответить
–2
Kirill Tokarev

Заведения заставляют пользоваться я.едой? Если бы это было невыгодно, они бы не сотрудничали, разве не так?

Ответить
0
Высокий фонарь

Подписчикам дороже по традиции? 

Ответить
10
Александр Фаст

Да сука, и так доставка из отдельных заведений по 350-500 рублей, какого хера ред.

Ответить
6
Alex Nevi

Голосуй ножками

Ответить
4
Александр Фаст

У меня самый популярный нынче кейс пользования Яндекс.Едой — это когда на работе жопа к стулу приросла под грузом задач, а голова уже орет от нехватки калорий.

Так что выбор голосовать ножками в этой ситуации не особо есть

Ответить
4
1 комментарий
робот-бёрдвотчер

Это курьерам, но и из этого примерно треть забирает Яндекс. 

Ответить
1
Gregory

разве не больше?

Ответить
0
Влад

Просто нужно переходить на деливери, я не понимаю смысла платить выше, если есть аналогичный сервис, где хоть и есть тот же сбор, до сама доставка в разы дешевле. И в сумме в деливери выходил около 50 рублей за доставку, против 250.

Сервисы "Еды" от Яндекса отвратительные. Хоть у меня и есть подписка Яндекс плюс, этот сервис в разы хуже чем у ближайшего конкурента.

Ответить
5
Gregory

плюсую. У деливери еще и акции есть неплохие. -20% за самовывоз - это вообще мое спасение. 10 минут на обеде пройтись и за 350 рублей нормально пожрать можно.

Ответить
2
робот-бёрдвотчер

Смотря в каком городе. 

Ответить
0
Владимир Керенский

Сколько не пытался пользоваться Деливери, всё время везут сука полтора часа. Постоянная проблема с курьерами 

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0
Никита Смирнов

 Просто нужно переходить на деливери

Так деливери этот сбор и придумали. А доставка у них давно уже столько же/дороже, кроме отдельных случаев. 
И курьеры, по личному опыту, у деливери, в целом хуже, часто приходит помятое и уставшее.

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0
Vadim Krokhin

В каршеринге и такси 90% времени "повышенный спрос", в Лавке теперь просто увеличили в 2 раза время доставки, да и в эти 50-60 минут не укладываются, закрыли ближайшие к дому и работе точки. Теперь ещё и сбор ввели. Я очень расстраиваюсь, очень сильно любил Яндекс:(

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5
робот-бёрдвотчер

Цены растут, зарплаты не поспевают за ними. Сказать, что цена доставки увеличивается - по новоязу нельзя. 
Вместо хлопков - сервисный сбор. 

Ответить
4
stikerman

Збс устроились, со всех сторон им платят, а пользователь еще должен работу сервиса за свои деньги оплачивать.  ред.

Ответить
3
Жёлтый Арбуз

Это называется бизнес

Ответить
0
Дмитрий Тимофеев

Пусть в яндекс-поиск введут такое. Залогиниваешься через госуслуги, за каждый поисковый запрос 29 рублей с зарплатной карты. Остальные поисковики заблокировать.

Ответить
3
Нефтяной каякер

Что значит 29, я засужу редакцию за распространение фейков!

Ответить
0
Генетический якорь

Это не твоё нищее замкадье. АХАХАХА

Ответить
6
Ваша Закладко

ващет уже пора динамическое ценообразование на сборы вводить 

Ответить
0
R4as0n

Ещё можно налог на газировку, эко сбор за одноразовую посуду, подъём 10 рублей этаж, санитарный сбор на маски и антисептики для курьера.

Ответить
2
Славой Жижек

и лифты платные сделать. так победим

Ответить
0
Никита Смирнов

Не забудь обязательные чаевые

Ответить
0
Владимир Керенский

Блять, у Яндекс Еды и так доставка дорогая, они совсем уже ебанулись со своими сверхприбылями.

Ответить
2
Richard Rampart

Два комментария среднестатистического пользователя TJ полностью покроют стоимость этого сбора

Ответить
1
Ivan

Топливный сбор)))

Ответить
1
Люц Шнайдер

₽9 за сервис и ₽129 за доставку.

Ответить
1
Ваша Закладко

справедливо

Ответить
0
Жёлтый Арбуз

Те же ДеливериКлаб давно ввели этот сбор, только он у них ещё и меняется каждый раз((

Ответить
1
Антон Лисин

Вот это пиздец 

Ответить
0
Адекватный пёс_анон

Та прям

Ответить
0
Адекватный пёс_анон

Шо такое 29 рублей?

Ответить
1
8 комментариев
Генетический якорь

ВСЕ НА БАРРИКАДЫ ТОВАРИЩИ

Ответить
0
Ваша Закладко

баггикады 
и 
товаггищи

Ответить
0
криво-косо

Сделали и сделали, сервисный сбор вообще блин почти у всех уже, начиная с той же доставки из жральни, заканчивая какими-нибудь билетами, типа авиа или ржд

Ответить
0
Владимир Керенский

Да, но ты и так платишь за каждую доставку рублей 300, без учета магических яндексовских алгоритмов

Ответить
0
ну и в чем он не прав

кончился коммунизм, ребята... за все надо платить...

Ответить
0

Комментарий удален

Keksimus Maximus

Че это?

Ответить
0
Goose in Bus

Они с ресторанов и так деньги берут 

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0

Комментарий удален

Dimitry Who

Гуру монетизации 😂

Ответить
0
Eugene Podosenov

Я для себя следующий чит открыл. Заказываю самовывоз, оплачиваю на сайте, потом заказываю Яндекс доставку. Получается быстрее в разы, потому что готовят быстро, и дешевле. Но это Воронеж, хз как там в Москве.

Ответить
0
Максим Шпилёв

размер сбора определяется алгоритмом с учётом ряда параметров

С айфона ли заказывают..

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0
Plan 🇧&🇨

у меня сегодня было 9 рублей

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0
Никита Смирнов

Одна скотина вводит новую ебанутую графу в стоимость, народ терпит и через пару недель все остальные тоже себе добавляют. Как же заебали, скоро проще будет на такси сгонять самому

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0
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