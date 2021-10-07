Журнал Time поместил на обложку Цукерберга с надписью «удалить Facebook?» после крупнейшего в истории соцсети сбоя Статьи редакции
В номере журнала вышла колонка американского инвестора, утверждающего, что Facebook «сам себя не исправит».
Американский журнал Time после сбоя в работе Facebook и связанных с ней сервисов поместил на обложку основателя компании Марка Цукерберга.
Поверх фотографии изображено окно подтверждения, на котором написано «Удалить Facebook?» и предложены варианты «Отменить» и «Удалить».
В номере с этой обложкой вышла авторская колонка американского бизнесмена и инвестора Роджера Макнами. В статье он утверждает, что Facebook «сам себя не исправит». В качестве решения Маками предлагает три меры — создать специальный регулирующий орган, запретить использование конфиденциальной информации пользователей и обновить антимонопольное законодательство США.
Вечером 4 октября в работе сервисов компании Facebook — одноимённой социальной сети, Instagram и WhatsApp — произошёл глобальный сбой. Сервисы были недоступны для более 10,5 миллионов пользователей по всему миру около семи часов — это был крупнейший в истории компании сбой.
Специалисты полностью восстановили работу соцсетей утром следующего дня. Причиной сбоя они назвали неверную конфигурацию маршрутизаторов. Инженеры компании неудачно изменили конфигурацию роутеров, распределяющих трафик между центрами обработки данных Facebook, что привело к разрыву связи, который «эффектом домино нарушил связь между дата-центрами».
Это какие-то странные цифры, непонятно откуда взятые, ведь другие сервисы сообщали о десятках миллионах новых пользователей.
@Яна Ломакина откуда у вас эта цифра? В ссылаемых статьях не увидел, ткните плиз.