Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":814,"title":"\u041a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0441: \u0434\u043e 20 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438 \u0432 Ozon \u0437\u0430 \u0444\u043e\u0442\u043e","url":"\/redirect?component=advertising&id=814&url=https:\/\/tjournal.ru\/promo\/434403-ozon-provodit-konkurs-mozhno-vyigrat-do-20-tysyach-rubley-na-shoping&placeBit=1&hash=6735fc658b491e5df07c585d0a49ce1c1c50c4922600cfea7c7ff274297c994d","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Яна Ломакина

Журнал Time поместил на обложку Цукерберга с надписью «удалить Facebook?» после крупнейшего в истории соцсети сбоя Статьи редакции

В номере журнала вышла колонка американского инвестора, утверждающего, что Facebook «сам себя не исправит».

35 35 комментариев
1341 просмотров

Американский журнал Time после сбоя в работе Facebook и связанных с ней сервисов поместил на обложку основателя компании Марка Цукерберга.

Поверх фотографии изображено окно подтверждения, на котором написано «Удалить Facebook?» и предложены варианты «Отменить» и «Удалить».

TIME @TIME
TIME's new cover: Facebook won't fix itself https://ti.me/3agcoq7

В номере с этой обложкой вышла авторская колонка американского бизнесмена и инвестора Роджера Макнами. В статье он утверждает, что Facebook «сам себя не исправит». В качестве решения Маками предлагает три меры — создать специальный регулирующий орган, запретить использование конфиденциальной информации пользователей и обновить антимонопольное законодательство США.

Купить рекламу Отключить

Вечером 4 октября в работе сервисов компании Facebook — одноимённой социальной сети, Instagram и WhatsApp — произошёл глобальный сбой. Сервисы были недоступны для более 10,5 миллионов пользователей по всему миру около семи часов — это был крупнейший в истории компании сбой.

«Легли» Instagram, Facebook, WhatsApp — а следом…
Какие сервисы затронуло, предварительные причины поломки и реакция пользователей ещё «живого…
tjournal.ru

Специалисты полностью восстановили работу соцсетей утром следующего дня. Причиной сбоя они назвали неверную конфигурацию маршрутизаторов. Инженеры компании неудачно изменили конфигурацию роутеров, распределяющих трафик между центрами обработки данных Facebook, что привело к разрыву связи, который «эффектом домино нарушил связь между дата-центрами».

Масштабное падение Facebook, Instagram, WhatsApp…
Как произошёл, вероятно, крупнейший сбой из-за потери инфраструктурной сети в истории, и что это…
tjournal.ru

#новости #сми #соцсети #facebook

35 35 комментариев
16
{ "author_name": "Яна Ломакина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u0438","\u0441\u043c\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","facebook"], "comments": 35, "likes": 16, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 451587, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 07 Oct 2021 21:41:28 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
35 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Короткий Филипп

 удалить Facebook?

Или полное прекращение работы Телеграма в России?

Ответить
29
Предварительный пришелец

Ну тут лёгкий выбор

Ответить
7
Пинкертон

Зашёл ради этого коммента

Ответить
3
Короткий Филипп

Вот тебе шаблон на этот случай

Ответить
1
Генетический якорь

Травля.

Ответить
11
Zero-one-one

Тгавля

Ответить
4
Bad Mother Fucker

наконец-то!

Ответить
1
Awd Asd

Не выйти, а отменить его.
Ууу сука со смыслом картинка

Ответить
6
Владимир Филатов

Сервисы были недоступны для более 10,5 миллионов пользователей

всего лишь?

Ответить
1
Предстоящий череп

Это какие-то странные цифры, непонятно откуда взятые, ведь другие сервисы сообщали о десятках миллионах новых пользователей.
@Яна Ломакина откуда у вас эта цифра? В ссылаемых статьях не увидел, ткните плиз.

Ответить
1
Яна Ломакина

10,5 миллионов пользователей пожаловались только на downdetector. сколько всего человек по всему миру пытались и не смогли зайти на фейсбук, это никто не скажет 🤷‍♀ 

Ответить
2
Предстоящий череп

Понял, хоть и не вижу там этой цифры для отдельно взятого фейсбука. Может тогда переформулировать этот пойнт, он и вправду вводит в заблуждение о незначительности всего произошедшего.

Ответить
1
Владимир Филатов

возможно на основании downdetector

Ответить
0
Предстоящий череп

Хорошее место для оценки, посмеялся, спасибо. Там пара миллионов жалоб еле набирается.

Ответить
0
Сельскохозяйственный Влад

А почему никто во всём мире не обсуждает обложки наших изданий?

Ответить
–1
Bad Mother Fucker

потому что мы никому не нужны

кроме Владимира Путина

а ты его даже с днем рождения не поздравил!

Ответить
4
Сельскохозяйственный Влад

вкусный ужин приготовил в честь этого великолепного дня 

Ответить
1
Александр Воронин

Ну давайте обсудим...

Ответить
2
Кирилл Вселенский

Потому что они говно

Ответить
0
Сельскохозяйственный Влад

у новой бывают же классные обложки 

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Да, у меня есть мини коллекция их)

Ответить
0
Сельскохозяйственный Влад

покажешь мне потом лично?

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Кому в 2021 интересна обложка какой-то газетенки??

Ответить
1
ну и в чем он не прав

фейспук не нужен...

Ответить
0
Электронный каякер

Картинка в цвете. Инженеры настраивают параметры маршрутизатора

Ответить
0
Неопределенный пистолет

Лобби любителей бигдаты настолько же могущественное, как табачное в свое время, иначе все бы уже давно запретили.

Ответить
0
Ограниченный Макс

не травите цукерберга, я ему деньги заношу чтобы кормить семью и себя (чипсами)

Ответить
0
Юрий Истомин

Cancel - выйти (c) TJ

Ответить
0
MedievalRain

Сейчас начнется раскулачивание.

Ответить
0
Высокий фонарь

предложены варианты «Выйти» и «Удалить».

А где же "войти"? 

Ответить
0
Дима Анонимный

Диалог iOS
Курсор мыши.

Бумеры как обычно

Ответить
0
Никита Лихачёв

А сбой тут при чём?

Ответить
0
OlD

Ничего, Цукерберг скоро полетит в космос и всё будет пучком

Ответить
0
Что Зачем

Лучше уж удалить, чем передать управление пейсбуком НЕКОЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОРГАНУ. Как будто идеи от РКН читаю.

Ответить
0
Никита Зорин

сервисы были недоступны для более 10,5 миллионов пользователей по всему

Может 1,5 миллиардов пользователей имелось в виду? В Телеграме только 60 миллионов регистраций новых было

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 35 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null