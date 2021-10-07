В номере журнала вышла колонка американского инвестора, утверждающего, что Facebook «сам себя не исправит».

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Американский журнал Time после сбоя в работе Facebook и связанных с ней сервисов поместил на обложку основателя компании Марка Цукерберга.

Поверх фотографии изображено окно подтверждения, на котором написано «Удалить Facebook?» и предложены варианты «Отменить» и «Удалить».

В номере с этой обложкой вышла авторская колонка американского бизнесмена и инвестора Роджера Макнами. В статье он утверждает, что Facebook «сам себя не исправит». В качестве решения Маками предлагает три меры — создать специальный регулирующий орган, запретить использование конфиденциальной информации пользователей и обновить антимонопольное законодательство США.

Вечером 4 октября в работе сервисов компании Facebook — одноимённой социальной сети, Instagram и WhatsApp — произошёл глобальный сбой. Сервисы были недоступны для более 10,5 миллионов пользователей по всему миру около семи часов — это был крупнейший в истории компании сбой.